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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26018) Ялта (338) водоснабжение (697) вода (880)

Оккупанты планируют до 2023 года построить в Ялте опреснитель

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Оккупанты планируют до 2023 года построить в Ялте опреснитель

Стоимость проекта строительства установки по опреснению морской воды в оккупированной Ялте оценили в 3,3 млрд рублей.

Об этом сообщили в подконтрольном Москве "Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма" на запрос ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время разработан инвестиционный проект по объекту на сумму 3,3 млрд рублей. Срок реализации проекта - 2021-2023 годы", - говорится в ответе.

Для восполнения дефицита питьевой воды на территории городского округа Ялта прорабатывается вопрос строительства сооружений по опреснению морской воды производительностью 20 тыс. кубических метров в сутки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупационные власти Крыма сообщили, что запасы Симферопольского водохранилища практически истощились

По данным издания, из-за засухи и обмеления водохранилищ в оккупированных Симферополе, его пригородах, а также Ялте питьевая вода подается по часам - утром и вечером. В Алуште график планировали ввести после новогодних праздников, однако пока решили отложить. В Севастополе введен режим повышенной готовности.

"Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году. Тогда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова.

Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки", - сообщает издание.

Напомним, с полуночи 24 августа 2020 года в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

Также читайте: Оккупанты заявили, что выбрали земельный участок в Ялте для строительства опреснительной установки

