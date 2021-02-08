Украина планирует начать вакцинацию 15 февраля, - Степанов

Предварительно определена дата начала процесса вакцинации в Украине. Это - 15 февраля текущего года.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал во время брифинга в Киеве, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы ожидаем, что с 15 февраля мы начнем вакцинацию", - сказал Степанов. Он заверил, что в Украине будет вакцинация исключительно безопасной вакциной.

"Количество производителей этих вакцин - будет минимум 3-4-5 производителей. Вы все понимаете, что сейчас несколько производителей заканчивают исследования на третьей стадии испытания. Например, во втором полугодии 2021 года появится еще одна вакцина. Поэтому все вакцины будут безопасны. И нет разницы, вакциной какого производителя будем вакцинировать", - добавил Степанов.

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