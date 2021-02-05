На Запорізькій ТЕС знову вимкнули перший енергоблок
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Аварійне відключення енергоблоку на Запорізькій ТЕС відбулося сьогодні через протікання мастила.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Лівий Берег, на Запорізькій тепловій електростанції в місті Енергодар сьогодні о 10:50 сталося аварійне відключення першого енергоблока ДТЕК через протікання мастила на ТГ-1.
Зазначається, що на цей час працює третій та четвертий енергоблоки. На другому енергоблоці розпочато пусконалагоджувальні роботи. Нагадаємо, ввечері 3 лютого на Запорізькій ТЕС сталася аварія, в результаті якої Енергодар і сусідні населені пункти залишилися без світла і води. Тоді в ДТЕК причиною аварії назвали замикання на підстанції Луч оператора системи розподілу "Запоріжжяобленерго".
Вчора, 4 лютого, на Запорізькій ТЕС відновили роботу трьох енергоблоків №1, №3 та №4, які були підключені до системи. Також до енергосистеми підключили енергоблок Курахівської ТЕС, раніше відключений через ремонт. Депутати партій "Слуга народу", "Голос" та "Європейська солідарність" просять уряд і РНБО розслідувати аварію на Запорізькій ТЕС.
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А атомная энергетика ЗЕлёной крысой положенна почти до минимума.
Или так и будет улицу греть, а ты платить. Хотя в доме и счетчик тепловой стоит и регулировка есть, УК может не отключать ибо возможны заморозки.
Ну а народ 2-3 не боится в прохладе пожить и отключает досрочно.
Запускайте атомную энергетику на нормальный эксплуатационный режим и не дергайте тигра за усы! От тепловой энергетики нужно отходить. Тупо сжигать уголь неразумно. Оставить, как запасной вариант нужно, но не более.