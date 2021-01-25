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Окупанти повідомили, що танення снігу не наповнило водосховища в Криму
Танення снігу в горах Криму не дало достатнього припливу до водосховищ півострова.
Про це 25 січня під час наради про ситуацію з водопостачанням повідомив гендиректор російського підприємства "Вода Криму" Володимир Баженов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Припливу від танення снігу в горах, на жаль, не сталося. У всіх водосховищах Криму, які харчуються за рахунок поверхневого стоку головної гряди Кримських гір, у нас притоки настільки мінімальні, що їх можна не брати до уваги", - сказав Баженов.
На цій же нараді глава російської адміністрації Ялти Яніна Павленко повідомила, що Ялтинський водоканал очікує отримати від танення снігу більше двох мільйонів кубів води в місцеві водосховища.
Топ коментарі
+29 Виктор Потоцкий #426787
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+29 Виктор Потоцкий #426787
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+24 KAISERWALD
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https://nikvesti.com/news/public/94240 В Бразилии прошел дождь из пауков
"От біда за бідою, купив кабанчика, а він з 3,14здою!" (С)
В понедельник, 25 января, на российском заводе «Уфаоргсинтез» загорелись две емкости с синтетическим спиртом, каждая по 20-25 кубометров. На предприятии, принадлежащем «Башнефти», которая входит в ПАО НК «Роснефть», бушует огонь. После взрыва один человек пострадал и сейчас госпитализирован, и еще один пропал без вести, https://t.me/Lshot/24396 сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
В соцсетях сообщается, что до пожара очевидцы слышали звук взрыва.
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(а на іншому етапі ГГ захворів тріпером - поки не знайшов ліки, можна писюганити на людей гнійною зеленою сечею, від чого ті починають потужно блювати. А у нас чомусь підлога країни залюбки смакує...)
В пиве никто не тонет, тонут всегда в воде.
Реки, моря, проливы - сколько от них вреда!
Губит людей не пиво, губит людей вода.
Чтобы вам стало ясно, зря нам не спорить чтоб,
Вспомните про ужасный, про мировой потоп.
Невероятный ливень все затопил тогда.
Губит людей не пиво, губит людей вода."
В 2012-году я отдыхал в горном Крыму. Село Соколиное в Бельбекской долине. Где-то в БКК (Большой Крымский каньон) я забыл едва початую полторушку Миргородской. Пейте, крысы. Не благодарите.
иалую= талую.
аквадискотека
шоб не тухло либидо
нужна мощная струя...
Не позаздриш.
Земля Донбасу також буде - наша !
Беги, предатель с пересохшими губами ...
Тікайте зрадники, що з куркою паРаші !
Крым так долго с 2014г. оставался с водой, только потому, что ранее ежегодно миллиарды кубометров Днепровской воды наполняли подземные горизонты. И так на протяжении более 50 лет.
Если бы ВОВА ****** и ЕГО БАНДА действительно думала о крымских ВАТНИКАХ, то они бы с 2014г. уже начали строить десятки опреснительных станций.
А, как стало известно, ***** вместо этого себе дворец в Геленжике отбахал - срал он на этих крымских КОЗЛОРОГИХ.
Так, что крысчане Вам п#здец - мойте жопы водичкой, которая от варки МАКАРОШЕК остается.
Живляться, може?