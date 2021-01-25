Оккупанты сообщили, что таяние снега не наполнило водохранилища в Крыму

Таяние снега в горах Крыма не дало достаточный приток в водохранилища полуострова.

Об этом 25 января во время совещания о ситуации с водоснабжением сообщил гендиректор российского предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Притока от таяния снега в горах, к сожалению, этого не произошло. По всем водохранилищам Крыма, которые питаются за счет поверхностного стока главной гряды Крымских гор, у нас притоки столь минимальны, что их можно не принимать во внимание", - сказал Баженов.

На этом же совещании глава российской администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что Ялтинский водоканал ожидает получить от таяния снега больше двух миллионов кубов воды в местные водохранилища.

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