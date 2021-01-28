Оккупанты объяснили мутную воду из кранов в Крыму "турбулентностью"

В Симферополе из кранов в квартирах течет мутная вода. Оккупанты объясняют это "турбулентностью".

Объяснение опубликовано на странице компании "Вода Крыма" в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Увеличение мутности связано с возникновением турбулентного режима в водоводе и смывом коррозийных отложений со стенок", - сказано в сообщении.

В "Воде Крыма" уточнили, что качество воды ухудшилось в 5 микрорайонах Симферополя, 4 поселках городского типа и 8 расположенных рядом с городом селах.

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