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У Росії раптово помер лікар Омського госпіталю Маскимішин, який лікував Навального

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Росії раптово помер лікар Омського госпіталю Маскимішин, який лікував Навального

Заступник головного лікаря Омської лікарні швидкої допомоги Сергій Маскимішин, який керував установою і надавав першу медичну допомогу від отруєння російському опозиціонеру Олексію Навальному, "раптово помер" у віці 55 років.

Про це йдеться в повідомленні телеканалу CNN з посиланням на заяву, оприлюднену лікувальним закладом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Із жалем інформуємо, що … заступник головного лікаря з анестезіології та реанімації лікарні швидкої допомоги №1, асистент кафедри Омського державного медичного університету, кандидат медичних наук Максимішин Сергій Валентинович раптово помер",- наводить телеканал зміст заяви.

Як повідомлялося раніше, Олексій Навальний 20 серпня потрапив до відділення гострих отруєнь Омської лікарні швидкої допомоги №1 після того, як відчув симптоми сильного отруєння в пасажирському літаку, що прямував із Сибіру до Москви. Керівник апарату Навального Леонід Волков підтвердив CNN, що Максимішин відповідав за лікування опозиціонера.

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Пізніше в німецькій лабораторії було встановлено, що опозиціонера намагалися отруїти хімічною зброєю групи "Новичок".

