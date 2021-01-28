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Впровадження накопичувального рівня пенсійної системи очікується з 2023 року, - Мінсоцполітики

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Впровадження накопичувального рівня пенсійної системи очікується з 2023 року, - Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики сподівається на ухвалення законопроектів №4408 і №2683, що дасть змогу з 2022 року розпочати впровадження другого, накопичувального рівня пенсійної системи для працівників шкідливих, великих підприємств, а з 2023 року - для всіх.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила голова міністерства Марина Лазебна.

"Наразі перед нами стоїть завдання впровадити обов'язкову накопичувальну систему", - наголосила вона на Пенсійному форумі, який відбувається в Києві 27-28 січня.

Згідно з представленою Лазебною презентацією, перший законопроект дасть можливість залучити на 2-й рівень 100 тис. учасників зі щорічними внесками 2 млрд грн, другий - 10 млн із внесками 30-40 млрд грн на рік.

За оцінками міністерства, сьогодні 60%, або 6,5 млн людей отримують пенсію до 3 тис. грн, а середній розмір пенсії становить 3,5 тис. грн станом на 1 січня 2021 року, збільшившись за рік на 425 грн.

"Таким показникам є пояснення: внески оплачують 13,2 млн найманих працівників, а пенсії отримують 11,2 млн пенсіонерів", - зазначила Лазебна. За її словами, детінізація ринку праці й зарплат не відбулася, тому Пенсійний фонд не наповнився коштами, щоб підвищити пенсії.

Як наголосила міністр, в разі збереження такої ситуації коефіцієнт заміщення - відношення пенсії до зарплати - до 2055 року знизиться до 18% з 28,7% у 2020 році та 53,9% - в 2010-му.

Лазебна також уточнила, що у 2020 році до ПФ надійшло 197,7 млрд грн перерахувань і дотацій із держбюджету, а видатки фонду порівняно з видатками держбюджету становлять 37,7%.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запровадження накопичувальної пенсійної системи очікується в 2021 році.
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Топ коментарі
+7
грабить будующий пенсионеров возьмутся не по детски, не во время песии а прямо с первого рабочего дня, потому, как этих денег никогда никто не найдет, а если и найдут, то за них можно будет купить мешок картошки
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28.01.2021 17:38
+7
Что будет с накопительной пенсионной системой даже и гадать не нужно. Достаточно глянуть что с ней сталу у наших северных упоротых не братьев.
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28.01.2021 17:39
+6
Они не первые, кто мостится ввести такую систему. Практически каждое правительство пыталось урвать этот лакомый кусок. Только вот если они ее таки продавят, то могу наванговать, что еще большее число работающих уйдет в тень. К тому же они, на сколько помню, хотят внедрить эту систему посредством негосударственных пенсионных накопительных фондов. Думаю не нужно пояснять что это значит. Внедрение накопительного уровня пенсионной системы ожидается с 2023 года, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 1825
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28.01.2021 18:01
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грабить будующий пенсионеров возьмутся не по детски, не во время песии а прямо с первого рабочего дня, потому, как этих денег никогда никто не найдет, а если и найдут, то за них можно будет купить мешок картошки
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28.01.2021 17:38 Відповісти
Что будет с накопительной пенсионной системой даже и гадать не нужно. Достаточно глянуть что с ней сталу у наших северных упоротых не братьев.
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28.01.2021 17:39 Відповісти
...детенизация рынка труда и зарплат не состоялась....

Ахах, а разве что-то было сделано для этого? Налоговую систему может пересмотрели, ну или там с коррупцией как-то попытались бороться? Капец. Раз не состоялась детенизация значит попробуем еще больше ободрать. Как всегда.
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28.01.2021 17:42 Відповісти
"Таким показателям есть объяснение: взносы оплачивают 13,2 млн наемных работников, а пенсии получают 11,2 млн пенсионеров", Источник: https://censor.net/ru/n3244721

Глупости. Образно говоря, пенсионер построил Дом ( отдал свой труд государству) , и надеется получить от арендатора плату за исползование его труда.

