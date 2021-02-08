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На аварійному ремонті перебувають уже 10 енергоблоків ТЕС, - Герус. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Економіка

8 із 10 непрацюючих енергоблоків належать ДТЕК.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Андрія Геруса, вранці в понеділок на аварійний ремонт були виведені ще два енергоблоки - блок #9 Бурштинської ТЕС (група компаній ДТЕК) і блок #4 Київської ТЕЦ-5. Блок #1 Вуглегірської ТЕС (Центренерго) знову працює. Станом на ранок 8 лютого на аварійному ремонті перебувають усього 10 енергоблоків: 8 блоків на ТЕС групи ДТЕК і по одному на Донбасенерго і Київтеплоенерго.

На аварійному ремонті перебувають уже 10 енергоблоків ТЕС, - Герус 01

Система балансуються за допомогою газових блоків Центренерго, додаткової вироблення Укргідроенерго, а також імпорту. Станом на 10:30 імпорт становить: - з республіки Білорусь 560 МВт - з РФ 0 МВт - зі Словаччини 276 МВт - з Угорщини 30 МВт.

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Топ коментарі
+26
это саботаж вообще-то, а в условиях войны - диверсия.
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08.02.2021 12:24
+17
Хорошее управление от рыжего
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08.02.2021 12:14
+12
Что дурачки, доигрались в поддавки с олигофренами. Только не говорите что я вас не предупреждал. К сожалению дальше будет. С таким народом и врага не надо. При наступлении врага Ахмету тупо отключит рубильник и все заводы, и оборонка станет, вместе с интернетом и мобильной связью. Кстати не помните у кого Укртелеком в прихватизации? Так что готовьте лошадей будете посыльных гонять с СМС-ками. Уже вчера должен был приказ национализировать обратно енергетические компании под государственный контроль. Ато как то странно, никому не нужный Прихватбанк национализировали а Енергетику просрали
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08.02.2021 12:26
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В любой нормальной стране подобные диверсии в энергетике привели бы к национализации энергетических активов этих "крепких хозяйственников".
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08.02.2021 17:02 Відповісти
Вопрос не в национализации , она тоже не панацея, просто реально все предприятия украли а не приватизировали, проблемные пустили на металл, а из тех что еще как то дышат ,все соки выжимают!У них на предприятиях высокая зарплата? Только менеджмент верхнего уровня получает более менее нормальные деньги потому что задницы Ахметовым-Фирташам-Коломойским и т.д. лижет и покрывает их делишки. А модернизации никакой , не могут они конкурировать на маждународном рынке ничем кроме сырья! Выкотехнологичныхпроизводств с высоким уровнем добавленной стоимости нет! Приватизация нужна была и сейчас нужна , но не по бандитским законам.И в первую очередь нужно правовое государство, иначе любая ,самая лучшая реформа обречена на провал!
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08.02.2021 21:21 Відповісти
Вопрос как раз в прихватизации, потому что это был самый настоящий дерибан, который привел к уничтожению нашей промышленности и установлению монополий олигархов в тепловой энергетике и не только. Когда нам рассказывают про то какое неэффективное голсударство, почему-то забывают напомнить о том, что на т ом же самом западе полно государственных предприятий, и они нормально работают, не говоря уже об Китае, где госкорпорации являются локомотивами развития страны и что главная проблема не в госсобственности, а в коррупции. Приватизировать нужно было сферу обслуживания. торговлю и мелкие предприятия типа мебельных фабрик (причем с жестким контролем взятых на себя при приватизации обязательств), а не отдавать бандюкам высокотехнологические производства за копейки или иностранцам, скупающим заводы ради уничтожения их как конкурентов. Ну и конечно же я согласен, с тем, что там где не работают законы и суды вообще, любое благое начинание (это не относится к прихватизации) обречено на провал.
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09.02.2021 03:44 Відповісти
когда этого косоглазого идиота снимут с работы? оно же не просто дебильное, оно, прикрываясь своей внешней дебильностью, наносит вред Украине!
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09.02.2021 07:59 Відповісти
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