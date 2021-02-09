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Накопичувальну пенсійну систему запровадять у 2021 році, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Накопичувальну пенсійну систему запровадять у 2021 році, - Шмигаль

Запровадження накопичувальної пенсійної системи - це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, уряд розробив із Міністерством соціальної політики стратегію впровадження накопичувальної пенсійної системи.

"Упевнений, що  цього року ми всі побачимо запровадження  законодавства і такої накопичувальної пенсійної системи в Україні", - заявив прем'єр-міністр.

Глава уряду підкреслив, що запровадження накопичувальної пенсійсноі системи має за собою дві основи: забезпечення гідної пенсії громадянам і в майбутньому всім українцям, також це елемент інвестиції в економіку.

Раніше повідомлялося, що якщо закон про накопичувальну пенсійну систему вдасться прийняти у 2021 році, то з 1 січня 2023 року всі українці молодше 50 років почнуть накопичувати пенсійні відрахування на своїх індивідуальних рахунках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впровадження накопичувального рівня пенсійної системи очікується з 2023 року, - Мінсоцполітики

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Топ коментарі
+23
Вспомните про судьбу сберегательных книжек в союзе... освободите меня от налогов и я сам позабочусь о своей старости, не надо мне помогать!
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09.02.2021 10:52
+14
А приватними пенсійними фондами будуть керувати ті, хто свого часу створював довірчі трасти та кредитні спілки...
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09.02.2021 10:52
+12
Как можно что-то копить в стране в которой государственное планирование краткосрочное? Где инфляция в год больше 20%?
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09.02.2021 10:53
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Вспомните про судьбу сберегательных книжек в союзе... освободите меня от налогов и я сам позабочусь о своей старости, не надо мне помогать!
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09.02.2021 10:52 Відповісти
Собирать на старость в гривне, это еще похлеще чем в деревянных. Гривня давно уже доказала свою нестабильность.
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09.02.2021 11:14 Відповісти
А приватними пенсійними фондами будуть керувати ті, хто свого часу створював довірчі трасти та кредитні спілки...
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09.02.2021 10:52 Відповісти
А потім юрбились біля тих фондів. Віддайте наші гроші, а грошики полетіли у вирій. Накопительную пенсионную систему введут в 2021 году, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 82
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09.02.2021 10:56 Відповісти
Подождем пока закончится каденцЫя зебилов и тогда будем чота накапливать Накопительную пенсионную систему введут в 2021 году, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9986
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09.02.2021 10:52 Відповісти
тобто до цього ти був готовий заморозити свої кошти на 40 років?!))
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09.02.2021 11:03 Відповісти
Даже не мечтай. Не важно кто у руля - Зепо или Пепо, мафия одна и та же. Меняються только головы гидры. Но она этих голов может отрастить сколько пожелает.
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09.02.2021 11:16 Відповісти
Как можно что-то копить в стране в которой государственное планирование краткосрочное? Где инфляция в год больше 20%?
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09.02.2021 10:53 Відповісти
"
Кабмин разработал с Министерством социальной политики стратегию внедрения накопительной пенсионной системы."
Накопительную пенсионную систему введут в 2021 году, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6299 Зелень не здатна мислити стратегічно.
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09.02.2021 10:53 Відповісти
И через 20 лет накопления превратятся в бумагу
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09.02.2021 10:54 Відповісти
Через 5
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09.02.2021 10:54 Відповісти
через три. Очередные выборы Президента Украины состояться 31 марта 2024 года.
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09.02.2021 10:59 Відповісти
при інфляції 7-10% заощадження у гривні випаровуються за 10 років..

