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Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю"

Новини Цензор.НЕТ Події

Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму

У Сімферополі з кранів у квартирах тече каламутна вода. Окупанти пояснюють це "турбулентністю".

Пояснення опубліковано на сторінці компанії "Вода Криму" в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Збільшення каламутності пов'язано з виникненням турбулентного режиму у водогоні і змивом корозійних відкладень зі стінок", - сказано в повідомленні.

У "Воді Криму" уточнили, що якість води погіршилася в 5 мікрорайонах Сімферополя, 4 селищах міського типу та 8 розташованих поруч із містом селах.

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Топ коментарі
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Меркурій в зєніті просто. Оккупанты объяснили мутную воду из кранов в Крыму "турбулентностью" - Цензор.НЕТ 560
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28.01.2021 20:56
+32
ні, це турбулентність між водопостачанням і каналізацією..... змішуються два потоки Оккупанты объяснили мутную воду из кранов в Крыму "турбулентностью" - Цензор.НЕТ 2535
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28.01.2021 21:09
+28
Оккупанты объяснили мутную воду из кранов в Крыму "турбулентностью" - Цензор.НЕТ 6983
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28.01.2021 20:58
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Меркурій в зєніті просто. Оккупанты объяснили мутную воду из кранов в Крыму "турбулентностью" - Цензор.НЕТ 560
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28.01.2021 20:56 Відповісти
ні, це турбулентність між водопостачанням і каналізацією..... змішуються два потоки Оккупанты объяснили мутную воду из кранов в Крыму "турбулентностью" - Цензор.НЕТ 2535
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28.01.2021 21:09 Відповісти
турбулентная гипперпулло... воды.. отакои кацапы даже не могут придумать привдивую отмазку а просто ответить а при каком Крыме была вода..
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28.01.2021 21:11 Відповісти
Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю" - Цензор.НЕТ 5924
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28.01.2021 22:06 Відповісти
А что крымчане хотели? Крым - это украденная у Украины территория, по всем документам - это Украина и больше никак она законно не оформлена. И там сейчас временное беззаконие и бандитское управление Аксенова. Поэтому и вместо воды одна турбулентность.
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28.01.2021 21:23 Відповісти
Я уверен, что хоть эта мутная вода (мелочь вообще), что гораздо большие трудности и горести которые грядут на крысчан им чисто по плечу. Они встретят их радостно, стойко и я бы сказал залихвацки (как весело отплясывал морячок) и с надеждой на лучшее: ведь это далеко не камни с неба.
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28.01.2021 22:02 Відповісти
Казино ПАСТРОИЛИ!!! скоро и вада ачистица!!!! Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю" - Цензор.НЕТ 3286
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28.01.2021 22:27 Відповісти
так это уже опресненная паперла? Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю" - Цензор.НЕТ 6689
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28.01.2021 21:47 Відповісти
ну как тут без него Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю" - Цензор.НЕТ 9363
Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю" - Цензор.НЕТ 2482
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28.01.2021 21:54 Відповісти
Це святе! Як і єнот Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю" - Цензор.НЕТ 1506
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28.01.2021 21:56 Відповісти
пусть мочу пьют
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28.01.2021 20:56 Відповісти
Умное слово придумали..Уже б давно поменяли на пластик.Орда богатая!Очистка никакая.
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28.01.2021 20:58 Відповісти
зачем менять водопровод, если нет воды?
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28.01.2021 21:06 Відповісти
логично,чо Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю" - Цензор.НЕТ 9478
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28.01.2021 21:23 Відповісти
нужна проста патірпеть!!! пройдет турбулентность и тепленькая пойдет!!!
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28.01.2021 21:46 Відповісти
не сиделось на жопе ровно... в башках турбулентность
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28.01.2021 20:58 Відповісти
Оккупанты объяснили мутную воду из кранов в Крыму "турбулентностью" - Цензор.НЕТ 6983
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28.01.2021 20:58 Відповісти
Недавно они жаловались, что вода не только мутная, но и часто попахивает аммиаком...Москаль правду глаголил... Оккупанты объяснили мутную воду из кранов в Крыму "турбулентностью" - Цензор.НЕТ 1431
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28.01.2021 21:03 Відповісти
москаль - дивний пєрсонаж! при ньому хапнули крим, потім його відправили на даунбас і там почалося те, що почалося... потім його відправили на закарпаття і що ми маємо на закарпатті!!?
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28.01.2021 21:55 Відповісти
Мутная патапушо пуйло не чувствует из любовь.
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28.01.2021 20:59 Відповісти
Оккупанты объяснили мутную воду из кранов в Крыму "турбулентностью" - Цензор.НЕТ 5768
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28.01.2021 21:01 Відповісти
ну так правильно, ламінарний їм вже не світить
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28.01.2021 21:02 Відповісти
Скоріше турбулентний без напору не світить, а саме ламінарний.
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28.01.2021 22:19 Відповісти
Оккупанты объяснили мутную воду из кранов в Крыму "турбулентностью" - Цензор.НЕТ 8564 Оккупанты объяснили мутную воду из кранов в Крыму "турбулентностью" - Цензор.НЕТ 997
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28.01.2021 21:04 Відповісти
В тебе сьогодні романтичне побачення? Оккупанты объяснили мутную воду из кранов в Крыму "турбулентностью" - Цензор.НЕТ 30
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28.01.2021 21:06 Відповісти
Сексота !?
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28.01.2021 21:24 Відповісти
Ант рацит
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28.01.2021 21:31 Відповісти
Эротічєскій ужін Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю" - Цензор.НЕТ 4505
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28.01.2021 21:24 Відповісти
маючи таку тарелю не дивно чому ти постиш брєдятіну
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28.01.2021 21:57 Відповісти
и кривизной земли.
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28.01.2021 21:04 Відповісти
Є в мене одна ідея, нехай подадуть скаргу в Окружний суд, він признає , що вода чиста, і все! Оккупанты объяснили мутную воду из кранов в Крыму "турбулентностью" - Цензор.НЕТ 5719
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28.01.2021 21:05 Відповісти
шоб убить турбулентность, надо гидроудар с левой ноги им применить. поток попросит извинения, поблагодарит и станет ламинарным ))
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28.01.2021 21:06 Відповісти
Не стане- труби порве.
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28.01.2021 22:21 Відповісти
но они то этого не знают )))) я об этом тоже подумал, когда гидроудар предлагал. но потом оставил это, как скрытый бонус для крысчан.
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28.01.2021 23:07 Відповісти


