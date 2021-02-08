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Три водосховища в окупованому Криму наближаються до "мертвого обсягу"

Новини Цензор.НЕТ Події

Три водосховища в окупованому Криму наближаються до

Глава підконтрольного Кремлю підприємства "Вода Криму" Володимир Баженов повідомив, що запаси кримських водосховищ на окупованому півострові в лютому продовжують знижуватися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Запаси води продовжують знижуватися. Сімферопольське водосховище від проєктної потужності на сьогоднішній ранок має всього 7%, Партизанське - 14%, Аянське - 26, але Аянське настільки мале, що серйозно ці запаси ми не сприймаємо", - сказав Баженов.

За даними січневого моніторингу місцевого Гідрометцентру, загальний сумарний запас води у водосховищах окупованого Криму природного стоку на початок лютого становив 36.052 млн куб. м, що на 4.744 млн куб. м більше, ніж місяць тому і на 48.875 млн куб.м менше, ніж рік тому. За даними підконтрольного Росії МінЖКГ Криму, станом на 1 лютого ще три водосховища півострова наближаються до "мертвого обсягу".

Також читайте: Буде деокупація Криму - буде вода, - Кулеба

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+46
Три водохранилища в оккупированном Крыму приближаются к "мертвому объему" - Цензор.НЕТ 6953
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08.02.2021 15:00
+35
Три водохранилища в оккупированном Крыму приближаются к "мертвому объему" - Цензор.НЕТ 8388
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08.02.2021 15:01
+29
Зато стали хорошо видны камни с неба

Три водохранилища в оккупированном Крыму приближаются к "мертвому объему" - Цензор.НЕТ 8670
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08.02.2021 14:51
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Три водохранилища в оккупированном Крыму приближаются к "мертвому объему" - Цензор.НЕТ 936
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08.02.2021 14:50 Відповісти
Нарешті здійснюється мрія крисчан -вмерти в Росіі !!!)))
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08.02.2021 15:06 Відповісти
нужно готовиться к ВОЕННОМУ ВТОРЖЕНИЮ РОССИИ весной

лето Крым не переживет!
это уже ясно
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08.02.2021 15:43 Відповісти
На поготові, Україна має бути завжди !!!!)))
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08.02.2021 15:47 Відповісти
Пока СП2 не достроят, активной войны не будет.
ЕС ну очень сильно обеспокоены своим газовым снабжением.
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08.02.2021 18:20 Відповісти
100%
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08.02.2021 21:24 Відповісти
Зато стали хорошо видны камни с неба

Три водохранилища в оккупированном Крыму приближаются к "мертвому объему" - Цензор.НЕТ 8670
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08.02.2021 14:51 Відповісти
Крим відновлює свій природний стан-солончакова напівпустеля !!! Крисчане ,бережить природу !!!))))
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08.02.2021 15:05 Відповісти
У них кроме "камней с неба" в запасе есть; "а, там - хоть трава не расти".
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08.02.2021 17:39 Відповісти
Три водохранилища в оккупированном Крыму приближаются к "мертвому объему" - Цензор.НЕТ 6690
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08.02.2021 15:06 Відповісти
Головне під час каменепаду незабувати взути шолом на безтолковк ,бажано сталевий !!!)))
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08.02.2021 15:08 Відповісти
иуды , три это мало для вас, тридцать три- в самый раз !
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08.02.2021 14:52 Відповісти
Три водосховища в окупованому Криму наближаються до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 1803
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08.02.2021 15:12 Відповісти
Крисчане,донбасити та загалом росєяне, це зайвохромосомні мутовані потвори кремлівської селекціі!!! Істоти без роду та племені !!!))))
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08.02.2021 15:12 Відповісти
Пейте урину
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08.02.2021 14:52 Відповісти
И есть чем закусить

