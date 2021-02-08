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Буде деокупація Криму - буде вода, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Буде деокупація Криму - буде вода, - Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що відновлення подачі дніпровської води в окупований Крим можливе тільки після його деокупації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю Радіо "Свобода".

"Абсолютно! Абсолютно жорсткі (позиції України - Ред.). Буде деокупація - буде вода", - сказав Кулеба.

Раніше міністр закордонних справ України назвав безперспективними спроби Росії, зокрема депутата Держдуми, колишнього прокурора окупованого Криму Наталії Поклонської, звертатися в ООН через припинення подачі дніпровської води в окупований РФ Крим.

Українська влада неодноразово робила заяви про те, що водопостачання в окупованому Криму буде відновлено тільки після деокупації півострова.

Також читайте: Окупанти планують до 2023 року побудувати в Ялті опріснювач

Підконтрольний Кремлю голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що материкова Україна розглядає питання подачі води в Крим "як знаряддя шантажу".

Моніторингова місія ООН в Україні наполягає на тому, що з урахуванням анексії Кримського півострова "Росія несе основну відповідальність за забезпечення доступу до води захищеним особам в Криму".

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Топ коментарі
+43
дебилоид, когда уже был Киев, на территории москвы было болото с ляшугами.. учи историю, неук
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07.02.2021 15:33
+29
"ОСВОБОДИТЕЛИ" С УКР. КАТЕРОВ ДАЖЕ УНИТАЗЫ С 3,14 ДИЛИ ))))) В 2018 ГОДУ...
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07.02.2021 15:37
+27
Русише швайне !Только вы мокши тупорылые каким боком ко всему имеющее отношение к РУССКОМУ , к РУСИ ?
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07.02.2021 15:43
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дебилоид, когда уже был Киев, на территории москвы было болото с ляшугами.. учи историю, неук
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07.02.2021 15:33 Відповісти
І так у всьому. Навіть яблука прийшли на московію з України, правда через пів тисячі років.

Отдельные исследователи предполагают, что первые яблони с азиатскими генами приехали сюда как византийские дары к крещению Руси, осуществленном Святым Владимиром (он же Владимир I, Владимир Великий и Владимир Красно Солнышко) в 988 году. Документально же подтвержден тот факт, что в 1051 году заложение культурной яблоневой «плантации» при Киево-Печерской Лавре инициировал легендарный киевский князь Ярослав Мудрый. Таким образом «карьера» культурных яблок в Древнекиевском государстве началась в XI веке. Еще полтысячи лет им понадобилось, чтобы «завоевать» и все Московское царство.

