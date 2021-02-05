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189 населенных пунктов в семи областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

189 населенных пунктов в семи областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Из-за осложнения погодных условий обесточены 189 населенных пунктов в семи областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В ночь на 5 февраля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 189 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Черниговская - 54, Киевская - 32, Житомирская - 32, Полтавская - 21, Тернопольская - 20, Хмельницкая - 19, Винницкая - 11", - сказано в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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опять?
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05.02.2021 08:15 Ответить
Веерные отключения непопулярны и снижают рейтинг? Значит сделаем аварии!
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05.02.2021 09:16 Ответить
На території України знеструмлено 8,6% елекромереж. З різних, часто надуманих приводів. Команда на відключення дається прямо в обслуговуючі електромережі. Система відчуває різкий дефіцит електроенергії.
Питання про призначення Вітренко залагоджено між основними конфліктуючими групами. Питання буде винесено на розгляд в ВР України втретє. До голосування видача щомісячної допомоги для депутатів від "СН" буде затримана до результативного голосування.https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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05.02.2021 11:05 Ответить
 
 