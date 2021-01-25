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Новини Окуповані території
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Окупанти повідомили, що танення снігу не наповнило водосховища в Криму

Окупанти повідомили, що танення снігу не наповнило водосховища в Криму

Танення снігу в горах Криму не дало достатнього припливу до водосховищ півострова.

Про це 25 січня під час наради про ситуацію з водопостачанням повідомив гендиректор російського підприємства "Вода Криму" Володимир Баженов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Припливу від танення снігу в горах, на жаль, не сталося. У всіх водосховищах Криму, які харчуються за рахунок поверхневого стоку головної гряди Кримських гір, у нас притоки настільки мінімальні, що їх можна не брати до уваги", - сказав Баженов.

На цій же нараді глава російської адміністрації Ялти Яніна Павленко повідомила, що Ялтинський водоканал очікує отримати від танення снігу більше двох мільйонів кубів води в місцеві водосховища.

Читайте також: Супутниковий моніторинг показав, що в більшості водойм окупованого Криму рівень води опустився нижче за "мертвий об'єм". ФОТО

Автор: 

Крим (14137) вода (1176)


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Топ коментарі
+29
Оккупанты сообщили, что таяние снега не наполнило водохранилища в Крыму - Цензор.НЕТ 2150
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25.01.2021 18:21
+29
Оккупанты сообщили, что таяние снега не наполнило водохранилища в Крыму - Цензор.НЕТ 5899
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25.01.2021 18:23
+24
Оккупанты сообщили, что таяние снега не наполнило водохранилища в Крыму - Цензор.НЕТ 2347
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25.01.2021 18:33
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Оккупанты сообщили, что таяние снега не наполнило водохранилища в Крыму - Цензор.НЕТ 2150
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25.01.2021 18:21 Відповісти
Оккупанты сообщили, что таяние снега не наполнило водохранилища в Крыму - Цензор.НЕТ 2347
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25.01.2021 18:33 Відповісти
Оккупанты сообщили, что таяние снега не наполнило водохранилища в Крыму - Цензор.НЕТ 4180
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25.01.2021 18:39 Відповісти
Набираємо кримський номер і голосно сьорбаючи примовляємо: "О, яка смачна та холодна ця карпатська джерельна вода!!"
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25.01.2021 18:48 Відповісти
"А пам'ятаєте, крисчани, при біндерах отаке було?"
Оккупанты сообщили, что таяние снега не наполнило водохранилища в Крыму - Цензор.НЕТ 3540
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25.01.2021 19:10 Відповісти
это в бескозырке, тяперичя, чертям в аду, минет варганит!
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25.01.2021 19:21 Відповісти
Пацаны хотят присоедениться к пляскам морячка? Можно к вам?
Окупанти повідомили, що танення снігу не наповнило водосховища в Криму - Цензор.НЕТ 2265
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25.01.2021 21:58 Відповісти
да ладно!!! инфа была, реки полноводные!!!! греблю рвет!!!! асадки ПАМАГЛИ!
Оккупанты сообщили, что таяние снега не наполнило водохранилища в Крыму - Цензор.НЕТ 9775
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25.01.2021 19:19 Відповісти
А таяние мочевого пузыря наполнило ?
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25.01.2021 18:23 Відповісти
Оккупанты сообщили, что таяние снега не наполнило водохранилища в Крыму - Цензор.НЕТ 5899
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25.01.2021 18:23 Відповісти
разгребли по домам
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25.01.2021 18:23 Відповісти
Камни с неба точно поднимут уровень водьі, если она есть...
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25.01.2021 18:24 Відповісти
Оккупанты сообщили, что таяние снега не наполнило водохранилища в Крыму - Цензор.НЕТ 9051
