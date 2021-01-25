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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты сообщили, что таяние снега не наполнило водохранилища в Крыму

Оккупанты сообщили, что таяние снега не наполнило водохранилища в Крыму

Таяние снега в горах Крыма не дало достаточный приток в водохранилища полуострова.

Об этом 25 января во время совещания о ситуации с водоснабжением сообщил гендиректор российского предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Притока от таяния снега в горах, к сожалению, этого не произошло. По всем водохранилищам Крыма, которые питаются за счет поверхностного стока главной гряды Крымских гор, у нас притоки столь минимальны, что их можно не принимать во внимание", - сказал Баженов.

На этом же совещании глава российской администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что Ялтинский водоканал ожидает получить от таяния снега больше двух миллионов кубов воды в местные водохранилища.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спутниковый мониторинг показал, что в большинстве водоемов оккупированного Крыма уровень воды снизился ниже "мертвого объема". ФОТО

Автор: 

Крым (26373) вода (918)


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Топ комментарии
+29
Оккупанты сообщили, что таяние снега не наполнило водохранилища в Крыму - Цензор.НЕТ 2150
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25.01.2021 18:21
+29
Оккупанты сообщили, что таяние снега не наполнило водохранилища в Крыму - Цензор.НЕТ 5899
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25.01.2021 18:23
+24
Оккупанты сообщили, что таяние снега не наполнило водохранилища в Крыму - Цензор.НЕТ 2347
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25.01.2021 18:33
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Оккупанты сообщили, что таяние снега не наполнило водохранилища в Крыму - Цензор.НЕТ 2150
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25.01.2021 18:21 Ответить
Оккупанты сообщили, что таяние снега не наполнило водохранилища в Крыму - Цензор.НЕТ 2347
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25.01.2021 18:33 Ответить
Оккупанты сообщили, что таяние снега не наполнило водохранилища в Крыму - Цензор.НЕТ 4180
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25.01.2021 18:39 Ответить
Набираємо кримський номер і голосно сьорбаючи примовляємо: "О, яка смачна та холодна ця карпатська джерельна вода!!"
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25.01.2021 18:48 Ответить
"А пам'ятаєте, крисчани, при біндерах отаке було?"
Оккупанты сообщили, что таяние снега не наполнило водохранилища в Крыму - Цензор.НЕТ 3540
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25.01.2021 19:10 Ответить
это в бескозырке, тяперичя, чертям в аду, минет варганит!
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25.01.2021 19:21 Ответить
Пацаны хотят присоедениться к пляскам морячка? Можно к вам?
Окупанти повідомили, що танення снігу не наповнило водосховища в Криму - Цензор.НЕТ 2265
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25.01.2021 21:58 Ответить
да ладно!!! инфа была, реки полноводные!!!! греблю рвет!!!! асадки ПАМАГЛИ!
Оккупанты сообщили, что таяние снега не наполнило водохранилища в Крыму - Цензор.НЕТ 9775
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25.01.2021 19:19 Ответить
А таяние мочевого пузыря наполнило ?
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25.01.2021 18:23 Ответить
Оккупанты сообщили, что таяние снега не наполнило водохранилища в Крыму - Цензор.НЕТ 5899
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25.01.2021 18:23 Ответить
разгребли по домам
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25.01.2021 18:23 Ответить
Камни с неба точно поднимут уровень водьі, если она есть...
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25.01.2021 18:24 Ответить
