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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Крим (12757) Ялта (97) водопостачання (611) вода (910)

Окупанти планують до 2023 року побудувати в Ялті опріснювач

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Окупанти планують до 2023 року побудувати в Ялті опріснювач

Вартість проєкту будівництва установки з опріснення морської води в окупованій Ялті оцінили в 3,3 млрд рублів.

Про це повідомили в підконтрольному Москві "Міністерстві житлово-комунального господарства Криму" на запит ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз розроблений інвестиційний проєкт щодо об'єкту на суму 3,3 млрд рублів. Термін реалізації проєкту - 2021-2023 роки", - йдеться у відповіді.

Для заповнення дефіциту питної води на території міського округу Ялта опрацьовується питання будівництва споруд з опріснення морської води продуктивністю 20 тис. кубічних метрів на добу.

Також читайте: Окупанти заявили, що вибрали земельну ділянку в Ялті для будівництва опріснювальної установки

За даними видання, через посуху і обміління водоймищ в окупованих Сімферополі, його передмістях, а також Ялті питна вода подається по годинах - вранці і ввечері. В Алушті графік планували ввести після новорічних свят, проте поки вирішили відкласти. У Севастополі введено режим підвищеної готовності.

"Проблема водопостачання і зрошування земель в Криму виникла в 2014 році. Тоді Україна перекрила воду з Херсонської області, яка надходила з Північно-Кримським каналом, який забезпечував до 90% потреб півострова.

Зараз жителі і підприємства регіону отримують воду з місцевих джерел. Уряд РФ направить понад 48 млрд рублів до 2024 року на вирішення проблеми дефіциту води в Криму. Комплексний план, підготовлений за дорученням президента РФ Володимира Путіна, повинен забезпечити додаткову подачу води в обсязі не менше 310 тис. кубометрів на добу", - повідомляє видання.

Нагадаємо, з півночі 24 серпня в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів запроваджено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей із водою.

