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Новости Экономика
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ТЭС (105) ДТЭК (140) Герус (129)

В аварийном ремонте находится уже 10 энергоблоков ТЭС, - Герус. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Экономика

8 из 10 неработающих энергоблоков принадлежат ДТЭК.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграмм-канал Андрей Геруса, утром в понедельник в аварийный ремонт были выведены еще два энергоблока - блок # 9 Бурштынской ТЭС (группа компаний ДТЭК) и блок # 4 Киевской ТЭЦ-5. Блок  # 1 Углегорской ТЭС (Центрэнерго) снова работает. По состоянию на утро 8 февраля в аварийном ремонте находится всего 10 энергоблоков: 8 блоков на ТЭС группы ДТЭК и по одному на Донбассэнерго и Киевтеплоэнерго.

В аварийном ремонте находится уже 10 энергоблоков ТЭС, - Герус 01

Система балансируются с помощью газовых блоков Центрэнерго, дополнительной выработки Укргидроэнерго, а также импорта. По состоянию на 10:30 импорт составляет: - из республики Беларусь 560 МВт - из РФ 0 МВт - из Словакии 276 МВт - из Венгрии 30 МВт.

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Топ комментарии
+26
это саботаж вообще-то, а в условиях войны - диверсия.
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08.02.2021 12:24
+17
Хорошее управление от рыжего
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08.02.2021 12:14
+12
Что дурачки, доигрались в поддавки с олигофренами. Только не говорите что я вас не предупреждал. К сожалению дальше будет. С таким народом и врага не надо. При наступлении врага Ахмету тупо отключит рубильник и все заводы, и оборонка станет, вместе с интернетом и мобильной связью. Кстати не помните у кого Укртелеком в прихватизации? Так что готовьте лошадей будете посыльных гонять с СМС-ками. Уже вчера должен был приказ национализировать обратно енергетические компании под государственный контроль. Ато как то странно, никому не нужный Прихватбанк национализировали а Енергетику просрали
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08.02.2021 12:26
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В любой нормальной стране подобные диверсии в энергетике привели бы к национализации энергетических активов этих "крепких хозяйственников".
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08.02.2021 17:02 Ответить
Вопрос не в национализации , она тоже не панацея, просто реально все предприятия украли а не приватизировали, проблемные пустили на металл, а из тех что еще как то дышат ,все соки выжимают!У них на предприятиях высокая зарплата? Только менеджмент верхнего уровня получает более менее нормальные деньги потому что задницы Ахметовым-Фирташам-Коломойским и т.д. лижет и покрывает их делишки. А модернизации никакой , не могут они конкурировать на маждународном рынке ничем кроме сырья! Выкотехнологичныхпроизводств с высоким уровнем добавленной стоимости нет! Приватизация нужна была и сейчас нужна , но не по бандитским законам.И в первую очередь нужно правовое государство, иначе любая ,самая лучшая реформа обречена на провал!
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08.02.2021 21:21 Ответить
Вопрос как раз в прихватизации, потому что это был самый настоящий дерибан, который привел к уничтожению нашей промышленности и установлению монополий олигархов в тепловой энергетике и не только. Когда нам рассказывают про то какое неэффективное голсударство, почему-то забывают напомнить о том, что на т ом же самом западе полно государственных предприятий, и они нормально работают, не говоря уже об Китае, где госкорпорации являются локомотивами развития страны и что главная проблема не в госсобственности, а в коррупции. Приватизировать нужно было сферу обслуживания. торговлю и мелкие предприятия типа мебельных фабрик (причем с жестким контролем взятых на себя при приватизации обязательств), а не отдавать бандюкам высокотехнологические производства за копейки или иностранцам, скупающим заводы ради уничтожения их как конкурентов. Ну и конечно же я согласен, с тем, что там где не работают законы и суды вообще, любое благое начинание (это не относится к прихватизации) обречено на провал.
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09.02.2021 03:44 Ответить
когда этого косоглазого идиота снимут с работы? оно же не просто дебильное, оно, прикрываясь своей внешней дебильностью, наносит вред Украине!
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09.02.2021 07:59 Ответить
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