Оккупанты сообщили, что таяние снега не наполнило водохранилища в Крыму - Цензор.НЕТ 9051
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25.01.2021 18:42 Ответить
кароче скоро чумакы на волах до мокшанськых злыднив за силлю пойидуть...
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25.01.2021 18:24 Ответить
І не кажіть. Солі ніт, нема чим у маршрутці водієві заплатити
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25.01.2021 18:43 Ответить
Мочу сцаря пусть пьют
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25.01.2021 18:26 Ответить
не,то для промывки глазьев
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25.01.2021 18:50 Ответить
пожалуй, на сегодня на марсе нашли воды больше чем в крыму ))) а надежды на то, шо тающая по весне "полярная шапка крыма" насытит крымские камни водой, растаяли ещё зимой )))
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25.01.2021 18:26 Ответить
Оккупанты сообщили, что таяние снега не наполнило водохранилища в Крыму - Цензор.НЕТ 9828
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25.01.2021 18:44 Ответить
гадская мама Витренко ?
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25.01.2021 18:50 Ответить
Подібна...
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25.01.2021 18:50 Ответить
С каких пор мы стали верить оккупантам?
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25.01.2021 18:27 Ответить
мы кацап радуемся за вас...!
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25.01.2021 19:16 Ответить
Оккупанты сообщили, что таяние снега не наполнило водохранилища в Крыму - Цензор.НЕТ 1538
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25.01.2021 18:27 Ответить
Новости о крымских водохранилищах Цензор сообщает так же часто, как о Навальном. Кого это все е#ёт?
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25.01.2021 18:29 Ответить
А позловтішатися?
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25.01.2021 18:33 Ответить
Хороших новостей мало. Эти всегда радуют.
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25.01.2021 18:44 Ответить
А Крым это по-твоему не Украина?
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25.01.2021 19:03 Ответить
Ну тогда уже надо и новости Донецка. Как там обстоят дела с коммунальным хозяйством, всем ли довольны граждане и вообще как погодка и есть ли осадки и виды на урожай
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25.01.2021 19:16 Ответить
Конечно надо. Будут больше граждане Украины знать что там происходит, будет меньше мечтающих о «русском мире». Или вы думаете, что все любители московии волшебным образом остались за линией разграничения?
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25.01.2021 19:42 Ответить
К сожалению, мечтающих о "русском мире" граждан Украины сводками погоды не перешибешь.
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25.01.2021 20:31 Ответить
если в сводку завернуть арматурину - то запросто
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25.01.2021 20:51 Ответить
О, таки да! Да только СМИ сейчас электронные, не бумажные. И Г+Г с медведчуками уже заполонили мозги
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25.01.2021 20:55 Ответить
Хватит с вас и моста. (*****)
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25.01.2021 18:29 Ответить
Нада было не разгонять облака стрельбой перед визитом путина в крым .
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25.01.2021 18:29 Ответить
Да. Многие облака сильно напуганы и обходят Крым десятой дорогой. Некоторые сильно обижены. Ну вот по тебе палят ни с того, ни с сего, чего хорошего?! А особо злобные облака будут проливать дождь из морской воды и быстро засолят дурной полуостров.
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25.01.2021 18:41 Ответить
Буває й страшніше, ніж морська вода - ось такий кішмар арахнофоба:
https://nikvesti.com/news/public/94240 В Бразилии прошел дождь из пауков Оккупанты сообщили, что таяние снега не наполнило водохранилища в Крыму - Цензор.НЕТ 3631

