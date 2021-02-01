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Крым (26016) водоснабжение (697) вода (880)

Оккупационные власти Крыма сообщили, что запасы Симферопольского водохранилища практически истощились

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Оккупационные власти Крыма сообщили, что запасы Симферопольского водохранилища практически истощились

За два месяца зимы притока воды в крымские водохранилища нет, а Симферопольское водохранилище практически полностью истощилось.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом сообщил 1 февраля на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения глава предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.

"Притоки в наши водохранилища мы не считаем. Это бесконечно малая величина. Закончилось два месяца зимы, поэтому город и населенные пункты мы продолжаем держать в режиме водоснабжения так, как это было принято еще летом", – сказал он.

По словам Баженова, запасы Симферопольского водохранилища практически истощились.

"Та вода, которая в нем есть, она давно уже стала не совсем кондиционная и по запаху, мы эту проблему решили", – заверил он.

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Баженов отметил, что техническая зависимость от Симферопольского водохранилища заканчивается после запуска Дзержинского водовода.

В ноябре 2020 года в Киеве презентовали результаты мониторинга водных ресурсов Крыма по данным спутниковой съемки, согласно которым "площадь водного зеркала" полуострова в 2020 году по сравнению с 2015 годом в среднем сократилась на 32%.

Оккупационные власти в декабре прошлого года опубликовали статистические данные о наполнении водохранилищ в Крыму. Согласно обнародованной информации, по меньшей мере пять водохранилищ полуострова – близки к отметке "мертвый объем".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спутниковый мониторинг показал, что в большинстве водоемов оккупированного Крыма уровень воды снизился ниже "мертвого объема". ФОТО

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в оккупированном Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.

В 2020 году ситуация с водоснабжением в оккупированном Крыму стала критической. Маленькое количество осадков и малоснежная зима привела к засухе, утверждают крымские ученые.

С конца августа графики подачи воды были введены в оккупированных РФ Симферополе, а также в Симферопольском и Бахчисарайском районах. Позже это коснулось Белогорска и Белогорского района и частично Алушты.

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов не исключил, что Россия может признать чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма. Он также утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.​

Власти России выделили миллиарды рублей на строительство новых водоводов, водозаборов и на бурение скважин.

Мониторинговая миссия ООН в Украине настаивает, что, согласно международному праву, Россия несет полную ответственность за обеспечение населения Крыма водой.

Официальный Киев утверждает, что поставки воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу возобновятся только после деоккупации Крыма.
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смазывать автоматы, скоро попрут за водой... Оккупационные власти Крыма сообщили, что запасы Симферопольского водохранилища практически истощились - Цензор.НЕТ 6883 Оккупационные власти Крыма сообщили, что запасы Симферопольского водохранилища практически истощились - Цензор.НЕТ 1770
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01.02.2021 12:28
+36
Оккупационные власти Крыма сообщили, что запасы Симферопольского водохранилища практически истощились - Цензор.НЕТ 3357
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01.02.2021 12:46
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Оккупационные власти Крыма сообщили, что запасы Симферопольского водохранилища практически истощились - Цензор.НЕТ 3912
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01.02.2021 12:37
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навряд..
забагато зелені...
Окупаційна влада Криму повідомила, що запаси Сімферопольського водосховища практично вичерпалися - Цензор.НЕТ 8234
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01.02.2021 21:02 Ответить
Це ж цукровий завод, село Липняжка. Тут майже все моє дитинство пройшло.😢
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01.02.2021 23:42 Ответить
Зелебобики у тех высоток снимали фильм про Донбас..... я южнее Вас - 06 регион
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02.02.2021 00:49 Ответить
А ***** говорит, что в Крыму проблем с водой нет и быть не может!
Неужели он врет?! Окупаційна влада Криму повідомила, що запаси Сімферопольського водосховища практично вичерпалися - Цензор.НЕТ 2418
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01.02.2021 19:50 Ответить
И получилась вместо КрымНаша планета Плюк из галактики Кин-дза-дза.
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01.02.2021 20:23 Ответить
Граждане УССР пахали на этот Крым, недоедали, последним делились, что бы поднять его, оживить водами, обустроить там города, аграрное хозяйство и много других обьектов. Крым всегда был дотационнным, дармоедом, пиявкой на теле трудового народа. В Крым вбухано очень много народных денег, крови и пота украинцев. А потом пришла русня, на всё готовое, и всё украла. Вам не кажется, что русня должна заплатить во сто крат, как говориться в народе - сторицею?
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01.02.2021 20:33 Ответить
Як там крисчани, не сняться вам в рожевих снах укроіномовні туристи, чи зараз вам більше приходить у нічних кошмарах *****, яке вас наіпло.
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02.02.2021 00:01 Ответить
Путин ***** решил , что он величественние и мудрее Хрущова Окупаційна влада Криму повідомила, що запаси Сімферопольського водосховища практично вичерпалися - Цензор.НЕТ 2356
Ну ..., жизнь покажет ! Окупаційна влада Криму повідомила, що запаси Сімферопольського водосховища практично вичерпалися - Цензор.НЕТ 148
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02.02.2021 03:55 Ответить
Кацапські зомбі-ніщеброди все знищать, що попаде до їх поганських рук, геть з Криму і Донбасу, з оплатою репарацій.
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02.02.2021 11:42 Ответить
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