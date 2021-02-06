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Украинских военнослужащих начнут вакцинировать от COVID-19 в конце февраля, - командование Медсил

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украинских военнослужащих начнут вакцинировать от COVID-19 в конце февраля, - командование Медсил

Иммунизация должна проводиться с согласия лица специальными бригадами по вакцинации, которые уже прошли соответствующую сертификацию.

Вакцинацию от COVID-19 в Вооруженных силах Украины планируют начать в конце февраля. Об этом временно исполняющий обязанности командующего Медицинскими силами полковник медицинской службы Сергей Халик сообщил Армияinform, передает Цензор.НЕТ.

"Во время первого этапа вакцинации в Вооруженных силах прививки получат военнослужащие, сдерживающих вооруженную агрессию Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также лица, которые вскоре планируются на ротацию, военнослужащие, участвующие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, а также медицинский персонал", - отметил Халик.

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Иммунизация от COVID-19 должна проводиться с согласия лица специальными бригадами по вакцинации, которые уже прошли соответствующую сертификацию.

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СПУТНИК или СИНОВАК? Сами себе его колите
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06.02.2021 12:42 Ответить
С Тарана начнете? Про парней на передовой только не забудьте. А то с вас станется.
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06.02.2021 12:43 Ответить
Короче, вакцины хватит на всех, кто отказался - мы не виноваты.
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06.02.2021 12:44 Ответить
Чим?
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06.02.2021 12:52 Ответить
головне - чим? і умови для акцинації (і протипоказання)
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06.02.2021 12:55 Ответить
Медиков и армию нужно вакцинировать в последнюю очередь - мало ли что. Первыми, конечно, моносброд - может хоть на опыты сгодятся.
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06.02.2021 13:05 Ответить
Хочеться вірити, що справді йтиметься про згоду.
А не примусово.
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06.02.2021 15:43 Ответить
Медицинские силы.... Українських військовослужбовців почнуть вакцинувати проти COVID-19 наприкінці лютого, - командування Медсил - Цензор.НЕТ 8278Жду в ближайшее время появления Продовольственных сил, Банно-прачечных сил и т.д.... Українських військовослужбовців почнуть вакцинувати проти COVID-19 наприкінці лютого, - командування Медсил - Цензор.НЕТ 82 как вид ЗСУ
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09.02.2021 21:34 Ответить
 
 