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Контрдиверсійні навчання відбудуться в Харкові та області, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Події

Контрдиверсійні навчання відбудуться в Харкові та області, - СБУ

З вівторка по п'ятницю Служба безпеки України проводитиме на території Харкова та області масштабні тренування з протидії диверсійним проявам.

Про це повідомив у Фейсбуці начальник пресцентру Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, інформує Цензор.НЕТ.

"Метою проведення згаданих тренувань є забезпечення ефективного реагування державної антитерористичної системи на загрози вчинення терористичного акту або диверсії, а також мінімізації їх наслідків", - написав Абдула.

"Приносимо вибачення за тимчасові незручності і просимо харків'ян і гостей міста з розумінням поставитися до необхідності проведення протидиверсійних тренувань", - додав він.

Контрдиверсійні навчання триватимуть 4 дні - з 9 по 12 лютого.

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Ну и толку их проводить? Поймали кого-нибуть.
Приходят кацапские шавки и их выкупают
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08.02.2021 23:24 Відповісти
в Харькове самое сепарское СБУ.. какие нафиг, контрдеверсии?!
максимум, покашмарят армянские рестораны на предмете шашлыка..
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08.02.2021 23:33 Відповісти
 
 