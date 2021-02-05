Попри карантин, Зеленський відсвяткував день народження у квартирі партнера Коломойського. ВIДЕО

Попри карантин, президент України Володимир Зеленський 29 січня влаштував вечірку на честь свого дня народження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми"

Святкування, як з’ясували журналісти "Схем", відбулося у квартирі співвласника студії "Квартал-95" та бізнес-партнера Ігоря Коломойського Тімура Міндіча у Києві.

За підрахунками журналістів, на святкуванні перебувало близько 30 гостей, і ніхто з них не був у захисній масці. Відповідно до переліку карантинних обмежень Кабміну, які діють з 25 січня по 28 лютого, забороняється проведення масових заходів, "в яких бере участь більш як 20 осіб та недотримана дистанція у 1,5 метри". Володимир Зеленський неодноразово звертався до громадян України із проханнями носити маски, уникати скупчень та обмежити соціальні контакти.

Журналісти "Схем" звернулись до Офісу президента із запитом на ім’я Зеленського із проханням прокоментувати перераховані факти, але відповіді до виходу публікації не отримали.

Як виявили журналісти, святкування дня народження Володимира Зеленського відбулось у будинку на Грушевського, 9а в Києві, де родина президента має апартаменти, оформлені на кіпрську фірму Олени Зеленської. Водночас, за даними "Схем", сам захід відбувся в іншій квартирі з терасою, яка, відповідно до реєстру речових прав на нерухоме майно, належить співвласнику студії "Квартал-95" та близькому товаришу і бізнес-партнеру Ігоря Коломойського Тімуру Міндічу.

Серед гостей свята журналісти зафіксували представників влади. Зокрема, першого помічника президента Сергія Шефіра, керівника ОП Андрія Єрмака, його заступника Кирила Тимошенка. Та, ймовірно, міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова.

Також були учасники "Кварталу-95" Євген Кошовий, Олександр Пікалов, Олена Кравець, Міка Фаталов, Валерій Жидков, Степан Казанін, Артем Гагарін, режисер "Слуги народу" Олексій Кірющенко.

За підрахунками журналістів, святкування тривало близько 8 годин і на ньому перебували близько 30 осіб.

"Це ті гості, яких вдалось побачити і зафіксувати на відео. Жоден з них, окрім персоналу, не був у захисній масці, ні в квартирі, ні на виході з будинку, навіть сідаючи в таксі", – йдеться в репортажі.

У той же час з 25 січня по 28 лютого в Україні продовжують діяти урядові карантинні обмеження. Відповідно до їхнього переліку, зокрема, забороняється "проведення масових культурних (в тому числі концертів) спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів в яких бере участь більш як 20 осіб та недотримана дистанція у 1,5 метри".

Як роз’яснив у коментарі "Схемам" головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, цей пункт поширюється і на домогосподарства, тобто на приватні помешкання.

На уточнення журналіста, чи святкування в квартирі компанією у більш ніж 20 гостей є порушенням, Ляшко відповів: "Так, це – масовий захід. І викликається поліція. Є порушення карантину".

Стосовно носіння захисної маски у таксі головний санітарний лікар зазначив: "Воно (таксі – ред.) прирівнюється до громадського транспорту. До пересування поза межами власного автомобіля. Тому пасажиру потрібно бути у масці, як і водієві".

У коментарі "Схемам" один із гостей, "кварталівець" Олександр Пікалов підтвердив інформацію про святкування, але зазначив, що коли він там був, "там не було одночасно стільки осіб".

Володимир Зеленський неодноразово закликав українців під час карантину обмежувати соціальні контакти, дотримуватись дистанції та використовувати захисні маски.

"Схеми" звернулись до пресслужби президента з проханням про коментар. У запиті журналісти поцікавились, чому Зеленський вважає прийнятним у розпал карантину влаштовувати вечірку на декілька десятків гостей, ще й без захисних масок, та який приклад він цим подає для інших громадян.

Також журналісти запитали, на яких умовах Тімур Міндіч надав квартиру для святкування і чи не вбачає президент ризиків у приятелюванні із товаришем та бізнес-партнером олігарха.

Відповіді з ОП на момент публікації "Схеми" не отримали. Редакція опублікує позицію президента щойно вона надійне.

Володимир Зеленський та Тімур Міндіч раніше були співвласниками низки компаній, які входять до складу групи "95 квартал". У 2019 році Зеленський вийшов із складу засновників цих структур.

"Схеми" звернулись за коментарями і до Тімура Міндіча, а також до всіх присутніх на святкуванні осіб. Станом на публікацію матеріалу ніхто з них, окрім Олександра Пікалова, не відповів. Редакція очікує на відповіді.