Сам Олексій Навальний неодноразово висловлював слова подяки лікарям в Омську, які зробили все необхідне для того, щоби він вижив та продовжив лікування в Німеччині.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+56
Он слишком много знал !
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05.02.2021 09:40
+37
В России внезапно умер врач Омского госпиталя Маскимишин, который лечил Навального - Цензор.НЕТ 1947
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05.02.2021 09:40
+31
Не пощастило людині.
Життя врятував, але своє за це втратив.
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05.02.2021 09:49
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Он слишком много знал !
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05.02.2021 09:40 Відповісти
А мне в школе говорили что знание это сила …
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05.02.2021 09:43 Відповісти
улыбнуло... там еще говорили что ленин жив... и мы придем к победе коммунизма
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05.02.2021 10:16 Відповісти
Так он таки жив, спит в мавзолее
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05.02.2021 10:19 Відповісти
там тільки голова та руки сплять,остальне арматура
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05.02.2021 11:20 Відповісти
я бы сказал валяется пацан под кремлевским забором... и куда теперь этот " символ" ... коммунисты наложили на него большую кучу... оказалось что они шли не в ту сторону вместе с ним и не под теми флагами... так что переобулись на лету... за одну ночь с ярых атеистов превратились в глубоко верующих ...единственное что не изменилось так это рвение к корыту и власти.. интересно плешивый кремлевский сурикат партбилет хранит как память или спустил в унитаз что бы не всплыл как удостоверение штази
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05.02.2021 12:20 Відповісти
А мне немного другое рассказывали про Сталина, КПСС, КГБ и Расею
У Росії раптово помер лікар Омського госпіталю Маскимішин, який лікував Навального - Цензор.НЕТ 1046
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05.02.2021 10:45 Відповісти
Много будешь знать - скоро состаришься...
Меньше знаешь - крепче спишь. У Росії раптово помер лікар Омського госпіталю Маскимішин, який лікував Навального - Цензор.НЕТ 6277
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05.02.2021 11:39 Відповісти
А может он привился Спутником V ?
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05.02.2021 09:58 Відповісти
Нема людини і немає проблеми - це ще той афоризм, яким керується вся московітська путінократія. А може то залишки новичка подіяли... та й ковід далі косить. А взагалі лікарі викликають повагу, якщо вони не лізуть у політику, а лікують людей.
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05.02.2021 10:00 Відповісти
Треба було везти навального не на Омськ а ...на бункер ху?ла.
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05.02.2021 10:14 Відповісти
В России внезапно умер врач Омского госпиталя Маскимишин, который лечил Навального - Цензор.НЕТ 1947
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05.02.2021 09:40 Відповісти
ВНЕЗАПНО..... В России внезапно умер врач Омского госпиталя Маскимишин, который лечил Навального - Цензор.НЕТ 2646 УБИЛИ В России внезапно умер врач Омского госпиталя Маскимишин, который лечил Навального - Цензор.НЕТ 2654 В России внезапно умер врач Омского госпиталя Маскимишин, который лечил Навального - Цензор.НЕТ 8824 В РОССИИ СИЕ НОРМА.. и частая... В России внезапно умер врач Омского госпиталя Маскимишин, который лечил Навального - Цензор.НЕТ 9023
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05.02.2021 09:44 Відповісти
Спутник с новичком перепутали!
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05.02.2021 10:02 Відповісти
Это одно и тоже. только в разных концентрациях.
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05.02.2021 17:23 Відповісти
І кінці в воду.
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05.02.2021 09:42 Відповісти
ги..ги...яка прикра новина
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05.02.2021 09:43 Відповісти
Плять ,как неожиданно ,😱🤦
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05.02.2021 09:44 Відповісти
Подскользнулся, упал, инфаркт - надо быть осторожней!
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05.02.2021 10:13 Відповісти
Максимишин... нащадок репресованих чи при совку осів?
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05.02.2021 09:45 Відповісти
Прізвище у нього дійсно українське. Земля пухом.
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05.02.2021 10:49 Відповісти
100% українське походження (прізвища такого типу не відмінюються, у жіночому роді також має бути Максимишин, а не Максимишина). Ймовірніше за все, нащадок примусово переселених, наврядчи з України так далеко в інститути вступати їздили.
Скоріше за все прибрали, як небажаного свідка. Та й історію хвороби Навального з тієї лікарні, ясна річ, давно вилучили
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05.02.2021 10:58 Відповісти
Свідка ЧОГО? Банальна помста за зруйновану гебістам "операцію". Людині завадив вижити надлишок сумління, що залишився в менталітеті від українських пращурів, в Росії це вирок.
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05.02.2021 11:04 Відповісти
Ви праві. Такі прізвища не відмінюються.
Але хохли-малороси часто їх окацаплюють.
Як приклад, - Віцепрем'єр України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина заявилаДжерело: https://censor.net/ua/n3246059
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05.02.2021 11:49 Відповісти
Не відмінювались в Астрійській імперіїї. В Україні - відмінюються.
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06.02.2021 00:33 Відповісти
Лікар 100% нащадок українців. Царство йому небесне.
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05.02.2021 14:39 Відповісти
Не відмінювались в Астрійській імперіїї. В Україні - відмінюються.
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06.02.2021 00:31 Відповісти
свидетелей для гааги убирают
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05.02.2021 09:48 Відповісти
Не пощастило людині.
Життя врятував, але своє за це втратив.
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05.02.2021 09:49 Відповісти
+++
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05.02.2021 11:22 Відповісти
рашка - подлый и коварный мордор
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05.02.2021 11:41 Відповісти
А може він дійсно... просто помер..?)
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05.02.2021 09:50 Відповісти
Конечно совпадение.
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05.02.2021 10:01 Відповісти
може, но кто же рашке поверит сейчас?
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05.02.2021 10:29 Відповісти
***** подчищает следы.
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05.02.2021 09:52 Відповісти
та шо там подчищать?в шарите имеются полные анализы...просто месть за вмешательство и срыв операции ликвидаторов
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05.02.2021 09:59 Відповісти
Живые свидетели, которые могут дать показания никому не нужны.
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05.02.2021 10:18 Відповісти
Совесть, фактор, усложняющий жизнь среди скрепных.
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05.02.2021 09:53 Відповісти
У Росії раптово помер лікар Омського госпіталю Маскимішин, який лікував Навального - Цензор.НЕТ 2989
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05.02.2021 09:54 Відповісти
У Росії раптово помер лікар Омського госпіталю Маскимішин, який лікував Навального - Цензор.НЕТ 4043
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05.02.2021 10:48 Відповісти
внезапно. с такой фамилией он по умолчанию подозревался в умысле на побег к буржуинам со всей имеющейся у него по этому поводу информацией. врачам клиники шарите - приготовиться! )
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05.02.2021 09:58 Відповісти
У Росії раптово помер лікар Омського госпіталю Маскимішин, який лікував Навального - Цензор.НЕТ 1592
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05.02.2021 09:58 Відповісти
Если это CNN вполне может быть что информация фейковая.
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05.02.2021 09:59 Відповісти
ну, тут Трампа не качается, может быть и не фейковая.
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05.02.2021 10:18 Відповісти
_Истинно говорю вам: завтракающий с людоедом - попадает в меню на ужин. (Послание к болванянам)
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05.02.2021 10:05 Відповісти
следующие летчики,шо экстренно самолет посадили?
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05.02.2021 10:08 Відповісти
100% Сам хотел запостить
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05.02.2021 13:06 Відповісти
Да, действительно неожиданно и внезапно! И главное, все не могут понять, что произошло!
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05.02.2021 10:10 Відповісти
Скоро так же внезапно умрет и пилот самолета.
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05.02.2021 10:11 Відповісти
Вовремя. У Навального совсем плохи дела после фейка с "дворцом Путина".
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05.02.2021 10:13 Відповісти
7000 затриманих свідчать про інше.
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05.02.2021 10:24 Відповісти
Символом их протеста оказался выдуманный Навальным ершик за миллион долларов. Представляете как они себя чувствуют, какого им ощущать что их водили за нос.
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05.02.2021 10:28 Відповісти
Приблизно так як росіяне після того, як повірили в розіп'ятого хлопчика.
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05.02.2021 10:35 Відповісти
У Росії раптово помер лікар Омського госпіталю Маскимішин, який лікував Навального - Цензор.НЕТ 5505

