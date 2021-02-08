Украина планирует начать вакцинацию 15 февраля, - Степанов
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Предварительно определена дата начала процесса вакцинации в Украине. Это - 15 февраля текущего года.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал во время брифинга в Киеве, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Мы ожидаем, что с 15 февраля мы начнем вакцинацию", - сказал Степанов. Он заверил, что в Украине будет вакцинация исключительно безопасной вакциной.
"Количество производителей этих вакцин - будет минимум 3-4-5 производителей. Вы все понимаете, что сейчас несколько производителей заканчивают исследования на третьей стадии испытания. Например, во втором полугодии 2021 года появится еще одна вакцина. Поэтому все вакцины будут безопасны. И нет разницы, вакциной какого производителя будем вакцинировать", - добавил Степанов.
Пожалуйста, подождите...
tZE inform
@tZEinform
·5 ч
По обещаниям министра Степанова (свидетели - Зеленский, Шмыгаль, Радуцкий, 165 депутатов "СН") вакцинация в Украине начнется 15 февраля. За неделю до события НИ ОДНА вакцина не зарегистрирована в Украине в надлежащем порядке. Не созданы пункты вакцинации, не проверены объекты хранения вакцины, не разработаны логистические пути доставки вакцины в регионы. Кроме того у МОЗ нет утвержденного плана вакцинации.
Или как Сенегал может быть чемпионом по бегу - чемпионом может быть Мгубаге Мбумбегу, гражданин Сенегала, но не сам Сенегал, верно?
И Стебанов подает заявление.... на увеличение з/п - мол работаю все время, а вирус как будто насмехается с Зеленского)
К вопросу кто, чем должен заниматься. Есть главный санитарный врач Ляшко, который и должен выдавать инфоормацию и требовать от Министра выполнять свои функции, обеспечить этого врача тем, что он запрашивает, эта должность специально была возобновлена. когда каждый министр занимается неизвестно чем получается бардак.
К продолжению темы, когда министр занимается поставкой "вертолетов" в то время когда патрулям не наче ездить, или закупают Э/Э когда свои Э/генерирующие предприяти стоят. А потому и ни с кого не спросишь "А чем, вы, занимались все это время?". А он в ответ УКРАИНА не закупила.