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Новости Политика Украины
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Крым (10842) МИД (2138) Кулеба Дмитрий (1632) вода (623)

Будет деоккупация Крыма - будет вода, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Будет деоккупация Крыма - будет вода, - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что восстановление подачи днепровской воды в оккупированный Крым возможно только после его деоккупации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Радио "Свобода".

"Абсолютно! Абсолютно жесткие (позиции Украины - Ред.). Будет деоккупация - будет вода ", - сказал Кулеба.

Ранее министр иностранных дел Украины назвал бесперспективными попытки России, в частности депутата Госдумы, бывшего прокурора оккупированного Крыма Натальи Поклонской, обращаться в ООН из-за прекращения подачи днепровской воды в оккупированный РФ Крым.

Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение в оккупированном Крыму будет возобновлено только после деоккупации полуострова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупационные власти Крыма сообщили, что запасы Симферопольского водохранилища практически истощились

Подконтрольный Кремлю председатель Крыма Сергей Аксенов заявил, что материковая Украина рассматривает вопрос подачи воды в Крым "как орудие шантажа".

Мониторинговая миссия ООН в Украине настаивает на том, что с учетом аннексии Крымского полуострова "Россия несет основную ответственность за обеспечение доступа к воде защищенным лицам в Крыму".

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Топ комментарии
+43
дебилоид, когда уже был Киев, на территории москвы было болото с ляшугами.. учи историю, неук
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07.02.2021 15:33
+29
"ОСВОБОДИТЕЛИ" С УКР. КАТЕРОВ ДАЖЕ УНИТАЗЫ С 3,14 ДИЛИ ))))) В 2018 ГОДУ...
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07.02.2021 15:37
+27
Русише швайне !Только вы мокши тупорылые каким боком ко всему имеющее отношение к РУССКОМУ , к РУСИ ?
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07.02.2021 15:43
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дебилоид, когда уже был Киев, на территории москвы было болото с ляшугами.. учи историю, неук
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07.02.2021 15:33 Ответить
І так у всьому. Навіть яблука прийшли на московію з України, правда через пів тисячі років.

Отдельные исследователи предполагают, что первые яблони с азиатскими генами приехали сюда как византийские дары к крещению Руси, осуществленном Святым Владимиром (он же Владимир I, Владимир Великий и Владимир Красно Солнышко) в 988 году. Документально же подтвержден тот факт, что в 1051 году заложение культурной яблоневой «плантации» при Киево-Печерской Лавре инициировал легендарный киевский князь Ярослав Мудрый. Таким образом «карьера» культурных яблок в Древнекиевском государстве началась в XI веке. Еще полтысячи лет им понадобилось, чтобы «завоевать» и все Московское царство.

