Масова вакцинація стримує поширення COVID-19, - дослідження ізраїльських учених

Ізраїльські вчені заявили, що їхній країні знадобилося три тижні вакцинації препаратом від Pfizer-BioNTech, щоб уповільнити зростання нових випадків захворювання на коронавірус. На їхню думку, така масштабна вакцинація може сприяти стримуванню розповсюдження хвороби, однак для остаточних висновків потрібно більше часу.

Загальнонаціональна програма вакцинації в Ізраїлі стартувала 20 грудня 2020 року і вже через 21 день в країні почали фіксувати зменшення кількості нових хворих, а також кількості госпіталізацій. Згодом реальний ефект від вакцини може з плином часу проявитися ще більше, зазначили вчені інституту імені Вейцмана, пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Оскільки Ізраїль став однією з перших країн, де проводять кампанію з вакцинації такого масштабу, ми вважаємо, що така кількісна оцінка може становити великий інтерес для багатьох країн світу", - йдеться в їх заяві.

Також читайте: Українських військовослужбовців почнуть вакцинувати проти COVID-19 у кінці лютого, - командування Медсил

На думку доцента кафедри біології Ізраїльського технологічного інституту двір Арана, вакцина виявилася "дуже ефективною для скорочення кількості випадків захворювання, госпіталізації і смертей". Використовуючи інформацію про заражених і госпіталізованих пацієнтів серед вакцинованих осіб, Аран виявив, що щеплення зменшили кількість випадків COVID-19, при цьому рівень госпіталізацій пацієнтів з важкими проявами хвороби зменшився на 90%.

Разом з тим, вчені зазначили, що у літніх людей імунна відповідь іноді була зниженою або відкладеною у зв'язку з віковими погіршенням імунної функції організму в цілому. Дослідники припускають також, що ефективність вакцини дещо знижується при контакті з новими штамами вірусів, включаючи мутовані варіанти COVID з Великої Британії і Південної Африки.