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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты объяснили мутную воду из кранов в Крыму "турбулентностью"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты объяснили мутную воду из кранов в Крыму

В Симферополе из кранов в квартирах течет мутная вода. Оккупанты объясняют это "турбулентностью".

Объяснение опубликовано на странице компании "Вода Крыма" в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Увеличение мутности связано с возникновением турбулентного режима в водоводе и смывом коррозийных отложений со стенок", - сказано в сообщении.

В "Воде Крыма" уточнили, что качество воды ухудшилось в 5 микрорайонах Симферополя, 4 поселках городского типа и 8 расположенных рядом с городом селах.

Также на Цензор.НЕТ: Приток в водохранилище, снабжающее водой оккупированную Алушту, в два раза меньше расхода

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+42
Меркурій в зєніті просто. Оккупанты объяснили мутную воду из кранов в Крыму "турбулентностью" - Цензор.НЕТ 560
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28.01.2021 20:56
+32
ні, це турбулентність між водопостачанням і каналізацією..... змішуються два потоки Оккупанты объяснили мутную воду из кранов в Крыму "турбулентностью" - Цензор.НЕТ 2535
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28.01.2021 21:09
+28
Оккупанты объяснили мутную воду из кранов в Крыму "турбулентностью" - Цензор.НЕТ 6983
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28.01.2021 20:58
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Меркурій в зєніті просто. Оккупанты объяснили мутную воду из кранов в Крыму "турбулентностью" - Цензор.НЕТ 560
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28.01.2021 20:56 Ответить
ні, це турбулентність між водопостачанням і каналізацією..... змішуються два потоки Оккупанты объяснили мутную воду из кранов в Крыму "турбулентностью" - Цензор.НЕТ 2535
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28.01.2021 21:09 Ответить
турбулентная гипперпулло... воды.. отакои кацапы даже не могут придумать привдивую отмазку а просто ответить а при каком Крыме была вода..
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28.01.2021 21:11 Ответить
Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю" - Цензор.НЕТ 5924
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28.01.2021 22:06 Ответить
А что крымчане хотели? Крым - это украденная у Украины территория, по всем документам - это Украина и больше никак она законно не оформлена. И там сейчас временное беззаконие и бандитское управление Аксенова. Поэтому и вместо воды одна турбулентность.
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28.01.2021 21:23 Ответить
Я уверен, что хоть эта мутная вода (мелочь вообще), что гораздо большие трудности и горести которые грядут на крысчан им чисто по плечу. Они встретят их радостно, стойко и я бы сказал залихвацки (как весело отплясывал морячок) и с надеждой на лучшее: ведь это далеко не камни с неба.
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28.01.2021 22:02 Ответить
Казино ПАСТРОИЛИ!!! скоро и вада ачистица!!!! Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю" - Цензор.НЕТ 3286
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28.01.2021 22:27 Ответить
так это уже опресненная паперла? Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю" - Цензор.НЕТ 6689
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28.01.2021 21:47 Ответить
ну как тут без него Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю" - Цензор.НЕТ 9363
Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю" - Цензор.НЕТ 2482
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28.01.2021 21:54 Ответить
Це святе! Як і єнот Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю" - Цензор.НЕТ 1506
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28.01.2021 21:56 Ответить
пусть мочу пьют
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28.01.2021 20:56 Ответить
Умное слово придумали..Уже б давно поменяли на пластик.Орда богатая!Очистка никакая.
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28.01.2021 20:58 Ответить
зачем менять водопровод, если нет воды?
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28.01.2021 21:06 Ответить
логично,чо Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю" - Цензор.НЕТ 9478
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28.01.2021 21:23 Ответить
нужна проста патірпеть!!! пройдет турбулентность и тепленькая пойдет!!!
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28.01.2021 21:46 Ответить
не сиделось на жопе ровно... в башках турбулентность
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28.01.2021 20:58 Ответить
Оккупанты объяснили мутную воду из кранов в Крыму "турбулентностью" - Цензор.НЕТ 6983
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28.01.2021 20:58 Ответить
Недавно они жаловались, что вода не только мутная, но и часто попахивает аммиаком...Москаль правду глаголил... Оккупанты объяснили мутную воду из кранов в Крыму "турбулентностью" - Цензор.НЕТ 1431
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28.01.2021 21:03 Ответить
москаль - дивний пєрсонаж! при ньому хапнули крим, потім його відправили на даунбас і там почалося те, що почалося... потім його відправили на закарпаття і що ми маємо на закарпатті!!?
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28.01.2021 21:55 Ответить
Мутная патапушо пуйло не чувствует из любовь.
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28.01.2021 20:59 Ответить
Оккупанты объяснили мутную воду из кранов в Крыму "турбулентностью" - Цензор.НЕТ 5768
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28.01.2021 21:01 Ответить
ну так правильно, ламінарний їм вже не світить
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28.01.2021 21:02 Ответить
Скоріше турбулентний без напору не світить, а саме ламінарний.
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28.01.2021 22:19 Ответить
Оккупанты объяснили мутную воду из кранов в Крыму "турбулентностью" - Цензор.НЕТ 8564 Оккупанты объяснили мутную воду из кранов в Крыму "турбулентностью" - Цензор.НЕТ 997
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28.01.2021 21:04 Ответить
В тебе сьогодні романтичне побачення? Оккупанты объяснили мутную воду из кранов в Крыму "турбулентностью" - Цензор.НЕТ 30
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28.01.2021 21:06 Ответить
Сексота !?
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28.01.2021 21:24 Ответить
Ант рацит
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28.01.2021 21:31 Ответить
Эротічєскій ужін Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю" - Цензор.НЕТ 4505
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28.01.2021 21:24 Ответить
маючи таку тарелю не дивно чому ти постиш брєдятіну
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28.01.2021 21:57 Ответить
и кривизной земли.
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28.01.2021 21:04 Ответить
Є в мене одна ідея, нехай подадуть скаргу в Окружний суд, він признає , що вода чиста, і все! Оккупанты объяснили мутную воду из кранов в Крыму "турбулентностью" - Цензор.НЕТ 5719
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28.01.2021 21:05 Ответить
шоб убить турбулентность, надо гидроудар с левой ноги им применить. поток попросит извинения, поблагодарит и станет ламинарным ))
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28.01.2021 21:06 Ответить
Не стане- труби порве.
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28.01.2021 22:21 Ответить
но они то этого не знают )))) я об этом тоже подумал, когда гидроудар предлагал. но потом оставил это, как скрытый бонус для крысчан.
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28.01.2021 23:07 Ответить