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+22
На сьомому році до лаптєй дійшло що від бандер води на дочекаються. Оккупанты планируют до 2023 года построить в Ялте опреснитель - Цензор.НЕТ 5754
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07.02.2021 00:57
+15
лучше вместо опреснителя постройте вытрезвитель
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07.02.2021 02:17
+13
сгинь нечисть, в мене кум родом с Белогорська, до окупації все було гаразд і не пи@зди всяку муйню про нестачу і недостачу. Хоть хватило глузду продати нерухомість і здристнути з тієї дірки вчасно
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07.02.2021 01:10
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На сьомому році до лаптєй дійшло що від бандер води на дочекаються. Оккупанты планируют до 2023 года построить в Ялте опреснитель - Цензор.НЕТ 5754
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07.02.2021 00:57 Ответить
Будемо сподіватися, що ЛаптьоРейх фюрера Путіна до 2023 року кирдикнеться...
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07.02.2021 01:11 Ответить
Ну, дирдыкнулся и на трон взошел Навальный, а дальше что?! Крым если помните для него не бутерброд и отдавать его он не собирается!!!
Все эти свержения царей, для нас вообще погоды не делают, нам может помочь только развал Рашки (ни один расейский царек не может себе позволить отдать Крым - это серпом по рейтингу и прощай трон)
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07.02.2021 10:49 Ответить
або скотиняцi ПУЙЛУ допоможуть лаптьо сплести!!!
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07.02.2021 11:46 Ответить
Нам пригодится
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07.02.2021 07:19 Ответить
ялта не лучшее место для стройки таких объектов, сейсмоопасное.
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07.02.2021 01:00 Ответить
тебе не все равно??? пусть даже ай-петри ссунется в море...
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07.02.2021 11:45 Ответить
хм.. опреснитель мочи что ли !? Оккупанты планируют до 2023 года построить в Ялте опреснитель - Цензор.НЕТ 7434 .. кацапы - мочу можно пить и не опреснять - уринотерапия называется !!! Оккупанты планируют до 2023 года построить в Ялте опреснитель - Цензор.НЕТ 1053
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07.02.2021 01:01 Ответить
Сняли с языка.... Вы абсолютно правы, опреснитель - прекрасный выход для кремлёвской нечисти. которой упорно хочется пить и подмыться.... Но, опреснитель убирает из морской воды только соли. но не очищает её от мочи , кала, продуктов гниения бытовых отходов, наполняющих море....А про нефтепродукты забыли? Они в "очищенной" воде останутся - и мазут. и соляра, и прочая химия....По моим подсчётам крысчане вымрут от такой воды лет за 5-10 ... Надо в придачу к опреснителю строить , больницы, морги и кладбища...
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07.02.2021 10:24 Ответить
Системы обратного осмоса - это установки, которые хорошо справляются с удалением растворенных минеральных солей. Очистка воды обратным осмосом - это удаление неорганических соединений из воды от 90 до 98 %.
Мембраны хорошо отфильтровывают органические вещества, молекулы которых значительно крупнее, чем у минеральных солей. Соединения с молекулярной массой выше 150 Da удаляются из воды на 100 %. Вероятность проникновения бактерий и вирусов через фильтр практически нулевая. Исключение составляют картриджи с механическими повреждениями мембраны. Очищенная вода, полученная на нормально работающей установке, не требует кипячения и дозирования дезинфицирующих веществ. Как то так, про мочу вынужден вас разочаровать. Мазут с солярой тоже гуляют)
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07.02.2021 11:32 Ответить
По осмосу в каждую квартиру.Ура ТОВАРИЩИ.
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07.02.2021 14:29 Ответить
Это - цитата из речи Аксёнова или цитата из кремлёвской народной сказки о том, как в Крыму скоро появится вода и крысчане смогут мыть свои гениталии не раз в месяц, а часто - раз в неделю.?..
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07.02.2021 15:17 Ответить
для Ялти вистачить, а інші райцентри я так розумію будуть сосать п@cю?
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07.02.2021 01:02 Ответить
ну почему тока твою пи..сю но и нюхат мою попу
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07.02.2021 11:33 Ответить
ты удмурт?
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07.02.2021 01:04 Ответить
сгинь нечисть, в мене кум родом с Белогорська, до окупації все було гаразд і не пи@зди всяку муйню про нестачу і недостачу. Хоть хватило глузду продати нерухомість і здристнути з тієї дірки вчасно
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07.02.2021 01:10 Ответить
Кто-то вообще пил воду из опреснителя? Это же гадость несусветняя.
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07.02.2021 01:10 Ответить
она не пригодно для питья.это техническая вода
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07.02.2021 01:21 Ответить
Нічого, добавлять "бояру" чи "стєкломой", без різниці що пити.
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07.02.2021 06:37 Ответить
В частности, такое мнение неоднократно высказывал известный эстонский специалист Томас Меелис.
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07.02.2021 09:15 Ответить
А кто вам сказал, что прямо ее и будут пить, везде ставят минерализаторы, даже в кухонных установках. Ну нельзя быть таким необразованным, Не смешите людей.
