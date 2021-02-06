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Массовая вакцинация сдерживает распространение COVID-19, - исследование израильских ученых

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Массовая вакцинация сдерживает распространение COVID-19, - исследование израильских ученых

Израильские ученые заявили, что их стране понадобилось три недели вакцинации препаратом от Pfizer-BioNTech, чтобы замедлить рост новых случаев заболевания коронавирусом. По их мнению, такая масштабная вакцинация может способствовать сдерживанию распространения болезни, однако для окончательных выводов нужно больше времени.

Общенациональная программа вакцинации в Израиле стартовала 20 декабря 2020 года и уже спустя 21 день в стране начали фиксировать уменьшение числа новых заболевших, а также количества госпитализаций. Со временем реальный эффект от вакцины может с течением времени проявиться еще больше, отметили ученые института имени Вейцмана, пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Поскольку Израиль стал одной из первых стран, где проводят кампанию по вакцинации такого масштаба, мы считаем, что такая количественная оценка может представлять большой интерес для многих стран мира", – говорится в их заявлении.

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По мнению доцента кафедры биологии Израильского технологического института Двира Арана, вакцина оказалась "очень эффективной для сокращения количества случаев заболевания, госпитализации и смертей". Используя информацию о заражениях и госпитализированных пациентах среди вакцинированных лиц, Аран обнаружил, что прививки уменьшили количество случаев COVID-19, при этом уровень госпитализаций пациентов с тяжелыми проявлениями болезни уменьшился на 90%.

Вместе с тем, ученые отметили, что у пожилых людей иммунный ответ иногда оказывался снижен или отложен в связи с возрастными ухудшениями иммунной функции организма в целом. Исследователи допускают также, что эффективность вакцины несколько снижается при контакте с новыми штаммами вирусов, включая мутированные варианты COVID из Великобритании и Южной Африки.

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Топ комментарии
+3
тю... а у нас все намного проще :вакцины ноль, зато резко сократили тестирование - и опля! картина уже улучшилась (ну официоз во всяком случае)..а там надежда на как-бы коллективный иммунитет (ну или на естественный отбор)
(простите за сарказм)
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06.02.2021 12:58
+3
Останавливает? И какие факты говорят об этом? Сколько человек в Израиле уже получили вторую дозу вакцины?
Массовая вакцинация сдерживает распространение COVID-19, - исследование израильских ученых - Цензор.НЕТ 8938
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06.02.2021 13:38
+3
Британские ученые не должны оставить это без ответа и провести исследование, доказывающее, что при попадании воды на льняную ткань, та становится мокрой.
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06.02.2021 15:10
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тю... а у нас все намного проще :вакцины ноль, зато резко сократили тестирование - и опля! картина уже улучшилась (ну официоз во всяком случае)..а там надежда на как-бы коллективный иммунитет (ну или на естественный отбор)
(простите за сарказм)
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06.02.2021 12:58 Ответить
Важно цель (снижение количества положительных результатов тестов), а не путь к ней.
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06.02.2021 15:12 Ответить
А что, рассчитывали на другой эффект вакцинации?
Собственно смысл вакцинации в этом и заключается: сдержать распространение.
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06.02.2021 13:02 Ответить
Распространение ковида сдерживает только Степанов! Один, в рукопашную! Без Пфайзера, без Астразенеки и прочих спутников. Плачет, но сдерживает. Не иначе Мендель твитами помогает. Такая прям парочка образовалась, колдун и ведьма, ага.
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06.02.2021 13:10 Ответить
Ещё Ляшко помогает
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06.02.2021 14:26 Ответить
Да он худой и бледный какой-то... какой из него помощник, не помер бы.
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06.02.2021 14:32 Ответить
Останавливает? И какие факты говорят об этом? Сколько человек в Израиле уже получили вторую дозу вакцины?
Массовая вакцинация сдерживает распространение COVID-19, - исследование израильских ученых - Цензор.НЕТ 8938
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06.02.2021 13:38 Ответить
За последние 14 дней на 100 тысяч населения:
Израиль - 1092,8
Испания 1036,2
Чехия 869,5
Украина - 142,3 случая.
Ну, да. Эпидемия - это в Украине...
Потому никуда не пускают украинцев. Зато к нам - все в гости.
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06.02.2021 13:41 Ответить
Масова вакцинація стримує поширення COVID-19, - дослідження ізраїльських учених - Цензор.НЕТ 3997
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07.02.2021 12:20 Ответить
Ну, вылезать из ковида властям как-то надо, а то им таки повесит население, деньги то закончились да и инфляция 27% за последние 4 месяца только, если судить по ценам на серебро, кторые за 4 месяца выросли именно на 30% (а про цены лучше не смотреть, чтобы не случился инфарк микарда).
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06.02.2021 13:51 Ответить
Данные с официального сайта минздрава,правда на 5.02
Первая прививка сделана 3 390 398
Вторая 1 986 370
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06.02.2021 17:00 Ответить
5 078 898
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28.04.2021 19:33 Ответить
Так или иначе это верно. Если нормальной - тут и так всё понятно, если Спутник-V (в простонародьи "новичок"), то "нет человека - нет вируса" (с).
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06.02.2021 13:38 Ответить
В Израиле уколовшимся от ковида браслеты на руку надевают.
Это не шутка, это совершенно серьезно, в сети полно фотографий.

Браслеты не именные.
Впрочем, все это классики расказали еще до нас про этот "'символ очищения":

" Не лезет, - снова сказал дон Пифа, дергая браслет, едва налезающий на три жирных пальца.
- Не лезет… не лезет… - пробормотал чиновник и вдруг быстро притянул к себе толстую книгу, лежащую справа на столе. Книга была зловещего вида - в черном засаленном переплете. Несколько секунд дон Пифа оторопело смотрел на нее, потом вдруг отшатнулся и, не говоря ни слова, устремился к выходу. В очереди загомонили: «Не задерживайтесь, быстрее!» Румата тоже отошел от стола. Вот это трясина, подумал он. Ну, я вас…

Чиновник принялся бубнить в пространство: «Если же указанный знак очищения не помещается на левом запястье очищенного или ежели очищенный не имеет левого запястья как такового…»

Румата обошел стол, запустил обе руки в сундук с браслетами, захватил, сколько мог, и пошел прочь.
- Эй, эй, - без выражения окликнул его чиновник. - Основание!
- Во имя господа, - значительно сказал Румата, оглянувшись через плечо. Чиновник и брат Тибак дружно встали и нестройно ответили: «Именем его». Очередь глядела вслед Румате с завистью и восхищением." ("Трудно быть богом")
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06.02.2021 13:47 Ответить
смешно
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06.02.2021 17:14 Ответить
Британские ученые не должны оставить это без ответа и провести исследование, доказывающее, что при попадании воды на льняную ткань, та становится мокрой.
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06.02.2021 15:10 Ответить
такими темпами весь израиль привьется через месяц-два.
вот тогда и посмотрим на картину.
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06.02.2021 16:02 Ответить
Та ні, картина проявиться трішки "папізже". коли виявлятимуться наслідки такої неперевіреної вакцинації (хоча хто зна чим там їх насправді колять).
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07.02.2021 12:25 Ответить
 
 