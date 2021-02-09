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Новини Коронавірус і карантин
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Для висновку про неефективність вакцини AstraZeneca проти південноафриканського штаму коронавірусу недостатньо даних, - ВООЗ

Для висновку про неефективність вакцини AstraZeneca проти південноафриканського штаму коронавірусу недостатньо даних, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я закликає не відмовлятися від вакцини AstraZeneca через те, що вона може бути менш ефективною в боротьбі з південноафриканським штамом коронавірусу.

Про це заявила головна наукова співробітниця ВООЗ Сумья Свамінатан, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Було невелике дослідження, що вказує на низьку ефективність вакцини, і воно говорить нам, що потрібно більше даних", - заявила Свамінатан.

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Вона додала, що вакцина проти коронавірусу AstraZeneca знижує рівень важких випадків захворювання та скорочує кількість госпіталізацій.

"Наше головне завдання в межах боротьби з пандемією полягає в тому, щоб знизити смертність та скоротити захворюваність", - наголосила представниця ВООЗ.

Автор: 

вакцина (4419) ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+3
Для вывода о неэффективности вакцины AstraZeneca против южноафриканского штамма коронавируса недостаточно данных, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3702
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09.02.2021 01:58
+2
Для вывода о неэффективности вакцины AstraZeneca против южноафриканского штамма коронавируса недостаточно данных, - ВОЗ

А про ефективність - достатньо ?
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09.02.2021 02:08
+2
Прививки нужны - однозначно. Но учитывая крысиную возню вокруг вакцин, я не собираюсь делать прививку, хотя мне уже 61 год. Не хочу быть подопытным кроликом и попасть в список на физическое сокращение населения пенсионного возраста.
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09.02.2021 07:38
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Для вывода о неэффективности вакцины AstraZeneca против южноафриканского штамма коронавируса недостаточно данных, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3702
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09.02.2021 01:58 Відповісти
Если у Индиийской вакцыны проблемы то представляю что там с мордовской! Безопасней Новичком ширнуться!
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09.02.2021 07:07 Відповісти
Для вывода о неэффективности вакцины AstraZeneca против южноафриканского штамма коронавируса недостаточно данных, - ВОЗ

А про ефективність - достатньо ?
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09.02.2021 02:08 Відповісти
У яких країнах проводять вакцинування цими вакцинами, яка їх ефективність і принцип дії? Де почитати?
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09.02.2021 02:26 Відповісти
https://www.who.int/
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09.02.2021 02:31 Відповісти
https://www.express.co.uk/news/politics/1392962/eu-vaccine-latest-astrazeneca-switzerland-ban-oxford-vaccine-uk-latest Отут
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09.02.2021 02:33 Відповісти
Для вывода о неэффективности вакцины AstraZeneca против южноафриканского штамма коронавируса недостаточно данных, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 6539
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09.02.2021 02:31 Відповісти
Ето я, глянув відєо про зупинені мускули. Який же ******* піздєц. Господи *****.

https://twitter.com/mademoiselle_87/status/1358803537535369218
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09.02.2021 02:35 Відповісти
Можна було попередити, що це - оте ...
Тьху ...
10 сек - ледве.
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09.02.2021 02:48 Відповісти
Навіть ведуча ******!
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09.02.2021 02:50 Відповісти
Думаю, що якби замість Степанова було порожнє місце, то справи з вакциною йшли б краще. Бо не було б потуг пригальмувати нормальні вакцини для розчистки відкатного китайського «абібасу».
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09.02.2021 02:10 Відповісти
Обезьян не вакцинируют,Мавзолей закрыт...
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09.02.2021 03:38 Відповісти
А вы их дустом пробовали?
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09.02.2021 07:08 Відповісти
Вообще подход к регистрации вакцин вызывает вопросы - одни разрешают на ура без всяких проволочек, другие подозрительно долго мурыжат, хотя третью стадию исследований ни одна вакцина не прошла, а кто будет отвечать за гибель людей если рекомендованная ВОЗ вакцина не будет соответствовать критериям и приведет к массовой гибели людей? Правильно сделал Трамп, что отказался содержать эту организацию, не выполняет ВОЗ своих обязанностей, гнать этих коррупционеров к чертовой матери.
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09.02.2021 07:22 Відповісти
в ВОЗ система следующая: есть ряд компаний из ЗапЕвропы, США и две из Японии. Они считаются доверенными партнерами ВОЗ и могут продвигать свои лекарства без предварительных заключений об их эффективности...именно так вакцины Пфайзера и АстраЗенеки оказались "доверенными вакцинами", хотя они до сих пор не прошли даже третьей стадии испытаний...Остальные же обязательно должны сперва завершить все стадии испытаний и дать свои результаты для проверки - и лишь тогда их продукт может быть одобрен.
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09.02.2021 08:59 Відповісти
Прививки нужны - однозначно. Но учитывая крысиную возню вокруг вакцин, я не собираюсь делать прививку, хотя мне уже 61 год. Не хочу быть подопытным кроликом и попасть в список на физическое сокращение населения пенсионного возраста.
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09.02.2021 07:38 Відповісти
А для вывода эффективности - достаточно!
Парадокс?
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09.02.2021 09:18 Відповісти
Ех ви ж крутії…Яка фантастична гра слів.
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09.02.2021 13:07 Відповісти
Сумія Свамінатан - індійський педіатр і клінічний вчений... Институт сыворотки Индии (Serum Institute of India) ...22 января COVAX также подтвердил, что воспользуется возможностью - через существующее соглашение с Институтом сыворотки Индии...Институт сыворотки Индии (Serum Institute of India), крупнейший в мире производитель вакцин, инвестирует 100 млн долларов в...вакцину...AstraZeneca...Jan. 3, 2021 India authorizes a version of the vaccine called Covishield, made by the Serum Institute of India....

Вкладено в неї багато. І ціна доступна - price of $3 to $4 per dose... Але мутили з результатами третьої фази, потім щось з кацапами пробували замутить (наче б то не чутно про продовження співпраці), потім вляпались, що поліція Бельгії заявлялась на їх завод, а ЕУ заборонила експорт за межі ЕУ (читай на Альбіон), бо не виконували контрактів... І ось - проти мутанта з ПАР, як показали результати - малоефективна, та і для людей 65+ також... Зараз в Штатах баталії реєструвати нашвидкоруч її, чи все ж провести повну перевірку.... Охохо...далі буде...
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09.02.2021 19:29 Відповісти
 
 