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Контрдиверсионные учения пройдут в Харькове и области, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Контрдиверсионные учения пройдут в Харькове и области, - СБУ

Со вторника по пятницу Служба безопасности Украины будет проводить на территории Харькова и области масштабные тренировки по противодействию диверсионным проявлениям.

Об этом сообщил в Фейсбуке начальник пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, информирует Цензор.НЕТ.

"Целью проведения указанных тренировок является обеспечение эффективного реагирования государственной антитеррористической системы на угрозы совершения террористического акта или диверсии, а также минимизации их последствий", - написал Абдула.

"Приносим извинения за временные неудобства и просим харьковчан и гостей города с пониманием отнестись к необходимости проведения противодиверсионных тренировок", - добавил он.

Контрдиверсионные учения продлятся 4 дня - с 9 по 12 февраля.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский утвердил план допуска иностранных военных в Украину для проведения учений в 2021 году

Автор: Ольга Лузан
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Ну и толку их проводить? Поймали кого-нибуть.
Приходят кацапские шавки и их выкупают
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08.02.2021 23:24 Ответить
в Харькове самое сепарское СБУ.. какие нафиг, контрдеверсии?!
максимум, покашмарят армянские рестораны на предмете шашлыка..
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08.02.2021 23:33 Ответить
 
 