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ запровадили третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. Влада Сімферополя також попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.
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Топ коментарі
+22
На сьомому році до лаптєй дійшло що від бандер води на дочекаються. Оккупанты планируют до 2023 года построить в Ялте опреснитель - Цензор.НЕТ 5754
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07.02.2021 00:57
+15
лучше вместо опреснителя постройте вытрезвитель
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07.02.2021 02:17
+13
сгинь нечисть, в мене кум родом с Белогорська, до окупації все було гаразд і не пи@зди всяку муйню про нестачу і недостачу. Хоть хватило глузду продати нерухомість і здристнути з тієї дірки вчасно
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07.02.2021 01:10
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На сьомому році до лаптєй дійшло що від бандер води на дочекаються. Оккупанты планируют до 2023 года построить в Ялте опреснитель - Цензор.НЕТ 5754
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07.02.2021 00:57 Відповісти
Будемо сподіватися, що ЛаптьоРейх фюрера Путіна до 2023 року кирдикнеться...
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07.02.2021 01:11 Відповісти
Ну, дирдыкнулся и на трон взошел Навальный, а дальше что?! Крым если помните для него не бутерброд и отдавать его он не собирается!!!
Все эти свержения царей, для нас вообще погоды не делают, нам может помочь только развал Рашки (ни один расейский царек не может себе позволить отдать Крым - это серпом по рейтингу и прощай трон)
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07.02.2021 10:49 Відповісти
або скотиняцi ПУЙЛУ допоможуть лаптьо сплести!!!
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07.02.2021 11:46 Відповісти
Нам пригодится
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07.02.2021 07:19 Відповісти
ялта не лучшее место для стройки таких объектов, сейсмоопасное.
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07.02.2021 01:00 Відповісти
тебе не все равно??? пусть даже ай-петри ссунется в море...
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07.02.2021 11:45 Відповісти
хм.. опреснитель мочи что ли !? Оккупанты планируют до 2023 года построить в Ялте опреснитель - Цензор.НЕТ 7434 .. кацапы - мочу можно пить и не опреснять - уринотерапия называется !!! Оккупанты планируют до 2023 года построить в Ялте опреснитель - Цензор.НЕТ 1053
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07.02.2021 01:01 Відповісти
Сняли с языка.... Вы абсолютно правы, опреснитель - прекрасный выход для кремлёвской нечисти. которой упорно хочется пить и подмыться.... Но, опреснитель убирает из морской воды только соли. но не очищает её от мочи , кала, продуктов гниения бытовых отходов, наполняющих море....А про нефтепродукты забыли? Они в "очищенной" воде останутся - и мазут. и соляра, и прочая химия....По моим подсчётам крысчане вымрут от такой воды лет за 5-10 ... Надо в придачу к опреснителю строить , больницы, морги и кладбища...
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07.02.2021 10:24 Відповісти
Системы обратного осмоса - это установки, которые хорошо справляются с удалением растворенных минеральных солей. Очистка воды обратным осмосом - это удаление неорганических соединений из воды от 90 до 98 %.
Мембраны хорошо отфильтровывают органические вещества, молекулы которых значительно крупнее, чем у минеральных солей. Соединения с молекулярной массой выше 150 Da удаляются из воды на 100 %. Вероятность проникновения бактерий и вирусов через фильтр практически нулевая. Исключение составляют картриджи с механическими повреждениями мембраны. Очищенная вода, полученная на нормально работающей установке, не требует кипячения и дозирования дезинфицирующих веществ. Как то так, про мочу вынужден вас разочаровать. Мазут с солярой тоже гуляют)
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07.02.2021 11:32 Відповісти
По осмосу в каждую квартиру.Ура ТОВАРИЩИ.
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07.02.2021 14:29 Відповісти
Это - цитата из речи Аксёнова или цитата из кремлёвской народной сказки о том, как в Крыму скоро появится вода и крысчане смогут мыть свои гениталии не раз в месяц, а часто - раз в неделю.?..
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07.02.2021 15:17 Відповісти
для Ялти вистачить, а інші райцентри я так розумію будуть сосать п@cю?
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07.02.2021 01:02 Відповісти
ну почему тока твою пи..сю но и нюхат мою попу
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07.02.2021 11:33 Відповісти
ты удмурт?
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07.02.2021 01:04 Відповісти
сгинь нечисть, в мене кум родом с Белогорська, до окупації все було гаразд і не пи@зди всяку муйню про нестачу і недостачу. Хоть хватило глузду продати нерухомість і здристнути з тієї дірки вчасно
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07.02.2021 01:10 Відповісти
Кто-то вообще пил воду из опреснителя? Это же гадость несусветняя.
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07.02.2021 01:10 Відповісти
она не пригодно для питья.это техническая вода
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07.02.2021 01:21 Відповісти
Нічого, добавлять "бояру" чи "стєкломой", без різниці що пити.
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07.02.2021 06:37 Відповісти
В частности, такое мнение неоднократно высказывал известный эстонский специалист Томас Меелис.
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07.02.2021 09:15 Відповісти
