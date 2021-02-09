Накопичувальну пенсійну систему запровадять у 2021 році, - Шмигаль
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Запровадження накопичувальної пенсійної системи - це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За словами Шмигаля, уряд розробив із Міністерством соціальної політики стратегію впровадження накопичувальної пенсійної системи.
"Упевнений, що цього року ми всі побачимо запровадження законодавства і такої накопичувальної пенсійної системи в Україні", - заявив прем'єр-міністр.
Глава уряду підкреслив, що запровадження накопичувальної пенсійсноі системи має за собою дві основи: забезпечення гідної пенсії громадянам і в майбутньому всім українцям, також це елемент інвестиції в економіку.
Раніше повідомлялося, що якщо закон про накопичувальну пенсійну систему вдасться прийняти у 2021 році, то з 1 січня 2023 року всі українці молодше 50 років почнуть накопичувати пенсійні відрахування на своїх індивідуальних рахунках.
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Кабмин разработал с Министерством социальной политики стратегию внедрения накопительной пенсионной системы."
Зелень не здатна мислити стратегічно.
а з цих грошей ще треба нараховувати зп директору і буху
типапенсійного фонду..
Ввели. Заморозили. Зникло.
"Это был обман граждан". Куда исчезли два триллиона из Пенсионного фонда"
Но очевидно что руководству страны нужны лохи для грабежа, а не забота о будующих пенсиях!
в Україні немає фондового ринку,
відсотки по депозитам менші за інфляцію..
а довіряти свою зп "капітанам укр.бізнесу", тобто
олігархам, хвірташу, ахметке, пете, льовочкіну, бабакову, жеваго і тд...,
то дурних немає
Мое бурное воображение отказывается выдать рациональное толкование этого бреда.
Візьмемо хоча б прямий зв'язок між ідеями Зеленського про курси для депутатів від СН та ***** про курси для депутатів від ЄР.
Як бачимо, або ж Зеленський у всьому копіює свого кумира, або ж у них просто однакові думки. Просто у Зеленського на рік пізніше з'явилася.
Бо ***** почав проводити тренінги своїх єдіноросів в 2018, а Зеленський своїх слуг- в 2019.
Але в обох випадках- ;интерактивные лекции, тренинги и семинары с участием политиков и экспертов в сфере политических технологий;.
Шляхом РФ!
Я ще маю час виїхати і заробити людську пенсію.
А банку заройте в подвале.