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Зеленський доручив запустити спецпрограму підготовки інженерів-конструкторів імені Антонова, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Технології

Зеленський доручив запустити спецпрограму підготовки інженерів-конструкторів імені Антонова, - ОП

Президент України Володимир Зеленський розпорядився протягом трьох місяців запустити спеціальну програму підготовки інженерів-конструкторів ім. О. К. Антонова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Торік, коли держава замовила свої ж літаки "Ан" для потреб Збройних сил України, це стало справжньою сенсацією. А має стати нормою! Прізвище Антонов відоме в усьому світі завдяки таланту інженера Олега Костянтиновича, який народився 115 років тому.

Україна має й надалі пишатися нашими інженерами. Тому Президент Володимир Зеленський дав доручення "Укроборонпрому", до якого входить підприємство "Антонов", спільно з Міністерством освіти і науки та НТУУ "КПІ" створити та протягом трьох місяців запустити спеціальну програму підготовки інженерів-конструкторів ім. О. К. Антонова, а Кабінету Міністрів – розробити стимули, щоб талановиті молоді інженери могли й далі прославляти Україну на весь світ", - зазначили в пресслужбі Офісу президента.

Також дивіться: Зеленський нагородив українських полярників, а ті запросили його на антарктичну станцію "Академік Вернадський", - ОП. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+20
К тому, что уже есть базовые ВУЗы в Харькове и Киеве, которые и без указки сверху готовят инженеров-конструкторов. Нужно просто тупо платить зарплату, чтобы люди не разбегались. Как, например, с Лучом и Артемом.
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07.02.2021 14:57
+16
Зеленский поручил запустить спецпрограмму подготовки инженеров-конструкторов им.Антонова, - ОП - Цензор.НЕТ 8539
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07.02.2021 14:38
+16
Я ничего не понял, -- кто кого готовить будет?
НАУ, ХАИ, КПИ - это так подготовительные курсы к "курсам Зеленского"...? Что ты несешь?
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07.02.2021 14:40
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На 3д принтере такую штуку тоже не так просто будет сделать, если вообще возможно.
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07.02.2021 15:51 Відповісти
Подумал, да возможно это сделать на 3д принтере.
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07.02.2021 16:00 Відповісти
Главная проблема - разделение фигур внутри. На принтере в принципе можно задать сделать технологические "мостики" удерживающие фигуры в процессе печати, а потом их вручную удалить.
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07.02.2021 16:01 Відповісти
Мой знакомый токарь еще тридцать лет назад выточил несколько таких шаров.
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07.02.2021 16:55 Відповісти
Попытался представить как это будет выглядеть на токарном станке: Нужно приспособление чтоб зажать шар, а само приспособление - зажать в четырёх кулачковый патрон окружность вписанную в пятиугольник точить выставившись по центру. 5 углов дорабатывать смещаясь от центра (надо просчитать на сколько смещение и как то его контролировать). Но как сделать грани пятиугольников прямыми - с трудом представляю. Так же слабо представляю как точно позиционировать грани. Я сделал специальное приспособление, обеспечивающее соблюдение углов, а на заготовке сделал хвостовик с гранями, чтоб делить окружность на 5.

Это будет на порядок сложнее чем на фрезерном.
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07.02.2021 17:38 Відповісти
Не знаю как он делал, но я видел результат. Приспособлений не было, вероятно делалось спец.резцами-крючками. Диаметр внешнего шара около 4 см. Дюралюминий.
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07.02.2021 18:02 Відповісти
Внутри шара - нету поверхностей - тел вращения. Как вы будете делать пятигранное окно?

Если внутри шара - кубик - запросто. Но как сделать додекаэдр - с трудом представляю.

