Количество вакцинированных от COVID-19 в мире превысило число зарегистрированных больных, - ВОЗ
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Количество вакцинированных от коронавируса в мире превысило количество зарегистрированных случаев инфекции.
Об этом на брифинге сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"В каком-то смысле это хорошие новости и замечательное достижение за такой короткий промежуток времени. Но более 75% этих прививок проводятся только в десяти странах, на которые приходится почти 60% мирового ВВП", – отметил он.
Почти 130 стран с населением в 2,5 миллиарда человек до сих пор не получили первую дозу вакцины. В то же время есть и страны, которые вакцинировали большую часть населения.
"Все правительства обязаны защищать свой народ. Но как только страны, которые уже получили вакцину сделают прививки своим медработникам и пожилым людям, лучший способ защитить остальное население – поделиться вакцинами, чтобы другие страны могли это тоже сделать", – добавил Гебрейесус, заметив, что промедление с прививкой дает вирусу больше шансов вернуться к исходной точке.
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и ето правда, вроде бы, но...
число могил в Штатах в день от тока не уменьшается, свои 3500 мы держим четко...
А сміртність від ковіду - 40 000 з 2 млн.
А з нашим клоуном отримаємо десь разом з Африкою.
но у вас есть 2й шанс на пороха, а у нас уже нет Маккейна....
дело в том шо, если мне хто говорит, шо и Маккейн и трамп - республиканцы?
то я даже знаю хто из них нет...
Да, кстати, ты тут, как пропагандист "вакцинаций от ковида" автоматически становишься соучастником преступления против человечества. Помни об этом. В Нюрнберге они тоже заявляли что "просто выполняли приказы".
Вон ваш главпахан кони двинул нежданно. Первый, но скорее всего не последний. А как вас ещё остановить ?
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-16/edmond-de-rothschild-holding-chairman-has-died-at-57