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25.01.2021 18:42 Відповісти
кароче скоро чумакы на волах до мокшанськых злыднив за силлю пойидуть...
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25.01.2021 18:24 Відповісти
І не кажіть. Солі ніт, нема чим у маршрутці водієві заплатити
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25.01.2021 18:43 Відповісти
Мочу сцаря пусть пьют
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25.01.2021 18:26 Відповісти
не,то для промывки глазьев
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25.01.2021 18:50 Відповісти
пожалуй, на сегодня на марсе нашли воды больше чем в крыму ))) а надежды на то, шо тающая по весне "полярная шапка крыма" насытит крымские камни водой, растаяли ещё зимой )))
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25.01.2021 18:26 Відповісти
Оккупанты сообщили, что таяние снега не наполнило водохранилища в Крыму - Цензор.НЕТ 9828
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25.01.2021 18:44 Відповісти
гадская мама Витренко ?
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25.01.2021 18:50 Відповісти
Подібна...
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25.01.2021 18:50 Відповісти
С каких пор мы стали верить оккупантам?
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25.01.2021 18:27 Відповісти
мы кацап радуемся за вас...!
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25.01.2021 19:16 Відповісти
Оккупанты сообщили, что таяние снега не наполнило водохранилища в Крыму - Цензор.НЕТ 1538
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25.01.2021 18:27 Відповісти
Новости о крымских водохранилищах Цензор сообщает так же часто, как о Навальном. Кого это все е#ёт?
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25.01.2021 18:29 Відповісти
А позловтішатися?
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25.01.2021 18:33 Відповісти
Хороших новостей мало. Эти всегда радуют.
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25.01.2021 18:44 Відповісти
А Крым это по-твоему не Украина?
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25.01.2021 19:03 Відповісти
Ну тогда уже надо и новости Донецка. Как там обстоят дела с коммунальным хозяйством, всем ли довольны граждане и вообще как погодка и есть ли осадки и виды на урожай
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25.01.2021 19:16 Відповісти
Конечно надо. Будут больше граждане Украины знать что там происходит, будет меньше мечтающих о «русском мире». Или вы думаете, что все любители московии волшебным образом остались за линией разграничения?
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25.01.2021 19:42 Відповісти
К сожалению, мечтающих о "русском мире" граждан Украины сводками погоды не перешибешь.
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25.01.2021 20:31 Відповісти
если в сводку завернуть арматурину - то запросто
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25.01.2021 20:51 Відповісти
О, таки да! Да только СМИ сейчас электронные, не бумажные. И Г+Г с медведчуками уже заполонили мозги
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25.01.2021 20:55 Відповісти
Хватит с вас и моста. (*****)
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25.01.2021 18:29 Відповісти
Нада было не разгонять облака стрельбой перед визитом путина в крым .
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25.01.2021 18:29 Відповісти
Да. Многие облака сильно напуганы и обходят Крым десятой дорогой. Некоторые сильно обижены. Ну вот по тебе палят ни с того, ни с сего, чего хорошего?! А особо злобные облака будут проливать дождь из морской воды и быстро засолят дурной полуостров.
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25.01.2021 18:41 Відповісти
Буває й страшніше, ніж морська вода - ось такий кішмар арахнофоба:
https://nikvesti.com/news/public/94240 В Бразилии прошел дождь из пауков Оккупанты сообщили, что таяние снега не наполнило водохранилища в Крыму - Цензор.НЕТ 3631

