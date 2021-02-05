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аварія (460) ТЕС (219) Запорізька область (2564) ДТЕК (547)

На Запорізькій ТЕС знову вимкнули перший енергоблок

Новини Цензор.НЕТ Події

На Запорізькій ТЕС знову вимкнули перший енергоблок

Аварійне відключення енергоблоку на Запорізькій ТЕС відбулося сьогодні через протікання мастила.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Лівий Берег, на Запорізькій тепловій електростанції в місті Енергодар сьогодні о 10:50 сталося аварійне відключення першого енергоблока ДТЕК через протікання мастила на ТГ-1.

Зазначається, що на цей час працює третій та четвертий енергоблоки. На другому енергоблоці розпочато пусконалагоджувальні роботи. Нагадаємо, ввечері 3 лютого на Запорізькій ТЕС сталася аварія, в результаті якої Енергодар і сусідні населені пункти залишилися без світла і води. Тоді в ДТЕК причиною аварії назвали замикання на підстанції Луч оператора системи розподілу "Запоріжжяобленерго".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Запорізькій ТЕС - аварія, як мінімум 2 міста залишилися без світла. ФОТО

Вчора, 4 лютого, на Запорізькій ТЕС відновили роботу трьох енергоблоків №1, №3 та №4, які були підключені до системи. Також до енергосистеми підключили енергоблок Курахівської ТЕС, раніше відключений через ремонт. Депутати партій "Слуга народу", "Голос" та "Європейська солідарність" просять уряд і РНБО розслідувати аварію на Запорізькій ТЕС.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Да нет, не рукожопые. Головожопые выбрали эту ЗЕНлёную крысу, а она работает на ахметок и себя. Хитрожопые, а не рукожопые.
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05.02.2021 14:49
+2
Олигархация.
А атомная энергетика ЗЕлёной крысой положенна почти до минимума.
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05.02.2021 14:47
+2
русский, твои пенсии кто декоммунизировал, ***** или ротенберг?)
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05.02.2021 14:49
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Олигархация.
А атомная энергетика ЗЕлёной крысой положенна почти до минимума.
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05.02.2021 14:47 Відповісти
у кого атомная энергетика, а у кого СМСками дрова по федеральным каналам дидом собирают.
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05.02.2021 14:50 Відповісти
атомку готовят к продаже по старой схеме: банкрот - ну, хоть за 1 гривну - и то прибыль государству...
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05.02.2021 14:51 Відповісти
Таки да.
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05.02.2021 14:53 Відповісти
атомку в частные руки нельзя...магатэ не позволит.
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05.02.2021 15:29 Відповісти
русский, твои пенсии кто декоммунизировал, ***** или ротенберг?)
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05.02.2021 14:49 Відповісти
Ну что тут скажешь...рукожопы!
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05.02.2021 14:33 Відповісти
Да нет, не рукожопые. Головожопые выбрали эту ЗЕНлёную крысу, а она работает на ахметок и себя. Хитрожопые, а не рукожопые.
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05.02.2021 14:49 Відповісти
Легше буди крадіям оте мастило злити.
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05.02.2021 14:33 Відповісти
а какая у вас температура, может ну его нафиг отопление центральное ?
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05.02.2021 14:34 Відповісти
Тепло. Но отключиться от отопления запрещено. Или очень сложно добиться чтобы официально отказаться от отопления.
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05.02.2021 15:00 Відповісти
у нас весной идет старший по дому в Управляющую компанию и пишет заявление на отключение отопления например.
Или так и будет улицу греть, а ты платить. Хотя в доме и счетчик тепловой стоит и регулировка есть, УК может не отключать ибо возможны заморозки.
Ну а народ 2-3 не боится в прохладе пожить и отключает досрочно.
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05.02.2021 15:14 Відповісти
не любят бени Запорожье. Может послать танки на ДТЭК и Центрэнерго? Это поможет устранить утечку масла?
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05.02.2021 14:34 Відповісти
Ну как вам ваш кормилец и даватель *тысяч рабочiх мест* Ахметов? Ну вы довольны прихватизацией и крепкими частными хозяйственниками которым дали за 1 гривну прихватизировать енергетику Украины? Когда ***** пойдет в наступление Ахметка просто выключит рубильник и мобильную связь соответственно и бери всю Украину тепленькой. Никто даже не узнает что взят Киев пока под окнами не появятся росийские танки.
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05.02.2021 14:57 Відповісти
«Аннушка уже разлила масло»...
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05.02.2021 15:50 Відповісти
ЧАЭС тоже то разгоняли, то тормозили... Доигрались короче.
Запускайте атомную энергетику на нормальный эксплуатационный режим и не дергайте тигра за усы! От тепловой энергетики нужно отходить. Тупо сжигать уголь неразумно. Оставить, как запасной вариант нужно, но не более.
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05.02.2021 17:18 Відповісти
 
 