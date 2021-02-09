Найкращий захист від пандемії - швидше вакцинувати якомога більше людей, - провідний епідеміолог США Фаучі

Найкращий захист від різних варіантів COVID-19 - якнайшвидша вакцинація якомога більшої кількості людей.

Про це заявив у понеділок провідний епідеміолог США Ентоні Фаучі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Хоча, в силу обмеженості наявних запасів, дослідити те, якою буде ефективність вакцин від фірм Pfizer і Moderna, якщо робити одну ін'єкцію замість двох, мало б сенс, таке дослідження займе кілька місяців, зазначив Фаучі, виступаючи на брифінгу для ЗМІ.

Епідеміолог знову закликав населення щепитися з використанням двох ін'єкцій.

Оптимальний підхід до вакцинації - продовжувати діяти так, щоб якомога більше людей отримували першу дозу вакцини, одночасно стежачи за тим, щоб ті, хто щепилися, вчасно отримували і другу дозу, підкреслив Фаучі.

Директор Федеральних Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенська заявила, що радить американцям продовжувати носити захисні маски, а керівництву штатів - не пом'якшувати правил на цей рахунок.

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