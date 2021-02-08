Три водосховища в окупованому Криму наближаються до "мертвого обсягу"

Глава підконтрольного Кремлю підприємства "Вода Криму" Володимир Баженов повідомив, що запаси кримських водосховищ на окупованому півострові в лютому продовжують знижуватися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Запаси води продовжують знижуватися. Сімферопольське водосховище від проєктної потужності на сьогоднішній ранок має всього 7%, Партизанське - 14%, Аянське - 26, але Аянське настільки мале, що серйозно ці запаси ми не сприймаємо", - сказав Баженов.

За даними січневого моніторингу місцевого Гідрометцентру, загальний сумарний запас води у водосховищах окупованого Криму природного стоку на початок лютого становив 36.052 млн куб. м, що на 4.744 млн куб. м більше, ніж місяць тому і на 48.875 млн куб.м менше, ніж рік тому. За даними підконтрольного Росії МінЖКГ Криму, станом на 1 лютого ще три водосховища півострова наближаються до "мертвого обсягу".

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