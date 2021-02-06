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Количество вакцинированных от COVID-19 в мире превысило число зарегистрированных больных, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Количество вакцинированных от COVID-19 в мире превысило число зарегистрированных больных, - ВОЗ

Количество вакцинированных от коронавируса в мире превысило количество зарегистрированных случаев инфекции.

Об этом на брифинге сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В каком-то смысле это хорошие новости и замечательное достижение за такой короткий промежуток времени. Но более 75% этих прививок проводятся только в десяти странах, на которые приходится почти 60% мирового ВВП", – отметил он.

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Почти 130 стран с населением в 2,5 миллиарда человек до сих пор не получили первую дозу вакцины. В то же время есть и страны, которые вакцинировали большую часть населения.

"Все правительства обязаны защищать свой народ. Но как только страны, которые уже получили вакцину сделают прививки своим медработникам и пожилым людям, лучший способ защитить остальное население – поделиться вакцинами, чтобы другие страны могли это тоже сделать", – добавил Гебрейесус, заметив, что промедление с прививкой дает вирусу больше шансов вернуться к исходной точке.

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Топ комментарии
+3
Впевнений, що при Пороху ми отримали вакцину разом з Європою.
А з нашим клоуном отримаємо десь разом з Африкою.
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06.02.2021 11:28
+3
вы просрали пороха на 2й срок - мы просрали Маккейна ...
но у вас есть 2й шанс на пороха, а у нас уже нет Маккейна....
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06.02.2021 11:43
+2
офіційно - дірка (а не офіційно...))) думаю половина чинуш та депутатів вже.. бо 3 тис баксами тільки для них не проблема) що там з перевіркою таємних вакцин Ізраїльською ??? тиша???
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06.02.2021 10:58
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А скільки вакциновано у нас. Дірка від бублика.
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06.02.2021 10:53 Ответить
офіційно - дірка (а не офіційно...))) думаю половина чинуш та депутатів вже.. бо 3 тис баксами тільки для них не проблема) що там з перевіркою таємних вакцин Ізраїльською ??? тиша???
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06.02.2021 10:58 Ответить
Скількм вже ізраїльтян вже вакцинувалось,в порівнянні з світом в цілому? Разом з зе? )))
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06.02.2021 11:25 Ответить
от как Вы закрутили)))) зе идет в отдельной графе-строке ))) он в статистике с найглавнейшими мировыми лидерами и членами королевской семьи ))))))
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06.02.2021 11:42 Ответить
в країнах третього світу саме так і відбувається, в першу чергу можновладці та багатії всі інші за залишковим принципом.
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06.02.2021 12:03 Ответить
Хорошо, что и мы в этом мире. Средняя температура по палате.
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06.02.2021 10:54 Ответить
І десята частина тільки в одному Ізраїлі!!!
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06.02.2021 10:55 Ответить
Профанація. Дія вакцини в кращому разі 6 місяців. Щоб все це спрацювало, потрібно вакцинувати ВСІХ за пару-трійку місяців. Тоді, можливо, буде якийсь зиск. А так процес безкінечний.
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06.02.2021 10:56 Ответить
Зато денег знаешь сколько заработают производители "вакцин")))
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06.02.2021 10:59 Ответить
А ще з"явився новий штам проти якого ефективність вакцин знижується в 10 разів.
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06.02.2021 10:59 Ответить
Це взагалі ставить під великий сумнів вакцинацію. Помножило на нуль.
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06.02.2021 11:15 Ответить
Какая замечательная новость для гаранта...
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06.02.2021 10:57 Ответить
Скаже ми пахалі і ось результат.
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06.02.2021 11:00 Ответить
оно то так. ну если посчитать по каждой стране по соотношению до населения. Еще не одна даже не приблизилась к коллективному иммунитету.
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06.02.2021 11:02 Ответить
А наша "собака на сене" Степашка все петляет по базару, все вакцину выбирает от которой ей много "сладких косточек" перепадет.
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06.02.2021 11:02 Ответить
"Количество вакцинированных от COVID-19 в мире превысило число зарегистрированных больных"

