Массовая вакцинация сдерживает распространение COVID-19, - исследование израильских ученых
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Израильские ученые заявили, что их стране понадобилось три недели вакцинации препаратом от Pfizer-BioNTech, чтобы замедлить рост новых случаев заболевания коронавирусом. По их мнению, такая масштабная вакцинация может способствовать сдерживанию распространения болезни, однако для окончательных выводов нужно больше времени.
Общенациональная программа вакцинации в Израиле стартовала 20 декабря 2020 года и уже спустя 21 день в стране начали фиксировать уменьшение числа новых заболевших, а также количества госпитализаций. Со временем реальный эффект от вакцины может с течением времени проявиться еще больше, отметили ученые института имени Вейцмана, пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Поскольку Израиль стал одной из первых стран, где проводят кампанию по вакцинации такого масштаба, мы считаем, что такая количественная оценка может представлять большой интерес для многих стран мира", – говорится в их заявлении.
По мнению доцента кафедры биологии Израильского технологического института Двира Арана, вакцина оказалась "очень эффективной для сокращения количества случаев заболевания, госпитализации и смертей". Используя информацию о заражениях и госпитализированных пациентах среди вакцинированных лиц, Аран обнаружил, что прививки уменьшили количество случаев COVID-19, при этом уровень госпитализаций пациентов с тяжелыми проявлениями болезни уменьшился на 90%.
Вместе с тем, ученые отметили, что у пожилых людей иммунный ответ иногда оказывался снижен или отложен в связи с возрастными ухудшениями иммунной функции организма в целом. Исследователи допускают также, что эффективность вакцины несколько снижается при контакте с новыми штаммами вирусов, включая мутированные варианты COVID из Великобритании и Южной Африки.
Пожалуйста, подождите...
(простите за сарказм)
Собственно смысл вакцинации в этом и заключается: сдержать распространение.
Израиль - 1092,8
Испания 1036,2
Чехия 869,5
Украина - 142,3 случая.
Ну, да. Эпидемия - это в Украине...
Потому никуда не пускают украинцев. Зато к нам - все в гости.
Первая прививка сделана 3 390 398
Вторая 1 986 370
Это не шутка, это совершенно серьезно, в сети полно фотографий.
Браслеты не именные.
Впрочем, все это классики расказали еще до нас про этот "'символ очищения":
" Не лезет, - снова сказал дон Пифа, дергая браслет, едва налезающий на три жирных пальца.
- Не лезет… не лезет… - пробормотал чиновник и вдруг быстро притянул к себе толстую книгу, лежащую справа на столе. Книга была зловещего вида - в черном засаленном переплете. Несколько секунд дон Пифа оторопело смотрел на нее, потом вдруг отшатнулся и, не говоря ни слова, устремился к выходу. В очереди загомонили: «Не задерживайтесь, быстрее!» Румата тоже отошел от стола. Вот это трясина, подумал он. Ну, я вас…
Чиновник принялся бубнить в пространство: «Если же указанный знак очищения не помещается на левом запястье очищенного или ежели очищенный не имеет левого запястья как такового…»
Румата обошел стол, запустил обе руки в сундук с браслетами, захватил, сколько мог, и пошел прочь.
- Эй, эй, - без выражения окликнул его чиновник. - Основание!
- Во имя господа, - значительно сказал Румата, оглянувшись через плечо. Чиновник и брат Тибак дружно встали и нестройно ответили: «Именем его». Очередь глядела вслед Румате с завистью и восхищением." ("Трудно быть богом")
вот тогда и посмотрим на картину.