Миллионы на яблоках. Как самый мифический плод стал кормильцем Украины
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07.02.2021 17:05 Відповісти
«С паршивой овцы, хоть к шерсти клок». К такому единодушному мнению пришли депутаты государственной Думы РФ и приняли решение разобрать взлетную полосу Багеровского аэродрома, расположенного во временно аннексированном украинском Крыму, а бетонные плиты в качестве трофея грузовиками вывезти в Россию.
Кликнуть здесь: http://censor.net.ua/…/v_kerchi_okkupanty_razbirayut_vzletn…
До этого воины министра нападения РФ Сирожи Шойгу демонтировали унитазы в селе Чонгар, Херсонской области и откручивали хромированные смесители в Луганской больнице и увозили в родную Бурятию. Несколько лет назад, в период военного вторжения православных шакалов Расейской Фидарации в Грузию, сотрудник Грузинского Посольства привез на украинское телевидение видеоролик, который показали в новостях. На нем хорошо было видно, как российские "Уралы" с российскими номерами буксировали в Московию на двухосных прицепах катера с подвесными японскими моторами, принадлежащие жителям Сухуми. На некоторых катерах стояло по два японских двигателя. Это было обыкновенное российское мародерство. Впрочем, что доброго можно ожидать от православных язычников из московской Конторы табачно-водочного олигарха Кирилла Гундяева, которые никогда не видели и не имели таких плавсредств? Ясно, что они будут грабить мирное население любой страны, куда вторгнется сапог эмиссаров «Русского мира».
Жители российских Улусов и до крещения Киевской Руси и после ее крещения, по-прежнему остаются ворами. Они не могут не воровать. Желание завладеть чужим имуществом у них заложено с генами от родителей.
Российские СМИ при этом торжествуют: «Было ваше, стало наше». 85,9% процентов россиян поддерживают агрессию Кремля и морально готовы с автоматами в руках убивать жителей Украины. Москвитяне трансформировались в страну воров, мародеров и убийц.
Россия! Вставая с колен, не забудь положить на место чужой кошелёк!
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08.02.2021 08:56 Відповісти
****** КАЦАПСКАЯ! Сиди на бутылке, на которую тебя посадили кадыровские овщейобы и не верещи Будет деоккупация Крыма - будет вода, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1701
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07.02.2021 15:35 Відповісти
"ОСВОБОДИТЕЛИ" С УКР. КАТЕРОВ ДАЖЕ УНИТАЗЫ С 3,14 ДИЛИ ))))) В 2018 ГОДУ...
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07.02.2021 15:37 Відповісти
Вы там сколен помедленнее вставайте - мы не успеваем ржать !!!!
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07.02.2021 15:38 Відповісти
Русише швайне !Только вы мокши тупорылые каким боком ко всему имеющее отношение к РУССКОМУ , к РУСИ ?
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07.02.2021 15:43 Відповісти
Кацапи,крисяни! Хватайте відра в свої клешні і по мокшано-крисянському мосту бігом за водою ! Будет деоккупация Крыма - будет вода, - Кулеба - Цензор.НЕТ 283
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07.02.2021 15:47 Відповісти
Придёшь и освободишь, а пока сиди падаль на бутылке
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07.02.2021 15:53 Відповісти
Правильно так: Россия должна заплатить, за то что угробила канал и ....засолила с/х земли. Ущерб должен быть посчитан. Просто так уже воду не даш.
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07.02.2021 15:35 Відповісти
Правильное решение! Не только за украденное репарации, но еще и за восстановление экосистемы Будет деоккупация Крыма - будет вода, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4781
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07.02.2021 15:59 Відповісти
коментар відмічено як спам
кулеба, пустобрех хв, почему украинские власти импортируют электроэнергию с русни?
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07.02.2021 15:40 Відповісти
Потому шо твоё пукин *****!
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07.02.2021 15:54 Відповісти
"зупиняти украiнськi електростанцii" - и почему вас кацаповатанов видать за версту..как думаешь лапоть? Буде деокупація Криму - буде вода, - Кулеба - Цензор.НЕТ 277
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08.02.2021 00:49 Відповісти
Дрыщ лаптекопытный, а зачем еще на вас срать, вы, репоеды скре.поносные и так обосраны с ног до головы. Ты, быдло лаптекопытное под прокси из Испании живешь как свинья, по шею в говне, жрешь говно, пьешь говно, в говне и подохнешь. Буде деокупація Криму - буде вода, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6267 Буде деокупація Криму - буде вода, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6267 Буде деокупація Криму - буде вода, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6267
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08.02.2021 08:27 Відповісти
Днём деньги -вечером стулья, вечером деньги - утром стулья .... Да похеру как там у них с водой😁😁😁😁
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07.02.2021 15:41 Відповісти
Будет деоккупация Крыма - будет вода, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8096
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07.02.2021 15:42 Відповісти
Ещё пусть украинский Таганрог отдадут за аренду острова Крым Буде деокупація Криму - буде вода, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1039
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08.02.2021 08:18 Відповісти
И это правильно
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07.02.2021 15:45 Відповісти
О медведчуковских каналах он уже сказал. Скоро заговорит про подачу воды?!
Будет деоккупация Крыма - будет вода, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1283
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07.02.2021 15:47 Відповісти
Арестович обычная шлюха подзаборная...
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07.02.2021 16:39 Відповісти
Гадав, що тема води в Крим закрита, а виявляється що ще "булькає".
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07.02.2021 15:53 Відповісти
Закрыты только у твоего ***** мозги
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07.02.2021 15:55 Відповісти
А це ще що за Пилип вискочив з конопель? Любитель *****? Хукаєш тут на всіх. Не похмелився чи що?
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07.02.2021 19:20 Відповісти
не булькає а хрипить по пересохшій горлянці

і чим далі, тим буде дужче.

