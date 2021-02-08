Буде деокупація Криму - буде вода, - Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що відновлення подачі дніпровської води в окупований Крим можливе тільки після його деокупації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю Радіо "Свобода".

"Абсолютно! Абсолютно жорсткі (позиції України - Ред.). Буде деокупація - буде вода", - сказав Кулеба.

Раніше міністр закордонних справ України назвав безперспективними спроби Росії, зокрема депутата Держдуми, колишнього прокурора окупованого Криму Наталії Поклонської, звертатися в ООН через припинення подачі дніпровської води в окупований РФ Крим.

Українська влада неодноразово робила заяви про те, що водопостачання в окупованому Криму буде відновлено тільки після деокупації півострова.

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Підконтрольний Кремлю голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що материкова Україна розглядає питання подачі води в Крим "як знаряддя шантажу".

Моніторингова місія ООН в Україні наполягає на тому, що з урахуванням анексії Кримського півострова "Росія несе основну відповідальність за забезпечення доступу до води захищеним особам в Криму".