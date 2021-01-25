Окупанти повідомили, що танення снігу не наповнило водосховища в Криму

Танення снігу в горах Криму не дало достатнього припливу до водосховищ півострова.

Про це 25 січня під час наради про ситуацію з водопостачанням повідомив гендиректор російського підприємства "Вода Криму" Володимир Баженов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Припливу від танення снігу в горах, на жаль, не сталося. У всіх водосховищах Криму, які харчуються за рахунок поверхневого стоку головної гряди Кримських гір, у нас притоки настільки мінімальні, що їх можна не брати до уваги", - сказав Баженов.

На цій же нараді глава російської адміністрації Ялти Яніна Павленко повідомила, що Ялтинський водоканал очікує отримати від танення снігу більше двох мільйонів кубів води в місцеві водосховища.

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