Оккупанты сообщили, что таяние снега не наполнило водохранилища в Крыму - Цензор.НЕТ 9118
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25.01.2021 18:52 Відповісти
А були ж такі сподівання, такі надії покладалися на талу воду "абайтісь бєз каклов"!
"От біда за бідою, купив кабанчика, а він з 3,14здою!" (С)
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25.01.2021 18:31 Відповісти
Оккупанты сообщили, что таяние снега не наполнило водохранилища в Крыму - Цензор.НЕТ 6528
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25.01.2021 18:31 Відповісти
///не по теме пардон...хотя...
В понедельник, 25 января, на российском заводе «Уфаоргсинтез» загорелись две емкости с синтетическим спиртом, каждая по 20-25 кубометров. На предприятии, принадлежащем «Башнефти», которая входит в ПАО НК «Роснефть», бушует огонь. После взрыва один человек пострадал и сейчас госпитализирован, и еще один пропал без вести, https://t.me/Lshot/24396 сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
В соцсетях сообщается, что до пожара очевидцы слышали звук взрыва.
Оккупанты сообщили, что таяние снега не наполнило водохранилища в Крыму - Цензор.НЕТ 1437

..
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25.01.2021 18:32 Відповісти
Оккупанты сообщили, что таяние снега не наполнило водохранилища в Крыму - Цензор.НЕТ 2763
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25.01.2021 18:35 Відповісти
Стекломой вьіпили, остальное подожгли...
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25.01.2021 21:43 Відповісти
Ну хоть обычну канистру успел уволочь ? ))
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25.01.2021 19:01 Відповісти
А навіщо? У череві легше нести. Якщо ноги ще тримають...
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25.01.2021 19:08 Відповісти
отот шо пропал наверное и пытался...уволочь.. отлить...отпить
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25.01.2021 19:12 Відповісти
Самовозгорание струи, когда дО ветру пошел?
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25.01.2021 19:29 Відповісти
В іграшці Postal 2 щось подібне було... не пам'ятаю, що для цього треба було зробити, але сеча протагоніста на одному з ігрових етапів перетворювалася на напалм 🔥🔥🔥
(а на іншому етапі ГГ захворів тріпером - поки не знайшов ліки, можна писюганити на людей гнійною зеленою сечею, від чого ті починають потужно блювати. А у нас чомусь підлога країни залюбки смакує...)
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25.01.2021 21:56 Відповісти
снех ета вам нє камні)))
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25.01.2021 18:32 Відповісти
Оккупанты сообщили, что таяние снега не наполнило водохранилища в Крыму - Цензор.НЕТ 9701
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25.01.2021 18:38 Відповісти
"В жизни давно я понял, кроется гибель где:
В пиве никто не тонет, тонут всегда в воде.
Реки, моря, проливы - сколько от них вреда!
Губит людей не пиво, губит людей вода.
Чтобы вам стало ясно, зря нам не спорить чтоб,
Вспомните про ужасный, про мировой потоп.
Невероятный ливень все затопил тогда.
Губит людей не пиво, губит людей вода."
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25.01.2021 18:44 Відповісти
Придется опять просто меньше пить.
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25.01.2021 18:44 Відповісти
ссать мєньше нада!
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25.01.2021 18:57 Відповісти
Напоминаю оккупантам!
В 2012-году я отдыхал в горном Крыму. Село Соколиное в Бельбекской долине. Где-то в БКК (Большой Крымский каньон) я забыл едва початую полторушку Миргородской. Пейте, крысы. Не благодарите.
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25.01.2021 18:49 Відповісти
Кацапы украли даже иалую грязную воду. Эти свинособаки неисправимы.
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25.01.2021 18:55 Відповісти
иалую = талую.
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25.01.2021 18:56 Відповісти
І в дорогу далеку московиту водички пів літра насцю..
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25.01.2021 18:56 Відповісти
Оккупанты сообщили, что таяние снега не наполнило водохранилища в Крыму - Цензор.НЕТ 2552
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25.01.2021 19:06 Відповісти
Хороший способ обоссать штаны, обувь, вообще себя. Весёлые длббы...
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25.01.2021 19:22 Відповісти
Зате синхронно!
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25.01.2021 19:28 Відповісти
То вони на рАялЄ грають...
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25.01.2021 19:30 Відповісти
Видно что ты пробовал уже этот способ
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25.01.2021 20:52 Відповісти
_Знаешь... ты, возможно, в это не врубишься (это нормально), но результаты некоторых событий можно предвидеть заранее и без проверки эмпирическим путём. Эта штука называется здравый смысл, обладай ты такой - был бы гораздо умный. Но - нет.
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25.01.2021 21:47 Відповісти


аквадискотека

шоб не тухло либидо
нужна мощная струя...
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25.01.2021 19:10 Відповісти
Да засохните уже. За***ли
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25.01.2021 19:17 Відповісти
Оце літечко чекає на Крим...
Не позаздриш.
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25.01.2021 19:18 Відповісти
Оккупанты сообщили, что таяние снега не наполнило водохранилища в Крыму - Цензор.НЕТ 4261
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25.01.2021 19:28 Відповісти
Крым наш вернётся к Украине - маме !
Земля Донбасу також буде - наша !
Беги, предатель с пересохшими губами ...

Тікайте зрадники, що з куркою паРаші !
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25.01.2021 19:53 Відповісти
Хотел бы постебаться с кацапов кЫрымских... не буду, тут мої співітчизники вже відмітилися добряче. А ось по суті справи - там же є ще дехто, хто тямить у гідрології і гідрогеології.... якщо водойма здалася - номінальною кількістю вологи її не відновити, потрібні надмірні показники прибутку води. І ще - я не гідролог, проте... - вбиті підземні води безліччу свердловин по городах, немає підживлення грунтових вод за рахунок каналу через підземний стік ... то що буде. Це відомо навіть студенту геофака, елементарна річ
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25.01.2021 19:59 Відповісти
Правильно!
Крым так долго с 2014г. оставался с водой, только потому, что ранее ежегодно миллиарды кубометров Днепровской воды наполняли подземные горизонты. И так на протяжении более 50 лет.
Если бы ВОВА ****** и ЕГО БАНДА действительно думала о крымских ВАТНИКАХ, то они бы с 2014г. уже начали строить десятки опреснительных станций.
А, как стало известно, ***** вместо этого себе дворец в Геленжике отбахал - срал он на этих крымских КОЗЛОРОГИХ.
Так, что крысчане Вам п#здец - мойте жопы водичкой, которая от варки МАКАРОШЕК остается.
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25.01.2021 20:37 Відповісти
"У всіх водосховищах Криму, які харчуються за рахунок поверхневого стоку головної гряди Кримських гір..."

Живляться, може?
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25.01.2021 20:17 Відповісти
 
 