Миллионы на яблоках. Как самый мифический плод стал кормильцем Украины
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07.02.2021 17:05 Ответить
«С паршивой овцы, хоть к шерсти клок». К такому единодушному мнению пришли депутаты государственной Думы РФ и приняли решение разобрать взлетную полосу Багеровского аэродрома, расположенного во временно аннексированном украинском Крыму, а бетонные плиты в качестве трофея грузовиками вывезти в Россию.
Кликнуть здесь: http://censor.net.ua/…/v_kerchi_okkupanty_razbirayut_vzletn…
До этого воины министра нападения РФ Сирожи Шойгу демонтировали унитазы в селе Чонгар, Херсонской области и откручивали хромированные смесители в Луганской больнице и увозили в родную Бурятию. Несколько лет назад, в период военного вторжения православных шакалов Расейской Фидарации в Грузию, сотрудник Грузинского Посольства привез на украинское телевидение видеоролик, который показали в новостях. На нем хорошо было видно, как российские "Уралы" с российскими номерами буксировали в Московию на двухосных прицепах катера с подвесными японскими моторами, принадлежащие жителям Сухуми. На некоторых катерах стояло по два японских двигателя. Это было обыкновенное российское мародерство. Впрочем, что доброго можно ожидать от православных язычников из московской Конторы табачно-водочного олигарха Кирилла Гундяева, которые никогда не видели и не имели таких плавсредств? Ясно, что они будут грабить мирное население любой страны, куда вторгнется сапог эмиссаров «Русского мира».
Жители российских Улусов и до крещения Киевской Руси и после ее крещения, по-прежнему остаются ворами. Они не могут не воровать. Желание завладеть чужим имуществом у них заложено с генами от родителей.
Российские СМИ при этом торжествуют: «Было ваше, стало наше». 85,9% процентов россиян поддерживают агрессию Кремля и морально готовы с автоматами в руках убивать жителей Украины. Москвитяне трансформировались в страну воров, мародеров и убийц.
Россия! Вставая с колен, не забудь положить на место чужой кошелёк!
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08.02.2021 08:56 Ответить
****** КАЦАПСКАЯ! Сиди на бутылке, на которую тебя посадили кадыровские овщейобы и не верещи Будет деоккупация Крыма - будет вода, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1701
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07.02.2021 15:35 Ответить
"ОСВОБОДИТЕЛИ" С УКР. КАТЕРОВ ДАЖЕ УНИТАЗЫ С 3,14 ДИЛИ ))))) В 2018 ГОДУ...
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07.02.2021 15:37 Ответить
Вы там сколен помедленнее вставайте - мы не успеваем ржать !!!!
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07.02.2021 15:38 Ответить
Русише швайне !Только вы мокши тупорылые каким боком ко всему имеющее отношение к РУССКОМУ , к РУСИ ?
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07.02.2021 15:43 Ответить
Кацапи,крисяни! Хватайте відра в свої клешні і по мокшано-крисянському мосту бігом за водою ! Будет деоккупация Крыма - будет вода, - Кулеба - Цензор.НЕТ 283
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07.02.2021 15:47 Ответить
Придёшь и освободишь, а пока сиди падаль на бутылке
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07.02.2021 15:53 Ответить
Правильно так: Россия должна заплатить, за то что угробила канал и ....засолила с/х земли. Ущерб должен быть посчитан. Просто так уже воду не даш.
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07.02.2021 15:35 Ответить
Правильное решение! Не только за украденное репарации, но еще и за восстановление экосистемы Будет деоккупация Крыма - будет вода, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4781
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07.02.2021 15:59 Ответить
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кулеба, пустобрех хв, почему украинские власти импортируют электроэнергию с русни?
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07.02.2021 15:40 Ответить
Потому шо твоё пукин *****!
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07.02.2021 15:54 Ответить
"зупиняти украiнськi електростанцii" - и почему вас кацаповатанов видать за версту..как думаешь лапоть? Буде деокупація Криму - буде вода, - Кулеба - Цензор.НЕТ 277
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08.02.2021 00:49 Ответить
Дрыщ лаптекопытный, а зачем еще на вас срать, вы, репоеды скре.поносные и так обосраны с ног до головы. Ты, быдло лаптекопытное под прокси из Испании живешь как свинья, по шею в говне, жрешь говно, пьешь говно, в говне и подохнешь. Буде деокупація Криму - буде вода, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6267 Буде деокупація Криму - буде вода, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6267 Буде деокупація Криму - буде вода, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6267
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08.02.2021 08:27 Ответить
Днём деньги -вечером стулья, вечером деньги - утром стулья .... Да похеру как там у них с водой😁😁😁😁
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07.02.2021 15:41 Ответить
Будет деоккупация Крыма - будет вода, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8096
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07.02.2021 15:42 Ответить
Ещё пусть украинский Таганрог отдадут за аренду острова Крым Буде деокупація Криму - буде вода, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1039
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08.02.2021 08:18 Ответить
И это правильно
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07.02.2021 15:45 Ответить
О медведчуковских каналах он уже сказал. Скоро заговорит про подачу воды?!
Будет деоккупация Крыма - будет вода, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1283
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07.02.2021 15:47 Ответить
Арестович обычная шлюха подзаборная...
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07.02.2021 16:39 Ответить
Гадав, що тема води в Крим закрита, а виявляється що ще "булькає".
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07.02.2021 15:53 Ответить
Закрыты только у твоего ***** мозги
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07.02.2021 15:55 Ответить
А це ще що за Пилип вискочив з конопель? Любитель *****? Хукаєш тут на всіх. Не похмелився чи що?
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07.02.2021 19:20 Ответить
не булькає а хрипить по пересохшій горлянці

і чим далі, тим буде дужче.

