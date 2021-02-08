Буде деокупація Криму - буде вода, - Кулеба
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Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що відновлення подачі дніпровської води в окупований Крим можливе тільки після його деокупації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю Радіо "Свобода".
"Абсолютно! Абсолютно жорсткі (позиції України - Ред.). Буде деокупація - буде вода", - сказав Кулеба.
Раніше міністр закордонних справ України назвав безперспективними спроби Росії, зокрема депутата Держдуми, колишнього прокурора окупованого Криму Наталії Поклонської, звертатися в ООН через припинення подачі дніпровської води в окупований РФ Крим.
Українська влада неодноразово робила заяви про те, що водопостачання в окупованому Криму буде відновлено тільки після деокупації півострова.
Підконтрольний Кремлю голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що материкова Україна розглядає питання подачі води в Крим "як знаряддя шантажу".
Моніторингова місія ООН в Україні наполягає на тому, що з урахуванням анексії Кримського півострова "Росія несе основну відповідальність за забезпечення доступу до води захищеним особам в Криму".
Будь ласка, зачекайте...
Отдельные исследователи предполагают, что первые яблони с азиатскими генами приехали сюда как византийские дары к крещению Руси, осуществленном Святым Владимиром (он же Владимир I, Владимир Великий и Владимир Красно Солнышко) в 988 году. Документально же подтвержден тот факт, что в 1051 году заложение культурной яблоневой «плантации» при Киево-Печерской Лавре инициировал легендарный киевский князь Ярослав Мудрый. Таким образом «карьера» культурных яблок в Древнекиевском государстве началась в XI веке. Еще полтысячи лет им понадобилось, чтобы «завоевать» и все Московское царство.
Миллионы на яблоках. Как самый мифический плод стал кормильцем Украины
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До этого воины министра нападения РФ Сирожи Шойгу демонтировали унитазы в селе Чонгар, Херсонской области и откручивали хромированные смесители в Луганской больнице и увозили в родную Бурятию. Несколько лет назад, в период военного вторжения православных шакалов Расейской Фидарации в Грузию, сотрудник Грузинского Посольства привез на украинское телевидение видеоролик, который показали в новостях. На нем хорошо было видно, как российские "Уралы" с российскими номерами буксировали в Московию на двухосных прицепах катера с подвесными японскими моторами, принадлежащие жителям Сухуми. На некоторых катерах стояло по два японских двигателя. Это было обыкновенное российское мародерство. Впрочем, что доброго можно ожидать от православных язычников из московской Конторы табачно-водочного олигарха Кирилла Гундяева, которые никогда не видели и не имели таких плавсредств? Ясно, что они будут грабить мирное население любой страны, куда вторгнется сапог эмиссаров «Русского мира».
Жители российских Улусов и до крещения Киевской Руси и после ее крещения, по-прежнему остаются ворами. Они не могут не воровать. Желание завладеть чужим имуществом у них заложено с генами от родителей.
Российские СМИ при этом торжествуют: «Было ваше, стало наше». 85,9% процентов россиян поддерживают агрессию Кремля и морально готовы с автоматами в руках убивать жителей Украины. Москвитяне трансформировались в страну воров, мародеров и убийц.
Россия! Вставая с колен, не забудь положить на место чужой кошелёк!
і чим далі, тим буде дужче.
Маємо готуватись до військового вторгнення
подивіться ось це:
Обезвоживание.
Рассказ о том, как Крым остался без воды
https://www.proekt.media/narrative/voda-krym/
Криму - капець !!!!!!!!!!!!
Заходит в комнату папа, подходит к телеку, включает новости. Мальчик говорит:
- Папа, но я же смотрел мультики!
- Ой, прости, сынок, ну подойди, переключи обратно на свой канал.
Мальчик, со слезами:
- Папа, но как же я подойду, у меня же ножек нет, как же я переключу, у меня же ручек нет!
Папа (строго и поучительно):
- Нет ножек - нет и мультиков!