Интересно было бы поглядеть. Зеленський доручив запустити спецпрограму підготовки інженерів-конструкторів імені Антонова, - ОП - Цензор.НЕТ 8501
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07.02.2021 22:46 Відповісти
Моя дипломная практическая работа на 3 курс пту была кубик рубика, полностью выполненный на токарном станке, без использования фрезерного. Такой роскоши, как координатный стол на станок тоже не было. Максимум - 4х кулачковый патрон...и все Делал я его 2 рабочих недели по 3 часа во 2 смену, во второй половине третьего курса ПТУ, то есть практически без хоть какого нормального опыта работы. Сильно жЫрно вы потратили шесть лет...видать слабоватый фрезеровщик.

И да, на самом деле для каждой детали есть наиболее выгодный способ изготовления, все эти игрушки лишь для самоутверждения, вы бы еще корпус самолета точили из целой болванки на фрезерном, а симпатичнее и профессиональнее напильником Зеленський доручив запустити спецпрограму підготовки інженерів-конструкторів імені Антонова, - ОП - Цензор.НЕТ 4859
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07.02.2021 16:55 Відповісти
А в каком году? Я учился в 2006 - 8 годах, в последней группе какую смогли набрать в ПТУ. Мы учились только 2 курса, а потом группы больше не набирались, завод сам брал учеников и учил.

В принципе - могу представить, как это делалось. Кубик (не Рубика - обычный, цельный). Сам точил на четырёх кулачковом патроне в ПТУ на первом курсе. Механизм обеспечивающий поворот граней, всё - тела вращения. Посчитать габаритные размеры каждого вида деталей (четырёх - как я понимаю). Сделать кубики таких размеров на четырёх кулачковом патроне. Потом подкладывая планки нужной толщины под 2 кулачка - выточить выборки и выступы, на каких вращаются грани (а под центральную деталь - даже ничего подкладывать не надо, только перевернуть 6 раз).

Жалко у меня воображения не хватило, такое выточить (да и не на токаря я учился). Было бы круто! Зеленський доручив запустити спецпрограму підготовки інженерів-конструкторів імені Антонова, - ОП - Цензор.НЕТ 9338 (сам, как фрезеровщик на диплом сделал цепочку из двух звеньев)

На том шаре сложнее всего было сделать собственно сам внешний шар (вплоть до пятой попытки даже не пытался, делал плоские грани) и разделить фигуры (только при последней попытке добился стабильного разделения).
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07.02.2021 22:43 Відповісти
1986-89, СПТУ, 3 года обучения. За этот кубик мне 4 разряд дали при выпуске (больше никто из выпуска не получил, да в принципе 4й считался максимально возможным для ПТУ), не заглядывая в папку с дипломной работой. Директор ПТУ просто покрутил в руках... Правда я так и не поработал толком токарем, 90-е и все такое.
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08.02.2021 00:10 Відповісти
Почти на 20 лет раньше меня. Когда ещё были живы те - кто делал первые ракеты и корабли летавшие в космос...

Я тоже получил четвёртый разряд. Но я уже 13 лет работаю на заводе, и не собираюсь менять профессию.

