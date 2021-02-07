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В Украине работает 4 тыс. 778 пунктов обогрева для населения

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Украине работает 4 тыс. 778 пунктов обогрева для населения

В связи с существенным снижением температурных показателей, решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в регионах развернуты пункты обогрева. Это сделано с целью недопущения случаев обморожения и гибели людей.

Как нформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, по состоянию на 7 февраля, местными органами власти во взаимодействии с ГСЧС развернуто 4 тыс. 778 пунктов обогрева, из них местным самоуправлением - 4 тыс. 764 стационарных пункта, а ГСЧС - 14 мобильных пунктов обогрева на базе палаток и транспортных средств.

В общем, в течение дня 6 февраля в пункты обогрева обратились 443 человека, из них в ГСЧС - 77 человек.

Отмечается, что при обращении органов местной власти, ГСЧС могут быть дополнительно развернуты пункты обогрева в определенных местах.

С адресами пунктов обогрева, развернутых на территории Украины, можно ознакомиться по ссылке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Круглосуточный пункт обогрева открыли возле Южного железнодорожного вокзала в Киеве, - КГГА
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Топ комментарии
+4
Історія згадалась п'ятирічної давнини.
Приїхала з расєї знайома моєї матері, жила у друзів (справа на новий рік була). Проте ті її вигнали, бо вона почала ***** нахвалювати. І з 01:00 до 06:00 вона сиділа і чекала у під'їзді. А як її моя мати впустила, то та запитала:
-А что ета за палатка армєйская возлє почти с флагом украінскім?
-Це пункт, обігріву для таких як ти,- відповіла мати.
-Так у мєня ж украінскава паспарта нєт.
Це був аут....
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07.02.2021 10:10
+1
это хорошо...
но можно было и грог горячий раздавать!
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07.02.2021 10:00
+1
Тоді туди буде черга як мавзолей до членіна.
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07.02.2021 10:04
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это хорошо...
но можно было и грог горячий раздавать!
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07.02.2021 10:00 Ответить
Тоді туди буде черга як мавзолей до членіна.
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07.02.2021 10:04 Ответить
А что, членин тоже согревает???
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07.02.2021 10:17 Ответить
Історія згадалась п'ятирічної давнини.
Приїхала з расєї знайома моєї матері, жила у друзів (справа на новий рік була). Проте ті її вигнали, бо вона почала ***** нахвалювати. І з 01:00 до 06:00 вона сиділа і чекала у під'їзді. А як її моя мати впустила, то та запитала:
-А что ета за палатка армєйская возлє почти с флагом украінскім?
-Це пункт, обігріву для таких як ти,- відповіла мати.
-Так у мєня ж украінскава паспарта нєт.
Це був аут....
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07.02.2021 10:10 Ответить
Это ж какие огроменные деньжищщщщщи распиливаются на этих, никому не нужных пунктах обогрева...
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07.02.2021 10:14 Ответить
Минус 18, полет нормальный...
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07.02.2021 10:19 Ответить
А приватним підприємцям , які щоночі протестують на Майдані не дають поставити біотуалети, та і обігріваємося всю ніч танцюючи на майдані.
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07.02.2021 10:23 Ответить
А чому ви протестуєте?
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07.02.2021 10:24 Ответить
Тому що ті закони які вони вводять заганяють в тінь, а не виводять з неї , ніяк не вирішують проблем бізнесу, не вирішують проблему контрабанди на митниці, яка ставить бізнес в нерівні умови, збільшення витрат на облік товарів!!!! Але о поки перші ластівки, причин аби протестувати безліч, адже держава не виконує жодну з своїх функцій...
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07.02.2021 10:47 Ответить
Це зрозуміло, а на виборах президента України в 2019 році за кого ви голосували?
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07.02.2021 10:50 Ответить
Як ви хочете пропіарити б у президента то фіскалізація почалась за його каденції - аптеки, техніка . До слова жоден з президентів Украіни нічого доброго для країни не зробив, томущо жодного політика ще покищо не стратили в Україні за брехливі передвиборні обіцянки.
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07.02.2021 15:12 Ответить
На виборах президента України в 2019 році за кого ви голосували?
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07.02.2021 15:55 Ответить
Тай що , як скажу , що за бубочку - скажете наші питання роз...сь самі, та я то і без вас знаю, що далі не треба висвічувати ,що влада брехлива -треба.
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07.02.2021 20:11 Ответить
гарант,вот твой шанс повысить рейтинг-выйди,слобай ченибудь,живьем,кули...
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07.02.2021 10:38 Ответить
На бумаге? Точнее все здания ГСЧС "назвали" пунктами,а в реалии развернули 14 палаток и все....Так все "бомжи" или нуждающиеся и наберуться смелости зайти в здание ГСЧС...а точнее пожарку....Работа другими словами ПРОВАЛЕНА....люди будут мерзнуть насмерть и многие...Ранше как я помню с этим справлялись намного лучше...
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07.02.2021 12:44 Ответить
 
 