Окупаційна влада Криму повідомила, що запаси Сімферопольського водосховища практично вичерпалися

За два місяці зими припливу води в кримські водосховища немає, а Сімферопольське водосховище практично повністю вичерпалося.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це повідомив 1 лютого на засіданні оперативного штабу з проблем водопостачання глава підприємства "Вода Криму" Володимир Баженов.

"Притоки в наші водосховища ми не рахуємо. Це нескінченно мала величина. Закінчилося два місяці зими, тому місто і населені пункти ми продовжуємо тримати в режимі водопостачання так, як це було прийнято ще влітку", - сказав він.

За словами Баженова, запаси Сімферопольського водосховища практично вичерпалися.

"Та вода, яка в ньому є, вона давно вже стала не зовсім кондиційна і за запахом, ми цю проблему вирішили", - запевнив він.

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Баженов зазначив, що технічна залежність від Сімферопольського водосховища закінчується після запуску Дзержинського водоводу.

У листопаді 2020 року в Києві презентували результати моніторингу водних ресурсів Криму за даними супутникової зйомки, згідно з якими "площа водного дзеркала" півострова в 2020 році порівняно з 2015 роком в середньому скоротилася на 32%.

Окупаційна влада в грудні минулого року опублікувала статистичні дані про наповнення водосховищ в Криму. Згідно з оприлюдненою інформацією, щонайменше п'ять водосховищ півострова - близькі до позначки "мертвий обсяг".

Нагадаємо, Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після анексії Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.

Запаси води в окупованому Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.

У 2020 році ситуація з водопостачанням в окупованому Криму стала критичною. Невелика кількість опадів і малосніжна зима призвели до посухи, стверджують кримські вчені.

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З кінця серпня графіки подачі води були введені в окупованих РФ Сімферополі, а також в Сімферопольському і Бахчисарайському районах. Пізніше це торкнулося Білогірська і Білогірського району та частково Алушти.

Підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов припустив, що Росія може визнати надзвичайною ситуацію з водопостачанням Криму. Він також стверджував, що 2020 рік став найбільш посушливим за 150 років спостережень.

Влада Росії виділила мільярди рублів на будівництво нових водогонів, водозаборів і на буріння свердловин.

Моніторингова місія ООН в Україні наполягає, що, згідно з міжнародним правом, Росія несе повну відповідальність за забезпечення населення Криму водою.

Офіційний Київ стверджує, що постачання води на півострів по Північно-Кримському каналу відновляться тільки після деокупації Криму.