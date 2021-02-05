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189 населених пунктів у семи областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

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189 населених пунктів у семи областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через ускладнення погодних умов знеструмлено 189 населених пунктів у семи областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"У ніч на 5 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 189 населених пунктів у 7 областях, а саме: Чернігівська – 54, Київська – 32, Житомирська – 32, Полтавська – 21, Тернопільська – 20, Хмельницька – 19, Вінницька – 11", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Також читайте: Негода на Одещині: знеструмленими залишаються 11 населених пунктів

Автор: Наталя Джума
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05.02.2021 08:15 Відповісти
Веерные отключения непопулярны и снижают рейтинг? Значит сделаем аварии!
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05.02.2021 09:16 Відповісти
На території України знеструмлено 8,6% елекромереж. З різних, часто надуманих приводів. Команда на відключення дається прямо в обслуговуючі електромережі. Система відчуває різкий дефіцит електроенергії.
Питання про призначення Вітренко залагоджено між основними конфліктуючими групами. Питання буде винесено на розгляд в ВР України втретє. До голосування видача щомісячної допомоги для депутатів від "СН" буде затримана до результативного голосування.https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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05.02.2021 11:05 Відповісти
 
 