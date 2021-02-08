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Україна планує почати вакцинацію 15 лютого, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Україна планує почати вакцинацію 15 лютого, - Степанов

Попередньо, визначена дата початку процесу вакцинації в Україні. Це 15 лютого поточного року.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав під час брифінгу в Києві, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми очікуємо, що з 15 лютого ми почнемо вакцинацію", - сказав Степанов. Він запевнив, що в Україні буде вакцинація виключно безпечною вакциною.

"Кількість виробників цих вакцин - буде мінімум 3-4-5 виробників. Ви всі розумієте, що зараз кілька виробників закінчують дослідження на третій стадії випробування. Наприклад, у другому півріччі 2021 року з'явиться ще одна вакцина. Тому всі вакцини будуть безпечні. І немає різниці, вакциною якого виробника будемо вакцинувати", - додав Степанов.

Читайте також: У кожному регіоні вакцинацію проводитимуть у середньому 23 мобільні бригади, - Степанов
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Топ коментарі
+2



tZE inform

@tZEinform

·5 ч

По обещаниям министра Степанова (свидетели - Зеленский, Шмыгаль, Радуцкий, 165 депутатов "СН") вакцинация в Украине начнется 15 февраля. За неделю до события НИ ОДНА вакцина не зарегистрирована в Украине в надлежащем порядке. Не созданы пункты вакцинации, не проверены объекты хранения вакцины, не разработаны логистические пути доставки вакцины в регионы. Кроме того у МОЗ нет утвержденного плана вакцинации.
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08.02.2021 14:57
+1
Та на здоров'я- але точно без мене.
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08.02.2021 14:53
+1
я что-то тоже очкую... может проверим сначала на избранниках?)) не дай Бог заболеют))
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08.02.2021 14:55
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Та на здоров'я- але точно без мене.
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08.02.2021 14:53 Відповісти
И даже Пэтр Лэксиевич не помешает, вернее, раньше не начнет.
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08.02.2021 14:54 Відповісти
я что-то тоже очкую... может проверим сначала на избранниках?)) не дай Бог заболеют))
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08.02.2021 14:55 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·5 ч

По обещаниям министра Степанова (свидетели - Зеленский, Шмыгаль, Радуцкий, 165 депутатов "СН") вакцинация в Украине начнется 15 февраля. За неделю до события НИ ОДНА вакцина не зарегистрирована в Украине в надлежащем порядке. Не созданы пункты вакцинации, не проверены объекты хранения вакцины, не разработаны логистические пути доставки вакцины в регионы. Кроме того у МОЗ нет утвержденного плана вакцинации.
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08.02.2021 14:57 Відповісти
Вот, чесное слово, нет слов. Я не знаю, как там сказал Степашка, но заголовок на сайте просто "Бімба у вагіні". Как Украина может, что-то начать. Начать и кончить может только правительство, ну в крайнем случае Степашка с Ляшко (санитаром). Так и надо и говорить и писать "Мы, правительство/министерство планируем начать вакцинацию"
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08.02.2021 14:59 Відповісти
А как Рашка может напасть? напасть могут боевики Шойгу.
Или как Сенегал может быть чемпионом по бегу - чемпионом может быть Мгубаге Мбумбегу, гражданин Сенегала, но не сам Сенегал, верно?
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08.02.2021 15:02 Відповісти
Слово Бобу, вирус уже мутировал и Стебанов только выкупит неликвид, а потом опять по новой - будет новая вакцина, он опять будет тянуть кота за усы, потом наконец то купит, но вирус тоже не пинцетом делан - хоба, и опять мутировал Украина планирует начать вакцинацию 15 февраля, - Степанов - Цензор.НЕТ 4776
И Стебанов подает заявление.... на увеличение з/п - мол работаю все время, а вирус как будто насмехается с Зеленского)
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08.02.2021 15:00 Відповісти
Кретинизму нет предела!
К вопросу кто, чем должен заниматься. Есть главный санитарный врач Ляшко, который и должен выдавать инфоормацию и требовать от Министра выполнять свои функции, обеспечить этого врача тем, что он запрашивает, эта должность специально была возобновлена. когда каждый министр занимается неизвестно чем получается бардак.
К продолжению темы, когда министр занимается поставкой "вертолетов" в то время когда патрулям не наче ездить, или закупают Э/Э когда свои Э/генерирующие предприяти стоят. А потому и ни с кого не спросишь "А чем, вы, занимались все это время?". А он в ответ УКРАИНА не закупила.
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08.02.2021 15:14 Відповісти
а вас не для того призначили, щоб планували ви?
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08.02.2021 15:00 Відповісти
якого року????
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08.02.2021 15:02 Відповісти
И нет разницы, вакциной какого производителя будем вакцинировать" вобщем поняли какаяразница
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08.02.2021 15:02 Відповісти
Чует моё сердце, что граждане не кинутся и очередей по записи точно не будет. Україна планує почати вакцинацію 15 лютого, - Степанов - Цензор.НЕТ 2367
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08.02.2021 15:09 Відповісти
А украинцы планируют?
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08.02.2021 15:48 Відповісти
 
 