Три водохранилища в оккупированном Крыму приближаются к "мертвому объему" - Цензор.НЕТ 3787
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08.02.2021 15:03 Відповісти
Выражаю свою глубокую озабоченность.
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08.02.2021 14:53 Відповісти
Три водохранилища в оккупированном Крыму приближаются к "мертвому объему" - Цензор.НЕТ 7974
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08.02.2021 15:04 Відповісти
Створити рашка нічого не здатна- вона здатна тільки вбити, привести до стану "мертвого об'єму".
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08.02.2021 14:55 Відповісти
не надо наговариватьь на "братский народ" какие шикарные концлагеря и тюрьмы создавали, вышки, колючка.. залюбуешься)
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08.02.2021 15:00 Відповісти
Я і сказав- вбити.
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08.02.2021 15:01 Відповісти
Три водохранилища в оккупированном Крыму приближаются к "мертвому объему" - Цензор.НЕТ 8388
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08.02.2021 15:01 Відповісти
До речі, і його паспорт в третій графі мав запис "українець".
Три водосховища в окупованому Криму наближаються до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 1348
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08.02.2021 16:27 Відповісти
Три водохранилища в оккупированном Крыму приближаются к "мертвому объему" - Цензор.НЕТ 6953
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08.02.2021 15:00 Відповісти
Саме так.
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08.02.2021 15:02 Відповісти
Писали это месяц назад,все никак не приблизиться
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08.02.2021 14:56 Відповісти
Потерпи, уже скоро Три водохранилища в оккупированном Крыму приближаются к "мертвому объему" - Цензор.НЕТ 7751
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08.02.2021 14:59 Відповісти
а хде марячок, каторый танцевал шоп панюхать у путена калбаску по 2.20 ???
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08.02.2021 14:56 Відповісти
Та кажуть, що вже слухає концерт хору Алєксандрова і Кобзона. Прости, Господи!
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08.02.2021 15:02 Відповісти
это правльно, главное ему харошева настраения и держаться там... в первом ряду !
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08.02.2021 15:06 Відповісти
чао, буратины!!зато памятник где солдат насилует кота есть)))
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08.02.2021 14:58 Відповісти
Так держать!!!
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08.02.2021 15:00 Відповісти
Згідно думки Міколи Яновіча - якось *****!
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08.02.2021 15:02 Відповісти
Допоки там хазяйнує росія, то до їх запасів води мене не хвилює. А ось те, що зброї та всякої військової техніки напхали по саме нікуди, хвилює і навіть лякає.
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08.02.2021 15:06 Відповісти
Господа росияне пора сваливать из Крыма, а то ***** не понравится.
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08.02.2021 15:19 Відповісти
Сейчас приближаются снегопады, можем продать снег крымлядям по льготным европейским ценам. Складывать будете в водохранилища, начнет таять, потечет вода.
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08.02.2021 15:29 Відповісти
Там,на Криму,обіцяють дощ "із камнєй с нєба" так,що потерпіть ще трохи.
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08.02.2021 15:33 Відповісти
Мілкі водосховища це добре.. Але це означає, що нам треба порох тримати сухим, бо не має гарантії, що російські вбивці не полізуть окуповували ще й херсонську та Миколаївську обл.
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08.02.2021 15:47 Відповісти
Провести Акцію! Вигнати всих кримчан на водосховище і всією толпою "дружно" посцяти!!! -"Всей толпою мы посцым и збережом родной крым"!!!
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08.02.2021 15:54 Відповісти
Прекрасный выбор - говнище со дна или каменюки с неба. Семь годиков назад оне думали совсем не об этом. Или не думали...
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08.02.2021 16:05 Відповісти
чекали на приєднання Малоросії.
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08.02.2021 16:29 Відповісти
Ще як чекали...
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09.02.2021 16:17 Відповісти
скажу вам больше семь лет назад я их умолял не идти на т.н. "референдум" , потому что потом оккупанты - окопаются , и , во всём -сошлются на вас и... будет война...но, им в глаз светила руцкая пэнсия и колбаса по 2.20 и они упрямо пошли за неё "голосовать"... иуды
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08.02.2021 17:03 Відповісти
Три водосховища в окупованому Криму наближаються до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 15
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08.02.2021 16:19 Відповісти
Можно из камней выдавливать влагу.
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08.02.2021 17:38 Відповісти
Через шесть лет, после возвращения украинского Крыма в «родную российскую гавань», до князя Темнейшего, наконец, дошло, что пахотные земли и виноградники Крыма без днепровской воды зачахнут и превратятся в солончаки.
Начиная с 7 сентября 2020 года, жители Симферополя и почти сорока населённых пунктов оккупированного россиянами Крыма получают воду по часам.
Для обеспечения граждан ожидавших «камней с неба» питьевой водой, которую надо предварительно 10 минут кипятить, в Симферополе уже расставлены цистерны в разных районах города с пресной водой, доставленной из Краснодарского края, и к ним выстроились пока еще «живые» очереди.
Кремль не собирается строить опреснители и готовит исковое заявление в Международный Суд против Украины, из-за прекращения подачи пресной воды с материка для российской военной ядерной базы в Крыму. Чиновники из Офиса президента Украины предложили Верховному Главнокомандующему РФ слетать на Мальту и ознакомиться с новейшими технологиями опреснения морской воды.
Мальта - единственная страна в Европе, в которой нет источников пресной воды. На этом острове не текут реки и не плещутся озёра. Исключением являются только естественные осадки, выпадающие в виде дождя и снега. Много лет назад местые власти закупили и смонтировали опреснители морской воды. Около пяти миллионов туристов в год посещают этот остров. Что мешает встающей с колен Империи, внедрить опыт Мальты на временно оккупированном россиянами полуострове Крым?
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08.02.2021 17:58 Відповісти
а йому нє похєр?
Там головне щоб йому не заважали піратствовать у Середземному морі та у Африці
а на своїх рабів йому начхати
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08.02.2021 21:19 Відповісти
Так сказали уже, будет деокупация будет и вода и свобода и полный доступ до пляжей т тд.
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08.02.2021 20:04 Відповісти
нічого - зимовими опадами наповняться, а як ні - то весняними точно
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08.02.2021 21:18 Відповісти
Вони чекають на таяння снігу, але від такої кількості свердловин та свіжопригнаного стада рогатих кацапів до півострова залишаться одні каміння. Оркове стадо полізе дальше
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08.02.2021 23:44 Відповісти
 
 