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Новини Політика України
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Венедіктова представила нового прокурора Одещини Костенка

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова представила колективу Одеської обласної прокуратури нового керівника - Сергія Костенка.

Як інформує Цензор.НЕТ, у п'ятницю генеральна прокурорка  Ірина Венедіктова представила колективу Одеської обласної прокуратури нового керівника - Сергія Костенка. Вона додала, що поставила задачу щодо зміцнення законності і правопорядку в області.

Венедіктова представила нового прокурора Одещини Костенка 01

Майже весь трудовий шлях нового керівника обласної прокуратури був пов'язаний з органами прокуратури Одеської області, тому сподіваюся на те, що він забезпечить ефективну та результативну роботу на найважливіших для регіону напрямках", - сказала Венедіктова.

"Прокуратура має посилити координуючу роль правозахисної системи Одещини. Але головне завдання для кожного в нашій інституції - працювати на підвищення довіри людей", - зазначила генпрокурорка.

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Топ коментарі
+4
Надіюся,він,по усталеній серед прокурорів традиції,має громадянство росії і нерухомість в окупованому Криму.
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05.02.2021 16:49
+2
200 відсоткова харкіська лярва знає, кого потребує Одеса на підмогу Ківалову, Портнову та новинському якіих заселили в Юридичну Академію Ківалова. Це в той час коли на узбережжі біля одеси тренуються бійці в пошуках можливих диверсій.
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05.02.2021 17:01
+2
Не знаю о его родстве но психология такая же - хапковская.
Вот только фрагменты о его славном прошлом....
Костенко пять лет работал заместителем прокурора Одессы, оказавшись замешанным в ряде громких коррупционных скандалах. Одна из таких историй - рейдерский захват гостиницы «Юность» в 2008-м году. Костенко нашел весьма оригинальный способ освободить отель для нового хозяина - киевского бизнесмена Мстислава Скоробогатова, известного в криминальных кругах как «Слава Лэндкрузер».Сначала в гостинице устроили обыск, а затем 31-го марта 2008-го года в «Юность» явился сам Костенко, предъявил сотрудникам решение о присвоении зданию статуса «вещественного доказательства», после чего потребовал «покинуть помещение».

С марта 2012-го Костенко возглавил прокуратуру Киевского района Одессы, где развернул масштабную преступную деятельность.
Как сообщает Politica-UA.com, во времена президентства Януковича по всей Украине была создана сеть, так называемых «программных» офисов, которые действовали в связке с областными прокуратурами. «Программные» офисы входили в структуру теневой Генеральной прокуратуры, которой «рулил» Артем Пшонка.
Теневая прокуратура занималась отжимом бизнеса, рейдерством, возбуждением и закрытием уголовных дел, с целью давления на «несговорчивых» бизнесменов. Изначально собственнику приглянувшегося бизнеса открыто предлагалась прокурорская «крыша». Если бизнесмен соглашался, его за определенное ежемесячное «вознаграждение»оставляли в покое. Если же человек «артачиться», его бизнес блокировали проверками, вплоть до фабрикации и возбуждения уголовного дела. Чаще всего после таких «воспитательных» мер воздействия, «несговорчивые» и вовсе лишались бизнеса. Представителем теневой ГПУ и лично Артема Пшонки в Киевском районе Одессы стал Сергей Костенко.Вот таких прокуроров с опытом расставляет Венедиктова по всей стране.
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05.02.2021 17:46
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Око ока государевого! Венедиктова представила Костенко новым прокурором Одесчины - Цензор.НЕТ 2449
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05.02.2021 16:11 Відповісти
Пардон!!! А ви извините , а хто был на презентации??
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05.02.2021 20:03 Відповісти
Предыдущий мало заносил ? Жена наверное у него жадная?
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05.02.2021 16:15 Відповісти
Ригівське чмо(((
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05.02.2021 16:26 Відповісти
"Юность". Как много в этом звуке...
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05.02.2021 16:39 Відповісти
Задачи, поставленные не на публике: Первыми надо обложить данью таможню и 7-й километр, а затем и весь город.Справится ли в конкурентной борьбе с ментами и СБУшниками?
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05.02.2021 16:41 Відповісти
А он случайно не родственник Пудрика с таможни ?

Двое из ларца одинаковых с лица (с)
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05.02.2021 16:49 Відповісти
Не знаю о его родстве но психология такая же - хапковская.
Вот только фрагменты о его славном прошлом....
Костенко пять лет работал заместителем прокурора Одессы, оказавшись замешанным в ряде громких коррупционных скандалах. Одна из таких историй - рейдерский захват гостиницы «Юность» в 2008-м году. Костенко нашел весьма оригинальный способ освободить отель для нового хозяина - киевского бизнесмена Мстислава Скоробогатова, известного в криминальных кругах как «Слава Лэндкрузер».Сначала в гостинице устроили обыск, а затем 31-го марта 2008-го года в «Юность» явился сам Костенко, предъявил сотрудникам решение о присвоении зданию статуса «вещественного доказательства», после чего потребовал «покинуть помещение».

С марта 2012-го Костенко возглавил прокуратуру Киевского района Одессы, где развернул масштабную преступную деятельность.
Как сообщает Politica-UA.com, во времена президентства Януковича по всей Украине была создана сеть, так называемых «программных» офисов, которые действовали в связке с областными прокуратурами. «Программные» офисы входили в структуру теневой Генеральной прокуратуры, которой «рулил» Артем Пшонка.
Теневая прокуратура занималась отжимом бизнеса, рейдерством, возбуждением и закрытием уголовных дел, с целью давления на «несговорчивых» бизнесменов. Изначально собственнику приглянувшегося бизнеса открыто предлагалась прокурорская «крыша». Если бизнесмен соглашался, его за определенное ежемесячное «вознаграждение»оставляли в покое. Если же человек «артачиться», его бизнес блокировали проверками, вплоть до фабрикации и возбуждения уголовного дела. Чаще всего после таких «воспитательных» мер воздействия, «несговорчивые» и вовсе лишались бизнеса. Представителем теневой ГПУ и лично Артема Пшонки в Киевском районе Одессы стал Сергей Костенко.Вот таких прокуроров с опытом расставляет Венедиктова по всей стране.
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05.02.2021 17:46 Відповісти
Надіюся,він,по усталеній серед прокурорів традиції,має громадянство росії і нерухомість в окупованому Криму.
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05.02.2021 16:49 Відповісти
И "Крузак" записанный на папу, дом записанный на бабушку, бизнес на жену, а дети за бугром....
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05.02.2021 17:02 Відповісти
Ви не дуже помиляєтесь(((
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05.02.2021 19:26 Відповісти
200 відсоткова харкіська лярва знає, кого потребує Одеса на підмогу Ківалову, Портнову та новинському якіих заселили в Юридичну Академію Ківалова. Це в той час коли на узбережжі біля одеси тренуються бійці в пошуках можливих диверсій.
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05.02.2021 17:01 Відповісти
 
 