Таких как мы - вытесняют новые технологии и станки. Сейчас оператор ЧПУ, какому показали как правильно нажимать 2 кнопки - способен сделать то - что было пределом возможостей человека ещё лет 20 назад.
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08.02.2021 01:33 Відповісти
Токарь и фрезеровщик это теперь работа для штучных и сложных изделий. ЧПУ тоже здорово потеснила штамповка и дальше будет больше. Когда прижимные кольца на катки катерпиллеров за границей просто меняли на новые, штампованные по порошковой технологии, у нас токаря нарезали на них новый конус, ибо сделать такие запчасти у нас не могли.
Когда СССР 50 лет работал на заводах вывезенных из Германии и застрял в технологиях 40х-50х, там ставили новое и современное оборудование.
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08.02.2021 10:02 Відповісти
Странно, а почему готовить инженеров-конструкторов в КПИ?? Ведь есть же трускавецкая высшая школа.
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07.02.2021 14:58 Відповісти
Это правильнее всего, не в ХАИ же с КАИ их обучать, если есть трускавецкие курсы, на которых любую кухарку научат не только управлять страной, а еще и самолеты проектировать.
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07.02.2021 22:18 Відповісти
за 3 месяца можно только шаурму научиться сворачивать...и то не факт...
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07.02.2021 15:06 Відповісти
Зеленский поручил запустить спецпрограмму подготовки инженеров-конструкторов им.Антонова, - ОП - Цензор.НЕТ 3226
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07.02.2021 15:08 Відповісти
Самолетостроителя можно запросто подготовить в Буковеле недели за две.
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07.02.2021 15:17 Відповісти
угу то что в СССР разработали Зеленський доручив запустити спецпрограму підготовки інженерів-конструкторів імені Антонова, - ОП - Цензор.НЕТ 150
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07.02.2021 15:36 Відповісти
АН-2 великолепная машина, у нас в аэроклубе летают до сих пор. Но пора конечно обновлять модельный ряд.
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07.02.2021 15:38 Відповісти
Ан-2 Антонов склепал ещё когда работал в Новосибирске.
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07.02.2021 15:49 Відповісти
и что Зеленський доручив запустити спецпрограму підготовки інженерів-конструкторів імені Антонова, - ОП - Цензор.НЕТ 1415 он ышо т40 летать учил Зеленський доручив запустити спецпрограму підготовки інженерів-конструкторів імені Антонова, - ОП - Цензор.НЕТ 3611
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07.02.2021 15:55 Відповісти
Технологию имеет, а на выходе все равно гавно получается😀
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07.02.2021 16:35 Відповісти
о-хо-хо...

Зеленський доручив запустити спецпрограму підготовки інженерів-конструкторів імені Антонова, - ОП - Цензор.НЕТ 6821
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07.02.2021 15:39 Відповісти
Прикольно все виглядає, спочатку майже усіх розігнали, розікрали підприємства, а тепер будемо вчити. Цікаво, а хто має вчити, ті у кого зарплата менша ніж буде у тих, кого вони збираються вчити? Тоді може їм самим краще влаштуватися на цю роботу, якщо вони реально щось уміють. А якщо не вміють, то чому можуть навчити?
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07.02.2021 15:49 Відповісти
К сведению "учителей". Стив Джоббс и Билл Гейтс начинали деятельность в гараже, бросив университеты. Может ликвидировать МОН, а деньги направить на образование?
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07.02.2021 17:54 Відповісти
Але все таки спочатку поступили. А вийшло б щось, коли б не поступили та трохи не повчилися?
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08.02.2021 21:35 Відповісти
На практике почти всегда, когда бубочка берет что то под контроль и опеку, получается атас
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07.02.2021 15:51 Відповісти
Не вся. Модификации тех же АН 124 с начала войны в кацапию не попадают. А за это время многое было изменено. Кроме того даже детали двигателей с Мотор Сичи тоже не попадают. Доказательство тому авария в Новосибирске по причине разрушения вентилятора двигателя (из за усталостных трещин). Эти аварии и дальше будут происходить если АН -124 в кацапии будет летать. В Гостомеле на базе АНТК это все проверяется и заменяется если выявлены неисправности.
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07.02.2021 16:26 Відповісти
Ну и шо, помогла им документация?
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07.02.2021 17:56 Відповісти
Есть прогнозы и прогнозы, ватничек.
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07.02.2021 18:07 Відповісти
Вы не в теме
..."Має аеродинамічну схему чотиримоторного гвинтовентиляторного турбогвинтового високоплану з однокільовим оперенням та хвостовим вантажним люком."
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07.02.2021 18:24 Відповісти
Теперь это уже вопрос к Эрбасу А400М Зеленський доручив запустити спецпрограму підготовки інженерів-конструкторів імені Антонова, - ОП - Цензор.НЕТ 7423 и НАТО, понятно, что для раши Украина строить военно-транспортный самолет не будет, это теперь рашинские проблемы.
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07.02.2021 18:59 Відповісти
Так как я живу в антоновском Авиагородке, то был в курсе этих перепетий еще при жизни Антонова во времена Советского Союза.
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07.02.2021 19:13 Відповісти
В Трускавце хорошая образовательная база.
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07.02.2021 16:14 Відповісти
Конструктор им. Антонова
Это что за новая профессия???
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07.02.2021 16:58 Відповісти
Потрібні саме "Інженери-конструктори імені Антонова".
Їх буде випускати спеціальний "Університет імені Антонова"?
Є НАУ. Є ХАІ.
А може треба СПЕЦІАЛЬНИЙ вуз імені монаха Бертольда Шварца?
Всі інші "нє в тємє".
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07.02.2021 17:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hkEpaavcn3A
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07.02.2021 17:14 Відповісти
як що вчителям 4 000$ то констукторам в залежності від категорії 5 000-10 000$ і досі дурня клеїти що у нас авіаційно-космічна держава з жебраками інженерами технологами конструсторами ,та баригами при владі
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07.02.2021 17:25 Відповісти
В США это зарплатта средненького библиотекаря в средненьком университете. Посмотрите объявления вакансий.
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07.02.2021 18:00 Відповісти
создать и в течение трех месяцев запустить специальную программу подготовки инженеров-конструкторовИсточник: https://censor.net/ru/n3246480

