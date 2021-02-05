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Попри карантин, Зеленський відсвяткував день народження у квартирі партнера Коломойського. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Попри карантин, президент України Володимир Зеленський 29 січня влаштував вечірку на честь свого дня народження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми"

Святкування, як з’ясували журналісти "Схем", відбулося у квартирі співвласника студії "Квартал-95" та бізнес-партнера Ігоря Коломойського Тімура Міндіча у Києві.

За підрахунками журналістів, на святкуванні перебувало близько 30 гостей, і ніхто з них не був у захисній масці. Відповідно до переліку карантинних обмежень Кабміну, які діють з 25 січня по 28 лютого, забороняється проведення масових заходів, "в яких бере участь більш як 20 осіб та недотримана дистанція у 1,5 метри". Володимир Зеленський неодноразово звертався до громадян України із проханнями носити маски, уникати скупчень та обмежити соціальні контакти.

Журналісти "Схем" звернулись до Офісу президента із запитом на ім’я Зеленського із проханням прокоментувати перераховані факти, але відповіді до виходу публікації не отримали.

Як виявили журналісти, святкування дня народження Володимира Зеленського відбулось у будинку на Грушевського, 9а в Києві, де родина президента має апартаменти, оформлені на кіпрську фірму Олени Зеленської. Водночас, за даними "Схем", сам захід відбувся в іншій квартирі з терасою, яка, відповідно до реєстру речових прав на нерухоме майно, належить співвласнику студії "Квартал-95" та близькому товаришу і бізнес-партнеру Ігоря Коломойського Тімуру Міндічу.

Серед гостей свята журналісти зафіксували представників влади. Зокрема, першого помічника президента Сергія Шефіра, керівника ОП Андрія Єрмака, його заступника Кирила Тимошенка. Та, ймовірно, міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова.

Також були учасники "Кварталу-95" Євген Кошовий, Олександр Пікалов, Олена Кравець, Міка Фаталов, Валерій Жидков, Степан Казанін, Артем Гагарін, режисер "Слуги народу" Олексій Кірющенко.

За підрахунками журналістів, святкування тривало близько 8 годин і на ньому перебували близько 30 осіб.

"Це ті гості, яких вдалось побачити і зафіксувати на відео. Жоден з них, окрім персоналу, не був у захисній масці, ні в квартирі, ні на виході з будинку, навіть сідаючи в таксі", – йдеться в репортажі.

У той же час з 25 січня по 28 лютого в Україні продовжують діяти урядові карантинні обмеження. Відповідно до їхнього переліку, зокрема, забороняється "проведення масових культурних (в тому числі концертів) спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів в яких бере участь більш як 20 осіб та недотримана дистанція у 1,5 метри".

Як роз’яснив у коментарі "Схемам" головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, цей пункт поширюється і на домогосподарства, тобто на приватні помешкання.

На уточнення журналіста, чи святкування в квартирі компанією у більш ніж 20 гостей є порушенням, Ляшко відповів: "Так, це – масовий захід. І викликається поліція. Є порушення карантину".

Стосовно носіння захисної маски у таксі головний санітарний лікар зазначив: "Воно (таксі – ред.) прирівнюється до громадського транспорту. До пересування поза межами власного автомобіля. Тому пасажиру потрібно бути у масці, як і водієві".

У коментарі "Схемам" один із гостей, "кварталівець" Олександр Пікалов підтвердив інформацію про святкування, але зазначив, що коли він там був, "там не було одночасно стільки осіб".

Володимир Зеленський неодноразово закликав українців під час карантину обмежувати соціальні контакти, дотримуватись дистанції та використовувати захисні маски.

"Схеми" звернулись до пресслужби президента з проханням про коментар. У запиті журналісти поцікавились, чому Зеленський вважає прийнятним у розпал карантину влаштовувати вечірку на декілька десятків гостей, ще й без захисних масок, та який приклад він цим подає для інших громадян.

Також журналісти запитали, на яких умовах Тімур Міндіч надав квартиру для святкування і чи не вбачає президент ризиків у приятелюванні із товаришем та бізнес-партнером олігарха.

Відповіді з ОП на момент публікації "Схеми" не отримали. Редакція опублікує позицію президента щойно вона надійне.

Володимир Зеленський та Тімур Міндіч раніше були співвласниками низки компаній, які входять до складу групи "95 квартал". У 2019 році Зеленський вийшов із складу засновників цих структур.

"Схеми" звернулись за коментарями і до Тімура Міндіча, а також до всіх присутніх на святкуванні осіб. Станом на публікацію матеріалу ніхто з них, окрім Олександра Пікалова, не відповів. Редакція очікує на відповіді.
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Топ коментарі
+71
Несмотря на карантин и собственные призывы к изоляции, Зеленский устроил вечеринку в свой день рождения, - СМИ - Цензор.НЕТ 9455
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04.02.2021 23:12
+63
Если я хоть раз нарушу закон .... то ни хрена вы мне не сделаете. Мне на вас всех плевать с высокой горки.
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04.02.2021 23:11
+53
Несмотря на карантин и собственные призывы к изоляции, Зеленский устроил в свой день рождения вечеринку, - СМИ - Цензор.НЕТ 6594
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04.02.2021 23:22
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У петеботів істерика )
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05.02.2021 04:59 Відповісти
Нам, порохоботам, в прямом смысле слова наплевать.
Слюной.
Тьфу.
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05.02.2021 05:51 Відповісти
Сие не является уголовным преступлением, так что "мимо кассы"(С).
Вон, на что уж Макрон во Франции лютует, комендантский час в Париже с 6 часов вечера установил, а и то на дни рождения французы собираются с родственниками, тока бумажки какие-то заполняют в электронном виде.
А кто скажет, что Квартал 95 - это не одна семья, то я спрошу: да правда, что ли?
Там рука руку моет и даже не вытирает.

