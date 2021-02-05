У Росії раптово помер лікар Омського госпіталю Маскимішин, який лікував Навального
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Заступник головного лікаря Омської лікарні швидкої допомоги Сергій Маскимішин, який керував установою і надавав першу медичну допомогу від отруєння російському опозиціонеру Олексію Навальному, "раптово помер" у віці 55 років.
Про це йдеться в повідомленні телеканалу CNN з посиланням на заяву, оприлюднену лікувальним закладом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Із жалем інформуємо, що … заступник головного лікаря з анестезіології та реанімації лікарні швидкої допомоги №1, асистент кафедри Омського державного медичного університету, кандидат медичних наук Максимішин Сергій Валентинович раптово помер",- наводить телеканал зміст заяви.
Як повідомлялося раніше, Олексій Навальний 20 серпня потрапив до відділення гострих отруєнь Омської лікарні швидкої допомоги №1 після того, як відчув симптоми сильного отруєння в пасажирському літаку, що прямував із Сибіру до Москви. Керівник апарату Навального Леонід Волков підтвердив CNN, що Максимішин відповідав за лікування опозиціонера.
Пізніше в німецькій лабораторії було встановлено, що опозиціонера намагалися отруїти хімічною зброєю групи "Новичок".
Сам Олексій Навальний неодноразово висловлював слова подяки лікарям в Омську, які зробили все необхідне для того, щоби він вижив та продовжив лікування в Німеччині.
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Меньше знаешь - крепче спишь.
Скоріше за все прибрали, як небажаного свідка. Та й історію хвороби Навального з тієї лікарні, ясна річ, давно вилучили
Але хохли-малороси часто їх окацаплюють.
Як приклад, - Віцепрем'єр України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина заявилаДжерело: https://censor.net/ua/n3246059
Життя врятував, але своє за це втратив.
(съели б там что-то... из "новенького" )))
"МОРДОР должен быть разрушен!" (с)
надо же.. видать заразная эта штукенция