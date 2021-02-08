Контрдиверсионные учения пройдут в Харькове и области, - СБУ

Со вторника по пятницу Служба безопасности Украины будет проводить на территории Харькова и области масштабные тренировки по противодействию диверсионным проявлениям.

Об этом сообщил в Фейсбуке начальник пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, информирует Цензор.НЕТ.

"Целью проведения указанных тренировок является обеспечение эффективного реагирования государственной антитеррористической системы на угрозы совершения террористического акта или диверсии, а также минимизации их последствий", - написал Абдула.

"Приносим извинения за временные неудобства и просим харьковчан и гостей города с пониманием отнестись к необходимости проведения противодиверсионных тренировок", - добавил он.

Контрдиверсионные учения продлятся 4 дня - с 9 по 12 февраля.

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