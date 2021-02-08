На аварійному ремонті перебувають уже 10 енергоблоків ТЕС, - Герус. ІНФОГРАФІКА

8 із 10 непрацюючих енергоблоків належать ДТЕК.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Андрія Геруса, вранці в понеділок на аварійний ремонт були виведені ще два енергоблоки - блок #9 Бурштинської ТЕС (група компаній ДТЕК) і блок #4 Київської ТЕЦ-5. Блок #1 Вуглегірської ТЕС (Центренерго) знову працює. Станом на ранок 8 лютого на аварійному ремонті перебувають усього 10 енергоблоків: 8 блоків на ТЕС групи ДТЕК і по одному на Донбасенерго і Київтеплоенерго.

Система балансуються за допомогою газових блоків Центренерго, додаткової вироблення Укргідроенерго, а також імпорту. Станом на 10:30 імпорт становить: - з республіки Білорусь 560 МВт - з РФ 0 МВт - зі Словаччини 276 МВт - з Угорщини 30 МВт.

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