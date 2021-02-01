Оккупационные власти Крыма сообщили, что запасы Симферопольского водохранилища практически истощились

За два месяца зимы притока воды в крымские водохранилища нет, а Симферопольское водохранилище практически полностью истощилось.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом сообщил 1 февраля на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения глава предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.

"Притоки в наши водохранилища мы не считаем. Это бесконечно малая величина. Закончилось два месяца зимы, поэтому город и населенные пункты мы продолжаем держать в режиме водоснабжения так, как это было принято еще летом", – сказал он.

По словам Баженова, запасы Симферопольского водохранилища практически истощились.

"Та вода, которая в нем есть, она давно уже стала не совсем кондиционная и по запаху, мы эту проблему решили", – заверил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты объяснили мутную воду из кранов в Крыму "турбулентностью"

Баженов отметил, что техническая зависимость от Симферопольского водохранилища заканчивается после запуска Дзержинского водовода.

В ноябре 2020 года в Киеве презентовали результаты мониторинга водных ресурсов Крыма по данным спутниковой съемки, согласно которым "площадь водного зеркала" полуострова в 2020 году по сравнению с 2015 годом в среднем сократилась на 32%.

Оккупационные власти в декабре прошлого года опубликовали статистические данные о наполнении водохранилищ в Крыму. Согласно обнародованной информации, по меньшей мере пять водохранилищ полуострова – близки к отметке "мертвый объем".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спутниковый мониторинг показал, что в большинстве водоемов оккупированного Крыма уровень воды снизился ниже "мертвого объема". ФОТО

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в оккупированном Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.

В 2020 году ситуация с водоснабжением в оккупированном Крыму стала критической. Маленькое количество осадков и малоснежная зима привела к засухе, утверждают крымские ученые.

С конца августа графики подачи воды были введены в оккупированных РФ Симферополе, а также в Симферопольском и Бахчисарайском районах. Позже это коснулось Белогорска и Белогорского района и частично Алушты.

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов не исключил, что Россия может признать чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма. Он также утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.​

Власти России выделили миллиарды рублей на строительство новых водоводов, водозаборов и на бурение скважин.

Мониторинговая миссия ООН в Украине настаивает, что, согласно международному праву, Россия несет полную ответственность за обеспечение населения Крыма водой.

Официальный Киев утверждает, что поставки воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу возобновятся только после деоккупации Крыма.