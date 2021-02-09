Для висновку про неефективність вакцини AstraZeneca проти південноафриканського штаму коронавірусу недостатньо даних, - ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров'я закликає не відмовлятися від вакцини AstraZeneca через те, що вона може бути менш ефективною в боротьбі з південноафриканським штамом коронавірусу.
Про це заявила головна наукова співробітниця ВООЗ Сумья Свамінатан, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Було невелике дослідження, що вказує на низьку ефективність вакцини, і воно говорить нам, що потрібно більше даних", - заявила Свамінатан.
Вона додала, що вакцина проти коронавірусу AstraZeneca знижує рівень важких випадків захворювання та скорочує кількість госпіталізацій.
"Наше головне завдання в межах боротьби з пандемією полягає в тому, щоб знизити смертність та скоротити захворюваність", - наголосила представниця ВООЗ.
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А про ефективність - достатньо ?
https://twitter.com/mademoiselle_87/status/1358803537535369218
Тьху ...
10 сек - ледве.
Парадокс?
Вкладено в неї багато. І ціна доступна - price of $3 to $4 per dose... Але мутили з результатами третьої фази, потім щось з кацапами пробували замутить (наче б то не чутно про продовження співпраці), потім вляпались, що поліція Бельгії заявлялась на їх завод, а ЕУ заборонила експорт за межі ЕУ (читай на Альбіон), бо не виконували контрактів... І ось - проти мутанта з ПАР, як показали результати - малоефективна, та і для людей 65+ також... Зараз в Штатах баталії реєструвати нашвидкоруч її, чи все ж провести повну перевірку.... Охохо...далі буде...