А кто вам сказал, что прямо ее и будут пить, везде ставят минерализаторы, даже в кухонных установках. Ну нельзя быть таким необразованным, Не смешите людей.
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07.02.2021 11:34 Відповісти
ПИТЬ С ОПРЕСНИТЕЛЯ ВСЕ РАВНО ЧТО ИЗ ЛУЖИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ!!!
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07.02.2021 11:47 Відповісти
До 23 года будет не 3,3 а 33 млрд. Всё по кацапскому фен-шую.
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07.02.2021 01:12 Відповісти
у этих выродков нет фен-шуя. у них нет есть исключительно ни-*** Оккупанты планируют до 2023 года построить в Ялте опреснитель - Цензор.НЕТ 9026
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07.02.2021 01:23 Відповісти
Взять соленую воду, разделить на пресную и сильносоленую. Сильносоленую вылить в море... 20 тыс. кубических метров в сутки.. тварям всяким там в воде не поплохеет? Или Черное море в Мертвое превратят?
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07.02.2021 01:13 Відповісти
Так то ж кацапы, они как саранча, уничтожают и засирают всё вокруг. А тут море. Море, оно вообще ничейное, зачем про него беспокоиться?
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07.02.2021 01:28 Відповісти
Ні, кацапським рукам геть від моря! Воно наше, його викопали древні укри!
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07.02.2021 06:45 Відповісти
якби ми викопали, тою землею що вирили, засипали б мацковию. на її місці гори були б... Окупанти планують до 2023 року побудувати в Ялті опріснювач - Цензор.НЕТ 9605
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07.02.2021 11:50 Відповісти
Помилилися древні, замість засипати мокшанські болота землю на Кавказ "вгатили"
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07.02.2021 13:24 Відповісти
3,3 млрд руб кажеш.. ну ну хай будують. 1 для Ялти. ОК далі що? Ротенберги ще фінансово "поправляться", а та фігня,як ми знаємо касапів працювати не буде. І де буде світ у 2023р.
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07.02.2021 01:13 Відповісти
Пейте млочу лапти. Ваши "ученые" говорят полезно Оккупанты планируют до 2023 года построить в Ялте опреснитель - Цензор.НЕТ 118
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07.02.2021 01:20 Відповісти
До 2023г России уже не будет , а Московия очистку мочи не потянет Оккупанты планируют до 2023 года построить в Ялте опреснитель - Цензор.НЕТ 6600
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07.02.2021 01:28 Відповісти
та нема вже ніякої "россии", ви почитайте їхніх блогерів, які їздять территорією, переглянте фото, які вони роблять - там вже пустеля ані більшості міст, ані людей! так лишилося кілька великих міст, але як пишуть самі московити: "рАААссия закААААнчивается зААА мкААААдом""все чудово" там тіки в телевізорі
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07.02.2021 08:36 Відповісти
Да дело не в опреснителях. Это максимум вода для нужд населения. Через 5-10 лет в Крыму будут солончаки на 80% территории.
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07.02.2021 01:33 Відповісти
Странный гибрид тундры и пустыни
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07.02.2021 03:06 Відповісти
горы покрывают крым всего на 20%?
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07.02.2021 11:53 Відповісти
То все конечно хорошо.
Но вот знает кто, а для чего в Крыму АЭС построить собирались?
От нафига оно там?
Тссс... ваенная тайна... опреснители жрут прорву энергии...
От мне просто интересно, а чем они этот опреснитель запитать собрались?
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07.02.2021 01:37 Відповісти
У Параши есть передвижная АЭС на морском судне, они как то два года назад её рекламировали.
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07.02.2021 01:43 Відповісти
ЕЕ ващета для крайнего севера строили
Ну фиг с ним Нехай тянут на Черное
Понедельник среда пятница - в ялте вода
Вторник четверг суббота - в евпатории
Воскресенье - поменять ТВЕЛы.
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07.02.2021 01:45 Відповісти
Майже вірш вийшов Окупанти планують до 2023 року побудувати в Ялті опріснювач - Цензор.НЕТ 2545
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07.02.2021 12:53 Відповісти
А хто ту "АЕС на морському судні" пропустить у Чорне море? Турки цього не допустять : там є відповідна угода - судна з атомними двигунами не пропускають...
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07.02.2021 04:02 Відповісти
Батарейкопровод из Кубани протянут.
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07.02.2021 01:55 Відповісти
ворованой сэс
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07.02.2021 10:07 Відповісти
Дебилы... Я еще в 14-м году предлагал им разводить осликов...
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07.02.2021 01:53 Відповісти
лучше вместо опреснителя постройте вытрезвитель
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07.02.2021 02:17 Відповісти
Дайте 5, пожалуйста
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07.02.2021 02:43 Відповісти
Це ж якого розміру ватка знадобиться для того опрєснітєля... Оккупанты планируют до 2023 года построить в Ялте опреснитель - Цензор.НЕТ 1134
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07.02.2021 03:00 Відповісти
Можливо, не розмір ватки має значення, а кількість ваток.
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07.02.2021 03:04 Відповісти
До 2023 вас всіх депортують нахій з нашого півострова. А поки пийте сечу.
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07.02.2021 03:09 Відповісти
Генно модифіковані москалі.
