Україна планує почати вакцинацію 15 лютого, - Степанов
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Попередньо, визначена дата початку процесу вакцинації в Україні. Це 15 лютого поточного року.
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав під час брифінгу в Києві, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми очікуємо, що з 15 лютого ми почнемо вакцинацію", - сказав Степанов. Він запевнив, що в Україні буде вакцинація виключно безпечною вакциною.
"Кількість виробників цих вакцин - буде мінімум 3-4-5 виробників. Ви всі розумієте, що зараз кілька виробників закінчують дослідження на третій стадії випробування. Наприклад, у другому півріччі 2021 року з'явиться ще одна вакцина. Тому всі вакцини будуть безпечні. І немає різниці, вакциною якого виробника будемо вакцинувати", - додав Степанов.
Топ коментарі
+2 Власов Сергей b3083465
показати весь коментар08.02.2021 14:57
+1 Біле Пальто
показати весь коментар08.02.2021 14:53
+1 товарищ Маузер 2
показати весь коментар08.02.2021 14:55
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
tZE inform
@tZEinform
·5 ч
По обещаниям министра Степанова (свидетели - Зеленский, Шмыгаль, Радуцкий, 165 депутатов "СН") вакцинация в Украине начнется 15 февраля. За неделю до события НИ ОДНА вакцина не зарегистрирована в Украине в надлежащем порядке. Не созданы пункты вакцинации, не проверены объекты хранения вакцины, не разработаны логистические пути доставки вакцины в регионы. Кроме того у МОЗ нет утвержденного плана вакцинации.
Или как Сенегал может быть чемпионом по бегу - чемпионом может быть Мгубаге Мбумбегу, гражданин Сенегала, но не сам Сенегал, верно?
И Стебанов подает заявление.... на увеличение з/п - мол работаю все время, а вирус как будто насмехается с Зеленского)
К вопросу кто, чем должен заниматься. Есть главный санитарный врач Ляшко, который и должен выдавать инфоормацию и требовать от Министра выполнять свои функции, обеспечить этого врача тем, что он запрашивает, эта должность специально была возобновлена. когда каждый министр занимается неизвестно чем получается бардак.
К продолжению темы, когда министр занимается поставкой "вертолетов" в то время когда патрулям не наче ездить, или закупают Э/Э когда свои Э/генерирующие предприяти стоят. А потому и ни с кого не спросишь "А чем, вы, занимались все это время?". А он в ответ УКРАИНА не закупила.