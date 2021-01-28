Впровадження накопичувального рівня пенсійної системи очікується з 2023 року, - Мінсоцполітики
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Міністерство соціальної політики сподівається на ухвалення законопроектів №4408 і №2683, що дасть змогу з 2022 року розпочати впровадження другого, накопичувального рівня пенсійної системи для працівників шкідливих, великих підприємств, а з 2023 року - для всіх.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила голова міністерства Марина Лазебна.
"Наразі перед нами стоїть завдання впровадити обов'язкову накопичувальну систему", - наголосила вона на Пенсійному форумі, який відбувається в Києві 27-28 січня.
Згідно з представленою Лазебною презентацією, перший законопроект дасть можливість залучити на 2-й рівень 100 тис. учасників зі щорічними внесками 2 млрд грн, другий - 10 млн із внесками 30-40 млрд грн на рік.
За оцінками міністерства, сьогодні 60%, або 6,5 млн людей отримують пенсію до 3 тис. грн, а середній розмір пенсії становить 3,5 тис. грн станом на 1 січня 2021 року, збільшившись за рік на 425 грн.
"Таким показникам є пояснення: внески оплачують 13,2 млн найманих працівників, а пенсії отримують 11,2 млн пенсіонерів", - зазначила Лазебна. За її словами, детінізація ринку праці й зарплат не відбулася, тому Пенсійний фонд не наповнився коштами, щоб підвищити пенсії.
Як наголосила міністр, в разі збереження такої ситуації коефіцієнт заміщення - відношення пенсії до зарплати - до 2055 року знизиться до 18% з 28,7% у 2020 році та 53,9% - в 2010-му.
Лазебна також уточнила, що у 2020 році до ПФ надійшло 197,7 млрд грн перерахувань і дотацій із держбюджету, а видатки фонду порівняно з видатками держбюджету становлять 37,7%.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запровадження накопичувальної пенсійної системи очікується в 2021 році.
Будь ласка, зачекайте...
Ахах, а разве что-то было сделано для этого? Налоговую систему может пересмотрели, ну или там с коррупцией как-то попытались бороться? Капец. Раз не состоялась детенизация значит попробуем еще больше ободрать. Как всегда.
Глупости. Образно говоря, пенсионер построил Дом ( отдал свой труд государству) , и надеется получить от арендатора плату за исползование его труда.
В ответ продажные писаки начинают говорить, что пенсионеров кормят работающие.
Этих систем было с десяток. Всё, эти накопители, спистили бабло и ********* из страны.
Первые эти системы появились ещё при Горбачеве и расстворились в воздухе после пару лет существования.
Короче,- хер вам.
- блеф
Но к нему нужны депутатские или иные блатные корочки которых у граждан нету...
Увеличение минимальной зарплаты произошло скорее не для улучшения жизни граждан (как думают многие тупые люмпены), а для увеличения вливаний в бюджет.
Вообще,я думаю, граждане могут добиться чего угодно от правительств, еслиозвучат требования и просто перестанут ходить на работу. Украинцы, белорусы, узбеки, казахи, россияне...
но... НО это не возможно, ибо сознание работающих заточено только на свою выгоду и расчитывать на сплоченность масс не приходится. "Пусть кто то другой борется за моё благополучие, только не я". Это мировозрение особенно распространяется на постсоветское пространство. Моисееных 40 лет ещё не прошло, что бы питать надежду на самосознание и понимание быдлотой исторического момента очевидной истины)
Были красные, оранжевые, синие, коричневые и зеленые...
Поинтересуйтесь у тех, кто тогда заключил договора и сколько они получили.
У нас, к сожалению, я не вижу иного варианта накопления, как в чулок в валюте или на валютные вклады небольшими суммами в разные банки.
Отменить ВООБЩЕ отчисления в соцстрах и пенсию как таковую?
Чере десять років із суми залишиться тільки 50%.
Тобто накопив на автомобіль, умовно, то через 10 років залишилось тільки півавто!
Крім того в Україні банки гівно, які зникають як роса на сонці!
Гонтарева скільки банків банкротнула?