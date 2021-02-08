Україна зміцнює роль гаранта світової продовольчої безпеки, - Кулеба

Україна увійшла до складу Комітету з всесвітньої продовольчої безпеки ООН на його 47-й сесії в Римі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби МЗС України.

"Україна вже є гарантом продовольчої безпеки у багатьох країнах світу завдяки традиційно потужному продовольчому експорту. Входження до Комітету зі всесвітньої продовольчої безпеки ООН надає нашій державі додаткові можливості впливу на глобальну продовольчу політику. Україна надалі зміцнює роль гаранта світової продовольчої безпеки", - цитує слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби пресслужба МЗС України в понеділок.

Як зазначається, комітет є міжнародною міжурядовою платформою співпраці країн для забезпечення світової продовольчої безпеки. Він підпорядковується Генеральній Асамблеї ООН через Економічну і соціальну раду ООН (ЕКОСОР) і Конференції Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

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Крім того, міністр нагадав, що за результатами 2019-2020 маркетингового року Україна посіла 1-ше місце у світі з експорту соняшникової олії, 2-ге – з експорту ячменю, увійшла до четвірки найбільших експортерів кукурудзи та п'ятірки найбільших експортерів пшениці.

"Важлива роль нашої держави особливо проявилася із початком пандемії, коли порушилися глобальні ланцюжки постачання товарів. Україна продовжила виконувати свої зобов'язання та суттєво сприяла продовольчій безпеці своїх партнерів на Близькому Сході, в Європі, Південно-Східній Азії та Північній Африці", – нагадав Кулеба.

Дипломат нагадав, що утвердження в ролі гаранта світової продовольчої безпеки жодним чином не повинно впливати на продовольчий баланс всередині нашої держави. Оскільки, за оцінками експертів, національним запасам продовольства нічого не загрожує, загроз ані для експорту, ані для внутрішнього споживання немає.

Довідково: Комітет зі всесвітньої продовольчої безпеки ООН був заснований у 1974 році. Його Секретаріат розміщений у штаб-квартирі Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) у Римі.

У Комітеті обговорюються питання продовольчої безпеки та харчування на глобальному рівні. Комітет розробляє вказівки та рекомендації, які можуть ставати керівництвом до дій для країн в їхній роботі із забезпечення продовольчої безпеки і харчування.