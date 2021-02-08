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Щоб вакцинувати проти коронавірусу достатньо громадян, керівництву України доведеться добряче попрацювати, - посол ЄС Маасікас

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Щоб вакцинувати проти коронавірусу достатньо громадян, керівництву України доведеться добряче попрацювати, - посол ЄС Маасікас

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас вважає, що український уряд вчасно і на належному рівні вжив заходів для подолання пандемії COVID-19, завдяки чому ситуація в Україні розвивалася рівномірно і без особливих криз.

Про це Маасікас заявив на брифінгу в рамках Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Всі заходи, які українська влада вжила з минулого березня, були впроваджені вчасно і належним чином, кількість померлих від коронавірусу в Україні порівняно з іншими країнами ЄС відносно невисока. Також у порівнянні з іншими європейськими країнами, завдяки тим заходам, яких вжив український уряд, зокрема і локдауну, і запровадженню певних обмежень, можна сказати, що ситуація з коронавірусом розвивалася рівномірно і утримувала на такому рівні протягом усього цього періоду. Я особисто як людина, яка проживає в Україні, теж відчув рівномірність цього процесу. Це також додає плюсів до ситуації з подолання цієї кризи з COVID-19", - сказав Маасікас.

Коментуючи ситуацію з вакцинацією в Україні, голова представництва ЄС зауважив, що поки що цей процес не можна назвати масовим у жодній країні.

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"Наразі вакцинований лише приблизно 1 відсоток населення Євросоюзу. Не йдеться про те, що хтось провакцинований масово, а хтось ні", - зазначив дипломат.

"Один із найважливіших висновків, яких можна дійти в цій ситуації, – це важливість довіри в такій боротьбі. Зрозуміло сьогодні, що у країн із найвищим рівнем довіри до уряду було краще реагування на пандемію. По-перше, ідеться про довіру до системи охорони здоров'я. По-друге, це довіра до політичних інститутів і ЗМІ. І третє – це довіра до міжнародної солідарності та підтримки", – цитує Маасікаса Гордон.

Водночас він охарактеризував Україну як країну з "дуже низьким рівнем вакцинації протягом останніх років".

"Це також є індикатором нестачі довіри. Тобто для того, щоб вакцинувати достатню кількість людей у вашій країні, безумовно, доведеться попрацювати і докласти неабияких зусиль керівникам країни", – пояснив Маасікас.
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Топ коментарі
+4
руководству Украины придется изрядно потрудиться/ Трудиться не умеет. Вот кукарекать это пожалуйста. Шмыгаль : Украина колоссально увеличит /Мы настроены, - Шмыгаль/ Шмыгаль : нацелен достичь/ имеют перспективы, - Шмыгаль/ Ждем, - Шмыгаль/ будут происходить, - Шмыгаль/ будет найден, - Шмыгаль / Шмыгаль рассчитывает / будет разделено, - Шмыгаль/ могут увеличить, - Шмыгаль/ Шмыгаль: станет / реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль./ Украина планирует к 2070 году отказаться от использования угля, - Шмыгаль.
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08.02.2021 16:27
+3
Им трудится в западло,видосики и телепиар вот на что они только способны. Чтобы вакцинировать от коронавируса достаточно граждан, руководству Украины придется изрядно потрудиться, - посол ЕС Маасикас - Цензор.НЕТ 1188
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08.02.2021 16:26
+2
Трудится Чтобы вакцинировать от коронавируса достаточно граждан, руководству Украины придется изрядно потрудиться, - посол ЕС Маасикас - Цензор.НЕТ 4966? Кому? Руководству Украины Чтобы вакцинировать от коронавируса достаточно граждан, руководству Украины придется изрядно потрудиться, - посол ЕС Маасикас - Цензор.НЕТ 4966? Это где президент за год пять раз в отпуске был? Не считая безрезультатных поездок во всякие Лондоны, Парижы и Оманы за счет налогоплатильщиков
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08.02.2021 16:25
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Кому "їм"?
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08.02.2021 16:23 Відповісти
В когось зараз бомбоне когнітивний дисонанс- хтось похвалив дії діючої української влади. Ату його!)))
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08.02.2021 16:23 Відповісти
Проблема в том что не умеют и не хотят
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08.02.2021 16:23 Відповісти
Це каяття?
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08.02.2021 16:24 Відповісти
Трудится Чтобы вакцинировать от коронавируса достаточно граждан, руководству Украины придется изрядно потрудиться, - посол ЕС Маасикас - Цензор.НЕТ 4966? Кому? Руководству Украины Чтобы вакцинировать от коронавируса достаточно граждан, руководству Украины придется изрядно потрудиться, - посол ЕС Маасикас - Цензор.НЕТ 4966? Это где президент за год пять раз в отпуске был? Не считая безрезультатных поездок во всякие Лондоны, Парижы и Оманы за счет налогоплатильщиков
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08.02.2021 16:25 Відповісти
Им трудится в западло,видосики и телепиар вот на что они только способны. Чтобы вакцинировать от коронавируса достаточно граждан, руководству Украины придется изрядно потрудиться, - посол ЕС Маасикас - Цензор.НЕТ 1188
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08.02.2021 16:26 Відповісти
руководству Украины придется изрядно потрудиться/ Трудиться не умеет. Вот кукарекать это пожалуйста. Шмыгаль : Украина колоссально увеличит /Мы настроены, - Шмыгаль/ Шмыгаль : нацелен достичь/ имеют перспективы, - Шмыгаль/ Ждем, - Шмыгаль/ будут происходить, - Шмыгаль/ будет найден, - Шмыгаль / Шмыгаль рассчитывает / будет разделено, - Шмыгаль/ могут увеличить, - Шмыгаль/ Шмыгаль: станет / реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль./ Украина планирует к 2070 году отказаться от использования угля, - Шмыгаль.
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08.02.2021 16:27 Відповісти
представляю руководство в белых халатах... и со шприцами наперевес )))
ага! будут и работать и трудиться )))) и отдыхать каждые 3 недели )))
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08.02.2021 16:28 Відповісти
Зачем работать и трудиться, когда "найвиличниший" победил россию и ковид в своих видосиках.
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08.02.2021 16:35 Відповісти
Зе такой трудяга, шо капец... Уже почти два года на должности, а его работу с бумагами до сих пор кадрами из говносериала "Слуга урода" иллюстрируют. Зато отдохнуть он только за первій год успел раз 5 или семь, он и сам, небось, давно со счета сбился.
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08.02.2021 16:51 Відповісти
Ми весь час чуємо що "кількість померлих від короновірусу у нас відносно невелике"...Це береться відносно загальної кількості померлих?..Давайте порівняємо цей показник,скажімо,з Німеччиною...Бо це маніпулювання зі смертною статистикою говорить лишень одне - в нас майже не встановлюється причина смерті...
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08.02.2021 17:25 Відповісти
"кількість померлих від короновірусу" - в Украине строго равна нулю, ДЕРЖСТАТ Украины.
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08.02.2021 17:45 Відповісти
как бы они ни трудились, я не дам себе колоть китайскую бодягу, а ********** и подавно.
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08.02.2021 19:46 Відповісти
придется изрядно потрудиться, та и так 24*7*365, и плюс все это в турборежиме, так работают что все вылетает в трубу.
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08.02.2021 20:51 Відповісти
 
 