В ответ продажные писаки начинают говорить, что пенсионеров кормят работающие.
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28.01.2021 17:43 Відповісти
К сожалению так оно и есть. Такова солидарная пенсионная система. Вы когда работаете платите в пенсионный фонд отчисления в надежде на то, что когда Вы выйдете на пенсию, те кто останутся работать буду Вам платить пенсию через распределитель пенсионный фонд.
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28.01.2021 17:45 Відповісти
пошли вы нах вместе с вашей НАКОПИТЕЛЬНОЙ системой!
Этих систем было с десяток. Всё, эти накопители, спистили бабло и ********* из страны.
Первые эти системы появились ещё при Горбачеве и расстворились в воздухе после пару лет существования.
Короче,- хер вам.
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28.01.2021 17:48 Відповісти
Они не первые, кто мостится ввести такую систему. Практически каждое правительство пыталось урвать этот лакомый кусок. Только вот если они ее таки продавят, то могу наванговать, что еще большее число работающих уйдет в тень. К тому же они, на сколько помню, хотят внедрить эту систему посредством негосударственных пенсионных накопительных фондов. Думаю не нужно пояснять что это значит. Внедрение накопительного уровня пенсионной системы ожидается с 2023 года, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 1825
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28.01.2021 18:01 Відповісти
уйти в тень это хорошо но... но как не платить все эти поборы если все денежные отношения с партнерами проходят через банк? к тому же тайна вкладов в украинских банках
- блеф
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28.01.2021 18:15 Відповісти
Ну это вопрос не ко мне. Механизм есть раз существует теневая работа и теневой рынок.
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28.01.2021 18:23 Відповісти
Да, механизм есть.
Но к нему нужны депутатские или иные блатные корочки которых у граждан нету...
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28.01.2021 18:27 Відповісти
Думаю что накопительная система будет работать ровно также как и солидарная в отношении зарплаты. Т.е. будет взиматься дважды - с работодателя и с самого работника. Посему и тот и другой заинтересованы будут ее минимизировать.
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28.01.2021 18:41 Відповісти
В отношении зарплаты:-
Увеличение минимальной зарплаты произошло скорее не для улучшения жизни граждан (как думают многие тупые люмпены), а для увеличения вливаний в бюджет.
Вообще,я думаю, граждане могут добиться чего угодно от правительств, еслиозвучат требования и просто перестанут ходить на работу. Украинцы, белорусы, узбеки, казахи, россияне...
но... НО это не возможно, ибо сознание работающих заточено только на свою выгоду и расчитывать на сплоченность масс не приходится. "Пусть кто то другой борется за моё благополучие, только не я". Это мировозрение особенно распространяется на постсоветское пространство. Моисееных 40 лет ещё не прошло, что бы питать надежду на самосознание и понимание быдлотой исторического момента очевидной истины)
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28.01.2021 19:28 Відповісти
На счет минималки Вы кэп очевидность. Что касаемо зарплат, то никогда за них протестную борьбу украинцы вести не будут. Обойдут другими методами. Проголосуют ногами в сторону той же Польши. У украинцев такой менталитет. Украина это сообщество индивидуалистов. В этом есть свои плюсы и естественно свои минусы. Украинцы собираются вместе только тогда, когда нависает реальная угроза. Или когда власть переходит всякие моральные пределы и понятия. Как только угроза спадает - разбредаются каждый сам по себе. Но за счет того, что каждый индивидуалист, собираются и самоорганизовываются практически мгновенно.
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28.01.2021 19:37 Відповісти
Кста, увеличение минималки не столько произошло для увеличения вливаний в бюджет (хотя безусловно и это тоже) сколько для уменьшения числа субсидантов ЖКХ.
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28.01.2021 19:39 Відповісти
Бред. Собираются вместе, когда платят бабло. И всё.
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28.01.2021 21:04 Відповісти
Покажите мне того кто может оплатить Майдан несколько месяцев. И почему сейчас не могут никого в таком количестве собрать? Заинтересованных предостаточно. Так что не говорите ерунды.
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28.01.2021 22:31 Відповісти
Каких заинтересованных? Способных оплатить, я имею ввиду. США, Запад, олигархи? Так их Зеленский вполне устраивает. Страна полностью под их контролем. Зачем им сейчас Майдан?
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28.01.2021 23:11 Відповісти
Сивочелый рехворматор тоже всем доволен? Жоппоблоковцы с мертвечуками и бойками реванша не хотят? Ахметов вон с Беней в постоянном противостоянии. Фирташи там разные также в сим участвуют. Вобщем хватает всяких-разных.
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29.01.2021 10:16 Відповісти
Кста, за основное не написал - северные ублюдочные небратья спят и видят дестабилизировать ситуацию в Украине.
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29.01.2021 10:17 Відповісти
"Проголосуют ногами в сторону той же Польши" (с) - в точку! Впровадження накопичувального рівня пенсійної системи очікується з 2023 року, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 6019
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28.01.2021 21:07 Відповісти
концессионные пенсионеры станут получать концессионные пенсии от концессионеров! Внедрение накопительного уровня пенсионной системы ожидается с 2023 года, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 9121
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28.01.2021 17:49 Відповісти
Одна очень богатая страна севернее Украины уже попробовала.
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28.01.2021 17:56 Відповісти
Заметьте, там был этот фонд государственным. У нас же вообще хотят через негосударственные это все дело провернуть.
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28.01.2021 18:02 Відповісти
мало того! исключительно местных бандитов! Никаких международных фондов!
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28.01.2021 18:08 Відповісти
А что вам дадут международные фонды этих же самых бандитов, только зарегистрированные в оффшорах? Вопрос естественно риторический.
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28.01.2021 18:11 Відповісти
тем не менее ответ....ну тут уже другая тема...есть и не бандитские фонды за кордоном. Или не? )))
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28.01.2021 19:08 Відповісти
Естественно есть. Но кто Вам сказал, что они для Вам доступны будут?
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28.01.2021 19:09 Відповісти
https://ubr.ua/finances/finance-ukraine/v-pomoshch-hrojsmanu-krupnejshie-pensionnye-fondy-mira-3855703
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28.01.2021 19:09 Відповісти
Читайте выше. Внедрение накопительного уровня пенсионной системы ожидается с 2023 года, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 3631 Я скорее поверю, что к нам зайдут "двойники" этих фондов.
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28.01.2021 19:11 Відповісти
верить низззя...особенно при зеленых...тут я согласен
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28.01.2021 19:13 Відповісти
а при каких можно? Введение 3 уровня страхования было в 2003 году.
Были красные, оранжевые, синие, коричневые и зеленые...
Поинтересуйтесь у тех, кто тогда заключил договора и сколько они получили.
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29.01.2021 09:45 Відповісти
так потому, что был государственным, там царь сказал нужны деньги на борьбу с небольными санкциями и забрал. У нас принимали пенсионную реформу (только заморозили) еще в 2003 году. Три вида страхования: 1 соцстраховка (минимальная пенсия), 2 - государственный накопительный счет, 3 (необязательный) - не государственные компании.

