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Пандемія зблизила Європейський Союз та Україну, - Маасікас

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Пандемія зблизила Європейський Союз та Україну, - Маасікас

Європейський Союз та Україна зблизилися під час пандемії коронавірусу і продовжують співпрацю задля подолання глобального виклику СOVID-19.

Про це заявив глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас під час форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Пандемія зблизила Європейський Союз та Україну, солідарність - це двосторонній процес, ми дуже добре пам'ятаємо українську медичну команду, яка полетіла допомогти Італії в темний момент пандемії саме в цій країні", - сказав глава представництва.

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Він також нагадав, що раніше Євросоюз виділив Україні 190 млн євро в рамках загального пакету допомоги країнам Східного партнерства для боротьби з пандемією коронавірусу.

Водночас Маасікас зазначив, що в Україні дуже низький рівень вакцинації населення за останні роки, і це також є індикатором браку довіри до влади, тому для того, щоб вакцинувати достатню кількість людей, українській владі потрібно буде попрацювати.

Глава представництва додав, що керівники країни повинні об'єднати "амбітні реформи з тим, щоб забезпечити прозорі процедури в закупівлях і побудувати установи, які зможуть долучитися до всеосяжної вакцинації".

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Він також зазначив, що пишається рішенням COVAX надати перші поставки українським медикам вже в середині лютого.
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Топ коментарі
+1
І "брукі" теж не ті. Як і "жильотка".
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08.02.2021 15:18
+1
Есть старій анекдот: их совместное пребывание в кожвенердиспансере очень збизила их
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08.02.2021 15:28
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точно: в нас теж є ковід!
отета співпадєніє!
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08.02.2021 15:12 Відповісти
Как бы "Да"- но "Нет"!
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08.02.2021 15:14 Відповісти
нє той хвасон?
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08.02.2021 15:15 Відповісти
І "брукі" теж не ті. Як і "жильотка".
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08.02.2021 15:18 Відповісти
таки на первом месте должен быть израиль, они уже больше 50% населения пфайцером потыкали
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08.02.2021 16:12 Відповісти
ай ем хеппі вері мач))
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08.02.2021 15:15 Відповісти
Пандемия сблизила Европейский Союз и Украину, - Маасикас

Пандемия сблизила Европейский Союз и Украину, - Маасикас - Цензор.НЕТ 8743 Сказал, что в ЕС стали больше воровать.
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08.02.2021 15:16 Відповісти
а ктото остался в лыжный сезон без Альп.
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08.02.2021 15:18 Відповісти
Есть старій анекдот: их совместное пребывание в кожвенердиспансере очень збизила их
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08.02.2021 15:28 Відповісти
Сблизились несколько десятков человек.Остальные "разблизились" так,что хрен знает,когда и увидятся вживую.
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08.02.2021 15:42 Відповісти
Европу сковывает гоминтерн. А интернациональные гей-вечеринки под запретом даже в Брюсселе.
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08.02.2021 20:14 Відповісти
 
 