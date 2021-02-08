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Паспорта COVID-вакцинации отбросят в прошлое больше, чем сама пандемия, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Паспорта COVID-вакцинации отбросят в прошлое больше, чем сама пандемия, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что создание искусственных механизмов контроля мобильности вроде введения паспортов вакцинации отбросит мир в прошлое даже больше, чем собственно пандемия коронавируса.

Об этом Кулеба заявил в выступлении на Всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам главы МИД, решение вопроса мобильности будет очень важным индикатором того, останемся ли мы в рамках свободного мира, или под предлогом пандемии будут введены новые ограничения для свертывания мобильности и установления дополнительного контроля над ней.

"Насколько мне известно, никаких комплексных решений по поводу паспортов прививок нет - в одних странах говорят: "Давайте" (вводить. - Ред.), в других: "Мы не будем". Поэтому какого-то системного решения по этому поводу не существует, происходит рефлексия под давлением пандемии и требований от правительств "что-то делать", - сказал Кулеба.

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В этом контексте он отметил, что мобильность была одним из ключевых признаков свободного мира.

"Именно она делала наш мир более гуманным, так как знакомство и регулярный контакт с другой культурой, с другой страной стирали противоречия и позволяли чувствовать единство мира... Некоторый контроль должен осуществляться - это безусловно, но вводить искусственные механизмы контроля и сдерживания мобильности на самом деле будет отбрасыванием мира в прошлое даже намного худшим, чем сама пандемия", - считает дипломат.

Как сообщалось ранее, власть Дании заявила о намерении разработать цифровой сертификат вакцинации против болезни COVID-19 для облегчения путешествий граждан. В Великобритании начали работу над "паспортом вакцинации", который будет давать право въезда в определенные страны. Власть Финляндии планирует внедрить сертификат о прохождении вакцинации, который должен упростить гражданам поездки за границу. 

Напомним, что пока в ЕС нет решения о применении единого "паспорта вакцинации".
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Топ комментарии
+4
один из немногих моментов когда соглашусь пожалуй...
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08.02.2021 15:06
+4
Це нова реальність. Спочатку паспорт вакцінацї від Ковід- а потім чіп з відмітками усіх інших вакцінацій.
Що не ясно?
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08.02.2021 15:06
+4
Впринципе после года пандемии смысл вакцинации близок к нулю. Если еще вдобавок учесть на сколько быстро мутирует сам вирус.
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08.02.2021 15:37
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назад в 19 век. чего рашка и добивалась.
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08.02.2021 15:05 Ответить
В РФ не стали вводить паспорта вакцинации.
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08.02.2021 15:08 Ответить
И что? Каким боком это всех остальных касается что стоит делать или не стоит? Или чтобы не так как у кацапов. И не важен здравый смысл.
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08.02.2021 15:36 Ответить
В 19 веке безвиз был огого. Были бы деньги на путешествие.
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08.02.2021 15:22 Ответить
Особенно у кацапских "колхозников".
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08.02.2021 15:25 Ответить
За период с 1861 по 1915 гг. в страны Нового света, в основном в США, из России эмигрировало 3 млн 978 тыс. человек. В основном это были безземельные крестьяне, ремесленники, неквалифицированные рабочие. (с) откедато
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08.02.2021 15:36 Ответить
Это много? Паспорти COVID-вакцинації відкинуть у минуле більше, ніж сама пандемія, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6906
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08.02.2021 15:39 Ответить
один из немногих моментов когда соглашусь пожалуй...
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08.02.2021 15:06 Ответить
А вот соглашаться или нет, надо подумать.

ПАНДЕМИЯ - прямое следствие свободы перемещения (докажите обратное).

За свободу (любую) надо бороться.

Мировое сообщество занимается куйней, вместо разработки СТРАТЕГИИ свободного перемещения с минимизацией возможности возникновения и быстрым купированием начинающихся пандемий.

Вот только не надо сразу - предложи решение, дай ответ) Тут думать надо)
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08.02.2021 16:29 Ответить
а це що перша пандемія?
Та їх уже скільки було, і ніякі обмеження не допомогали, тільки затримували.
чума з азії за кілька років до європи добралася, зараз просто все швидше....
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08.02.2021 22:38 Ответить
Це нова реальність. Спочатку паспорт вакцінацї від Ковід- а потім чіп з відмітками усіх інших вакцінацій.
Що не ясно?
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08.02.2021 15:06 Ответить
нє.... чіп буде з усією біографією, кожним чмихом, кожною лайкою щодо влади,
трасами переміщень та переліком місць де ви їли та какали, і вагою какашок.!!!
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08.02.2021 22:36 Ответить
Все эти "паспорта прививок" просто обреченны на невероятный успех.
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08.02.2021 15:06 Ответить
Нахрен оно вапще нужна эта вакцина ?!
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08.02.2021 15:07 Ответить
...в Украине? У нас и так люди крепкие, слава богу. А как приболел -- дома у всех есть мёд, сало, чесночёк с лучком. Я уже не говорю о "100 граммах". Паспорти COVID-вакцинації відкинуть у минуле більше, ніж сама пандемія, - Кулеба - Цензор.НЕТ 763
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08.02.2021 15:24 Ответить
Впринципе после года пандемии смысл вакцинации близок к нулю. Если еще вдобавок учесть на сколько быстро мутирует сам вирус.
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08.02.2021 15:37 Ответить
Паспорта COVID-вакцинации отбросят в прошлое больше, чем сама пандемия, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4730
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08.02.2021 15:07 Ответить
а чего сложного, 40 баксов на вакцину потратил вот и паспорт
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08.02.2021 15:07 Ответить
Треба, щоб або всі країни одночасно ковід-паспорти, або не вводили взагалі. Вибірковість у цьому питанні не припустима
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08.02.2021 15:19 Ответить
Паспорта COVID-вакцинации отбросят в прошлое больше, чем сама пандемия, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1747 Паспорта COVID-вакцинации отбросят в прошлое больше, чем сама пандемия, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9429
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08.02.2021 15:13 Ответить
А я згоден з Кулебою
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08.02.2021 15:16 Ответить
Ваша "гуманность" погубит раньше времени еще несколько миллионов жителей планеты. Нормально же, правда?
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08.02.2021 15:21 Ответить
Ваша гуманность или негуманность по истечении года пандемии без вакцин и лекарств против вируса вряд ли имеет какое либо значение с точки зрения влияния на ситуацию.
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08.02.2021 15:38 Ответить
Тут Кулеба правий на сто відсотків.
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08.02.2021 15:22 Ответить
Тупых кугутов отбросят однозначно.

С другой стороны, тупым кугутам оттуда не стоило и выбираться.
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08.02.2021 15:46 Ответить
Если богатые и умные не введут надёжный сертификат вакцинации -- нищие и хитрожопые их затопчут... ...бо дешевле будет купить липовую справку, чем вакцину.
И вообще -- неудачникам указывать из середины 20 века о том, как жить в 21 успешным, шо б не провалиться в 19... -- ну : "Це вже, фля, ващє..." *)
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08.02.2021 15:51 Ответить
Зачем паспорта? Сразу чип в голову! С чипом - значит послушный холуй, проезжай! Без чипа - значит животное, ничего не сможешь и даже наличку отберем, грызи кору березы! Вот такое будущее нам готовят Билл Гейтсы и прочие!
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08.02.2021 21:40 Ответить
а було ж колись, жили люди без паспортів!
Назвався, хто-звідки, "я Ісус із Назарета" - проїзжай.
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08.02.2021 22:41 Ответить
 
 