УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
54264 відвідувача онлайн
Новини Суспільство
936 18
негода (412) морози (44) ДСНС (2235)

В Україні працює 4 тис. 778 пунктів обігріву для населення

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В Україні працює 4 тис. 778 пунктів обігріву для населення

У зв'язку з істотним зниженням температурних показників, рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в регіонах розгорнуті пункти обігріву. Це зроблено з метою недопущення випадків обмороження та загибелі людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Станом на 7 лютого, місцевими органами влади у взаємодії з ДСНС розгорнуто 4 тис. 778 пунктів обігріву, з них місцевим самоврядуванням - 4 тис. 764 стаціонарних пункти, а ДСНС - 14 мобільних пунктів обігріву на базі наметів та транспортних засобів.

Загалом, упродовж доби 6 лютого до пунктів обігріву звернулись 443 людини, з них до ДСНС - 77 осіб.

На звернення органів місцевої влади ДСНС можуть бути додатково розгорнуті пункти обігріву у визначених місцях.

З адресами пунктів обігріву, розгорнутих на території України, можна ознайомитися за  посиланням.

Також читайте: Уночі в Києві горів продуктовий ринок, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+4
Історія згадалась п'ятирічної давнини.
Приїхала з расєї знайома моєї матері, жила у друзів (справа на новий рік була). Проте ті її вигнали, бо вона почала Хуйла нахвалювати. І з 01:00 до 06:00 вона сиділа і чекала у під'їзді. А як її моя мати впустила, то та запитала:
-А что ета за палатка армєйская возлє почти с флагом украінскім?
-Це пункт, обігріву для таких як ти,- відповіла мати.
-Так у мєня ж украінскава паспарта нєт.
Це був аут....
показати весь коментар
07.02.2021 10:10
+1
это хорошо...
но можно было и грог горячий раздавать!
показати весь коментар
07.02.2021 10:00
+1
Тоді туди буде черга як мавзолей до членіна.
показати весь коментар
07.02.2021 10:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
это хорошо...
но можно было и грог горячий раздавать!
показати весь коментар
07.02.2021 10:00 Відповісти
Тоді туди буде черга як мавзолей до членіна.
показати весь коментар
07.02.2021 10:04 Відповісти
А что, членин тоже согревает???
показати весь коментар
07.02.2021 10:17 Відповісти
Історія згадалась п'ятирічної давнини.
Приїхала з расєї знайома моєї матері, жила у друзів (справа на новий рік була). Проте ті її вигнали, бо вона почала ***** нахвалювати. І з 01:00 до 06:00 вона сиділа і чекала у під'їзді. А як її моя мати впустила, то та запитала:
-А что ета за палатка армєйская возлє почти с флагом украінскім?
-Це пункт, обігріву для таких як ти,- відповіла мати.
-Так у мєня ж украінскава паспарта нєт.
Це був аут....
показати весь коментар
07.02.2021 10:10 Відповісти
Это ж какие огроменные деньжищщщщщи распиливаются на этих, никому не нужных пунктах обогрева...
показати весь коментар
07.02.2021 10:14 Відповісти
Минус 18, полет нормальный...
показати весь коментар
07.02.2021 10:19 Відповісти
А приватним підприємцям , які щоночі протестують на Майдані не дають поставити біотуалети, та і обігріваємося всю ніч танцюючи на майдані.
показати весь коментар
07.02.2021 10:23 Відповісти
А чому ви протестуєте?
показати весь коментар
07.02.2021 10:24 Відповісти
Тому що ті закони які вони вводять заганяють в тінь, а не виводять з неї , ніяк не вирішують проблем бізнесу, не вирішують проблему контрабанди на митниці, яка ставить бізнес в нерівні умови, збільшення витрат на облік товарів!!!! Але о поки перші ластівки, причин аби протестувати безліч, адже держава не виконує жодну з своїх функцій...
показати весь коментар
07.02.2021 10:47 Відповісти
Це зрозуміло, а на виборах президента України в 2019 році за кого ви голосували?
показати весь коментар
07.02.2021 10:50 Відповісти
Як ви хочете пропіарити б у президента то фіскалізація почалась за його каденції - аптеки, техніка . До слова жоден з президентів Украіни нічого доброго для країни не зробив, томущо жодного політика ще покищо не стратили в Україні за брехливі передвиборні обіцянки.
показати весь коментар
07.02.2021 15:12 Відповісти
На виборах президента України в 2019 році за кого ви голосували?
показати весь коментар
07.02.2021 15:55 Відповісти
Тай що , як скажу , що за бубочку - скажете наші питання роз...сь самі, та я то і без вас знаю, що далі не треба висвічувати ,що влада брехлива -треба.
показати весь коментар
07.02.2021 20:11 Відповісти
гарант,вот твой шанс повысить рейтинг-выйди,слобай ченибудь,живьем,кули...
показати весь коментар
07.02.2021 10:38 Відповісти
На бумаге? Точнее все здания ГСЧС "назвали" пунктами,а в реалии развернули 14 палаток и все....Так все "бомжи" или нуждающиеся и наберуться смелости зайти в здание ГСЧС...а точнее пожарку....Работа другими словами ПРОВАЛЕНА....люди будут мерзнуть насмерть и многие...Ранше как я помню с этим справлялись намного лучше...
показати весь коментар
07.02.2021 12:44 Відповісти
 
 