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07.02.2021 11:34 Ответить
ПИТЬ С ОПРЕСНИТЕЛЯ ВСЕ РАВНО ЧТО ИЗ ЛУЖИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ!!!
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07.02.2021 11:47 Ответить
До 23 года будет не 3,3 а 33 млрд. Всё по кацапскому фен-шую.
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07.02.2021 01:12 Ответить
у этих выродков нет фен-шуя. у них нет есть исключительно ни-*** Оккупанты планируют до 2023 года построить в Ялте опреснитель - Цензор.НЕТ 9026
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07.02.2021 01:23 Ответить
Взять соленую воду, разделить на пресную и сильносоленую. Сильносоленую вылить в море... 20 тыс. кубических метров в сутки.. тварям всяким там в воде не поплохеет? Или Черное море в Мертвое превратят?
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07.02.2021 01:13 Ответить
Так то ж кацапы, они как саранча, уничтожают и засирают всё вокруг. А тут море. Море, оно вообще ничейное, зачем про него беспокоиться?
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07.02.2021 01:28 Ответить
Ні, кацапським рукам геть від моря! Воно наше, його викопали древні укри!
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07.02.2021 06:45 Ответить
якби ми викопали, тою землею що вирили, засипали б мацковию. на її місці гори були б... Окупанти планують до 2023 року побудувати в Ялті опріснювач - Цензор.НЕТ 9605
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07.02.2021 11:50 Ответить
Помилилися древні, замість засипати мокшанські болота землю на Кавказ "вгатили"
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07.02.2021 13:24 Ответить
3,3 млрд руб кажеш.. ну ну хай будують. 1 для Ялти. ОК далі що? Ротенберги ще фінансово "поправляться", а та фігня,як ми знаємо касапів працювати не буде. І де буде світ у 2023р.
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07.02.2021 01:13 Ответить
Пейте млочу лапти. Ваши "ученые" говорят полезно Оккупанты планируют до 2023 года построить в Ялте опреснитель - Цензор.НЕТ 118
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07.02.2021 01:20 Ответить
До 2023г России уже не будет , а Московия очистку мочи не потянет Оккупанты планируют до 2023 года построить в Ялте опреснитель - Цензор.НЕТ 6600
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07.02.2021 01:28 Ответить
та нема вже ніякої "россии", ви почитайте їхніх блогерів, які їздять территорією, переглянте фото, які вони роблять - там вже пустеля ані більшості міст, ані людей! так лишилося кілька великих міст, але як пишуть самі московити: "рАААссия закААААнчивается зААА мкААААдом""все чудово" там тіки в телевізорі
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07.02.2021 08:36 Ответить
Да дело не в опреснителях. Это максимум вода для нужд населения. Через 5-10 лет в Крыму будут солончаки на 80% территории.
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07.02.2021 01:33 Ответить
Странный гибрид тундры и пустыни
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07.02.2021 03:06 Ответить
горы покрывают крым всего на 20%?
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07.02.2021 11:53 Ответить
То все конечно хорошо.
Но вот знает кто, а для чего в Крыму АЭС построить собирались?
От нафига оно там?
Тссс... ваенная тайна... опреснители жрут прорву энергии...
От мне просто интересно, а чем они этот опреснитель запитать собрались?
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07.02.2021 01:37 Ответить
У Параши есть передвижная АЭС на морском судне, они как то два года назад её рекламировали.
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07.02.2021 01:43 Ответить
ЕЕ ващета для крайнего севера строили
Ну фиг с ним Нехай тянут на Черное
Понедельник среда пятница - в ялте вода
Вторник четверг суббота - в евпатории
Воскресенье - поменять ТВЕЛы.
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07.02.2021 01:45 Ответить
Майже вірш вийшов Окупанти планують до 2023 року побудувати в Ялті опріснювач - Цензор.НЕТ 2545
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07.02.2021 12:53 Ответить
А хто ту "АЕС на морському судні" пропустить у Чорне море? Турки цього не допустять : там є відповідна угода - судна з атомними двигунами не пропускають...
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07.02.2021 04:02 Ответить
Батарейкопровод из Кубани протянут.
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07.02.2021 01:55 Ответить
ворованой сэс
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07.02.2021 10:07 Ответить
Дебилы... Я еще в 14-м году предлагал им разводить осликов...
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07.02.2021 01:53 Ответить
лучше вместо опреснителя постройте вытрезвитель
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07.02.2021 02:17 Ответить
Дайте 5, пожалуйста
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07.02.2021 02:43 Ответить
Це ж якого розміру ватка знадобиться для того опрєснітєля... Оккупанты планируют до 2023 года построить в Ялте опреснитель - Цензор.НЕТ 1134
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07.02.2021 03:00 Ответить
Можливо, не розмір ватки має значення, а кількість ваток.
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07.02.2021 03:04 Ответить
До 2023 вас всіх депортують нахій з нашого півострова. А поки пийте сечу.
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07.02.2021 03:09 Ответить
Генно модифіковані москалі.
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07.02.2021 03:12 Ответить