Маємо готуватись до військового вторгнення



подивіться ось це:
Обезвоживание.
Рассказ о том, как Крым остался без воды
https://www.proekt.media/narrative/voda-krym/

Криму - капець !!!!!!!!!!!! Будет деоккупация Крыма - будет вода, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2718
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07.02.2021 16:07 Ответить
Хрен там, херсонские аграрии не оддадуд.
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07.02.2021 16:01 Ответить
Будет деоккупация Крыма - будет вода, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7518
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07.02.2021 16:05 Ответить
КРЫМ, территория Украины, нагло оккупированная иностранными войсками, войсками РФ - без воды и засыхает - ЭТО ЦЕЛИКОМ НОРМАЛЬНО !
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07.02.2021 16:40 Ответить
Сидит мальчик-инвалид, ручек и ножек нет, в кресле, смотрит мультики по телевизору.
Заходит в комнату папа, подходит к телеку, включает новости. Мальчик говорит:
- Папа, но я же смотрел мультики!
- Ой, прости, сынок, ну подойди, переключи обратно на свой канал.
Мальчик, со слезами:
- Папа, но как же я подойду, у меня же ножек нет, как же я переключу, у меня же ручек нет!
Папа (строго и поучительно):
- Нет ножек - нет и мультиков!
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07.02.2021 16:44 Ответить
Мониторинговая миссия ООН і тут тіпа озабоченность виражаєтЬ. Кацапня не несет полную отвєтствєнность, а несет основную ответственность...
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07.02.2021 17:14 Ответить
Буде деокупація Криму - буде вода, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9127
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07.02.2021 17:16 Ответить
А шо *********, эта идея, можна заодно и кульки постирать, ну как при вяликом совке.
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07.02.2021 18:25 Ответить
Буде деокупація Криму - буде вода, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1605
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07.02.2021 19:36 Ответить
Право голоса ОПЗЖ в Раде, это как право голоса Аль-Каиды в Капитолии Вашингтона.

Буде деокупація Криму - буде вода, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7677
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07.02.2021 17:20 Ответить
Буде деокупація Криму - буде вода, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4304
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07.02.2021 19:35 Ответить
Добре,що позиція ***** не така "жосткая",як у нашого Кулеби...А то б забрав пів Дніпра...
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07.02.2021 17:37 Ответить
Шо оно забрать может, это ему не Донбасс, где оно выезжает втихаря, как крыса, за счёт коллаборантыов, до Днепра, это война нужна, а это в планы вечноправящего не входит, могут и головы полететь.
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07.02.2021 18:30 Ответить
Деокупація?...а чому не визволення?...
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07.02.2021 17:48 Ответить
Визволяти там вже нікого. Забираємо нашу землю а їхніх інтернуємо "на *********".
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07.02.2021 20:43 Ответить
А шо тама ущэмленныя русскаязычныя бабла больше сейчас зарабатываете без биндер?
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07.02.2021 18:22 Ответить
Респектище міністру МЗС Кулебі !!! Стопудова відповідь рашистським окупантам і їхнім крИсячим посіпакам!!!
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07.02.2021 19:33 Ответить
В чому проблема? Верблюди живуть же в пустелі.
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07.02.2021 19:49 Ответить
Буде деокупація Криму - буде вода, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9571
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07.02.2021 21:13 Ответить
скорее бы эти бездарные идиоты ушли из власти
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08.02.2021 08:31 Ответить
 
 