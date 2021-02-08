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Паспорти COVID-вакцинації відкинуть у минуле більше, ніж сама пандемія, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Паспорти COVID-вакцинації відкинуть у минуле більше, ніж сама пандемія, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що створення штучних механізмів контролю мобільності на кшталт введення паспортів вакцинації відкине світ у минуле навіть більше, ніж власне пандемія коронавірусу.

Про це Кулеба заявив у виступі на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами очільника МЗС, вирішення питання мобільності буде дуже важливим індикатором того, чи залишимося ми в рамках вільного світу, чи під приводом пандемії будуть запроваджені нові обмеження для згортання мобільності та встановлення додаткового контролю над нею.

"Наскільки мені відомо, жодних комплексних рішень з приводу паспортів щеплень немає - в одних країнах кажуть: "Давайте (запроваджувати - ред.), в інших: "Ми не будемо". Тому якогось системного рішення з цього приводу не існує, відбувається рефлексія під тиском пандемії і вимог від урядів "щось робити", - сказав Кулеба.

У цьому контексті він наголосив, що мобільність була однією з ключових ознак вільного світу.

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"Саме вона робила наш світ більш гуманним, тому що знайомство і регулярний контакт з іншою культурою, з іншою країною стирали протиріччя і дозволяли відчувати єдність світу... Певний контроль має здійснюватися - це безумовно, але запроваджувати штучні механізми контролю і стримування мобільності насправді буде відкиданням світу в минуле навіть набагато гіршим, ніж сама пандемія", - вважає міністр.

Як повідомлялося раніше, влада Данії заявила про намір розробити цифровий сертифікат вакцинації проти хвороби COVID-19 для полегшення подорожей громадян. У Великій Британії почали роботу над "паспортом вакцинації", який буде давати право в'їзду в певні країни. Влада Фінляндії планує впровадити сертифікат про проходження вакцинації, який повинен спростити громадянам поїздки за кордон.

Нагадаємо, що поки в ЄС немає рішення про застосування єдиного "паспорта вакцинації".

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
один из немногих моментов когда соглашусь пожалуй...
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08.02.2021 15:06
+4
Це нова реальність. Спочатку паспорт вакцінацї від Ковід- а потім чіп з відмітками усіх інших вакцінацій.
Що не ясно?
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08.02.2021 15:06
+4
Впринципе после года пандемии смысл вакцинации близок к нулю. Если еще вдобавок учесть на сколько быстро мутирует сам вирус.
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08.02.2021 15:37
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назад в 19 век. чего рашка и добивалась.
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08.02.2021 15:05 Відповісти
В РФ не стали вводить паспорта вакцинации.
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08.02.2021 15:08 Відповісти
И что? Каким боком это всех остальных касается что стоит делать или не стоит? Или чтобы не так как у кацапов. И не важен здравый смысл.
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08.02.2021 15:36 Відповісти
В 19 веке безвиз был огого. Были бы деньги на путешествие.
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08.02.2021 15:22 Відповісти
Особенно у кацапских "колхозников".
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08.02.2021 15:25 Відповісти
За период с 1861 по 1915 гг. в страны Нового света, в основном в США, из России эмигрировало 3 млн 978 тыс. человек. В основном это были безземельные крестьяне, ремесленники, неквалифицированные рабочие. (с) откедато
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08.02.2021 15:36 Відповісти
Это много? Паспорти COVID-вакцинації відкинуть у минуле більше, ніж сама пандемія, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6906
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08.02.2021 15:39 Відповісти
один из немногих моментов когда соглашусь пожалуй...
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08.02.2021 15:06 Відповісти
А вот соглашаться или нет, надо подумать.

ПАНДЕМИЯ - прямое следствие свободы перемещения (докажите обратное).

За свободу (любую) надо бороться.

Мировое сообщество занимается куйней, вместо разработки СТРАТЕГИИ свободного перемещения с минимизацией возможности возникновения и быстрым купированием начинающихся пандемий.