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07.02.2021 03:12 Відповісти
Хорошо крымчане доят роиссю. Хотя это в их стиле.Что ипать подтаскивать, что отраханных оттаскивать. Лишь бы платили
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07.02.2021 03:16 Відповісти
Зачем им опреснитель, если они из батарей ещё не всю воду выпили?
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07.02.2021 03:18 Відповісти
Оккупанты планируют до 2023 года построить в Ялте опреснитель - Цензор.НЕТ 1026
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07.02.2021 08:25 Відповісти
Не сможет Россия построить в Ялте опреснитель, даже немцы это не могли сделать.
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07.02.2021 04:11 Відповісти
да, это почти приговор... Оккупанты планируют до 2023 года построить в Ялте опреснитель - Цензор.НЕТ 1988
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07.02.2021 06:15 Відповісти
Такое ощущение, шо у вас на раиси одни сплошные долбоебы
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07.02.2021 07:23 Відповісти
"Кто сдаёт продукт вторичный-жажду утолит отлично!"
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07.02.2021 05:13 Відповісти
Туда им и дорога! А с опреснителями у них не получится. И вот почему. Проект очень дорогостоящий. Дорогостоящий и в строительстве, и в содержании. Если срок окупаемости 10 лет, то в цене каждого куба воды будет сидеть 83 рубля амортизационных отчислений. А бешенные расходы на электроэнергию... Рублей на 200 этой воды будет дороже! И главное! Что такое для Ялты 20 000 кубов воды в сутки? Разделите на 500 000 чел, и будет 40 литров на человека! Это количество? Это пшик, ноль!
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07.02.2021 05:25 Відповісти
да пусть строят, это невозможно в техническом плане... Оккупанты планируют до 2023 года построить в Ялте опреснитель - Цензор.НЕТ 8597 читал одного видного эксперта, тот это очень просто доказал...
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07.02.2021 06:26 Відповісти
Не треба опріснювати.
Хай п*ють таку.
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07.02.2021 06:35 Відповісти
Нічого пити воду з моря, яке викопали древні укри. Хай з небесного каміння вичавлюють воду.
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07.02.2021 06:41 Відповісти
Лодырь Емеля слезет с печи,а Иван-Дурак сделает проэкт века...,а скатерть самобранка нарисует вяличие РАБссии на песке..,нашли строителей... Оккупанты планируют до 2023 года построить в Ялте опреснитель - Цензор.НЕТ 7855
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07.02.2021 06:37 Відповісти
Голову пудрят. Ищут просто выходы. Как бы это отребье не ринулось на наши равнины? Верьте больше касабам. Они не такое еще наговорят. Впрочем, им главное, чтоб слова Путина не расходились с делом. Могут какой-то самогонный аппарат в сарае склепать и протрубить на весь белый свет: Вот оно чудо, кулибинское! Работает! Главное дело, чтоб пару было больше и говна вокруг. Еще наградят Киселева и Симонянц за правильное освещение событий.
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07.02.2021 07:03 Відповісти
Ну оЧЧЧЧень ахиренные зарплаты на Крыме!
Оккупанты планируют до 2023 года построить в Ялте опреснитель - Цензор.НЕТ 9314
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07.02.2021 07:50 Відповісти
Оккупанты планируют до 2023 года построить в Ялте опреснитель - Цензор.НЕТ 262
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07.02.2021 08:34 Відповісти
Ихтамнеты начали ложками воду носить.
Капля в море и то на черный день.
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07.02.2021 07:57 Відповісти
Если бы этими убогими не управляли доци Песковых, то они бы это сделали сразу после решения вопросов с электричеством. Такая установка будет стоить "смешные" 8-10 млн долларов,ну с рашинскими "откатами"- 40. Срок строительства максимум год(все модульное,требуется только э/э,можно построить на любой старой промплощадке). Их лидеры простые убожества. Испанцы,например, в Тарагоне перерабатывают ВСЮ "фекалку "и отправляют на полив и "касабы" могли это делать,но они строят скважины,дол..бы.
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07.02.2021 07:59 Відповісти
Горілка дешевше буде!!!
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07.02.2021 08:03 Відповісти
Оккупанты планируют до 2023 года построить в Ялте опреснитель - Цензор.НЕТ 4155
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07.02.2021 08:07 Відповісти
Не иначе, как на обратной стороне луны воду нашли
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07.02.2021 08:39 Відповісти
Они просто решили, что целесообразнее добывать безграничную власть.
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07.02.2021 10:15 Відповісти
До сих пор не нашли 50 млн дол? Оккупанты планируют до 2023 года построить в Ялте опреснитель - Цензор.НЕТ 7729
Завод обойдется в разы дороже.
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07.02.2021 08:37 Відповісти
Не пятьдесят а десять. Производительностью 2400 м3/ час ,десять ультрафильтрации иных машин и осмотические,производительностью 1800 м3/час. Командный проект. Вопрос только в мембранах. Они немецкие,американские,японские. Но немцы всегда найдут предлог как продать наше изделия. Их же в нашу продают,ну и в Крым поедут. Для населения Крыма нужно 22,5 млн м3 в месяц. Десять таких установок полностью решили проблему воды. Но их " элита" ( как и "украинская") ущербные. Поэтому максимум что сделают- поставят осмос в своих построенных дворцах,а бидло будет пить свои фекалии.
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07.02.2021 08:59 Відповісти
