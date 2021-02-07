Зеленский поручил запустить спецпрограмму подготовки инженеров-конструкторов им.Антонова, - ОП
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Президент Украины Владимир Зеленский распорядился в течение трех месяцев запустить специальную программу подготовки инженеров-конструкторов им. О. К. Антонова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"В прошлом году, когда государство заказало свои же самолеты "Ан" для нужд Вооруженных сил Украины, это стало настоящей сенсацией. А должно стать нормой! Фамилия Антонов известна во всем мире благодаря таланту инженера Олега Константиновича, который родился 115 лет назад", - подчеркивается в сообщении.
"Украина должна продолжать гордиться нашими инженерами. Поэтому президент Владимир Зеленский дал поручение "Укроборонпрому", в который входит предприятие "Антонов", совместно с Министерством образования и науки и НТУУ "КПИ" создать и в течение трех месяцев запустить специальную программу подготовки инженеров-конструкторов им. О. К. Антонова, а Кабинету Министров - разработать стимулы, чтобы талантливые молодые инженеры могли и дальше прославлять Украину на весь мир", - отметили в пресс-службе Офиса президента.
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Это будет на порядок сложнее чем на фрезерном.
Если внутри шара - кубик - запросто. Но как сделать додекаэдр - с трудом представляю.
Интересно было бы поглядеть.
И да, на самом деле для каждой детали есть наиболее выгодный способ изготовления, все эти игрушки лишь для самоутверждения, вы бы еще корпус самолета точили из целой болванки на фрезерном, а симпатичнее и профессиональнее напильником
В принципе - могу представить, как это делалось. Кубик (не Рубика - обычный, цельный). Сам точил на четырёх кулачковом патроне в ПТУ на первом курсе. Механизм обеспечивающий поворот граней, всё - тела вращения. Посчитать габаритные размеры каждого вида деталей (четырёх - как я понимаю). Сделать кубики таких размеров на четырёх кулачковом патроне. Потом подкладывая планки нужной толщины под 2 кулачка - выточить выборки и выступы, на каких вращаются грани (а под центральную деталь - даже ничего подкладывать не надо, только перевернуть 6 раз).
Жалко у меня воображения не хватило, такое выточить (да и не на токаря я учился). Было бы круто! (сам, как фрезеровщик на диплом сделал цепочку из двух звеньев)
На том шаре сложнее всего было сделать собственно сам внешний шар (вплоть до пятой попытки даже не пытался, делал плоские грани) и разделить фигуры (только при последней попытке добился стабильного разделения).
Я тоже получил четвёртый разряд. Но я уже 13 лет работаю на заводе, и не собираюсь менять профессию.
Таких как мы - вытесняют новые технологии и станки. Сейчас оператор ЧПУ, какому показали как правильно нажимать 2 кнопки - способен сделать то - что было пределом возможостей человека ещё лет 20 назад.
Когда СССР 50 лет работал на заводах вывезенных из Германии и застрял в технологиях 40х-50х, там ставили новое и современное оборудование.
..."Має аеродинамічну схему чотиримоторного гвинтовентиляторного турбогвинтового високоплану з однокільовим оперенням та хвостовим вантажним люком."
Это что за новая профессия???
Їх буде випускати спеціальний "Університет імені Антонова"?
Є НАУ. Є ХАІ.
А може треба СПЕЦІАЛЬНИЙ вуз імені монаха Бертольда Шварца?
Всі інші "нє в тємє".
Даже если забыть про дешевый популизм этого заявления, тк практически все заявления нашего гаранта основываются на популизме, то я почему то думаю, что такую программу надо разрабатывать не три месяца и даже не три года!
На любые производства нужны инженеры и технологи.
И получают они вполне приличные деньги.
Наши защитники вынуждены часто рисковать выполняя приказ: они могут подорваться на растяжке, наткнуться на вражеский патруль или получить коварную пулю от снайпера.
И что бы лишний раз не подвергать риску жизни наших воинов, нужно не отставать в военной сфере и стремиться использовать лучшее из современного оружия, особенно беспилотники - которые активно используют в военных конфликтах во всем мире, в том числе и у нас.
Например, хорошо всем известные беспилотники разведчики, которые уже давно используются для наблюдения за противником с помощью видеокамер с высоким разрешением и оптикой с большим увеличением.
Отлично справляются с разведкой и дроны с инфракрасными камерами, что позволяет следить за противником в ночное время.
Ведь даже в случае обнаружения и сбивания системой ПВО противника части дронов, есть высокая вероятность того, что уцелевшие долетят и атакуют, взрываясь при контакте с целью.
Это эффективное оружие настоящего и будущего, которое постоянно усовершенствуется.
Украине стоит наладить собственное производство, или хотя бы стремится поставить эту задачу на ближайшее время.
Понятно что производство этих дронов недешево, но это улучшит обороноспособность страны и сохранит жизни многим солдатам, подставляя под удары противника дроны, а не человеческие тела.
А это как?
КАК можно выучить на инженера да еще и конструктора за 3 МЕСЯЦА? Вы вдумайтесь...это ж не на сантехника....этому учатся 5-7 лет минимум.
о зеля!! как там вовк с тупицким ? или им до этой херни совсем нет дела ?
Это еще раз демонстрирует насколько тупое и убогое ничтожество стало президентом нашей страны.