а з цих грошей ще треба нараховувати зп директору і буху
типапенсійного фонду..
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09.02.2021 11:15 Відповісти
Тобто мені це до спини двері.
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09.02.2021 10:55 Відповісти
Ключевые слова - "инвестиция в экономику." Накопительную пенсионную систему введут в 2021 году, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7583. Дальше все будет по проверенной схеме -накопление, заморозка, инфляция. И на выходе на пенсию будет "богатенький" Буратино
Накопительную пенсионную систему введут в 2021 году, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7154
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09.02.2021 10:56 Відповісти
Вместо того чтобы обогащать финансовых мошенников лучше занялись бы, например, внедрением страховой медицины, это и реальнее и полезнее людям.
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09.02.2021 10:57 Відповісти
ПФ никто не хочет спонсировать это тупо яма и им не интерестно
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09.02.2021 10:59 Відповісти
У меня матрасная система накопления в долларах , стабильно, надежно. Банки, каждые 5-7 лет закрывают пачками, а потом люди ждут, когда фонд гарантирования вкладов, выдаст им 150т гривен)))) спасибо, я уж как-то сам.
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09.02.2021 10:59 Відповісти
А Вы доверяете долларам? На такой длительный срок,до Вашей пенсии? А почему Вы так уверены,кто Вам поручился? Н-да...
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09.02.2021 12:40 Відповісти
Доверяю и буду доверять. За 30 лет независимости Украины, еще не было прецедента, чтобы гривна была эквивалентна доллару.))))
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10.02.2021 11:05 Відповісти
ЗЕшулери, на що ви розраховуєте? Люди вам не вірять від слова ЗОВСІМ. Занадто багато брехали.
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09.02.2021 11:01 Відповісти
На "Велике будивництво"-не хватило?Вы пля..-"ковидный фонд",растащили,а теперь-накопительные пенсии.Понравилось? Накопичувальну пенсійну систему запровадять у 2021 році, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1502
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09.02.2021 11:01 Відповісти
Господи образумь и отведи этих горе руководителей типа шмыгаля и разумкова. Они ведь с головой со своей совладать не способны, куда им до проблем страны. ВР принимает абы чего принять типа электроэнергии от агрессора, а шмыгло озвучивает всякую чушь в виде воды в Крым и накопление в наших банках афёр. По пенсии пока больше вопросов чем ответов, хватит нам "кредитных спилок" где людей обдирают как липу с помощью тех же афёр банков. Сидят и от безделья с ума сходят, то криптовалюту то ещё какую афёру им замутить.
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09.02.2021 11:01 Відповісти
Шось шмигало розійшовся останнім часом. Чує що скоро покотиться за гончаруком?
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09.02.2021 11:02 Відповісти
500000 рабочих мест уже за пол года создал во время карантина и некуда не покатился.
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09.02.2021 11:03 Відповісти
вот єти места пусть и идут к нему в пенсионній фонд))
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09.02.2021 11:04 Відповісти
Ищут твари как людей обмануть! Но дураки уже вимерли))
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09.02.2021 11:05 Відповісти
Все по кацапським лекалам.
Ввели. Заморозили. Зникло.
"Это был обман граждан". Куда исчезли два триллиона из Пенсионного фонда"
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09.02.2021 11:06 Відповісти
the воры на доверии
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09.02.2021 11:10 Відповісти
Нужно наоборот отменять всю Пенсионную систему и быстро делать настоющую реформу судов и прокуратуры. За счет этого в страну зайдем много компаний и инвесторов. И уже за счет этого из бюджета платить мин. пенсию, или сделать так чтобы инвестор не мог зайти в страну не отдав 5% акций населению. Одновременно поднимать фондовый рынок и учить население инвестированию. Иначе вся вот эта дуристика с уровнями пенсий ничем хорошим не закончится.
Но очевидно что руководству страны нужны лохи для грабежа, а не забота о будующих пенсиях!
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09.02.2021 11:12 Відповісти
Увы, нам не суждено дождаться такого, дай Бог чтобы нашим внукам.
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09.02.2021 11:20 Відповісти
Чим ваша програма відрізняється від програми Шмигаля?
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09.02.2021 12:05 Відповісти
Вместо того, чтобы дать возможность украинцам вкладывать деньги в акции предприятий, они разрешают новинскому купить 25% акций облэнерго. А украинцев заставляют отдавать часть зарплаты неизвестно кому. Не верю, что так трудно организовать нормальный фондовый рынок. Не хотят, сссссук#
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09.02.2021 15:59 Відповісти
У наших чинуш только одна программа - для улучшения жизни стада нужно продумывать новые налоги,сборы и прочие способы изъятия денег,чем больше обобрать нищаков,тем более счастливее и довольнее они должны быть.
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09.02.2021 11:16 Відповісти
куди будуть вкладати наші кошти ?
в Україні немає фондового ринку,
відсотки по депозитам менші за інфляцію..

а довіряти свою зп "капітанам укр.бізнесу", тобто
олігархам, хвірташу, ахметке, пете, льовочкіну, бабакову, жеваго і тд...,
то дурних немає
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09.02.2021 11:21 Відповісти
Другими словами молодое поколение будет валить из страны еще активнее, а бизнес уходить в тень еще глубже. Очевидно что при нынешнем раскладе доверия к государству нет вообще.
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09.02.2021 11:26 Відповісти
...обеспечение достойной пенсии гражданам и в будущем всем украинцам...

Мое бурное воображение отказывается выдать рациональное толкование этого бреда.
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09.02.2021 11:58 Відповісти
Гарний був колись банк "Україна", треба було там гроші на пенсію зберігати.
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09.02.2021 12:03 Відповісти
По-любому грабануть ці фонди.
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09.02.2021 12:14 Відповісти
Путин уже грабанул накопительную систему когда его банк ВТБ просел и нас ждет та же история.. Накопичувальну пенсійну систему запровадять у 2021 році, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4291
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09.02.2021 12:33 Відповісти
Ну так а кого наш Вовік наслідує?
Візьмемо хоча б прямий зв'язок між ідеями Зеленського про курси для депутатів від СН та ***** про курси для депутатів від ЄР.
Як бачимо, або ж Зеленський у всьому копіює свого кумира, або ж у них просто однакові думки. Просто у Зеленського на рік пізніше з'явилася.
Бо ***** почав проводити тренінги своїх єдіноросів в 2018, а Зеленський своїх слуг- в 2019.
Але в обох випадках- ;интерактивные лекции, тренинги и семинары с участием политиков и экспертов в сфере политических технологий;.
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09.02.2021 12:50 Відповісти
Так їх, Вовік!
Шляхом РФ!
Я ще маю час виїхати і заробити людську пенсію.
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09.02.2021 12:47 Відповісти
Храните деньги в банке!
А банку заройте в подвале.
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09.02.2021 12:52 Відповісти
вы сначала выбейте с рабочих мест ментов и пограничников которые вышли на пенсию в 40 -45 лет и не дают никуда устроится молодежи.
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09.02.2021 15:01 Відповісти
 
 