Кроме самой установки, нужны еще коммуникации, системы отвода рапы ...
Ну и 50-70 % разворуют, откаты ...
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07.02.2021 10:33 Відповісти
Согласен полностью. В раше откаты ниже 60% невозможны в принципе. Но коммуникации легко решить если строить на промплощадке ( обанкротившихся промышленных объектов), там есть все. В каждом курортном городе раньше строили трубу заходившую в море на километры и сбрасывавшим фекалку. Я думаю,если они не разрушились то туда и сбрасывать концентрат. Просто тупицы( решения то простые) "заточены" на грабеж . И это радует.
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07.02.2021 11:21 Відповісти
Хохлы рыли - рыли черное море, а кацапы его выпьют
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07.02.2021 08:38 Відповісти
Со скоростью 5 махов, с эффектом эскимо и пятой экономикой в мире, после помощи Мьямне, построят...
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07.02.2021 08:39 Відповісти
Вырыть яму между людьми, построить затем мост, лишить воды, построить потом опреснитель. Лишить туристов и заработка, нарисовать потом миллионы. Гигантизм свершений во славу тоталитарной бессменной власти и нищета обездоленного народа.
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07.02.2021 09:43 Відповісти
Не існує проблеми яку неможливо вирішити. Але рішення буде дуже дорого коштувати і потребувати постійних витрать на обслуговування. Крим буде наддорогим для бюджету **********, що кацапи зовсім не очікували. Тому що дурні. Ті кошти які крисьчани мріяли витиснути з ********** на зростання якості життя "бо вони того варті за зраду" протікають мимо їх кишень глибоких і витрачаються на транспорте сполучення та воду, чого у них до 2014 було більш ніж достатньо. Замість курорту отримали військові бази, кацапські закони, податки і замість "московської зарплати" московські ціни. Немає в світі такої країни де б дотаційні регіони жили краще за "донорів". Вони що дійсно думали що лежачи в шезлонгах біля теплого моря будуть квасити півасік з барабулькою а ті хто добувають газ та нафту з вічної мерзлоти при мінус 45 по Цельсію будуть самі топити дровами і їх утримувати? Сибірякам однієї "москви" по саме "не можу" а тут ще й Кримнаш "на хвіст упав"... Чим дорожче буде Крим і Донбас кацапам тим швидше відбудеться розвал федерації.
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07.02.2021 09:45 Відповісти
Лучше штат ментов в Крыму увеличить, выполнить две задачи сразу. Шоб не бузили против Царя и при вопросе - дайте воды - давали дубинкой прамеж рагов. И дешево и практично.
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07.02.2021 09:51 Відповісти
"Нехай п*ють мочу!" Г.Г. Москаль.
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07.02.2021 10:55 Відповісти
Угу.И учаться срать в лотки как коты ибо говно смывать нечем будет. Окупанти планують до 2023 року побудувати в Ялті опріснювач - Цензор.НЕТ 1208
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07.02.2021 12:24 Відповісти
моста построили а казали неможливо та оприснювач пострять.а про Крим треба забути назавжды.бандеру там не приймуть
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07.02.2021 11:07 Відповісти
Все возможно. Просто такие простачки как Вы меряют все по желудку. Крым это не курорт и место для жизни ,чем он был при Украине,Крым военная база( с колючей проволокой и спецпропускниками). Разницу понимаете раб?
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07.02.2021 11:26 Відповісти
А сколько будет стоить литр опреснённой воды?
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07.02.2021 11:37 Відповісти
Вода буде по ціні бутильованої. Можна Кравчука обманути в ТКГ, але фізику і природу не надуриш. Для перегонки води чи її проганняння через молекулярні сита потрібна енергія, яка з повітря не виникає, тому будуть використовувати елекроенергію, тобто паливо. Тому щасти їм з оплатою води - Джерельна кримська по 20 рублів за літр.
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07.02.2021 11:57 Відповісти
Ха...Вона там і буде тільки бутильована.Привозна. Окупанти планують до 2023 року побудувати в Ялті опріснювач - Цензор.НЕТ 7406
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07.02.2021 12:26 Відповісти
Ото нап"ються - вода дорожче за горілку!!!
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07.02.2021 12:51 Відповісти
Окупанти планують до 2023 року побудувати в Ялті опріснювач - Цензор.НЕТ 5603
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07.02.2021 13:05 Відповісти
ЧЕРНОЕ МОРЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИХ ЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ !!! ОНИ НЕ ИМЕЮТ ПРАВО РАСХОДОВАТЬ МОРСКУЮ ВОДУ !!!
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07.02.2021 15:27 Відповісти
Окупанти планують до 2023 року побудувати в Ялті опріснювач - Цензор.НЕТ 2340 Окупанти планують до 2023 року побудувати в Ялті опріснювач - Цензор.НЕТ 9227 Окупанти планують до 2023 року побудувати в Ялті опріснювач - Цензор.НЕТ 1873
Окупанти планують до 2023 року побудувати в Ялті опріснювач - Цензор.НЕТ 2200
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07.02.2021 17:26 Відповісти
интересно, какие будут тарифы на воду там после опреснения Окупанти планують до 2023 року побудувати в Ялті опріснювач - Цензор.НЕТ 5776
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07.02.2021 20:12 Відповісти
Та все воно непогано звучить,але електроенергії треба багато,хімікатів так званих антискалантів,ресурс мембран теж обмежений,і ця вода буде дууууже дорога!
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07.02.2021 22:42 Відповісти
 
 