У Росії раптово помер лікар Омського госпіталю Маскимішин, який лікував Навального - Цензор.НЕТ 4026
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05.02.2021 10:59 Відповісти
У Росії раптово помер лікар Омського госпіталю Маскимішин, який лікував Навального - Цензор.НЕТ 3174 У Росії раптово помер лікар Омського госпіталю Маскимішин, який лікував Навального - Цензор.НЕТ 2293

У Росії раптово помер лікар Омського госпіталю Маскимішин, який лікував Навального - Цензор.НЕТ 9840

У Росії раптово помер лікар Омського госпіталю Маскимішин, який лікував Навального - Цензор.НЕТ 9034

У Росії раптово помер лікар Омського госпіталю Маскимішин, який лікував Навального - Цензор.НЕТ 1195
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05.02.2021 10:13 Відповісти
У Росії раптово помер лікар Омського госпіталю Маскимішин, який лікував Навального - Цензор.НЕТ 3916
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05.02.2021 10:15 Відповісти
Чому москальня поголовно не володіє своєю мовою? Навіть українці знають той суржик набагато краще.
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05.02.2021 10:36 Відповісти
У Росії раптово помер лікар Омського госпіталю Маскимішин, який лікував Навального - Цензор.НЕТ 5909 про наскальный рисунок - класс! )))) ну точно жеж порча )))))))
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05.02.2021 10:19 Відповісти
умер он сердечного приступа после 20 ударов ножом в живот
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05.02.2021 10:14 Відповісти
вот бы тка внезапно скопытилось *****...и штук 7-8 его двойников...
(съели б там что-то... из "новенького" )))
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05.02.2021 10:21 Відповісти
Путінська шобла чимось "пригостила", шкода...
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05.02.2021 10:23 Відповісти
А мог ведь и копромат собрать на тамышнюю власть да ещё и с припиской "в разе моей внезапной смерти виноватым считать Ху-ло и его команду". Тогда у него была на руках жопозащитная бумажка.
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05.02.2021 10:35 Відповісти
Внезапно, ага.
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05.02.2021 10:40 Відповісти
Я чьота нє удівльон... У Росії раптово помер лікар Омського госпіталю Маскимішин, який лікував Навального - Цензор.НЕТ 4307
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05.02.2021 10:44 Відповісти
Ну ... Лишня вага явно була ... Але на вигляд відносно здоровий.
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05.02.2021 10:51 Відповісти
ОПГ не простило ему вытягивание Навального с того света.
"МОРДОР должен быть разрушен!" (с)
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05.02.2021 11:03 Відповісти
Водителю Скорой помощи и стюардессам самолета - приготовиться
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05.02.2021 11:04 Відповісти
от тому тюрма зараз саме безпечне місце для Навального - туди важче новічок пронести
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05.02.2021 11:08 Відповісти
У Росії раптово помер лікар Омського госпіталю Маскимішин, який лікував Навального - Цензор.НЕТ 5250
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05.02.2021 11:09 Відповісти
.

надо же.. видать заразная эта штукенция
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05.02.2021 11:13 Відповісти
А я врачей вообще уважаю, если они профессионалы, а не "дояры". Этот мужичок , похоже, был настоящим специалистом своего дела и мне его искренне жаль, хоть он и из вражеской недоимперии. Да и пострадал он как мученик за оказание помощи приговоренному к смерти Навальному. А посему, Царства ему Небесного!
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05.02.2021 11:16 Відповісти
Не одним "новичком" богата Расея.
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05.02.2021 11:21 Відповісти
Тепер нема свідка, через якого ФСБ антидот підвальному надали...
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05.02.2021 11:42 Відповісти
прошу отнестись с пониманием
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05.02.2021 13:27 Відповісти
 
 