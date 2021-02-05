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189 населених пунктів у семи областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС
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Через ускладнення погодних умов знеструмлено 189 населених пунктів у семи областях України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"У ніч на 5 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 189 населених пунктів у 7 областях, а саме: Чернігівська – 54, Київська – 32, Житомирська – 32, Полтавська – 21, Тернопільська – 20, Хмельницька – 19, Вінницька – 11", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
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