Блудный Сыч



Покупательница испытывает кухонное оборудование на демонстрационном стенде в симферопольском магазине мебели... просто ссыт в магазине..


https://twitter.com/i/status/1354838782156054530
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28.01.2021 21:06 Ответить
так это же рузькая красавица.
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28.01.2021 21:20 Ответить
там руский дух- там русью пахнет.
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28.01.2021 22:37 Ответить
"Турбулентность" - это ж хорошее пиво, что пару часов в сутки течёт из кранов крысчан .
Дуже смакує з керченською хамсою, що розкрадається з нашого Чорного моря оккупантами з 2014 року !
Гріх скаржитися! Великий гріх!
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28.01.2021 21:07 Ответить
Я знаю, де чиста і прозора вода. На Південному березі(Льодовитого океану). Там всім крисмсам вистачить води
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28.01.2021 21:07 Ответить
Стараниям Роиси она там уже давным давно не чистая и возможно радиоактивная.
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28.01.2021 21:15 Ответить
ну правильно ))) а чем еще можно объяснить???)))
непредсказуемой траекторией... разве что еще)))))
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28.01.2021 21:09 Ответить
Оккупанты объяснили мутную воду из кранов в Крыму "турбулентностью"

... а также валентностью, латентностью и всенепременностью. Оккупанты объяснили мутную воду из кранов в Крыму "турбулентностью" - Цензор.НЕТ 4386
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28.01.2021 21:10 Ответить
В добавку саморазложились тяжёлые соли в ряды Фурье, выпал в осадок бином Ньютона под воздействием закона Джоуля-Ленца!
На подходе кавитация по закону Паскаля и уравнению Бернулли.... Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю" - Цензор.НЕТ 969
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28.01.2021 21:11 Ответить
За правилом Буравчика Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю" - Цензор.НЕТ 4251
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28.01.2021 21:14 Ответить
Буравчик))))
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28.01.2021 21:46 Ответить
Саме цікаво, що практично в усіх водогонах, як правило, рух води турбулентний. Створити умови для ламінарного потоку для води у водогоні неможливо.
P.S. Не вчать в окупованому Криму гідравліку. Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю" - Цензор.НЕТ 5194
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28.01.2021 21:15 Ответить
Кацапам - шо апатиты, шо навоз !
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28.01.2021 21:18 Ответить
Ага, на Марсе?))
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28.01.2021 21:15 Ответить
Вода закончилась дальше скрепы по трубам пошли
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28.01.2021 21:16 Ответить
"турбулентностью"?

