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Найкращий захист від пандемії - швидше вакцинувати якомога більше людей, - провідний епідеміолог США Фаучі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Найкращий захист від пандемії - швидше вакцинувати якомога більше людей, - провідний епідеміолог США Фаучі

Найкращий захист від різних варіантів COVID-19 - якнайшвидша вакцинація якомога більшої кількості людей.

Про це заявив у понеділок провідний епідеміолог США Ентоні Фаучі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Хоча, в силу обмеженості наявних запасів, дослідити те, якою буде ефективність вакцин від фірм Pfizer і Moderna, якщо робити одну ін'єкцію замість двох, мало б сенс, таке дослідження займе кілька місяців, зазначив Фаучі, виступаючи на брифінгу для ЗМІ.

Епідеміолог знову закликав населення щепитися з використанням двох ін'єкцій.

Оптимальний підхід до вакцинації - продовжувати діяти так, щоб якомога більше людей отримували першу дозу вакцини, одночасно стежачи за тим, щоб ті, хто щепилися, вчасно отримували і другу дозу, підкреслив Фаучі.

Директор Федеральних Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенська заявила, що радить американцям продовжувати носити захисні маски, а керівництву штатів - не пом'якшувати правил на цей рахунок.

Читайте також: Зеленський обговорив з головою правління Pfizer поставки вакцини від COVID-19 в Україну
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Топ коментарі
+7
Какое-то нездоровое стремление всех поскорее провакцинировать... вызывают подозрение
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08.02.2021 22:17
+2
Mы знаем кто ты такой; мог бы и не палиться.
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08.02.2021 22:12
+1
При этом многие узнают, шо переболели, когда из любопытства сдают на антитела. Может, в прошлом году, а может и пару лет назад.
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08.02.2021 23:31
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сумнівно
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08.02.2021 21:33 Відповісти
пиар можно растянуть на пятилетку, а пятилетку в зеленую историю , шоб навека
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08.02.2021 21:45 Відповісти
Mы знаем кто ты такой; мог бы и не палиться.
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08.02.2021 22:12 Відповісти
Какое-то нездоровое стремление всех поскорее провакцинировать... вызывают подозрение
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08.02.2021 22:17 Відповісти
При этом многие узнают, шо переболели, когда из любопытства сдают на антитела. Может, в прошлом году, а может и пару лет назад.
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08.02.2021 23:31 Відповісти
И так каждый год....
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08.02.2021 23:17 Відповісти
Два раза в год...
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08.02.2021 23:28 Відповісти
По два раза!
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09.02.2021 07:31 Відповісти
ВОЗ уже делала официальное заявление, что ни одна из вакцин не доказала своей эффективности - они не защищают от заражения и передачи инфекции.
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09.02.2021 06:57 Відповісти
Когда она такое заявление? Я впервые слышу. Чушь не пиши.
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09.02.2021 11:23 Відповісти
Толку от вакцинации нет,ВОЗ сами признали:
Эксперты ВОЗ: вакцина не гарантирует полную победу над коронавирусом
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09.02.2021 13:29 Відповісти
И где там написано, что ни одна из вакцин не доказала своей єффективности? Такого не написано. Врать поменьше надо и читать объективно новости.
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09.02.2021 20:54 Відповісти
Сама вакцина не остановит коронавирус - ВОЗ
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09.02.2021 13:32 Відповісти
На всём Земном шаре в тяжелой форме болеет только 105 тыс. человек, а остальные из числа инфицированных - в легкой, либо вообще "бессимптомники". 105 тыс. кой-ко мест для целой планеты - это мизер. Скажем только в одной Германии 600 тыс. больничных мест.
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09.02.2021 07:01 Відповісти
Фаучі, Ральф Барік це ще ті мерзотники, яких фінансував Білл Гейтс для створення ковиду. Їх би на шибеницю в рядок, а вони як чорт із табакерки вилазять і гадять світу.
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09.02.2021 07:58 Відповісти
 
 