Блудный Сыч



Покупательница испытывает кухонное оборудование на демонстрационном стенде в симферопольском магазине мебели... просто ссыт в магазине..


https://twitter.com/i/status/1354838782156054530
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28.01.2021 21:06 Відповісти
так это же рузькая красавица.
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28.01.2021 21:20 Відповісти
там руский дух- там русью пахнет.
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28.01.2021 22:37 Відповісти
"Турбулентность" - это ж хорошее пиво, что пару часов в сутки течёт из кранов крысчан .
Дуже смакує з керченською хамсою, що розкрадається з нашого Чорного моря оккупантами з 2014 року !
Гріх скаржитися! Великий гріх!
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28.01.2021 21:07 Відповісти
Я знаю, де чиста і прозора вода. На Південному березі(Льодовитого океану). Там всім крисмсам вистачить води
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28.01.2021 21:07 Відповісти
Стараниям Роиси она там уже давным давно не чистая и возможно радиоактивная.
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28.01.2021 21:15 Відповісти
ну правильно ))) а чем еще можно объяснить???)))
непредсказуемой траекторией... разве что еще)))))
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28.01.2021 21:09 Відповісти
Оккупанты объяснили мутную воду из кранов в Крыму "турбулентностью"

... а также валентностью, латентностью и всенепременностью. Оккупанты объяснили мутную воду из кранов в Крыму "турбулентностью" - Цензор.НЕТ 4386
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28.01.2021 21:10 Відповісти
В добавку саморазложились тяжёлые соли в ряды Фурье, выпал в осадок бином Ньютона под воздействием закона Джоуля-Ленца!
На подходе кавитация по закону Паскаля и уравнению Бернулли.... Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю" - Цензор.НЕТ 969
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28.01.2021 21:11 Відповісти
За правилом Буравчика Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю" - Цензор.НЕТ 4251
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28.01.2021 21:14 Відповісти
Буравчик))))
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28.01.2021 21:46 Відповісти
Саме цікаво, що практично в усіх водогонах, як правило, рух води турбулентний. Створити умови для ламінарного потоку для води у водогоні неможливо.
P.S. Не вчать в окупованому Криму гідравліку. Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю" - Цензор.НЕТ 5194
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28.01.2021 21:15 Відповісти
Кацапам - шо апатиты, шо навоз !
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28.01.2021 21:18 Відповісти
Ага, на Марсе?))
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28.01.2021 21:15 Відповісти
Вода закончилась дальше скрепы по трубам пошли
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28.01.2021 21:16 Відповісти
"турбулентностью"?