Так что вы лучше разберитесь с агентом "желудем", который в Раде поет, и агентом "казбеком", который при ПроФФесоре был всея Украины хозяином.
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05.02.2021 05:50 Відповісти
Самое главное - здесь брякать, у вас даже кенгуру в масках Незважаючи на карантин і власні заклики до ізоляції, Зеленський влаштував у свій день народження вечірку, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8708
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05.02.2021 06:23 Відповісти
Трусы то разрешил вам Степанов покупать или еще нет?
А лампочки электрические?
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05.02.2021 08:17 Відповісти
Вот ты скажи: ты Шария электорат или Рабиновича?
А то на ОПЖЗ реагируешь отчаянно.
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05.02.2021 08:18 Відповісти
В Україні чим вищу посаду займає людина, тим частіше вона вважає, що виконання законів - це не її справа. Це Меркель, канцлєр однієї з найбагатшиих країн світу, виконувала закони. Тому німці і живуть, як німці, що виконують закони. А в нас знизу доверху більшість порушує закони.
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05.02.2021 06:12 Відповісти
І чим же загрожує невиконання саме цього закону, окрім штрафу?
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05.02.2021 06:57 Відповісти
Шоб Вы на агента "желудЬ" в Раде так реагиривали, и на агента "казбек", как на наружения карантина ковидного.
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05.02.2021 08:20 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что если будет майдан против зели, то это бужет тот момент, когда даже самая откровенная вата будет согласна идти в одном ряду с порохоботами. И прикормленные мусора из с-14 и нацкорпуса не помогут
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05.02.2021 06:13 Відповісти
Неее пусть откровенная вата дома посидит , мы лучше сами справимся.
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05.02.2021 08:08 Відповісти
Спасибо, но я с Шарием и ср*ть рядом не сяду, икскьюз май френч.
Так что как нибудь без этого гуана от ОПЗЖ, пожалуйста.
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05.02.2021 08:21 Відповісти
Ідіть усі у сраку....
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05.02.2021 08:06 Відповісти
Интересно , а по чему эта новость не для кого не кажется удивительной . И дело даже не в его поездке в Буковель вовремя локдауна . Дело в том , что этот тупорылый мудень , ну который Осел Оманский , до сих пор не понял , что оно не актер и роль президента не играет . У него вся жизнь построена на этом , по тому что мозгов не хватает понять разницу между актерской игрой и откровенным враньем.
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05.02.2021 08:15 Відповісти
Оно же не лох..
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05.02.2021 08:18 Відповісти
после всех "чудес" которые натворил этот малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дурак последний ЗЕБенчик должен понять что это балабол....
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05.02.2021 08:21 Відповісти
цікаво перевірити а середній IQ зебаранів 73 56 или упал ниже 30 Попри карантин, Зеленський відсвяткував день народження у квартирі партнера Коломойського - Цензор.НЕТ 331
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05.02.2021 23:28 Відповісти
Ой, этим богатым извращенцам эти все ваши журналистские налеты на рестораны за развлечение: хоть какое-то разнообразие - поубегать от журналистов и полиции через черный ход и кущи.
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05.02.2021 08:48 Відповісти
Незважаючи на карантин і власні заклики до ізоляції, Зеленський влаштував у свій день народження вечірку, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3666 И что? ДОСТАЛИ!!!
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05.02.2021 08:50 Відповісти
І то. На фронті загострення, а президент пиятикує.
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05.02.2021 09:45 Відповісти
Земля ніколи не видасть Коломойського в США, хоча цей злочинець заслуговує електричного стільця. Бо Зеленський = Коломойський!
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05.02.2021 09:10 Відповісти
А чего им боятся?!
Вакцинацию себе они сделали контрабандной вакциной.
Теперь можно спокойно куралесить и целоваться в десна.
Попри карантин, Зеленський відсвяткував день народження у квартирі партнера Коломойського - Цензор.НЕТ 1456
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05.02.2021 09:18 Відповісти
Что дозволено Быку, не дозволено юпитеру..
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05.02.2021 11:03 Відповісти
шавочка каломойського.. Їздить на автівках каломойського, днюхи справляє в квартирах друзів каломойського... А так да, "незалежний"...
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05.02.2021 11:27 Відповісти
сам у себя на корпоративе выступал? Попри карантин, Зеленський відсвяткував день народження у квартирі партнера Коломойського - Цензор.НЕТ 2878
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05.02.2021 11:40 Відповісти
по ******************* линии пошел))
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05.02.2021 13:06 Відповісти
п"здабол есть п"здабол!
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05.02.2021 23:15 Відповісти
Попри карантин, Зеленський відсвяткував день народження у квартирі партнера Коломойського - Цензор.НЕТ 6053 АКАКАЯРАЗНИЦА!!!

нелох никому нечего не должен! Попри карантин, Зеленський відсвяткував день народження у квартирі партнера Коломойського - Цензор.НЕТ 8422
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05.02.2021 23:20 Відповісти
Найкращі привітання !
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05.04.2021 22:50 Відповісти
З днем народження! Я дізнався, що Зеленський святкував свій день народження в квартирі партнера Коломойського. Це викликає багато запитань і дискусій. Завжди цікаво дізнаватися про події, які відбуваються в житті політиків. Дякую, що ділитеся такою цікавою інформацією! З нетерпінням чекаю на нові публікації.
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12.07.2023 10:18 Відповісти
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