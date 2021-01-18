Запровадження накопичувальної пенсійної системи очікується в 2021 році, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розраховує, що закон про запровадження в Україні накопичувального рівня пенсійної системи буде ухвалено вже в 2021 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава уряду розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми з Міністерством соціальної політики повністю розробили стратегію запровадження накопичувальної пенсійної системи, ми її обговорили і узгодили всі нюанси з профільним комітетом Верховної Ради. Зараз це питання перебуває в законодавчій площині. Відповідний проєкт закону підготовлено, будемо просити парламентаріїв ухвалити його якнайшвидше, щоб цього року ми цю накопичувальну пенсійну систему запровадили в Україні", - сказав Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що Україна потребує запровадження накопичувальної пенсійної системи та вважає неприйнятним, що за 30 років незалежності цього так і не було зроблено.

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"Ще одним злочином, на мій погляд, є відсутність в Україні цивілізованого Фондового ринку. Є презентація, підготовлена ​​Національною комісією з цінних паперів і фондових ринків спільно з USAID, ЄБРР і Американською торговою палатою. Вони готові виділити фінансування. Там величезний масштаб роботи", - додав Шмигаль.

За його словами, найближчим часом буде підписано меморандум, після чого почнеться його впровадження.

"Ми хочемо, щоб нормальний Фондовий ринок запрацював через рік. Але там безліч законодавчої роботи. Тому, з урахуванням усіх нюансів бюрократії, для повноцінної роботи може знадобитися три роки", - констатував прем'єр.

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