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Українських військовослужбовців почнуть вакцинувати проти COVID-19 наприкінці лютого, - командування Медсил

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Українських військовослужбовців почнуть вакцинувати проти COVID-19 наприкінці лютого, - командування Медсил

Імунізація мають проводитися за згодою особи спеціальними бригадами по вакцинації, які вже пройшли відповідну сертифікацію.

Вакцинацію проти COVID-19 у Збройних силах України планують почати в кінці лютого. Про це тимчасово виконуючий обов'язки командувача Медичними силами полковник медичної служби Сергій Халік повідомив Арміяinform, передає Цензор.НЕТ.

"Під час першого етапу вакцинації у Збройних Силах щеплення отримають військовослужбовці, які стримують збройну агресію Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також особи, які невдовзі плануються на ротацію, військовослужбовці, які беруть участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, а також медичний персонал", — зазначив Сергій Халік.

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Імунізація від COVID-19 має проводитися за згодою особи спеціальними бригадами з вакцинування, що вже пройшли відповідну сертифікацію.
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СПУТНИК или СИНОВАК? Сами себе его колите
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06.02.2021 12:42 Відповісти
С Тарана начнете? Про парней на передовой только не забудьте. А то с вас станется.
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06.02.2021 12:43 Відповісти
Короче, вакцины хватит на всех, кто отказался - мы не виноваты.
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06.02.2021 12:44 Відповісти
Чим?
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06.02.2021 12:52 Відповісти
головне - чим? і умови для акцинації (і протипоказання)
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06.02.2021 12:55 Відповісти
Медиков и армию нужно вакцинировать в последнюю очередь - мало ли что. Первыми, конечно, моносброд - может хоть на опыты сгодятся.
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06.02.2021 13:05 Відповісти
Хочеться вірити, що справді йтиметься про згоду.
А не примусово.
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06.02.2021 15:43 Відповісти
Медицинские силы.... Українських військовослужбовців почнуть вакцинувати проти COVID-19 наприкінці лютого, - командування Медсил - Цензор.НЕТ 8278Жду в ближайшее время появления Продовольственных сил, Банно-прачечных сил и т.д.... Українських військовослужбовців почнуть вакцинувати проти COVID-19 наприкінці лютого, - командування Медсил - Цензор.НЕТ 82 как вид ЗСУ
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09.02.2021 21:34 Відповісти
 
 