Оккупанты сообщили, что таяние снега не наполнило водохранилища в Крыму - Цензор.НЕТ 9118
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25.01.2021 18:52 Ответить
А були ж такі сподівання, такі надії покладалися на талу воду "абайтісь бєз каклов"!
"От біда за бідою, купив кабанчика, а він з 3,14здою!" (С)
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25.01.2021 18:31 Ответить
Оккупанты сообщили, что таяние снега не наполнило водохранилища в Крыму - Цензор.НЕТ 6528
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25.01.2021 18:31 Ответить
///не по теме пардон...хотя...
В понедельник, 25 января, на российском заводе «Уфаоргсинтез» загорелись две емкости с синтетическим спиртом, каждая по 20-25 кубометров. На предприятии, принадлежащем «Башнефти», которая входит в ПАО НК «Роснефть», бушует огонь. После взрыва один человек пострадал и сейчас госпитализирован, и еще один пропал без вести, https://t.me/Lshot/24396 сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
В соцсетях сообщается, что до пожара очевидцы слышали звук взрыва.
Оккупанты сообщили, что таяние снега не наполнило водохранилища в Крыму - Цензор.НЕТ 1437

..
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25.01.2021 18:32 Ответить
Оккупанты сообщили, что таяние снега не наполнило водохранилища в Крыму - Цензор.НЕТ 2763
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25.01.2021 18:35 Ответить
Стекломой вьіпили, остальное подожгли...
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25.01.2021 21:43 Ответить
Ну хоть обычну канистру успел уволочь ? ))
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25.01.2021 19:01 Ответить
А навіщо? У череві легше нести. Якщо ноги ще тримають...
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25.01.2021 19:08 Ответить
отот шо пропал наверное и пытался...уволочь.. отлить...отпить
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25.01.2021 19:12 Ответить
Самовозгорание струи, когда дО ветру пошел?
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25.01.2021 19:29 Ответить
В іграшці Postal 2 щось подібне було... не пам'ятаю, що для цього треба було зробити, але сеча протагоніста на одному з ігрових етапів перетворювалася на напалм 🔥🔥🔥
(а на іншому етапі ГГ захворів тріпером - поки не знайшов ліки, можна писюганити на людей гнійною зеленою сечею, від чого ті починають потужно блювати. А у нас чомусь підлога країни залюбки смакує...)
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25.01.2021 21:56 Ответить
снех ета вам нє камні)))
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25.01.2021 18:32 Ответить
Оккупанты сообщили, что таяние снега не наполнило водохранилища в Крыму - Цензор.НЕТ 9701
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25.01.2021 18:38 Ответить
"В жизни давно я понял, кроется гибель где:
В пиве никто не тонет, тонут всегда в воде.
Реки, моря, проливы - сколько от них вреда!
Губит людей не пиво, губит людей вода.
Чтобы вам стало ясно, зря нам не спорить чтоб,
Вспомните про ужасный, про мировой потоп.
Невероятный ливень все затопил тогда.
Губит людей не пиво, губит людей вода."
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25.01.2021 18:44 Ответить
Придется опять просто меньше пить.
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25.01.2021 18:44 Ответить
ссать мєньше нада!
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25.01.2021 18:57 Ответить
Напоминаю оккупантам!
В 2012-году я отдыхал в горном Крыму. Село Соколиное в Бельбекской долине. Где-то в БКК (Большой Крымский каньон) я забыл едва початую полторушку Миргородской. Пейте, крысы. Не благодарите.
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25.01.2021 18:49 Ответить
Кацапы украли даже иалую грязную воду. Эти свинособаки неисправимы.
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25.01.2021 18:55 Ответить
иалую = талую.
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25.01.2021 18:56 Ответить
І в дорогу далеку московиту водички пів літра насцю..
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25.01.2021 18:56 Ответить
Оккупанты сообщили, что таяние снега не наполнило водохранилища в Крыму - Цензор.НЕТ 2552
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25.01.2021 19:06 Ответить
Хороший способ обоссать штаны, обувь, вообще себя. Весёлые длббы...
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25.01.2021 19:22 Ответить
Зате синхронно!
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25.01.2021 19:28 Ответить
То вони на рАялЄ грають...
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25.01.2021 19:30 Ответить
Видно что ты пробовал уже этот способ
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25.01.2021 20:52 Ответить
_Знаешь... ты, возможно, в это не врубишься (это нормально), но результаты некоторых событий можно предвидеть заранее и без проверки эмпирическим путём. Эта штука называется здравый смысл, обладай ты такой - был бы гораздо умный. Но - нет.
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25.01.2021 21:47 Ответить


аквадискотека

шоб не тухло либидо
нужна мощная струя...
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25.01.2021 19:10 Ответить
Да засохните уже. За***ли
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25.01.2021 19:17 Ответить
Оце літечко чекає на Крим...
Не позаздриш.
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25.01.2021 19:18 Ответить
Оккупанты сообщили, что таяние снега не наполнило водохранилища в Крыму - Цензор.НЕТ 4261
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25.01.2021 19:28 Ответить
Крым наш вернётся к Украине - маме !
Земля Донбасу також буде - наша !
Беги, предатель с пересохшими губами ...

Тікайте зрадники, що з куркою паРаші !
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25.01.2021 19:53 Ответить
Хотел бы постебаться с кацапов кЫрымских... не буду, тут мої співітчизники вже відмітилися добряче. А ось по суті справи - там же є ще дехто, хто тямить у гідрології і гідрогеології.... якщо водойма здалася - номінальною кількістю вологи її не відновити, потрібні надмірні показники прибутку води. І ще - я не гідролог, проте... - вбиті підземні води безліччу свердловин по городах, немає підживлення грунтових вод за рахунок каналу через підземний стік ... то що буде. Це відомо навіть студенту геофака, елементарна річ
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25.01.2021 19:59 Ответить
Правильно!
Крым так долго с 2014г. оставался с водой, только потому, что ранее ежегодно миллиарды кубометров Днепровской воды наполняли подземные горизонты. И так на протяжении более 50 лет.
Если бы ВОВА ****** и ЕГО БАНДА действительно думала о крымских ВАТНИКАХ, то они бы с 2014г. уже начали строить десятки опреснительных станций.
А, как стало известно, ***** вместо этого себе дворец в Геленжике отбахал - срал он на этих крымских КОЗЛОРОГИХ.
Так, что крысчане Вам п#здец - мойте жопы водичкой, которая от варки МАКАРОШЕК остается.
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25.01.2021 20:37 Ответить
"У всіх водосховищах Криму, які харчуються за рахунок поверхневого стоку головної гряди Кримських гір..."

Живляться, може?
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25.01.2021 20:17 Ответить
 
 