Хорошо крымчане доят роиссю. Хотя это в их стиле.Что ипать подтаскивать, что отраханных оттаскивать. Лишь бы платили
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07.02.2021 03:16 Ответить
Зачем им опреснитель, если они из батарей ещё не всю воду выпили?
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07.02.2021 03:18 Ответить
Оккупанты планируют до 2023 года построить в Ялте опреснитель - Цензор.НЕТ 1026
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07.02.2021 08:25 Ответить
Не сможет Россия построить в Ялте опреснитель, даже немцы это не могли сделать.
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07.02.2021 04:11 Ответить
да, это почти приговор... Оккупанты планируют до 2023 года построить в Ялте опреснитель - Цензор.НЕТ 1988
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07.02.2021 06:15 Ответить
Такое ощущение, шо у вас на раиси одни сплошные долбоебы
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07.02.2021 07:23 Ответить
"Кто сдаёт продукт вторичный-жажду утолит отлично!"
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07.02.2021 05:13 Ответить
Туда им и дорога! А с опреснителями у них не получится. И вот почему. Проект очень дорогостоящий. Дорогостоящий и в строительстве, и в содержании. Если срок окупаемости 10 лет, то в цене каждого куба воды будет сидеть 83 рубля амортизационных отчислений. А бешенные расходы на электроэнергию... Рублей на 200 этой воды будет дороже! И главное! Что такое для Ялты 20 000 кубов воды в сутки? Разделите на 500 000 чел, и будет 40 литров на человека! Это количество? Это пшик, ноль!
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07.02.2021 05:25 Ответить
да пусть строят, это невозможно в техническом плане... Оккупанты планируют до 2023 года построить в Ялте опреснитель - Цензор.НЕТ 8597 читал одного видного эксперта, тот это очень просто доказал...
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07.02.2021 06:26 Ответить
Не треба опріснювати.
Хай п*ють таку.
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07.02.2021 06:35 Ответить
Нічого пити воду з моря, яке викопали древні укри. Хай з небесного каміння вичавлюють воду.
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07.02.2021 06:41 Ответить
Лодырь Емеля слезет с печи,а Иван-Дурак сделает проэкт века...,а скатерть самобранка нарисует вяличие РАБссии на песке..,нашли строителей... Оккупанты планируют до 2023 года построить в Ялте опреснитель - Цензор.НЕТ 7855
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07.02.2021 06:37 Ответить
Голову пудрят. Ищут просто выходы. Как бы это отребье не ринулось на наши равнины? Верьте больше касабам. Они не такое еще наговорят. Впрочем, им главное, чтоб слова Путина не расходились с делом. Могут какой-то самогонный аппарат в сарае склепать и протрубить на весь белый свет: Вот оно чудо, кулибинское! Работает! Главное дело, чтоб пару было больше и говна вокруг. Еще наградят Киселева и Симонянц за правильное освещение событий.
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07.02.2021 07:03 Ответить
Ну оЧЧЧЧень ахиренные зарплаты на Крыме!
Оккупанты планируют до 2023 года построить в Ялте опреснитель - Цензор.НЕТ 9314
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07.02.2021 07:50 Ответить
Оккупанты планируют до 2023 года построить в Ялте опреснитель - Цензор.НЕТ 262
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07.02.2021 08:34 Ответить
Ихтамнеты начали ложками воду носить.
Капля в море и то на черный день.
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07.02.2021 07:57 Ответить
Если бы этими убогими не управляли доци Песковых, то они бы это сделали сразу после решения вопросов с электричеством. Такая установка будет стоить "смешные" 8-10 млн долларов,ну с рашинскими "откатами"- 40. Срок строительства максимум год(все модульное,требуется только э/э,можно построить на любой старой промплощадке). Их лидеры простые убожества. Испанцы,например, в Тарагоне перерабатывают ВСЮ "фекалку "и отправляют на полив и "касабы" могли это делать,но они строят скважины,дол..бы.
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07.02.2021 07:59 Ответить
Горілка дешевше буде!!!
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07.02.2021 08:03 Ответить
Оккупанты планируют до 2023 года построить в Ялте опреснитель - Цензор.НЕТ 4155
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07.02.2021 08:07 Ответить
Не иначе, как на обратной стороне луны воду нашли
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07.02.2021 08:39 Ответить
Они просто решили, что целесообразнее добывать безграничную власть.
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07.02.2021 10:15 Ответить
До сих пор не нашли 50 млн дол? Оккупанты планируют до 2023 года построить в Ялте опреснитель - Цензор.НЕТ 7729
Завод обойдется в разы дороже.
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07.02.2021 08:37 Ответить
Не пятьдесят а десять. Производительностью 2400 м3/ час ,десять ультрафильтрации иных машин и осмотические,производительностью 1800 м3/час. Командный проект. Вопрос только в мембранах. Они немецкие,американские,японские. Но немцы всегда найдут предлог как продать наше изделия. Их же в нашу продают,ну и в Крым поедут. Для населения Крыма нужно 22,5 млн м3 в месяц. Десять таких установок полностью решили проблему воды. Но их " элита" ( как и "украинская") ущербные. Поэтому максимум что сделают- поставят осмос в своих построенных дворцах,а бидло будет пить свои фекалии.
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07.02.2021 08:59 Ответить
Кроме самой установки, нужны еще коммуникации, системы отвода рапы ...
