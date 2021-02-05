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авария (1265) ТЭС (240) Запорожская область (2246) ДТЭК (407)

На Запорожской ТЭС снова отключили первый энергоблок

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На Запорожской ТЭС снова отключили первый энергоблок

Аварийное отключение энергоблока на Запорожской ТЭС произошло сегодня из-за протекания масла.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Левый Берег, на Запорожской тепловой электростанции в городе Энергодар сегодня в 10:50 произошло аварийное отключение первого энергоблока ДТЭК из-за протекания масла на ТГ-1.

Отмечается, что в настоящее время в работе находятся третий и четвертый энергоблоки. На втором энергоблоке начат пусконаладочные работы. Напомним, вечером 3 февраля на Запорожской ТЭС произошла авария, в результате которой Энергодар и соседние населенные пункты остались без света и воды. Тогда в ДТЭК причиной аварии назвали замыкания на подстанции Луч оператора системы распределения "Запорожьеоблэнерго".

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Вчера, 4 февраля, на Запорожской ТЭС возобновили работу трех энергоблоков №1, №3 и №4, которые были подключены к системе. Также к энергосистеме подключили энергоблок Кураховской ТЭС, ранее отключен из-за ремонта Депутаты партий "Слуга народа", "Голос" и "Европейская солидарность" просят правительство и СНБО расследовать аварию на Запорожской ТЭС.
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Топ комментарии
+3
Да нет, не рукожопые. Головожопые выбрали эту ЗЕНлёную крысу, а она работает на ахметок и себя. Хитрожопые, а не рукожопые.
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05.02.2021 14:49
+2
Олигархация.
А атомная энергетика ЗЕлёной крысой положенна почти до минимума.
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05.02.2021 14:47
+2
русский, твои пенсии кто декоммунизировал, ***** или ротенберг?)
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05.02.2021 14:49
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Олигархация.
А атомная энергетика ЗЕлёной крысой положенна почти до минимума.
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05.02.2021 14:47 Ответить
у кого атомная энергетика, а у кого СМСками дрова по федеральным каналам дидом собирают.
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05.02.2021 14:50 Ответить
атомку готовят к продаже по старой схеме: банкрот - ну, хоть за 1 гривну - и то прибыль государству...
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05.02.2021 14:51 Ответить
Таки да.
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05.02.2021 14:53 Ответить
атомку в частные руки нельзя...магатэ не позволит.
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05.02.2021 15:29 Ответить
русский, твои пенсии кто декоммунизировал, ***** или ротенберг?)
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05.02.2021 14:49 Ответить
Ну что тут скажешь...рукожопы!
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05.02.2021 14:33 Ответить
Да нет, не рукожопые. Головожопые выбрали эту ЗЕНлёную крысу, а она работает на ахметок и себя. Хитрожопые, а не рукожопые.
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05.02.2021 14:49 Ответить
Легше буди крадіям оте мастило злити.
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05.02.2021 14:33 Ответить
а какая у вас температура, может ну его нафиг отопление центральное ?
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05.02.2021 14:34 Ответить
Тепло. Но отключиться от отопления запрещено. Или очень сложно добиться чтобы официально отказаться от отопления.
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05.02.2021 15:00 Ответить
у нас весной идет старший по дому в Управляющую компанию и пишет заявление на отключение отопления например.
Или так и будет улицу греть, а ты платить. Хотя в доме и счетчик тепловой стоит и регулировка есть, УК может не отключать ибо возможны заморозки.
Ну а народ 2-3 не боится в прохладе пожить и отключает досрочно.
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05.02.2021 15:14 Ответить
не любят бени Запорожье. Может послать танки на ДТЭК и Центрэнерго? Это поможет устранить утечку масла?
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05.02.2021 14:34 Ответить
Ну как вам ваш кормилец и даватель *тысяч рабочiх мест* Ахметов? Ну вы довольны прихватизацией и крепкими частными хозяйственниками которым дали за 1 гривну прихватизировать енергетику Украины? Когда ***** пойдет в наступление Ахметка просто выключит рубильник и мобильную связь соответственно и бери всю Украину тепленькой. Никто даже не узнает что взят Киев пока под окнами не появятся росийские танки.
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05.02.2021 14:57 Ответить
«Аннушка уже разлила масло»...
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05.02.2021 15:50 Ответить
ЧАЭС тоже то разгоняли, то тормозили... Доигрались короче.
Запускайте атомную энергетику на нормальный эксплуатационный режим и не дергайте тигра за усы! От тепловой энергетики нужно отходить. Тупо сжигать уголь неразумно. Оставить, как запасной вариант нужно, но не более.
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05.02.2021 17:18 Ответить
 
 