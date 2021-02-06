Масова вакцинація стримує поширення COVID-19, - дослідження ізраїльських учених
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Ізраїльські вчені заявили, що їхній країні знадобилося три тижні вакцинації препаратом від Pfizer-BioNTech, щоб уповільнити зростання нових випадків захворювання на коронавірус. На їхню думку, така масштабна вакцинація може сприяти стримуванню розповсюдження хвороби, однак для остаточних висновків потрібно більше часу.
Загальнонаціональна програма вакцинації в Ізраїлі стартувала 20 грудня 2020 року і вже через 21 день в країні почали фіксувати зменшення кількості нових хворих, а також кількості госпіталізацій. Згодом реальний ефект від вакцини може з плином часу проявитися ще більше, зазначили вчені інституту імені Вейцмана, пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Оскільки Ізраїль став однією з перших країн, де проводять кампанію з вакцинації такого масштабу, ми вважаємо, що така кількісна оцінка може становити великий інтерес для багатьох країн світу", - йдеться в їх заяві.
На думку доцента кафедри біології Ізраїльського технологічного інституту двір Арана, вакцина виявилася "дуже ефективною для скорочення кількості випадків захворювання, госпіталізації і смертей". Використовуючи інформацію про заражених і госпіталізованих пацієнтів серед вакцинованих осіб, Аран виявив, що щеплення зменшили кількість випадків COVID-19, при цьому рівень госпіталізацій пацієнтів з важкими проявами хвороби зменшився на 90%.
Разом з тим, вчені зазначили, що у літніх людей імунна відповідь іноді була зниженою або відкладеною у зв'язку з віковими погіршенням імунної функції організму в цілому. Дослідники припускають також, що ефективність вакцини дещо знижується при контакті з новими штамами вірусів, включаючи мутовані варіанти COVID з Великої Британії і Південної Африки.
Будь ласка, зачекайте...
(простите за сарказм)
Собственно смысл вакцинации в этом и заключается: сдержать распространение.
Израиль - 1092,8
Испания 1036,2
Чехия 869,5
Украина - 142,3 случая.
Ну, да. Эпидемия - это в Украине...
Потому никуда не пускают украинцев. Зато к нам - все в гости.
Первая прививка сделана 3 390 398
Вторая 1 986 370
Это не шутка, это совершенно серьезно, в сети полно фотографий.
Браслеты не именные.
Впрочем, все это классики расказали еще до нас про этот "'символ очищения":
" Не лезет, - снова сказал дон Пифа, дергая браслет, едва налезающий на три жирных пальца.
- Не лезет… не лезет… - пробормотал чиновник и вдруг быстро притянул к себе толстую книгу, лежащую справа на столе. Книга была зловещего вида - в черном засаленном переплете. Несколько секунд дон Пифа оторопело смотрел на нее, потом вдруг отшатнулся и, не говоря ни слова, устремился к выходу. В очереди загомонили: «Не задерживайтесь, быстрее!» Румата тоже отошел от стола. Вот это трясина, подумал он. Ну, я вас…
Чиновник принялся бубнить в пространство: «Если же указанный знак очищения не помещается на левом запястье очищенного или ежели очищенный не имеет левого запястья как такового…»
Румата обошел стол, запустил обе руки в сундук с браслетами, захватил, сколько мог, и пошел прочь.
- Эй, эй, - без выражения окликнул его чиновник. - Основание!
- Во имя господа, - значительно сказал Румата, оглянувшись через плечо. Чиновник и брат Тибак дружно встали и нестройно ответили: «Именем его». Очередь глядела вслед Румате с завистью и восхищением." ("Трудно быть богом")
вот тогда и посмотрим на картину.