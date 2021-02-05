На Запорожской ТЭС снова отключили первый энергоблок

Аварийное отключение энергоблока на Запорожской ТЭС произошло сегодня из-за протекания масла.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Левый Берег, на Запорожской тепловой электростанции в городе Энергодар сегодня в 10:50 произошло аварийное отключение первого энергоблока ДТЭК из-за протекания масла на ТГ-1.

Отмечается, что в настоящее время в работе находятся третий и четвертый энергоблоки. На втором энергоблоке начат пусконаладочные работы. Напомним, вечером 3 февраля на Запорожской ТЭС произошла авария, в результате которой Энергодар и соседние населенные пункты остались без света и воды. Тогда в ДТЭК причиной аварии назвали замыкания на подстанции Луч оператора системы распределения "Запорожьеоблэнерго".

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Вчера, 4 февраля, на Запорожской ТЭС возобновили работу трех энергоблоков №1, №3 и №4, которые были подключены к системе. Также к энергосистеме подключили энергоблок Кураховской ТЭС, ранее отключен из-за ремонта Депутаты партий "Слуга народа", "Голос" и "Европейская солидарность" просят правительство и СНБО расследовать аварию на Запорожской ТЭС.