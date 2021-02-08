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У кожному регіоні вакцинацію проводитимуть у середньому 23 мобільні бригади, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

У кожному регіоні вакцинацію проводитимуть у середньому 23 мобільні бригади, - Степанов

Проводити вакцинацію в кожному регіоні будуть приблизно 23 мобільні бригади.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді" в Києві в понеділок.

"Для здійснення вакцинації медична система може забезпечити 4,25 тис. пунктів щеплень і 572 мобільні бригади, в середньому 23 мобільні бригади на регіон. На першому та другому етапі у кожному регіоні буде достатньо сформувати по сім-вісім мобільних бригад", - сказав він.

Міністр додав, що на сьогодні медпрацівники проходять навчання для проведення вакцинації.

"Наразі медпрацівники проходять відповідні навчання і до середини лютого будуть готові. Ми детально прописали кожен етап, але так, щоб оперативно адаптувати його під зміни епідемічних або логістичних умов", - сказав він.

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"МОЗ, Центр громадського здоров'я у співпраці з ВООЗ та ЮНІСЕФ вже провели перший етап оцінки холодового ланцюга для транспортування та збереження вакцин. Держава здатна забезпечити всю логістику. Для наднизьких температур держава вже залучила приватну компанію", - додав міністр.

Степанов зазначив, що на першому етапі вакцинації, який включає майже 370 тис. осіб, вакцину отримають працівники мобільних бригад вакцинації, медичні працівники, лікарі та середній медичний персонал, що працюють у медзакладах і надають допомогу хворим на COVID-19, працівники лабораторій, які проводять дослідження на COVID-19, працівники екстренки, включаючи водіїв, громадяни, які перебувають у спеціалізованих медзакладах, і працівники таких медзакладів (інтернати, будинки людей похилого віку та ін.), військовослужбовці.

На другому, третьому та четвертому етапі вакцину отримають люди, які входять до групи ризику за професійною ознакою, станом здоров'я або віком.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+1
Степанов, а всё же - что ты там собираешься людям вливать ?
Ведь не бывает "вакцин" состряпанных за несколько месяцев.
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08.02.2021 14:38
+1
И конечно же будет зазначатся название учреждение от которого данная бригада, препарат которым проводится вакцинация и ответвсенность государства в случае смерти вакцинируемого?
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08.02.2021 14:56
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Бригады В каждом регионе вакцинацию будут проводить в среднем 23 мобильные бригады, - Степанов - Цензор.НЕТ 9102прямо как в девяностые ...
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08.02.2021 14:32 Відповісти
А в деяких регіонах будуть і тригади.
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08.02.2021 15:11 Відповісти
Степанов, а всё же - что ты там собираешься людям вливать ?
Ведь не бывает "вакцин" состряпанных за несколько месяцев.
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08.02.2021 14:38 Відповісти
Степашка балабол.
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08.02.2021 14:39 Відповісти
И конечно же будет зазначатся название учреждение от которого данная бригада, препарат которым проводится вакцинация и ответвсенность государства в случае смерти вакцинируемого?
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08.02.2021 14:56 Відповісти
Скорее всего подсунут бумажку на подпись, что пациент САМ берет на себя все риски....
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08.02.2021 22:48 Відповісти
а шой то такое -"регион"? село, район, область, "територiальна громада", или что там такого нового придумали, может быть лугандон али Крым?
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08.02.2021 15:20 Відповісти
или там, северный фронт\восточный и т.п?
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08.02.2021 15:22 Відповісти
 
 