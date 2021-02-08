Будет деоккупация Крыма - будет вода, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что восстановление подачи днепровской воды в оккупированный Крым возможно только после его деоккупации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Радио "Свобода".
"Абсолютно! Абсолютно жесткие (позиции Украины - Ред.). Будет деоккупация - будет вода ", - сказал Кулеба.
Ранее министр иностранных дел Украины назвал бесперспективными попытки России, в частности депутата Госдумы, бывшего прокурора оккупированного Крыма Натальи Поклонской, обращаться в ООН из-за прекращения подачи днепровской воды в оккупированный РФ Крым.
Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение в оккупированном Крыму будет возобновлено только после деоккупации полуострова.
Подконтрольный Кремлю председатель Крыма Сергей Аксенов заявил, что материковая Украина рассматривает вопрос подачи воды в Крым "как орудие шантажа".
Мониторинговая миссия ООН в Украине настаивает на том, что с учетом аннексии Крымского полуострова "Россия несет основную ответственность за обеспечение доступа к воде защищенным лицам в Крыму".
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Отдельные исследователи предполагают, что первые яблони с азиатскими генами приехали сюда как византийские дары к крещению Руси, осуществленном Святым Владимиром (он же Владимир I, Владимир Великий и Владимир Красно Солнышко) в 988 году. Документально же подтвержден тот факт, что в 1051 году заложение культурной яблоневой «плантации» при Киево-Печерской Лавре инициировал легендарный киевский князь Ярослав Мудрый. Таким образом «карьера» культурных яблок в Древнекиевском государстве началась в XI веке. Еще полтысячи лет им понадобилось, чтобы «завоевать» и все Московское царство.
Миллионы на яблоках. Как самый мифический плод стал кормильцем Украины
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До этого воины министра нападения РФ Сирожи Шойгу демонтировали унитазы в селе Чонгар, Херсонской области и откручивали хромированные смесители в Луганской больнице и увозили в родную Бурятию. Несколько лет назад, в период военного вторжения православных шакалов Расейской Фидарации в Грузию, сотрудник Грузинского Посольства привез на украинское телевидение видеоролик, который показали в новостях. На нем хорошо было видно, как российские "Уралы" с российскими номерами буксировали в Московию на двухосных прицепах катера с подвесными японскими моторами, принадлежащие жителям Сухуми. На некоторых катерах стояло по два японских двигателя. Это было обыкновенное российское мародерство. Впрочем, что доброго можно ожидать от православных язычников из московской Конторы табачно-водочного олигарха Кирилла Гундяева, которые никогда не видели и не имели таких плавсредств? Ясно, что они будут грабить мирное население любой страны, куда вторгнется сапог эмиссаров «Русского мира».
Жители российских Улусов и до крещения Киевской Руси и после ее крещения, по-прежнему остаются ворами. Они не могут не воровать. Желание завладеть чужим имуществом у них заложено с генами от родителей.
Российские СМИ при этом торжествуют: «Было ваше, стало наше». 85,9% процентов россиян поддерживают агрессию Кремля и морально готовы с автоматами в руках убивать жителей Украины. Москвитяне трансформировались в страну воров, мародеров и убийц.
Россия! Вставая с колен, не забудь положить на место чужой кошелёк!
і чим далі, тим буде дужче.
Маємо готуватись до військового вторгнення
подивіться ось це:
Обезвоживание.
Рассказ о том, как Крым остался без воды
https://www.proekt.media/narrative/voda-krym/
Криму - капець !!!!!!!!!!!!
Заходит в комнату папа, подходит к телеку, включает новости. Мальчик говорит:
- Папа, но я же смотрел мультики!
- Ой, прости, сынок, ну подойди, переключи обратно на свой канал.
Мальчик, со слезами:
- Папа, но как же я подойду, у меня же ножек нет, как же я переключу, у меня же ручек нет!
Папа (строго и поучительно):
- Нет ножек - нет и мультиков!