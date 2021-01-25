Оккупанты сообщили, что таяние снега не наполнило водохранилища в Крыму
Таяние снега в горах Крыма не дало достаточный приток в водохранилища полуострова.
Об этом 25 января во время совещания о ситуации с водоснабжением сообщил гендиректор российского предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Притока от таяния снега в горах, к сожалению, этого не произошло. По всем водохранилищам Крыма, которые питаются за счет поверхностного стока главной гряды Крымских гор, у нас притоки столь минимальны, что их можно не принимать во внимание", - сказал Баженов.
На этом же совещании глава российской администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что Ялтинский водоканал ожидает получить от таяния снега больше двух миллионов кубов воды в местные водохранилища.
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"От біда за бідою, купив кабанчика, а він з 3,14здою!" (С)
В понедельник, 25 января, на российском заводе «Уфаоргсинтез» загорелись две емкости с синтетическим спиртом, каждая по 20-25 кубометров. На предприятии, принадлежащем «Башнефти», которая входит в ПАО НК «Роснефть», бушует огонь. После взрыва один человек пострадал и сейчас госпитализирован, и еще один пропал без вести, https://t.me/Lshot/24396 сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
В соцсетях сообщается, что до пожара очевидцы слышали звук взрыва.
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(а на іншому етапі ГГ захворів тріпером - поки не знайшов ліки, можна писюганити на людей гнійною зеленою сечею, від чого ті починають потужно блювати. А у нас чомусь підлога країни залюбки смакує...)
В пиве никто не тонет, тонут всегда в воде.
Реки, моря, проливы - сколько от них вреда!
Губит людей не пиво, губит людей вода.
Чтобы вам стало ясно, зря нам не спорить чтоб,
Вспомните про ужасный, про мировой потоп.
Невероятный ливень все затопил тогда.
Губит людей не пиво, губит людей вода."
В 2012-году я отдыхал в горном Крыму. Село Соколиное в Бельбекской долине. Где-то в БКК (Большой Крымский каньон) я забыл едва початую полторушку Миргородской. Пейте, крысы. Не благодарите.
иалую= талую.
аквадискотека
шоб не тухло либидо
нужна мощная струя...
Не позаздриш.
Земля Донбасу також буде - наша !
Беги, предатель с пересохшими губами ...
Тікайте зрадники, що з куркою паРаші !
Крым так долго с 2014г. оставался с водой, только потому, что ранее ежегодно миллиарды кубометров Днепровской воды наполняли подземные горизонты. И так на протяжении более 50 лет.
Если бы ВОВА ****** и ЕГО БАНДА действительно думала о крымских ВАТНИКАХ, то они бы с 2014г. уже начали строить десятки опреснительных станций.
А, как стало известно, ***** вместо этого себе дворец в Геленжике отбахал - срал он на этих крымских КОЗЛОРОГИХ.
Так, что крысчане Вам п#здец - мойте жопы водичкой, которая от варки МАКАРОШЕК остается.
Живляться, може?