Если бы объясняли метеоризмом - оравшие "Путин, россия!" так же безоговорочно поверили и схавали объяснение Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю" - Цензор.НЕТ 5418
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28.01.2021 21:19 Ответить
В Крыму, где плясал марячок -
Аксёнов - искал родничок,
Лишь место нашёл, где плясал ...
Стал "Гоблин" туда и ... поссал Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю" - Цензор.НЕТ 8347
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28.01.2021 21:20 Ответить
так парашный гоблин и начинал свой бизнес с крышевания платных параш. теперь вырос и будет их содержимое крысьчанам продавать под видом воды.
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28.01.2021 21:23 Ответить
Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю" - Цензор.НЕТ 3543 Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю" - Цензор.НЕТ 7636
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28.01.2021 21:27 Ответить
Да то камни с неба падают и воду коламутят крыСчанам!!!)))
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28.01.2021 21:25 Ответить
это шож там течёть,если отложения с труб смывает? Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю" - Цензор.НЕТ 9224
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28.01.2021 21:26 Ответить
До задниці їм та екологія і , зокрема, вода.
Там будуть ядерні боєголовки і військові бази.
І ваше "гострослів'я" цьому не перешкодить.
Перешкодить впорядковане за Західним нормами життя в Україні.
І одним з головних принципів - відсутність особистого збагачення використовуючи державну посаду і сплата всіх податків.
Чухайте потилицю, вишиватники.
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28.01.2021 21:30 Ответить
Мутная вода? Это еще цветочки. Далі буде! Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю" - Цензор.НЕТ 6806
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28.01.2021 21:37 Ответить
Полет в пропасть проходит нормально.
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28.01.2021 21:43 Ответить
Входят в турбулентную говень Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю" - Цензор.НЕТ 4990
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28.01.2021 21:47 Ответить
Не иначе как говно помешивают.
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28.01.2021 21:49 Ответить
Это как трубы падают на десять метров быстрее всего у кацапов турбулентность головного мозга или его отсутствие Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю" - Цензор.НЕТ 8277
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28.01.2021 21:55 Ответить
Это местные животные повадились на водопой. Они тоже пить хотят.
А там где пьют, там происходит и обратный процесс.
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28.01.2021 22:07 Ответить
Обнуление воды это называется, а турбулентность, это больше про российский космос ( с закончившейся жрачкой, поломкой оборудования подачи кислорода, сквозными отверстиями в космических кораблях заделанных скочем и жвачкой....)
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28.01.2021 22:07 Ответить
Нам повышение тарифов вообще не объясняют .
Просто денег хочется ...
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28.01.2021 22:20 Ответить
Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю" - Цензор.НЕТ 154
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28.01.2021 22:47 Ответить
якщо воду відстояти - скільки солі осяде?
А, якщо закіп'ятити - скільки накипу на стінках чайнику буде?
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28.01.2021 22:48 Ответить
Коли я приїхав у Крим, в 1992-му, мені наполегливо рекомендували не пить воду з-під крана. Казали, щоб я набирав її у банку, відстоював добу, і лише потім пив відстояну. Послухав. За добу відстоювання у трилітровій банці з"являвся вапняковий осад на два пальці товщиною... Воду обережно зливали, і потім пили відстояну. ЩО зараз ллється з кранів, я навіть уявить не можу...
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29.01.2021 02:38 Ответить
Зате, під час турбулентності, вода насичується киснем, а вміст заліща підвищує рівень гемоглобину у крові. Все заради здоров'я кримчан...
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28.01.2021 23:03 Ответить
- Господа хорошие! Вы же обосрались!
- Это турбулентность...
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29.01.2021 00:25 Ответить
Это не вода не "мутная", а насыщенная микроэлементами.
Пейте до дна.
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29.01.2021 01:10 Ответить
Кто попадает на расею, попадает в турбулентность.
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29.01.2021 02:49 Ответить
Тут меня забанили намедни за то что я сказал, что чурки в армии безнаказанно лупят руцких без подписки со стороны своих, прости Господи за то что чурками назвал, но это только тех, кто издевается над другими нациями..Но похоже вообще не надо других, руцкий нарид это пример самобичевания себя и приобщенных к их тоталитарному мирку.
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29.01.2021 03:02 Ответить
Выходит, зря унитазы тырили с украинских кораблей. Зачем они теперь?
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29.01.2021 06:33 Ответить
Понеслось гивно по трубам...Єто же донніе какахи братьев наших рібніх...
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29.01.2021 07:52 Ответить
В словаре есть еще много заумных и загадочных слов,акупунктура,фибриляция,бензопропилен и тд. Выбирайте любое для доставки воды.
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29.01.2021 09:22 Ответить
 
 