Вот только не надо сразу - предложи решение, дай ответ) Тут думать надо)
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08.02.2021 16:29 Відповісти
а це що перша пандемія?
Та їх уже скільки було, і ніякі обмеження не допомогали, тільки затримували.
чума з азії за кілька років до європи добралася, зараз просто все швидше....
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08.02.2021 22:38 Відповісти
Це нова реальність. Спочатку паспорт вакцінацї від Ковід- а потім чіп з відмітками усіх інших вакцінацій.
Що не ясно?
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08.02.2021 15:06 Відповісти
нє.... чіп буде з усією біографією, кожним чмихом, кожною лайкою щодо влади,
трасами переміщень та переліком місць де ви їли та какали, і вагою какашок.!!!
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08.02.2021 22:36 Відповісти
Все эти "паспорта прививок" просто обреченны на невероятный успех.
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08.02.2021 15:06 Відповісти
Нахрен оно вапще нужна эта вакцина ?!
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08.02.2021 15:07 Відповісти
...в Украине? У нас и так люди крепкие, слава богу. А как приболел -- дома у всех есть мёд, сало, чесночёк с лучком. Я уже не говорю о "100 граммах". Паспорти COVID-вакцинації відкинуть у минуле більше, ніж сама пандемія, - Кулеба - Цензор.НЕТ 763
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08.02.2021 15:24 Відповісти
Впринципе после года пандемии смысл вакцинации близок к нулю. Если еще вдобавок учесть на сколько быстро мутирует сам вирус.
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08.02.2021 15:37 Відповісти
Паспорта COVID-вакцинации отбросят в прошлое больше, чем сама пандемия, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4730
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08.02.2021 15:07 Відповісти
а чего сложного, 40 баксов на вакцину потратил вот и паспорт
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08.02.2021 15:07 Відповісти
Треба, щоб або всі країни одночасно ковід-паспорти, або не вводили взагалі. Вибірковість у цьому питанні не припустима
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08.02.2021 15:19 Відповісти
Паспорта COVID-вакцинации отбросят в прошлое больше, чем сама пандемия, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1747 Паспорта COVID-вакцинации отбросят в прошлое больше, чем сама пандемия, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9429
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08.02.2021 15:13 Відповісти
А я згоден з Кулебою
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08.02.2021 15:16 Відповісти
Ваша "гуманность" погубит раньше времени еще несколько миллионов жителей планеты. Нормально же, правда?
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08.02.2021 15:21 Відповісти
Ваша гуманность или негуманность по истечении года пандемии без вакцин и лекарств против вируса вряд ли имеет какое либо значение с точки зрения влияния на ситуацию.
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08.02.2021 15:38 Відповісти
Тут Кулеба правий на сто відсотків.
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08.02.2021 15:22 Відповісти
Тупых кугутов отбросят однозначно.

С другой стороны, тупым кугутам оттуда не стоило и выбираться.
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08.02.2021 15:46 Відповісти
Если богатые и умные не введут надёжный сертификат вакцинации -- нищие и хитрожопые их затопчут... ...бо дешевле будет купить липовую справку, чем вакцину.
И вообще -- неудачникам указывать из середины 20 века о том, как жить в 21 успешным, шо б не провалиться в 19... -- ну : "Це вже, фля, ващє..." *)
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08.02.2021 15:51 Відповісти
Зачем паспорта? Сразу чип в голову! С чипом - значит послушный холуй, проезжай! Без чипа - значит животное, ничего не сможешь и даже наличку отберем, грызи кору березы! Вот такое будущее нам готовят Билл Гейтсы и прочие!
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08.02.2021 21:40 Відповісти
а було ж колись, жили люди без паспортів!
Назвався, хто-звідки, "я Ісус із Назарета" - проїзжай.
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08.02.2021 22:41 Відповісти
 
 