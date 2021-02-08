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Пандемия сблизила Европейский Союз и Украину, - Маасикас

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Пандемия сблизила Европейский Союз и Украину, - Маасикас

Европейский Союз и Украина сблизились во время пандемии коронавируса и продолжают сотрудничество ради преодоления глобального вызова СOVID-19.

Об этом заявил глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас во время форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пандемия сблизила Европейский Союз и Украину, солидарность это двусторонний процесс, мы очень хорошо помним украинскую медицинскую команду, которая полетела помочь Италии в темный момент пандемии именно в этой стране", - сказал глава представительства.

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Он также напомнил, что ранее Евросоюз выделил Украине 190 млн евро в рамках общего пакета помощи странам Восточного партнерства для борьбы с пандемией коронавируса.

В то же время Маасикас отметил, что в Украине очень низкий уровень вакцинации населения за последние годы, и это также является индикатором нехватки доверия к власти, поэтому для того, чтобы вакцинировать достаточное количество людей, украинской власти нужно будет поработать.

Глава представительства добавил, что руководители страны должны объединить "амбициозные реформы с тем, чтобы обеспечить прозрачные процедуры в закупках и построить учреждения, которые смогут приобщиться к всеобъемлющей вакцинации".

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Он также отметил, что гордится решением COVAX предоставить первые поставки украинским медикам уже в середине февраля.
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Топ комментарии
+1
І "брукі" теж не ті. Як і "жильотка".
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08.02.2021 15:18
+1
Есть старій анекдот: их совместное пребывание в кожвенердиспансере очень збизила их
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08.02.2021 15:28
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точно: в нас теж є ковід!
отета співпадєніє!
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08.02.2021 15:12 Ответить
Как бы "Да"- но "Нет"!
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08.02.2021 15:14 Ответить
нє той хвасон?
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08.02.2021 15:15 Ответить
І "брукі" теж не ті. Як і "жильотка".
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08.02.2021 15:18 Ответить
таки на первом месте должен быть израиль, они уже больше 50% населения пфайцером потыкали
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08.02.2021 16:12 Ответить
ай ем хеппі вері мач))
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08.02.2021 15:15 Ответить
Пандемия сблизила Европейский Союз и Украину, - Маасикас

Пандемия сблизила Европейский Союз и Украину, - Маасикас - Цензор.НЕТ 8743 Сказал, что в ЕС стали больше воровать.
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08.02.2021 15:16 Ответить
а ктото остался в лыжный сезон без Альп.
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08.02.2021 15:18 Ответить
Есть старій анекдот: их совместное пребывание в кожвенердиспансере очень збизила их
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08.02.2021 15:28 Ответить
Сблизились несколько десятков человек.Остальные "разблизились" так,что хрен знает,когда и увидятся вживую.
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08.02.2021 15:42 Ответить
Европу сковывает гоминтерн. А интернациональные гей-вечеринки под запретом даже в Брюсселе.
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08.02.2021 20:14 Ответить
 
 