УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6533 відвідувача онлайн
Новини ПодіїСуспільство Окуповані території - Крим і Донбас
73 938 109
Крим (12755) водопостачання (611) вода (910)

Окупаційна влада Криму повідомила, що запаси Сімферопольського водосховища практично вичерпалися

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Окупаційна влада Криму повідомила, що запаси Сімферопольського водосховища практично вичерпалися

За два місяці зими припливу води в кримські водосховища немає, а Сімферопольське водосховище практично повністю вичерпалося.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це повідомив 1 лютого на засіданні оперативного штабу з проблем водопостачання глава підприємства "Вода Криму" Володимир Баженов.

"Притоки в наші водосховища ми не рахуємо. Це нескінченно мала величина. Закінчилося два місяці зими, тому місто і населені пункти ми продовжуємо тримати в режимі водопостачання так, як це було прийнято ще влітку", - сказав він.

За словами Баженова, запаси Сімферопольського водосховища практично вичерпалися.

"Та вода, яка в ньому є, вона давно вже стала не зовсім кондиційна і за запахом, ми цю проблему вирішили", - запевнив він.

Читайте також: Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю"

Баженов зазначив, що технічна залежність від Сімферопольського водосховища закінчується після запуску Дзержинського водоводу.

У листопаді 2020 року в Києві презентували результати моніторингу водних ресурсів Криму за даними супутникової зйомки, згідно з якими "площа водного дзеркала" півострова в 2020 році порівняно з 2015 роком в середньому скоротилася на 32%.

Окупаційна влада в грудні минулого року опублікувала статистичні дані про наповнення водосховищ в Криму. Згідно з оприлюдненою інформацією, щонайменше п'ять водосховищ півострова - близькі до позначки "мертвий обсяг".

Нагадаємо, Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після анексії Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.

Запаси води в окупованому Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.

У 2020 році ситуація з водопостачанням в окупованому Криму стала критичною. Невелика кількість опадів і малосніжна зима призвели до посухи, стверджують кримські вчені.

Також читайте: Окупанти повідомили, що танення снігу не наповнило водосховища в Криму

З кінця серпня графіки подачі води були введені в окупованих РФ Сімферополі, а також в Сімферопольському і Бахчисарайському районах. Пізніше це торкнулося Білогірська і Білогірського району та частково Алушти.

Підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов припустив, що Росія може визнати надзвичайною ситуацію з водопостачанням Криму. Він також стверджував, що 2020 рік став найбільш посушливим за 150 років спостережень.

Влада Росії виділила мільярди рублів на будівництво нових водогонів, водозаборів і на буріння свердловин.

Моніторингова місія ООН в Україні наполягає, що, згідно з міжнародним правом, Росія несе повну відповідальність за забезпечення населення Криму водою.

Офіційний Київ стверджує, що постачання води на півострів по Північно-Кримському каналу відновляться тільки після деокупації Криму.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+47
смазывать автоматы, скоро попрут за водой... Оккупационные власти Крыма сообщили, что запасы Симферопольского водохранилища практически истощились - Цензор.НЕТ 6883 Оккупационные власти Крыма сообщили, что запасы Симферопольского водохранилища практически истощились - Цензор.НЕТ 1770
показати весь коментар
01.02.2021 12:28
+36
Оккупационные власти Крыма сообщили, что запасы Симферопольского водохранилища практически истощились - Цензор.НЕТ 3357
показати весь коментар
01.02.2021 12:46
+34
Оккупационные власти Крыма сообщили, что запасы Симферопольского водохранилища практически истощились - Цензор.НЕТ 3912
показати весь коментар
01.02.2021 12:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
навряд..
забагато зелені...
Окупаційна влада Криму повідомила, що запаси Сімферопольського водосховища практично вичерпалися - Цензор.НЕТ 8234
показати весь коментар
01.02.2021 21:02 Відповісти
Це ж цукровий завод, село Липняжка. Тут майже все моє дитинство пройшло.😢
показати весь коментар
01.02.2021 23:42 Відповісти
Зелебобики у тех высоток снимали фильм про Донбас..... я южнее Вас - 06 регион
показати весь коментар
02.02.2021 00:49 Відповісти
А ***** говорит, что в Крыму проблем с водой нет и быть не может!
Неужели он врет?! Окупаційна влада Криму повідомила, що запаси Сімферопольського водосховища практично вичерпалися - Цензор.НЕТ 2418
показати весь коментар
01.02.2021 19:50 Відповісти
И получилась вместо КрымНаша планета Плюк из галактики Кин-дза-дза.
показати весь коментар
01.02.2021 20:23 Відповісти
Граждане УССР пахали на этот Крым, недоедали, последним делились, что бы поднять его, оживить водами, обустроить там города, аграрное хозяйство и много других обьектов. Крым всегда был дотационнным, дармоедом, пиявкой на теле трудового народа. В Крым вбухано очень много народных денег, крови и пота украинцев. А потом пришла русня, на всё готовое, и всё украла. Вам не кажется, что русня должна заплатить во сто крат, как говориться в народе - сторицею?
показати весь коментар
01.02.2021 20:33 Відповісти
Як там крисчани, не сняться вам в рожевих снах укроіномовні туристи, чи зараз вам більше приходить у нічних кошмарах *****, яке вас наіпло.
показати весь коментар
02.02.2021 00:01 Відповісти
Путин ***** решил , что он величественние и мудрее Хрущова Окупаційна влада Криму повідомила, що запаси Сімферопольського водосховища практично вичерпалися - Цензор.НЕТ 2356
Ну ..., жизнь покажет ! Окупаційна влада Криму повідомила, що запаси Сімферопольського водосховища практично вичерпалися - Цензор.НЕТ 148
показати весь коментар
02.02.2021 03:55 Відповісти
Кацапські зомбі-ніщеброди все знищать, що попаде до їх поганських рук, геть з Криму і Донбасу, з оплатою репарацій.
показати весь коментар
02.02.2021 11:42 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 