Даже если забыть про дешевый популизм этого заявления, тк практически все заявления нашего гаранта основываются на популизме, то я почему то думаю, что такую программу надо разрабатывать не три месяца и даже не три года!
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07.02.2021 17:58 Відповісти
Не нужно разрабатывать, нужно запускать.
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07.02.2021 18:01 Відповісти
Да не нужно ничего разрабатывать, потому как у нас уже есть 2 авиационных ВУЗа, которые выпускают конструкторов авиационной техники. ну а так как клоун похоже кроме КПИ никаких ВУЗов не знает, вот оно и ляпнуло.
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07.02.2021 22:31 Відповісти
Инженер в Украине -- символ нищеты высшего образования! Хуже чем учитель или медик!
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07.02.2021 18:02 Відповісти
Кто вам такую чушь сказал?
На любые производства нужны инженеры и технологи.
И получают они вполне приличные деньги.
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07.02.2021 22:35 Відповісти
Подготовка авиаинженеров это нужная программа, их способности так же можно направить на разработку беспилотников.
Наши защитники вынуждены часто рисковать выполняя приказ: они могут подорваться на растяжке, наткнуться на вражеский патруль или получить коварную пулю от снайпера.

И что бы лишний раз не подвергать риску жизни наших воинов, нужно не отставать в военной сфере и стремиться использовать лучшее из современного оружия, особенно беспилотники - которые активно используют в военных конфликтах во всем мире, в том числе и у нас.
Например, хорошо всем известные беспилотники разведчики, которые уже давно используются для наблюдения за противником с помощью видеокамер с высоким разрешением и оптикой с большим увеличением.

Отлично справляются с разведкой и дроны с инфракрасными камерами, что позволяет следить за противником в ночное время.
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07.02.2021 18:02 Відповісти
Зеленський доручив запустити спецпрограму підготовки інженерів-конструкторів імені Антонова, - ОП - Цензор.НЕТ 7779
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07.02.2021 18:04 Відповісти
Но так же стоит обратить внимание на ударные дроны-камикадзе или "блуждающие боеприпасы", особенно представляют интерес те, которые летают группой или "роем".
Ведь даже в случае обнаружения и сбивания системой ПВО противника части дронов, есть высокая вероятность того, что уцелевшие долетят и атакуют, взрываясь при контакте с целью.

