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Запровадження накопичувальної пенсійної системи очікується в 2021 році, - Шмигаль

Запровадження накопичувальної пенсійної системи очікується в 2021 році, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розраховує, що закон про запровадження в Україні накопичувального рівня пенсійної системи буде ухвалено вже в 2021 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава уряду розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми з Міністерством соціальної політики повністю розробили стратегію запровадження накопичувальної пенсійної системи, ми її обговорили і узгодили всі нюанси з профільним комітетом Верховної Ради. Зараз це питання перебуває в законодавчій площині. Відповідний проєкт закону підготовлено, будемо просити парламентаріїв ухвалити його якнайшвидше, щоб цього року ми цю накопичувальну пенсійну систему запровадили в Україні", - сказав Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що Україна потребує запровадження накопичувальної пенсійної системи та вважає неприйнятним, що за 30 років незалежності цього так і не було зроблено.

Також читайте: На фінансування накопичувальних пенсій частково направлять єдиний соцвнесок та податок на доходи фізосіб, - голова комітету ВР Третьякова

"Ще одним злочином, на мій погляд, є відсутність в Україні цивілізованого Фондового ринку. Є презентація, підготовлена ​​Національною комісією з цінних паперів і фондових ринків спільно з USAID, ЄБРР і Американською торговою палатою. Вони готові виділити фінансування. Там величезний масштаб роботи", - додав Шмигаль.

За його словами, найближчим часом буде підписано меморандум, після чого почнеться його впровадження.

"Ми хочемо, щоб нормальний Фондовий ринок запрацював через рік. Але там безліч законодавчої роботи. Тому, з урахуванням усіх нюансів бюрократії, для повноцінної роботи може знадобитися три роки", - констатував прем'єр.

Читайте: Законопроєкти про пенсійну систему продукують колосальний ризик для людей залишитися без пенсійних накопичень, - нардеп Магера

Автор: 

пенсіонери (894) пенсійна реформа (727) Шмигаль Денис (4677)


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Топ коментарі
+15
Накопительная пенсионная система? Зашибись. В стране, где за последние 30 лет национальная валюта менялась 4 раза, где отобрали все накопления на вкладах, где была гиперинфляция, где банки лопаются как мыльные пузыри, где бешеные проценты за ипотеку и т.д.?
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18.01.2021 10:57 Відповісти
+8
копите, до очередного обнуления
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18.01.2021 10:55 Відповісти
+6
А хто будет туда бабло нести? Мне кажется самые придурошные зЕимбицыли, понимают, что это "зеМММ"
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18.01.2021 11:42 Відповісти
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Блин , ну чо зебики такие примитивные, хоть шо-та придумали бы созидая, а не стяжать.
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18.01.2021 10:54 Відповісти
Дэбилы тока клюнут на зебика замануху.
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18.01.2021 10:55 Відповісти
Это еще один способ отобрать у населения деньги! Ублюдки!
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18.01.2021 16:21 Відповісти
////
Лыжник апокалипсиса, или мастер-класс от Зеленского по борьбе с ростом тарифов, ковидом и олигархами (видео)...тыць!

https://youtu.be/Niqb_Ef9CdM
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18.01.2021 10:54 Відповісти
копите, до очередного обнуления
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18.01.2021 10:55 Відповісти
на шо намек, намечается денежная реформа, бо уже в железе - и пять гривнов, дешевле 1 копейки когда-то за пачку спичек.
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18.01.2021 10:57 Відповісти
Накопительная пенсионная система? Зашибись. В стране, где за последние 30 лет национальная валюта менялась 4 раза, где отобрали все накопления на вкладах, где была гиперинфляция, где банки лопаются как мыльные пузыри, где бешеные проценты за ипотеку и т.д.?
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18.01.2021 10:57 Відповісти
Зебіли почали щось підозрювати?
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18.01.2021 10:58 Відповісти
Сомневаюсь.
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18.01.2021 11:58 Відповісти
так деньги украдут и фонд обанкротится - ета тема уже била при янике кравчуке и кучме
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31.05.2021 13:23 Відповісти
Зебіли, ви будете ще більше платити, а пенсії не отримаєте. Зе!,Б.
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18.01.2021 10:57 Відповісти
А ви?
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18.01.2021 10:59 Відповісти
Я ні. Я вже давно все зрозумів і тому працюю тільки в Польші, де мені поступово йде пенсіний стаж.
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18.01.2021 11:01 Відповісти
А-а-а, так ты оказывается у нас самый вумный, шлешь советы издалека как Ленин )
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18.01.2021 11:08 Відповісти
Людина просто створила собі буфер, щоби трохи убезпечитися від цієї всієї круговерті. Не всі готові розстатися з власними грошима, коли кажуть, що пенсійний фонд за 15 років спорожніє. Можливо, за виключенням "жітєлєй юговостока".
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18.01.2021 11:41 Відповісти
Когда человеку нечего сказать по сути, он дое#выается до ников, обычный ботовский прием
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18.01.2021 11:51 Відповісти
Шо, по принципу най и твоя хата згорить - моя вже згорила?
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18.01.2021 11:02 Відповісти
Ну да, улыбнуло насчет 72%-нтных зебуинов, шо 30-ти летние сьодни, завтра могут пролететь мимо пенсии.
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18.01.2021 11:00 Відповісти
ещё хотят с наших зарплат греться..
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18.01.2021 11:10 Відповісти
Какой фондовый рынок?
Какой дурак будет делиться прибылью?
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18.01.2021 11:19 Відповісти
Это хорошо, будет чем дырки в бюджете латать. Радуйтесь, зебараны, хужешнебудет. Хе-хе😄
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18.01.2021 11:22 Відповісти
Можно думать тебя это не касается
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18.01.2021 11:32 Відповісти
Касается, конечно, но не так остро. Больше касается тех, кто всю жизнь разевает варежку, что им все чегойто должны поднести на блюдечке с голубой каемочкой.
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18.01.2021 13:01 Відповісти
С этим согласен
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18.01.2021 16:26 Відповісти
Фондовый рынок - это класс!
Осталось сделать 3 шага:
- избавиться от теневых схем вывода прибыли предприятий.
- реализовать верховенство законов и честность судов.
- вернуть регистрацию предприятий из офшоров в Украину.
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18.01.2021 11:27 Відповісти
Та ні, кроків буде всього два: взути лохів та винести валізу горшей.
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18.01.2021 11:42 Відповісти
А хто будет туда бабло нести? Мне кажется самые придурошные зЕимбицыли, понимают, что это "зеМММ"
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18.01.2021 11:42 Відповісти
 
 