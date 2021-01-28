Впровадження накопичувального рівня пенсійної системи очікується з 2023 року, - Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики сподівається на ухвалення законопроектів №4408 і №2683, що дасть змогу з 2022 року розпочати впровадження другого, накопичувального рівня пенсійної системи для працівників шкідливих, великих підприємств, а з 2023 року - для всіх.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила голова міністерства Марина Лазебна.

"Наразі перед нами стоїть завдання впровадити обов'язкову накопичувальну систему", - наголосила вона на Пенсійному форумі, який відбувається в Києві 27-28 січня.

Згідно з представленою Лазебною презентацією, перший законопроект дасть можливість залучити на 2-й рівень 100 тис. учасників зі щорічними внесками 2 млрд грн, другий - 10 млн із внесками 30-40 млрд грн на рік.

За оцінками міністерства, сьогодні 60%, або 6,5 млн людей отримують пенсію до 3 тис. грн, а середній розмір пенсії становить 3,5 тис. грн станом на 1 січня 2021 року, збільшившись за рік на 425 грн.

"Таким показникам є пояснення: внески оплачують 13,2 млн найманих працівників, а пенсії отримують 11,2 млн пенсіонерів", - зазначила Лазебна. За її словами, детінізація ринку праці й зарплат не відбулася, тому Пенсійний фонд не наповнився коштами, щоб підвищити пенсії.

Як наголосила міністр, в разі збереження такої ситуації коефіцієнт заміщення - відношення пенсії до зарплати - до 2055 року знизиться до 18% з 28,7% у 2020 році та 53,9% - в 2010-му.

Лазебна також уточнила, що у 2020 році до ПФ надійшло 197,7 млрд грн перерахувань і дотацій із держбюджету, а видатки фонду порівняно з видатками держбюджету становлять 37,7%.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запровадження накопичувальної пенсійної системи очікується в 2021 році.