Оккупанты объяснили мутную воду из кранов в Крыму "турбулентностью"
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В Симферополе из кранов в квартирах течет мутная вода. Оккупанты объясняют это "турбулентностью".
Объяснение опубликовано на странице компании "Вода Крыма" в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Увеличение мутности связано с возникновением турбулентного режима в водоводе и смывом коррозийных отложений со стенок", - сказано в сообщении.
В "Воде Крыма" уточнили, что качество воды ухудшилось в 5 микрорайонах Симферополя, 4 поселках городского типа и 8 расположенных рядом с городом селах.
Также на Цензор.НЕТ: Приток в водохранилище, снабжающее водой оккупированную Алушту, в два раза меньше расхода
Топ комментарии
+42 саша паламарчук
показать весь комментарий28.01.2021 20:56
+32 SANDY
показать весь комментарий28.01.2021 21:09
+28 vitaliymkua
показать весь комментарий28.01.2021 20:58
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Блудный Сыч
Покупательница испытывает кухонное оборудование на демонстрационном стенде в симферопольском магазине мебели... просто ссыт в магазине..
https://twitter.com/i/status/1354838782156054530
Дуже смакує з керченською хамсою, що розкрадається з нашого Чорного моря оккупантами з 2014 року !
Гріх скаржитися! Великий гріх!
непредсказуемой траекторией... разве что еще)))))
... а также валентностью, латентностью и всенепременностью.
На подходе кавитация по закону Паскаля и уравнению Бернулли....
P.S. Не вчать в окупованому Криму гідравліку.
Если бы объясняли метеоризмом - оравшие "Путин, россия!" так же безоговорочно поверили и схавали объяснение
Аксёнов - искал родничок,
Лишь место нашёл, где плясал ...
Стал "Гоблин" туда и ... поссал
Там будуть ядерні боєголовки і військові бази.
І ваше "гострослів'я" цьому не перешкодить.
Перешкодить впорядковане за Західним нормами життя в Україні.
І одним з головних принципів - відсутність особистого збагачення використовуючи державну посаду і сплата всіх податків.
Чухайте потилицю, вишиватники.
А там где пьют, там происходит и обратный процесс.
Просто денег хочется ...
А, якщо закіп'ятити - скільки накипу на стінках чайнику буде?
- Это турбулентность...
Пейте до дна.