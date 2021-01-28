Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю"
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У Сімферополі з кранів у квартирах тече каламутна вода. Окупанти пояснюють це "турбулентністю".
Пояснення опубліковано на сторінці компанії "Вода Криму" в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Збільшення каламутності пов'язано з виникненням турбулентного режиму у водогоні і змивом корозійних відкладень зі стінок", - сказано в повідомленні.
У "Воді Криму" уточнили, що якість води погіршилася в 5 мікрорайонах Сімферополя, 4 селищах міського типу та 8 розташованих поруч із містом селах.
Топ коментарі
+42 саша паламарчук
показати весь коментар28.01.2021 20:56
+32 SANDY
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+28 vitaliymkua
показати весь коментар28.01.2021 20:58
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Будь ласка, зачекайте...
Блудный Сыч
Покупательница испытывает кухонное оборудование на демонстрационном стенде в симферопольском магазине мебели... просто ссыт в магазине..
https://twitter.com/i/status/1354838782156054530
Дуже смакує з керченською хамсою, що розкрадається з нашого Чорного моря оккупантами з 2014 року !
Гріх скаржитися! Великий гріх!
непредсказуемой траекторией... разве что еще)))))
... а также валентностью, латентностью и всенепременностью.
На подходе кавитация по закону Паскаля и уравнению Бернулли....
P.S. Не вчать в окупованому Криму гідравліку.
Если бы объясняли метеоризмом - оравшие "Путин, россия!" так же безоговорочно поверили и схавали объяснение
Аксёнов - искал родничок,
Лишь место нашёл, где плясал ...
Стал "Гоблин" туда и ... поссал
Там будуть ядерні боєголовки і військові бази.
І ваше "гострослів'я" цьому не перешкодить.
Перешкодить впорядковане за Західним нормами життя в Україні.
І одним з головних принципів - відсутність особистого збагачення використовуючи державну посаду і сплата всіх податків.
Чухайте потилицю, вишиватники.
А там где пьют, там происходит и обратный процесс.
Просто денег хочется ...
А, якщо закіп'ятити - скільки накипу на стінках чайнику буде?
- Это турбулентность...
Пейте до дна.