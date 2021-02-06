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Масова вакцинація стримує поширення COVID-19, - дослідження ізраїльських учених

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Масова вакцинація стримує поширення COVID-19, - дослідження ізраїльських учених

Ізраїльські вчені заявили, що їхній країні знадобилося три тижні вакцинації препаратом від Pfizer-BioNTech, щоб уповільнити зростання нових випадків захворювання на коронавірус. На їхню думку, така масштабна вакцинація може сприяти стримуванню розповсюдження хвороби, однак для остаточних висновків потрібно більше часу.

Загальнонаціональна програма вакцинації в Ізраїлі стартувала 20 грудня 2020 року і вже через 21 день в країні почали фіксувати зменшення кількості нових хворих, а також кількості госпіталізацій. Згодом реальний ефект від вакцини може з плином часу проявитися ще більше, зазначили вчені інституту імені Вейцмана, пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Оскільки Ізраїль став однією з перших країн, де проводять кампанію з вакцинації такого масштабу, ми вважаємо, що така кількісна оцінка може становити великий інтерес для багатьох країн світу", - йдеться в їх заяві.

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На думку доцента кафедри біології Ізраїльського технологічного інституту двір Арана, вакцина виявилася "дуже ефективною для скорочення кількості випадків захворювання, госпіталізації і смертей". Використовуючи інформацію про заражених і госпіталізованих пацієнтів серед вакцинованих осіб, Аран виявив, що щеплення зменшили кількість випадків COVID-19, при цьому рівень госпіталізацій пацієнтів з важкими проявами хвороби зменшився на 90%.

Разом з тим, вчені зазначили, що у літніх людей імунна відповідь іноді була зниженою або відкладеною у зв'язку з віковими погіршенням імунної функції організму в цілому. Дослідники припускають також, що ефективність вакцини дещо знижується при контакті з новими штамами вірусів, включаючи мутовані варіанти COVID з Великої Британії і Південної Африки.
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Топ коментарі
+3
тю... а у нас все намного проще :вакцины ноль, зато резко сократили тестирование - и опля! картина уже улучшилась (ну официоз во всяком случае)..а там надежда на как-бы коллективный иммунитет (ну или на естественный отбор)
(простите за сарказм)
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06.02.2021 12:58
+3
Останавливает? И какие факты говорят об этом? Сколько человек в Израиле уже получили вторую дозу вакцины?
Массовая вакцинация сдерживает распространение COVID-19, - исследование израильских ученых - Цензор.НЕТ 8938
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06.02.2021 13:38
+3
Британские ученые не должны оставить это без ответа и провести исследование, доказывающее, что при попадании воды на льняную ткань, та становится мокрой.
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06.02.2021 15:10
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тю... а у нас все намного проще :вакцины ноль, зато резко сократили тестирование - и опля! картина уже улучшилась (ну официоз во всяком случае)..а там надежда на как-бы коллективный иммунитет (ну или на естественный отбор)
(простите за сарказм)
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06.02.2021 12:58 Відповісти
Важно цель (снижение количества положительных результатов тестов), а не путь к ней.
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06.02.2021 15:12 Відповісти
А что, рассчитывали на другой эффект вакцинации?
Собственно смысл вакцинации в этом и заключается: сдержать распространение.
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06.02.2021 13:02 Відповісти
Распространение ковида сдерживает только Степанов! Один, в рукопашную! Без Пфайзера, без Астразенеки и прочих спутников. Плачет, но сдерживает. Не иначе Мендель твитами помогает. Такая прям парочка образовалась, колдун и ведьма, ага.
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06.02.2021 13:10 Відповісти
Ещё Ляшко помогает
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06.02.2021 14:26 Відповісти
Да он худой и бледный какой-то... какой из него помощник, не помер бы.
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06.02.2021 14:32 Відповісти
Останавливает? И какие факты говорят об этом? Сколько человек в Израиле уже получили вторую дозу вакцины?
Массовая вакцинация сдерживает распространение COVID-19, - исследование израильских ученых - Цензор.НЕТ 8938
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06.02.2021 13:38 Відповісти
За последние 14 дней на 100 тысяч населения:
Израиль - 1092,8
Испания 1036,2
Чехия 869,5
Украина - 142,3 случая.
Ну, да. Эпидемия - это в Украине...
Потому никуда не пускают украинцев. Зато к нам - все в гости.
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06.02.2021 13:41 Відповісти
Масова вакцинація стримує поширення COVID-19, - дослідження ізраїльських учених - Цензор.НЕТ 3997
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07.02.2021 12:20 Відповісти
Ну, вылезать из ковида властям как-то надо, а то им таки повесит население, деньги то закончились да и инфляция 27% за последние 4 месяца только, если судить по ценам на серебро, кторые за 4 месяца выросли именно на 30% (а про цены лучше не смотреть, чтобы не случился инфарк микарда).
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06.02.2021 13:51 Відповісти
Данные с официального сайта минздрава,правда на 5.02
Первая прививка сделана 3 390 398
Вторая 1 986 370
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06.02.2021 17:00 Відповісти
5 078 898
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28.04.2021 19:33 Відповісти
Так или иначе это верно. Если нормальной - тут и так всё понятно, если Спутник-V (в простонародьи "новичок"), то "нет человека - нет вируса" (с).
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06.02.2021 13:38 Відповісти
В Израиле уколовшимся от ковида браслеты на руку надевают.
Это не шутка, это совершенно серьезно, в сети полно фотографий.

Браслеты не именные.
Впрочем, все это классики расказали еще до нас про этот "'символ очищения":

" Не лезет, - снова сказал дон Пифа, дергая браслет, едва налезающий на три жирных пальца.
- Не лезет… не лезет… - пробормотал чиновник и вдруг быстро притянул к себе толстую книгу, лежащую справа на столе. Книга была зловещего вида - в черном засаленном переплете. Несколько секунд дон Пифа оторопело смотрел на нее, потом вдруг отшатнулся и, не говоря ни слова, устремился к выходу. В очереди загомонили: «Не задерживайтесь, быстрее!» Румата тоже отошел от стола. Вот это трясина, подумал он. Ну, я вас…

Чиновник принялся бубнить в пространство: «Если же указанный знак очищения не помещается на левом запястье очищенного или ежели очищенный не имеет левого запястья как такового…»

Румата обошел стол, запустил обе руки в сундук с браслетами, захватил, сколько мог, и пошел прочь.
- Эй, эй, - без выражения окликнул его чиновник. - Основание!
- Во имя господа, - значительно сказал Румата, оглянувшись через плечо. Чиновник и брат Тибак дружно встали и нестройно ответили: «Именем его». Очередь глядела вслед Румате с завистью и восхищением." ("Трудно быть богом")
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06.02.2021 13:47 Відповісти
смешно
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06.02.2021 17:14 Відповісти
Британские ученые не должны оставить это без ответа и провести исследование, доказывающее, что при попадании воды на льняную ткань, та становится мокрой.
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06.02.2021 15:10 Відповісти
такими темпами весь израиль привьется через месяц-два.
вот тогда и посмотрим на картину.
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06.02.2021 16:02 Відповісти
Та ні, картина проявиться трішки "папізже". коли виявлятимуться наслідки такої неперевіреної вакцинації (хоча хто зна чим там їх насправді колять).
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07.02.2021 12:25 Відповісти
 
 