На Запорожской ТЭС снова отключили первый энергоблок
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Аварийное отключение энергоблока на Запорожской ТЭС произошло сегодня из-за протекания масла.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Левый Берег, на Запорожской тепловой электростанции в городе Энергодар сегодня в 10:50 произошло аварийное отключение первого энергоблока ДТЭК из-за протекания масла на ТГ-1.
Отмечается, что в настоящее время в работе находятся третий и четвертый энергоблоки. На втором энергоблоке начат пусконаладочные работы. Напомним, вечером 3 февраля на Запорожской ТЭС произошла авария, в результате которой Энергодар и соседние населенные пункты остались без света и воды. Тогда в ДТЭК причиной аварии назвали замыкания на подстанции Луч оператора системы распределения "Запорожьеоблэнерго".
Вчера, 4 февраля, на Запорожской ТЭС возобновили работу трех энергоблоков №1, №3 и №4, которые были подключены к системе. Также к энергосистеме подключили энергоблок Кураховской ТЭС, ранее отключен из-за ремонта Депутаты партий "Слуга народа", "Голос" и "Европейская солидарность" просят правительство и СНБО расследовать аварию на Запорожской ТЭС.
Пожалуйста, подождите...
А атомная энергетика ЗЕлёной крысой положенна почти до минимума.
Или так и будет улицу греть, а ты платить. Хотя в доме и счетчик тепловой стоит и регулировка есть, УК может не отключать ибо возможны заморозки.
Ну а народ 2-3 не боится в прохладе пожить и отключает досрочно.
Запускайте атомную энергетику на нормальный эксплуатационный режим и не дергайте тигра за усы! От тепловой энергетики нужно отходить. Тупо сжигать уголь неразумно. Оставить, как запасной вариант нужно, но не более.