Если бы объясняли метеоризмом - оравшие "Путин, россия!" так же безоговорочно поверили и схавали объяснение Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю" - Цензор.НЕТ 5418
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28.01.2021 21:19 Відповісти
В Крыму, где плясал марячок -
Аксёнов - искал родничок,
Лишь место нашёл, где плясал ...
Стал "Гоблин" туда и ... поссал Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю" - Цензор.НЕТ 8347
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28.01.2021 21:20 Відповісти
так парашный гоблин и начинал свой бизнес с крышевания платных параш. теперь вырос и будет их содержимое крысьчанам продавать под видом воды.
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28.01.2021 21:23 Відповісти
Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю" - Цензор.НЕТ 3543 Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю" - Цензор.НЕТ 7636
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28.01.2021 21:27 Відповісти
Да то камни с неба падают и воду коламутят крыСчанам!!!)))
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28.01.2021 21:25 Відповісти
это шож там течёть,если отложения с труб смывает? Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю" - Цензор.НЕТ 9224
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28.01.2021 21:26 Відповісти
До задниці їм та екологія і , зокрема, вода.
Там будуть ядерні боєголовки і військові бази.
І ваше "гострослів'я" цьому не перешкодить.
Перешкодить впорядковане за Західним нормами життя в Україні.
І одним з головних принципів - відсутність особистого збагачення використовуючи державну посаду і сплата всіх податків.
Чухайте потилицю, вишиватники.
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28.01.2021 21:30 Відповісти
Мутная вода? Это еще цветочки. Далі буде! Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю" - Цензор.НЕТ 6806
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28.01.2021 21:37 Відповісти
Полет в пропасть проходит нормально.
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28.01.2021 21:43 Відповісти
Входят в турбулентную говень Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю" - Цензор.НЕТ 4990
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28.01.2021 21:47 Відповісти
Не иначе как говно помешивают.
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28.01.2021 21:49 Відповісти
Это как трубы падают на десять метров быстрее всего у кацапов турбулентность головного мозга или его отсутствие Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю" - Цензор.НЕТ 8277
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28.01.2021 21:55 Відповісти
Это местные животные повадились на водопой. Они тоже пить хотят.
А там где пьют, там происходит и обратный процесс.
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28.01.2021 22:07 Відповісти
Обнуление воды это называется, а турбулентность, это больше про российский космос ( с закончившейся жрачкой, поломкой оборудования подачи кислорода, сквозными отверстиями в космических кораблях заделанных скочем и жвачкой....)
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28.01.2021 22:07 Відповісти
Нам повышение тарифов вообще не объясняют .
Просто денег хочется ...
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28.01.2021 22:20 Відповісти
Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю" - Цензор.НЕТ 154
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28.01.2021 22:47 Відповісти
якщо воду відстояти - скільки солі осяде?
А, якщо закіп'ятити - скільки накипу на стінках чайнику буде?
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28.01.2021 22:48 Відповісти
Коли я приїхав у Крим, в 1992-му, мені наполегливо рекомендували не пить воду з-під крана. Казали, щоб я набирав її у банку, відстоював добу, і лише потім пив відстояну. Послухав. За добу відстоювання у трилітровій банці з"являвся вапняковий осад на два пальці товщиною... Воду обережно зливали, і потім пили відстояну. ЩО зараз ллється з кранів, я навіть уявить не можу...
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29.01.2021 02:38 Відповісти
Зате, під час турбулентності, вода насичується киснем, а вміст заліща підвищує рівень гемоглобину у крові. Все заради здоров'я кримчан...
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28.01.2021 23:03 Відповісти
- Господа хорошие! Вы же обосрались!
- Это турбулентность...
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29.01.2021 00:25 Відповісти
Это не вода не "мутная", а насыщенная микроэлементами.
Пейте до дна.
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29.01.2021 01:10 Відповісти
Кто попадает на расею, попадает в турбулентность.
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29.01.2021 02:49 Відповісти
Тут меня забанили намедни за то что я сказал, что чурки в армии безнаказанно лупят руцких без подписки со стороны своих, прости Господи за то что чурками назвал, но это только тех, кто издевается над другими нациями..Но похоже вообще не надо других, руцкий нарид это пример самобичевания себя и приобщенных к их тоталитарному мирку.
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29.01.2021 03:02 Відповісти
Выходит, зря унитазы тырили с украинских кораблей. Зачем они теперь?
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29.01.2021 06:33 Відповісти
Понеслось гивно по трубам...Єто же донніе какахи братьев наших рібніх...
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29.01.2021 07:52 Відповісти
В словаре есть еще много заумных и загадочных слов,акупунктура,фибриляция,бензопропилен и тд. Выбирайте любое для доставки воды.
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29.01.2021 09:22 Відповісти
 
 