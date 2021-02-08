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Україна зміцнює роль гаранта світової продовольчої безпеки, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна зміцнює роль гаранта світової продовольчої безпеки, - Кулеба

Україна увійшла до складу Комітету з всесвітньої продовольчої безпеки ООН на його 47-й сесії в Римі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби МЗС України.

"Україна вже є гарантом продовольчої безпеки у багатьох країнах світу завдяки традиційно потужному продовольчому експорту. Входження до Комітету зі всесвітньої продовольчої безпеки ООН надає нашій державі додаткові можливості впливу на глобальну продовольчу політику. Україна надалі зміцнює роль гаранта світової продовольчої безпеки", - цитує слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби пресслужба МЗС України в понеділок.

Як зазначається, комітет є міжнародною міжурядовою платформою співпраці країн для забезпечення світової продовольчої безпеки. Він підпорядковується Генеральній Асамблеї ООН через Економічну і соціальну раду ООН (ЕКОСОР) і Конференції Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

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Крім того, міністр нагадав, що за результатами 2019-2020 маркетингового року Україна посіла 1-ше місце у світі з експорту соняшникової олії, 2-ге – з експорту ячменю, увійшла до четвірки найбільших експортерів кукурудзи та п'ятірки найбільших експортерів пшениці.

"Важлива роль нашої держави особливо проявилася із початком пандемії, коли порушилися глобальні ланцюжки постачання товарів. Україна продовжила виконувати свої зобов'язання та суттєво сприяла продовольчій безпеці своїх партнерів на Близькому Сході, в Європі, Південно-Східній Азії та Північній Африці", – нагадав Кулеба.

Дипломат нагадав, що утвердження в ролі гаранта світової продовольчої безпеки жодним чином не повинно впливати на продовольчий баланс всередині нашої держави. Оскільки, за оцінками експертів, національним запасам продовольства нічого не загрожує, загроз ані для експорту, ані для внутрішнього споживання немає.

Довідково: Комітет зі всесвітньої продовольчої безпеки ООН був заснований у 1974 році. Його Секретаріат розміщений у штаб-квартирі Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) у Римі.

У Комітеті обговорюються питання продовольчої безпеки та харчування на глобальному рівні. Комітет розробляє вказівки та рекомендації, які можуть ставати керівництвом до дій для країн в їхній роботі із забезпечення продовольчої безпеки і харчування.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Украина укрепляет роль гаранта мировой продовольственной безопасности/ Таки да.
И продажа 200 000 гектаров украинского чернозёма в одни израильско-российские руки эту безопасность укрепит.
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08.02.2021 12:51
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это да. на протяжении десятилетий кормить сотни тысяч можновладців-дармоїдів, их детей, а теперь замахнуться и на прокорм их внуков, никакому государству больше не под силу.
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08.02.2021 12:50 Відповісти
Украина укрепляет роль гаранта мировой продовольственной безопасности/ Таки да.
И продажа 200 000 гектаров украинского чернозёма в одни израильско-российские руки эту безопасность укрепит.
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08.02.2021 12:51 Відповісти
А зараз ще й сніжку підкинуло для кращого врожаю.
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08.02.2021 12:56 Відповісти
Украине нужно экспорт сделать большой! Чем больше экспорт стран, тем больше страны эти зарабатывают. Экспортом меряется истинное богатство страны! Чтобы было понятнее аналогия - если человек работает на рынке и продает товары, то он зарабатывает себе деньги на жизнь. Так и страны продают товар на экспорт и получают деньги и чем больше продают, тем богаче становятся! И тоже самое импорт, что если продавец с рынка покупает товары, то он тратит свои деньги и становится беднее, а страны покупая товары у других стран, тратят деньги страны и деньги уходят из страны. А если страны покупают больше, чем продают, то они уходят в долги. Потому нужно иметь экспорт во много раз превышающий импорт! Украинские политики все должны говорить все время про экспорт и делать все, чтобы экспорт страны постоянно рос! Нужно создавать специальные большие органы, которые будут работать над увеличением экспорта. Они должны создать сайт, на котором будут внесены все ресурсы Украины и будут показаны добычи их, дальше обработка должна быть ресурсов и должен быть постоянный показатель сколько залежи, сколько добыто, сколько обработано, сколько товаров произведено, тоже самое по выращенной на земле разных продуктов, сколько произведено из них товаров и так по всему остальному. Далее должна быть работа по покупателям, поиску их, заключению контрактов, продажам. Власть должна мыслить так, что Украина - это большая корпорация.
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08.02.2021 13:03 Відповісти
У нас так как Вы описали не работает. У нас нет прямого влияния денег, полученных от экспорта, на увеличения благополучия страны. Потому как не важно сколько вы получили от экспорта денег, если они в страну не вернулись и не работают на ее экономику. Страна от этого богаче не станет.
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08.02.2021 13:26 Відповісти
В самій Україні пенсіонери і не тільки пенсіонери,живуть недоїдаючи.
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08.02.2021 13:06 Відповісти
Як наслідок цього "укрєплєнія" ціни на цукор,борошно,олію,яйця піднялись у нас більш як на третину...
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08.02.2021 13:17 Відповісти
да. украинцы кормят ублюдков из власти и пол мира.
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08.02.2021 13:59 Відповісти
Прописная истина. Ни одна АГРАРНАЯ страна, не была влиятельной, это по определению придаток. Напомню, что Украина САЛО в Польше и Германии покупает, и немного в ...в... в... да, в Раше.
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08.02.2021 14:32 Відповісти
Так а кто на первых местах по экспорту зерновых? Отсталые аграрные страны? США на первых позициях и все лидеры рынка - влиятельные страны.
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08.02.2021 14:57 Відповісти
США не аграрная страна, зерно для них мааааленькая доля доходов бюджета. США живут за счет высоких технологий, банковского сектора, и влияния в мире.
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09.02.2021 07:43 Відповісти
 
 