и ето правда, вроде бы, но...
число могил в Штатах в день от тока не уменьшается, свои 3500 мы держим четко...
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06.02.2021 11:19 Ответить
чекай, вмирають ті, хто захворів в середньому 18 днів тому
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06.02.2021 11:30 Ответить
та в курсе...
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06.02.2021 11:35 Ответить
В Израиле у 13 человек прививка от COVID-19 вызвала паралич лица
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06.02.2021 11:25 Ответить
у ***** и без прививки паралич всего...
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06.02.2021 11:27 Ответить
13 чол. з 2 млн?
А сміртність від ковіду - 40 000 з 2 млн.
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06.02.2021 11:41 Ответить
В Монголии почти на 2 тысячи заболевших 2 смерти за все время: одна бабулька с кучей тяжелой хрони, про второго молчат.
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06.02.2021 12:00 Ответить
Какие резко заботливые стали, прям, как наши.
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06.02.2021 14:13 Ответить
в Монголії? Ти б ще статистику Параші привела.
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06.02.2021 20:00 Ответить
Головне, шо навіть монголів твоя рашка не цікавить, шо навіть частину пунктів перетину кордонів з нею позакривали.
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06.02.2021 21:08 Ответить
Паралия лица, вызванный вакциной - явление временное. А несколько десятков израильтян каждый день ковид отправляет на тот свет навсегда.
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06.02.2021 13:02 Ответить
паралич.
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06.02.2021 13:05 Ответить
Впевнений, що при Пороху ми отримали вакцину разом з Європою.
А з нашим клоуном отримаємо десь разом з Африкою.
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06.02.2021 11:28 Ответить
вы просрали пороха на 2й срок - мы просрали Маккейна ...
но у вас есть 2й шанс на пороха, а у нас уже нет Маккейна....
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06.02.2021 11:43 Ответить
Мы в честь Маккейна улицу в Киеве назвали. Очень достойный был Человек.
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06.02.2021 12:36 Ответить
спасибо конечно, но дело же не в етом.
дело в том шо, если мне хто говорит, шо и Маккейн и трамп - республиканцы?
то я даже знаю хто из них нет...
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06.02.2021 12:41 Ответить
Мы в этом конкурсе к сожалению не участвуем.
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06.02.2021 11:40 Ответить
Будут ли они живы через пять лет ?
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06.02.2021 12:04 Ответить
А ты чего волнуешься, ведь после любой вакцины люди дольше 5 лет не живут.
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06.02.2021 13:04 Ответить
За тебя волнуюсь.
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06.02.2021 13:29 Ответить
А тебе что, в детстве ни одной прививки не сделали?
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06.02.2021 17:07 Ответить
От "ковида" - нет. И уж тем более: в СССР не было концлагерей для невакцинированных, как это планируется сейчас.
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06.02.2021 23:04 Ответить
Да ты гений - на вопрос о прививках в детстве ответить "От "ковида" - нет. " От ковида и в настоящее время в Австралии вакцинировать не начинали. А тебе в детстве необходимый комплект вакцин вкололи и ты сейчас умничаешь "Будут ли они живы через пять лет?".
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06.02.2021 23:22 Ответить
У нас скоро начнут. Где-то через месяц. Несовсем понятно какое будет поражение в гражданских правах в случае отсутствия "паспорта вакцинированного от ковида". Эта информация пока официально не распространялась, хотя уже было сказано "No jab - no pay", т.е. видимо не будет пособий и пенсий. Посмотрим. У нас пока всё не так однозначно. Вот в Канаде и в NZ власти строят концлагеря для отказников.
Да, кстати, ты тут, как пропагандист "вакцинаций от ковида" автоматически становишься соучастником преступления против человечества. Помни об этом. В Нюрнберге они тоже заявляли что "просто выполняли приказы".
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06.02.2021 23:52 Ответить
Нам, рептилоидам, это по чешую. Кількість вакцинованих проти COVID-19 у світі перевищила кількість зареєстрованих хворих, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 1766
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07.02.2021 00:02 Ответить
Гитлер тоже так думал. И Йоська Рябой. Их много было.
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07.02.2021 00:42 Ответить
Это ты еще и спиритическими сеансами с Гитлером и Йоськой занимаешься? Или у соседей по палате опрос провел?
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07.02.2021 01:18 Ответить
Не, я просто газеты читаю.
Вон ваш главпахан кони двинул нежданно. Первый, но скорее всего не последний. А как вас ещё остановить ?
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-16/edmond-de-rothschild-holding-chairman-has-died-at-57
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07.02.2021 02:34 Ответить
Наивный. Это он выполнил свое задание и отправился на заслуженный отдых на планету Нубиру. Мы, рептилоиды, не так просты. Кількість вакцинованих проти COVID-19 у світі перевищила кількість зареєстрованих хворих, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 3004
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07.02.2021 10:57 Ответить
Паралич лица, вернее парез лица, что есть не полный паралич - это явление временное, проходит через 24 часа. Всем ковид дессидентам, которые выступают против вакцинации, могу сказать одно: если вы не хотите вакцинироваться, то почему те, кто получил вакцину должен от вас страдать? Вакцина не защищает от заражения, но делает течение заболевание более лёгким и не даёт заражённому умереть. Так что нет вакциниции - нет работы - это правильно и другие ограничения и поражения в правах - это правильно. Все хотят жить - вы не хотите. У всего есть цена.
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07.02.2021 07:53 Ответить
 
 