Это эффективное оружие настоящего и будущего, которое постоянно усовершенствуется.
Украине стоит наладить собственное производство, или хотя бы стремится поставить эту задачу на ближайшее время.
Понятно что производство этих дронов недешево, но это улучшит обороноспособность страны и сохранит жизни многим солдатам, подставляя под удары противника дроны, а не человеческие тела.
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07.02.2021 18:07 Відповісти
Зеленський доручив запустити спецпрограму підготовки інженерів-конструкторів імені Антонова, - ОП - Цензор.НЕТ 7668
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07.02.2021 18:08 Відповісти
как-то видела по телеку где-то с год тому назад репортаж про группу аматоров, которые уже имели сделанные образцы дронов. и там говорилось, что МО рассматривало вопрос взять их под свое финансирование. И больше никогда ничего о той группе не слышал.
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07.02.2021 18:41 Відповісти
Когда-то, после постройки F-22 развернулась дискуссия о том, что будет после 5-го поколения. Участники пришли к выводу, что следующее поколение будет изготавливаться из фанеры и картона, и сбить эти самолеты можно будет только из рогатки Зеленський доручив запустити спецпрограму підготовки інженерів-конструкторів імені Антонова, - ОП - Цензор.НЕТ 9841
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07.02.2021 19:06 Відповісти
О, я хочу быть инженером имени Антонова?
А это как?
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07.02.2021 18:03 Відповісти
Зенелох43 думает,что это как курсы для зебилов в Трускавце!
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07.02.2021 18:10 Відповісти
очередная грязная отмывайка денег, как и с дорогами которые уже слазят...
КАК можно выучить на инженера да еще и конструктора за 3 МЕСЯЦА? Вы вдумайтесь...это ж не на сантехника....этому учатся 5-7 лет минимум.
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07.02.2021 19:10 Відповісти
Глаза протри.
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07.02.2021 19:15 Відповісти
Ему никто не сказал о том что б выучить инженера нужно 5 лет......Из десяти выучившихся только один может быть по настоящему инженером....Для того что б стать инженером -конструктором нужно как минимум 10 лет....Из сотни выучившихся только ОДИН станет настоящим конструктором.....Который сможет че-то создать.....
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07.02.2021 20:17 Відповісти
.

о зеля!! как там вовк с тупицким ? или им до этой херни совсем нет дела ?
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07.02.2021 20:54 Відповісти
Так хочется с Кауфманом распилить бюджетные деньги через Антонов под сладкое пение об обороне страны, отечественных высоких технологиях и т.п., но вот канальство, на этих заводах давно работать некому, ищите дураков по всяким КПИ долго и упорно учиться, чтобы потом пахать на дядю за копейки, когда простой таксист в ЕС зарабатывает в 3 раза больше.
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07.02.2021 21:00 Відповісти
Похоже зебильному дегенерату не рассказали, что у нас есть профильные ВУЗы - ХАИ и КАИ, и что за 3месяца сделать из обычного инженера-механика инженера-конструктора авиационной техники в принципе невозможно, невзирая на первоначальный уровень общих познаний в машиностроении, слишком много специфики.

Это еще раз демонстрирует насколько тупое и убогое ничтожество стало президентом нашей страны.
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07.02.2021 22:26 Відповісти
Космический пацан!"Наделать авиаконструкторов за 3 месяца!"
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08.02.2021 06:38 Відповісти
украинские ынжынэры - самые инжинеристые инженеры во все мире... куда там инженерам их Boeing, McDonnell Douglas, Raytheon Aircraft... что там могут... ничего... а самые инжинеристые инженеры создали АЖ ОДИН ЭКЗЕМПЛЯР МРИИ! не повод ли это для гордости?! отож... а вы, друзья, как ни садитесь, все ж в инженеры на годитесь...
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08.02.2021 09:50 Відповісти
Что мне нравится в Зеленском, это то, что он наверно единственный президент в мире, на которого не нужно вылавливать компрометирующие фотки, ну там по шофе, в сауне.... Фсё сам предоставил, демократ, *ули... Зеленський доручив запустити спецпрограму підготовки інженерів-конструкторів імені Антонова, - ОП - Цензор.НЕТ 6837

Зеленський доручив запустити спецпрограму підготовки інженерів-конструкторів імені Антонова, - ОП - Цензор.НЕТ 7990
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08.02.2021 10:04 Відповісти
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