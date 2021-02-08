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Украина укрепляет роль гаранта мировой продовольственной безопасности, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина укрепляет роль гаранта мировой продовольственной безопасности, - Кулеба

Украина вошла в состав Комитета по всемирной продовольственной безопасности ООН на его 47-й сессии в Риме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.

"Украина уже является гарантом продовольственной безопасности во многих странах мира благодаря традиционно мощному продовольственному экспорту. Вхождение в Комитет по всемирной продовольственной безопасности ООН предоставляет нашей стране дополнительные возможности влияния на глобальную продовольственную политику. Украина и дальше укрепляет роль гаранта мировой продовольственной безопасности", - цитирует слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы пресс-служба МИД Украины в понедельник.

Как отмечается, комитет является международной межправительственной платформой сотрудничества стран для обеспечения мировой продовольственной безопасности. Он подчиняется Генеральной Ассамблее ООН через Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС) и Конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Кроме того, министр напомнил, что по результатам 2019-2020 маркетингового года Украина заняла первое место в мире по экспорту подсолнечного масла, 2-е - по экспорту ячменя, вошла в четверку крупнейших экспортеров кукурузы и пятерку крупнейших экспортеров пшеницы.

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"Важная роль нашего государства особенно проявилась с началом пандемии, когда нарушились глобальные цепочки поставки товаров. Украина продолжила выполнять свои обязательства и существенно способствовала продовольственной безопасности своих партнеров на Ближнем Востоке, в Европе, Юго-Восточной Азии и Северной Африке", - напомнил Кулеба.

Дипломат напомнил, что утверждение в роли гаранта мировой продовольственной безопасности никоим образом не должно влиять на продовольственный баланс внутри Украины, поскольку, по оценкам экспертов, национальным запасам продовольствия ничего не угрожает, угроз ни для экспорта, ни для внутреннего потребления нет.

Справка: Комитет по всемирной продовольственной безопасности ООН был основан в 1974 году. Его Секретариат размещен в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Риме.

В Комитете обсуждаются вопросы продовольственной безопасности и питания на глобальном уровне. Комитет разрабатывает указания и рекомендации, которые могут становиться руководством к действиям для стран в их работе по обеспечению продовольственной безопасности и питания.

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Топ комментарии
+2
Украина укрепляет роль гаранта мировой продовольственной безопасности/ Таки да.
И продажа 200 000 гектаров украинского чернозёма в одни израильско-российские руки эту безопасность укрепит.
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08.02.2021 12:51
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Правила форума Совет форумчан
это да. на протяжении десятилетий кормить сотни тысяч можновладців-дармоїдів, их детей, а теперь замахнуться и на прокорм их внуков, никакому государству больше не под силу.
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08.02.2021 12:50 Ответить
Украина укрепляет роль гаранта мировой продовольственной безопасности/ Таки да.
И продажа 200 000 гектаров украинского чернозёма в одни израильско-российские руки эту безопасность укрепит.
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08.02.2021 12:51 Ответить
А зараз ще й сніжку підкинуло для кращого врожаю.
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08.02.2021 12:56 Ответить
Украине нужно экспорт сделать большой! Чем больше экспорт стран, тем больше страны эти зарабатывают. Экспортом меряется истинное богатство страны! Чтобы было понятнее аналогия - если человек работает на рынке и продает товары, то он зарабатывает себе деньги на жизнь. Так и страны продают товар на экспорт и получают деньги и чем больше продают, тем богаче становятся! И тоже самое импорт, что если продавец с рынка покупает товары, то он тратит свои деньги и становится беднее, а страны покупая товары у других стран, тратят деньги страны и деньги уходят из страны. А если страны покупают больше, чем продают, то они уходят в долги. Потому нужно иметь экспорт во много раз превышающий импорт! Украинские политики все должны говорить все время про экспорт и делать все, чтобы экспорт страны постоянно рос! Нужно создавать специальные большие органы, которые будут работать над увеличением экспорта. Они должны создать сайт, на котором будут внесены все ресурсы Украины и будут показаны добычи их, дальше обработка должна быть ресурсов и должен быть постоянный показатель сколько залежи, сколько добыто, сколько обработано, сколько товаров произведено, тоже самое по выращенной на земле разных продуктов, сколько произведено из них товаров и так по всему остальному. Далее должна быть работа по покупателям, поиску их, заключению контрактов, продажам. Власть должна мыслить так, что Украина - это большая корпорация.
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08.02.2021 13:03 Ответить
У нас так как Вы описали не работает. У нас нет прямого влияния денег, полученных от экспорта, на увеличения благополучия страны. Потому как не важно сколько вы получили от экспорта денег, если они в страну не вернулись и не работают на ее экономику. Страна от этого богаче не станет.
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08.02.2021 13:26 Ответить
В самій Україні пенсіонери і не тільки пенсіонери,живуть недоїдаючи.
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08.02.2021 13:06 Ответить
Як наслідок цього "укрєплєнія" ціни на цукор,борошно,олію,яйця піднялись у нас більш як на третину...
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08.02.2021 13:17 Ответить
да. украинцы кормят ублюдков из власти и пол мира.
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08.02.2021 13:59 Ответить
Прописная истина. Ни одна АГРАРНАЯ страна, не была влиятельной, это по определению придаток. Напомню, что Украина САЛО в Польше и Германии покупает, и немного в ...в... в... да, в Раше.
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08.02.2021 14:32 Ответить
Так а кто на первых местах по экспорту зерновых? Отсталые аграрные страны? США на первых позициях и все лидеры рынка - влиятельные страны.
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08.02.2021 14:57 Ответить
США не аграрная страна, зерно для них мааааленькая доля доходов бюджета. США живут за счет высоких технологий, банковского сектора, и влияния в мире.
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09.02.2021 07:43 Ответить
 
 