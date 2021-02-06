Массовая вакцинация сдерживает распространение COVID-19, - исследование израильских ученых

Израильские ученые заявили, что их стране понадобилось три недели вакцинации препаратом от Pfizer-BioNTech, чтобы замедлить рост новых случаев заболевания коронавирусом. По их мнению, такая масштабная вакцинация может способствовать сдерживанию распространения болезни, однако для окончательных выводов нужно больше времени.

Общенациональная программа вакцинации в Израиле стартовала 20 декабря 2020 года и уже спустя 21 день в стране начали фиксировать уменьшение числа новых заболевших, а также количества госпитализаций. Со временем реальный эффект от вакцины может с течением времени проявиться еще больше, отметили ученые института имени Вейцмана, пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Поскольку Израиль стал одной из первых стран, где проводят кампанию по вакцинации такого масштаба, мы считаем, что такая количественная оценка может представлять большой интерес для многих стран мира", – говорится в их заявлении.

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По мнению доцента кафедры биологии Израильского технологического института Двира Арана, вакцина оказалась "очень эффективной для сокращения количества случаев заболевания, госпитализации и смертей". Используя информацию о заражениях и госпитализированных пациентах среди вакцинированных лиц, Аран обнаружил, что прививки уменьшили количество случаев COVID-19, при этом уровень госпитализаций пациентов с тяжелыми проявлениями болезни уменьшился на 90%.

Вместе с тем, ученые отметили, что у пожилых людей иммунный ответ иногда оказывался снижен или отложен в связи с возрастными ухудшениями иммунной функции организма в целом. Исследователи допускают также, что эффективность вакцины несколько снижается при контакте с новыми штаммами вирусов, включая мутированные варианты COVID из Великобритании и Южной Африки.