Маємо готуватись до військового вторгнення



подивіться ось це:
Обезвоживание.
Рассказ о том, как Крым остался без воды
https://www.proekt.media/narrative/voda-krym/

Криму - капець !!!!!!!!!!!! Будет деоккупация Крыма - будет вода, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2718
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07.02.2021 16:07 Відповісти
Хрен там, херсонские аграрии не оддадуд.
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07.02.2021 16:01 Відповісти
Будет деоккупация Крыма - будет вода, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7518
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07.02.2021 16:05 Відповісти
КРЫМ, территория Украины, нагло оккупированная иностранными войсками, войсками РФ - без воды и засыхает - ЭТО ЦЕЛИКОМ НОРМАЛЬНО !
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07.02.2021 16:40 Відповісти
Сидит мальчик-инвалид, ручек и ножек нет, в кресле, смотрит мультики по телевизору.
Заходит в комнату папа, подходит к телеку, включает новости. Мальчик говорит:
- Папа, но я же смотрел мультики!
- Ой, прости, сынок, ну подойди, переключи обратно на свой канал.
Мальчик, со слезами:
- Папа, но как же я подойду, у меня же ножек нет, как же я переключу, у меня же ручек нет!
Папа (строго и поучительно):
- Нет ножек - нет и мультиков!
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07.02.2021 16:44 Відповісти
Мониторинговая миссия ООН і тут тіпа озабоченность виражаєтЬ. Кацапня не несет полную отвєтствєнность, а несет основную ответственность...
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07.02.2021 17:14 Відповісти
Буде деокупація Криму - буде вода, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9127
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07.02.2021 17:16 Відповісти
А шо *********, эта идея, можна заодно и кульки постирать, ну как при вяликом совке.
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07.02.2021 18:25 Відповісти
Буде деокупація Криму - буде вода, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1605
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07.02.2021 19:36 Відповісти
Право голоса ОПЗЖ в Раде, это как право голоса Аль-Каиды в Капитолии Вашингтона.

Буде деокупація Криму - буде вода, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7677
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07.02.2021 17:20 Відповісти
Буде деокупація Криму - буде вода, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4304
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07.02.2021 19:35 Відповісти
Добре,що позиція ***** не така "жосткая",як у нашого Кулеби...А то б забрав пів Дніпра...
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07.02.2021 17:37 Відповісти
Шо оно забрать может, это ему не Донбасс, где оно выезжает втихаря, как крыса, за счёт коллаборантыов, до Днепра, это война нужна, а это в планы вечноправящего не входит, могут и головы полететь.
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07.02.2021 18:30 Відповісти
Деокупація?...а чому не визволення?...
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07.02.2021 17:48 Відповісти
Визволяти там вже нікого. Забираємо нашу землю а їхніх інтернуємо "на *********".
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07.02.2021 20:43 Відповісти
А шо тама ущэмленныя русскаязычныя бабла больше сейчас зарабатываете без биндер?
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07.02.2021 18:22 Відповісти
Респектище міністру МЗС Кулебі !!! Стопудова відповідь рашистським окупантам і їхнім крИсячим посіпакам!!!
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07.02.2021 19:33 Відповісти
В чому проблема? Верблюди живуть же в пустелі.
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07.02.2021 19:49 Відповісти
Буде деокупація Криму - буде вода, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9571
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07.02.2021 21:13 Відповісти
скорее бы эти бездарные идиоты ушли из власти
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08.02.2021 08:31 Відповісти
 
 