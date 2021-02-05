Венедіктова представила нового прокурора Одещини Костенка
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Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова представила колективу Одеської обласної прокуратури нового керівника - Сергія Костенка.
Як інформує Цензор.НЕТ, у п'ятницю генеральна прокурорка Ірина Венедіктова представила колективу Одеської обласної прокуратури нового керівника - Сергія Костенка. Вона додала, що поставила задачу щодо зміцнення законності і правопорядку в області.
Майже весь трудовий шлях нового керівника обласної прокуратури був пов'язаний з органами прокуратури Одеської області, тому сподіваюся на те, що він забезпечить ефективну та результативну роботу на найважливіших для регіону напрямках", - сказала Венедіктова.
"Прокуратура має посилити координуючу роль правозахисної системи Одещини. Але головне завдання для кожного в нашій інституції - працювати на підвищення довіри людей", - зазначила генпрокурорка.
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Двое из ларца одинаковых с лица (с)
Вот только фрагменты о его славном прошлом....
Костенко пять лет работал заместителем прокурора Одессы, оказавшись замешанным в ряде громких коррупционных скандалах. Одна из таких историй - рейдерский захват гостиницы «Юность» в 2008-м году. Костенко нашел весьма оригинальный способ освободить отель для нового хозяина - киевского бизнесмена Мстислава Скоробогатова, известного в криминальных кругах как «Слава Лэндкрузер».Сначала в гостинице устроили обыск, а затем 31-го марта 2008-го года в «Юность» явился сам Костенко, предъявил сотрудникам решение о присвоении зданию статуса «вещественного доказательства», после чего потребовал «покинуть помещение».
С марта 2012-го Костенко возглавил прокуратуру Киевского района Одессы, где развернул масштабную преступную деятельность.
Как сообщает Politica-UA.com, во времена президентства Януковича по всей Украине была создана сеть, так называемых «программных» офисов, которые действовали в связке с областными прокуратурами. «Программные» офисы входили в структуру теневой Генеральной прокуратуры, которой «рулил» Артем Пшонка.
Теневая прокуратура занималась отжимом бизнеса, рейдерством, возбуждением и закрытием уголовных дел, с целью давления на «несговорчивых» бизнесменов. Изначально собственнику приглянувшегося бизнеса открыто предлагалась прокурорская «крыша». Если бизнесмен соглашался, его за определенное ежемесячное «вознаграждение»оставляли в покое. Если же человек «артачиться», его бизнес блокировали проверками, вплоть до фабрикации и возбуждения уголовного дела. Чаще всего после таких «воспитательных» мер воздействия, «несговорчивые» и вовсе лишались бизнеса. Представителем теневой ГПУ и лично Артема Пшонки в Киевском районе Одессы стал Сергей Костенко.Вот таких прокуроров с опытом расставляет Венедиктова по всей стране.