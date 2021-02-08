Паспорти COVID-вакцинації відкинуть у минуле більше, ніж сама пандемія, - Кулеба
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що створення штучних механізмів контролю мобільності на кшталт введення паспортів вакцинації відкине світ у минуле навіть більше, ніж власне пандемія коронавірусу.
Про це Кулеба заявив у виступі на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами очільника МЗС, вирішення питання мобільності буде дуже важливим індикатором того, чи залишимося ми в рамках вільного світу, чи під приводом пандемії будуть запроваджені нові обмеження для згортання мобільності та встановлення додаткового контролю над нею.
"Наскільки мені відомо, жодних комплексних рішень з приводу паспортів щеплень немає - в одних країнах кажуть: "Давайте (запроваджувати - ред.), в інших: "Ми не будемо". Тому якогось системного рішення з цього приводу не існує, відбувається рефлексія під тиском пандемії і вимог від урядів "щось робити", - сказав Кулеба.
У цьому контексті він наголосив, що мобільність була однією з ключових ознак вільного світу.
"Саме вона робила наш світ більш гуманним, тому що знайомство і регулярний контакт з іншою культурою, з іншою країною стирали протиріччя і дозволяли відчувати єдність світу... Певний контроль має здійснюватися - це безумовно, але запроваджувати штучні механізми контролю і стримування мобільності насправді буде відкиданням світу в минуле навіть набагато гіршим, ніж сама пандемія", - вважає міністр.
Як повідомлялося раніше, влада Данії заявила про намір розробити цифровий сертифікат вакцинації проти хвороби COVID-19 для полегшення подорожей громадян. У Великій Британії почали роботу над "паспортом вакцинації", який буде давати право в'їзду в певні країни. Влада Фінляндії планує впровадити сертифікат про проходження вакцинації, який повинен спростити громадянам поїздки за кордон.
Нагадаємо, що поки в ЄС немає рішення про застосування єдиного "паспорта вакцинації".
Будь ласка, зачекайте...
ПАНДЕМИЯ - прямое следствие свободы перемещения (докажите обратное).
За свободу (любую) надо бороться.
Мировое сообщество занимается куйней, вместо разработки СТРАТЕГИИ свободного перемещения с минимизацией возможности возникновения и быстрым купированием начинающихся пандемий.
Вот только не надо сразу - предложи решение, дай ответ) Тут думать надо)
Та їх уже скільки було, і ніякі обмеження не допомогали, тільки затримували.
чума з азії за кілька років до європи добралася, зараз просто все швидше....
Що не ясно?
трасами переміщень та переліком місць де ви їли та какали, і вагою какашок.!!!
С другой стороны, тупым кугутам оттуда не стоило и выбираться.
И вообще -- неудачникам указывать из середины 20 века о том, как жить в 21 успешным, шо б не провалиться в 19... -- ну : "Це вже, фля, ващє..." *)
Назвався, хто-звідки, "я Ісус із Назарета" - проїзжай.