Ну и 50-70 % разворуют, откаты ...
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07.02.2021 10:33 Ответить
Согласен полностью. В раше откаты ниже 60% невозможны в принципе. Но коммуникации легко решить если строить на промплощадке ( обанкротившихся промышленных объектов), там есть все. В каждом курортном городе раньше строили трубу заходившую в море на километры и сбрасывавшим фекалку. Я думаю,если они не разрушились то туда и сбрасывать концентрат. Просто тупицы( решения то простые) "заточены" на грабеж . И это радует.
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07.02.2021 11:21 Ответить
Хохлы рыли - рыли черное море, а кацапы его выпьют
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07.02.2021 08:38 Ответить
Со скоростью 5 махов, с эффектом эскимо и пятой экономикой в мире, после помощи Мьямне, построят...
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07.02.2021 08:39 Ответить
Вырыть яму между людьми, построить затем мост, лишить воды, построить потом опреснитель. Лишить туристов и заработка, нарисовать потом миллионы. Гигантизм свершений во славу тоталитарной бессменной власти и нищета обездоленного народа.
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07.02.2021 09:43 Ответить
Не існує проблеми яку неможливо вирішити. Але рішення буде дуже дорого коштувати і потребувати постійних витрать на обслуговування. Крим буде наддорогим для бюджету **********, що кацапи зовсім не очікували. Тому що дурні. Ті кошти які крисьчани мріяли витиснути з ********** на зростання якості життя "бо вони того варті за зраду" протікають мимо їх кишень глибоких і витрачаються на транспорте сполучення та воду, чого у них до 2014 було більш ніж достатньо. Замість курорту отримали військові бази, кацапські закони, податки і замість "московської зарплати" московські ціни. Немає в світі такої країни де б дотаційні регіони жили краще за "донорів". Вони що дійсно думали що лежачи в шезлонгах біля теплого моря будуть квасити півасік з барабулькою а ті хто добувають газ та нафту з вічної мерзлоти при мінус 45 по Цельсію будуть самі топити дровами і їх утримувати? Сибірякам однієї "москви" по саме "не можу" а тут ще й Кримнаш "на хвіст упав"... Чим дорожче буде Крим і Донбас кацапам тим швидше відбудеться розвал федерації.
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07.02.2021 09:45 Ответить
Лучше штат ментов в Крыму увеличить, выполнить две задачи сразу. Шоб не бузили против Царя и при вопросе - дайте воды - давали дубинкой прамеж рагов. И дешево и практично.
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07.02.2021 09:51 Ответить
"Нехай п*ють мочу!" Г.Г. Москаль.
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07.02.2021 10:55 Ответить
Угу.И учаться срать в лотки как коты ибо говно смывать нечем будет. Окупанти планують до 2023 року побудувати в Ялті опріснювач - Цензор.НЕТ 1208
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07.02.2021 12:24 Ответить
моста построили а казали неможливо та оприснювач пострять.а про Крим треба забути назавжды.бандеру там не приймуть
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07.02.2021 11:07 Ответить
Все возможно. Просто такие простачки как Вы меряют все по желудку. Крым это не курорт и место для жизни ,чем он был при Украине,Крым военная база( с колючей проволокой и спецпропускниками). Разницу понимаете раб?
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07.02.2021 11:26 Ответить
А сколько будет стоить литр опреснённой воды?
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07.02.2021 11:37 Ответить
Вода буде по ціні бутильованої. Можна Кравчука обманути в ТКГ, але фізику і природу не надуриш. Для перегонки води чи її проганняння через молекулярні сита потрібна енергія, яка з повітря не виникає, тому будуть використовувати елекроенергію, тобто паливо. Тому щасти їм з оплатою води - Джерельна кримська по 20 рублів за літр.
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07.02.2021 11:57 Ответить
Ха...Вона там і буде тільки бутильована.Привозна. Окупанти планують до 2023 року побудувати в Ялті опріснювач - Цензор.НЕТ 7406
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07.02.2021 12:26 Ответить
Ото нап"ються - вода дорожче за горілку!!!
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07.02.2021 12:51 Ответить
Окупанти планують до 2023 року побудувати в Ялті опріснювач - Цензор.НЕТ 5603
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07.02.2021 13:05 Ответить
ЧЕРНОЕ МОРЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИХ ЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ !!! ОНИ НЕ ИМЕЮТ ПРАВО РАСХОДОВАТЬ МОРСКУЮ ВОДУ !!!
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07.02.2021 15:27 Ответить
Окупанти планують до 2023 року побудувати в Ялті опріснювач - Цензор.НЕТ 2340 Окупанти планують до 2023 року побудувати в Ялті опріснювач - Цензор.НЕТ 9227 Окупанти планують до 2023 року побудувати в Ялті опріснювач - Цензор.НЕТ 1873
Окупанти планують до 2023 року побудувати в Ялті опріснювач - Цензор.НЕТ 2200
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07.02.2021 17:26 Ответить
интересно, какие будут тарифы на воду там после опреснения Окупанти планують до 2023 року побудувати в Ялті опріснювач - Цензор.НЕТ 5776
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07.02.2021 20:12 Ответить
Та все воно непогано звучить,але електроенергії треба багато,хімікатів так званих антискалантів,ресурс мембран теж обмежений,і ця вода буде дууууже дорога!
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07.02.2021 22:42 Ответить
 
 