У нас, к сожалению, я не вижу иного варианта накопления, как в чулок в валюте или на валютные вклады небольшими суммами в разные банки.
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29.01.2021 09:42 Відповісти
На данном этапе собственно так и есть. А на солидарную государственную пенсию я тоже особо не рассчитываю. Не удивлюсь, если к моменту моего выхода на пенсию ее вообще отменят и заменят каким-то государственным минимальным пособием по старости.
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29.01.2021 10:10 Відповісти
ну если оставить солидарку, то все и идет к тому, что ее не смогут выплачивать.
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29.01.2021 11:18 Відповісти
Так она даже и в том размере, что выплачивается сейчас не в состоянии обеспечить существование (не проживание, а именно существование - выживание) человека месяц. На 3000грн. (а в Украине, что даже официально признано, более 60% пенсионеров получают даже меньше 3000 грн.) прожить вообще невозможно даже если только на продукты тратить. Так что уже можно говорить, что пенсии у нас нет. Есть какая-то выплата мизерных денег, которую не знаешь даже как назвать. Разве что пособием. Не более. На пенсию такая сумма не тянет.
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29.01.2021 11:43 Відповісти
Готов платить из моих сбережений ,которые мне так и недали ссср
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28.01.2021 18:01 Відповісти
Та да. С учетом индексации Вы наверное уже миллионер. Внедрение накопительного уровня пенсионной системы ожидается с 2023 года, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 7181
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28.01.2021 18:03 Відповісти
да, только в советских рублях. Надо теперь найти обменник по выгодному курсу...
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29.01.2021 09:46 Відповісти
Нет смысла искать обменник, если все равно эти вклады уже недоступны.
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29.01.2021 10:11 Відповісти
Ми вже нарешті зрозуміли ,що той "накопітєльний рівень" треба робити у себе вдома і не дай Боже наша соціальна держава про це взнала...
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28.01.2021 18:23 Відповісти
ну десь так... Але хоч добре, що зрозумілі що треба і не має бути надії на "державну пенсію"
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29.01.2021 09:48 Відповісти
Це не новини і не держава а просто цирк
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28.01.2021 19:44 Відповісти
Да ясно уже, пока Зеля в ОП, не будет не реформы пенсионной системы, ни увеличения пенсии, а через 2 месяца и самой пенсии. А причём здесь 2023 год ?
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28.01.2021 20:00 Відповісти
А как там израильские пенсионеры по 2000 долларов получают с Украины ? Им наверное отменят пенсии в самую последнюю очередь, уже после ДНР и ЛНР.
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28.01.2021 20:04 Відповісти
Ой, а слабо провести рифирендум?
Отменить ВООБЩЕ отчисления в соцстрах и пенсию как таковую?
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29.01.2021 11:49 Відповісти
Яка може бути накопичувальна система, якщо річна інфляція 10%.
Чере десять років із суми залишиться тільки 50%.
Тобто накопив на автомобіль, умовно, то через 10 років залишилось тільки півавто!
Крім того в Україні банки гівно, які зникають як роса на сонці!
Гонтарева скільки банків банкротнула?
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08.02.2021 18:04 Відповісти
 
 