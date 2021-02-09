Для висновку про неефективність вакцини AstraZeneca проти південноафриканського штаму коронавірусу недостатньо даних, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я закликає не відмовлятися від вакцини AstraZeneca через те, що вона може бути менш ефективною в боротьбі з південноафриканським штамом коронавірусу.

Про це заявила головна наукова співробітниця ВООЗ Сумья Свамінатан, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Було невелике дослідження, що вказує на низьку ефективність вакцини, і воно говорить нам, що потрібно більше даних", - заявила Свамінатан.

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Вона додала, що вакцина проти коронавірусу AstraZeneca знижує рівень важких випадків захворювання та скорочує кількість госпіталізацій.

"Наше головне завдання в межах боротьби з пандемією полягає в тому, щоб знизити смертність та скоротити захворюваність", - наголосила представниця ВООЗ.