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Украина планирует начать вакцинацию 15 февраля, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Украина планирует начать вакцинацию 15 февраля, - Степанов

Предварительно определена дата начала процесса вакцинации в Украине. Это - 15 февраля текущего года.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал во время брифинга в Киеве, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы ожидаем, что с 15 февраля мы начнем вакцинацию", - сказал Степанов. Он заверил, что в Украине будет вакцинация исключительно безопасной вакциной.

"Количество производителей этих вакцин - будет минимум 3-4-5 производителей. Вы все понимаете, что сейчас несколько производителей заканчивают исследования на третьей стадии испытания. Например, во втором полугодии 2021 года появится еще одна вакцина. Поэтому все вакцины будут безопасны. И нет разницы, вакциной какого производителя будем вакцинировать", - добавил Степанов.

Читайте также: В каждом регионе вакцинацию будут проводить в среднем 23 мобильные бригады, - Степанов

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2



tZE inform

@tZEinform

·5 ч

По обещаниям министра Степанова (свидетели - Зеленский, Шмыгаль, Радуцкий, 165 депутатов "СН") вакцинация в Украине начнется 15 февраля. За неделю до события НИ ОДНА вакцина не зарегистрирована в Украине в надлежащем порядке. Не созданы пункты вакцинации, не проверены объекты хранения вакцины, не разработаны логистические пути доставки вакцины в регионы. Кроме того у МОЗ нет утвержденного плана вакцинации.
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08.02.2021 14:57
+1
Та на здоров'я- але точно без мене.
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08.02.2021 14:53
+1
я что-то тоже очкую... может проверим сначала на избранниках?)) не дай Бог заболеют))
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08.02.2021 14:55
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Та на здоров'я- але точно без мене.
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08.02.2021 14:53 Ответить
И даже Пэтр Лэксиевич не помешает, вернее, раньше не начнет.
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08.02.2021 14:54 Ответить
я что-то тоже очкую... может проверим сначала на избранниках?)) не дай Бог заболеют))
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08.02.2021 14:55 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·5 ч

По обещаниям министра Степанова (свидетели - Зеленский, Шмыгаль, Радуцкий, 165 депутатов "СН") вакцинация в Украине начнется 15 февраля. За неделю до события НИ ОДНА вакцина не зарегистрирована в Украине в надлежащем порядке. Не созданы пункты вакцинации, не проверены объекты хранения вакцины, не разработаны логистические пути доставки вакцины в регионы. Кроме того у МОЗ нет утвержденного плана вакцинации.
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08.02.2021 14:57 Ответить
Вот, чесное слово, нет слов. Я не знаю, как там сказал Степашка, но заголовок на сайте просто "Бімба у вагіні". Как Украина может, что-то начать. Начать и кончить может только правительство, ну в крайнем случае Степашка с Ляшко (санитаром). Так и надо и говорить и писать "Мы, правительство/министерство планируем начать вакцинацию"
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08.02.2021 14:59 Ответить
А как Рашка может напасть? напасть могут боевики Шойгу.
Или как Сенегал может быть чемпионом по бегу - чемпионом может быть Мгубаге Мбумбегу, гражданин Сенегала, но не сам Сенегал, верно?
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08.02.2021 15:02 Ответить
Слово Бобу, вирус уже мутировал и Стебанов только выкупит неликвид, а потом опять по новой - будет новая вакцина, он опять будет тянуть кота за усы, потом наконец то купит, но вирус тоже не пинцетом делан - хоба, и опять мутировал Украина планирует начать вакцинацию 15 февраля, - Степанов - Цензор.НЕТ 4776
И Стебанов подает заявление.... на увеличение з/п - мол работаю все время, а вирус как будто насмехается с Зеленского)
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08.02.2021 15:00 Ответить
Кретинизму нет предела!
К вопросу кто, чем должен заниматься. Есть главный санитарный врач Ляшко, который и должен выдавать инфоормацию и требовать от Министра выполнять свои функции, обеспечить этого врача тем, что он запрашивает, эта должность специально была возобновлена. когда каждый министр занимается неизвестно чем получается бардак.
К продолжению темы, когда министр занимается поставкой "вертолетов" в то время когда патрулям не наче ездить, или закупают Э/Э когда свои Э/генерирующие предприяти стоят. А потому и ни с кого не спросишь "А чем, вы, занимались все это время?". А он в ответ УКРАИНА не закупила.
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08.02.2021 15:14 Ответить
а вас не для того призначили, щоб планували ви?
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08.02.2021 15:00 Ответить
якого року????
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08.02.2021 15:02 Ответить
И нет разницы, вакциной какого производителя будем вакцинировать" вобщем поняли какаяразница
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08.02.2021 15:02 Ответить
Чует моё сердце, что граждане не кинутся и очередей по записи точно не будет. Україна планує почати вакцинацію 15 лютого, - Степанов - Цензор.НЕТ 2367
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08.02.2021 15:09 Ответить
А украинцы планируют?
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08.02.2021 15:48 Ответить
 
 