Оккупанты планируют до 2023 года построить в Ялте опреснитель
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Стоимость проекта строительства установки по опреснению морской воды в оккупированной Ялте оценили в 3,3 млрд рублей.
Об этом сообщили в подконтрольном Москве "Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма" на запрос ТАСС, передает Цензор.НЕТ.
"В настоящее время разработан инвестиционный проект по объекту на сумму 3,3 млрд рублей. Срок реализации проекта - 2021-2023 годы", - говорится в ответе.
Для восполнения дефицита питьевой воды на территории городского округа Ялта прорабатывается вопрос строительства сооружений по опреснению морской воды производительностью 20 тыс. кубических метров в сутки.
По данным издания, из-за засухи и обмеления водохранилищ в оккупированных Симферополе, его пригородах, а также Ялте питьевая вода подается по часам - утром и вечером. В Алуште график планировали ввести после новогодних праздников, однако пока решили отложить. В Севастополе введен режим повышенной готовности.
"Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году. Тогда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова.
Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки", - сообщает издание.
Напомним, с полуночи 24 августа 2020 года в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.
С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.
19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.
Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.
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Все эти свержения царей, для нас вообще погоды не делают, нам может помочь только развал Рашки (ни один расейский царек не может себе позволить отдать Крым - это серпом по рейтингу и прощай трон)
Мембраны хорошо отфильтровывают органические вещества, молекулы которых значительно крупнее, чем у минеральных солей. Соединения с молекулярной массой выше 150 Da удаляются из воды на 100 %. Вероятность проникновения бактерий и вирусов через фильтр практически нулевая. Исключение составляют картриджи с механическими повреждениями мембраны. Очищенная вода, полученная на нормально работающей установке, не требует кипячения и дозирования дезинфицирующих веществ. Как то так, про мочу вынужден вас разочаровать. Мазут с солярой тоже гуляют)
Но вот знает кто, а для чего в Крыму АЭС построить собирались?
От нафига оно там?
Тссс... ваенная тайна... опреснители жрут прорву энергии...
От мне просто интересно, а чем они этот опреснитель запитать собрались?
Ну фиг с ним Нехай тянут на Черное
Понедельник среда пятница - в ялте вода
Вторник четверг суббота - в евпатории
Воскресенье - поменять ТВЕЛы.
Хай п*ють таку.
Капля в море и то на черный день.
Завод обойдется в разы дороже.
Ну и 50-70 % разворуют, откаты ...