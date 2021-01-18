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Введение накопительной пенсионной системы ожидается в 2021 году, - Шмыгаль

Введение накопительной пенсионной системы ожидается в 2021 году, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает, что закон о введении в Украине накопительного уровня пенсионной системы будет принят уже в 2021 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава правительства рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы с Министерством социальной политики полностью разработали стратегию введения накопительной пенсионной системы, мы ее обсудили и согласовали все нюансы с профильным комитетом Верховной Рады. Сейчас этот вопрос находится в законодательной плоскости. Соответствующий проект закона подготовлен, будем просить парламентариев принять его как можно быстрее, чтобы в этом году мы эту накопительную пенсионную систему ввели в Украине", - сказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что Украина нуждается в накопительной пенсионной системе и считает неприемлемым, что за 30 лет независимости этого так и не было сделано.

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"Еще одним преступлением, на мой взгляд, является, отсутствие в Украине цивилизованного Фондового рынка. Есть презентация, подготовленная Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовым рынкам совместно с USAID, ЕБРР и Американской торговой палатой. Они готовы выделить финансирование. Там огромный масштаб работы", - добавил Шмыгаль.

По его словам, в ближайшее время будет подписан меморандум, после чего начнется его внедрение.

"Мы хотим, чтобы нормальный Фондовый рынок заработал через год. Но там масса законодательной работы. Поэтому, с учетом всех нюансов бюрократии, для полноценной работы может понадобиться три года", - констатировал премьер.

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Автор: 

пенсионеры (838) пенсионная реформа (1205) Шмыгаль Денис (2741)


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Топ комментарии
+15
Накопительная пенсионная система? Зашибись. В стране, где за последние 30 лет национальная валюта менялась 4 раза, где отобрали все накопления на вкладах, где была гиперинфляция, где банки лопаются как мыльные пузыри, где бешеные проценты за ипотеку и т.д.?
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18.01.2021 10:57 Ответить
+8
копите, до очередного обнуления
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18.01.2021 10:55 Ответить
+6
А хто будет туда бабло нести? Мне кажется самые придурошные зЕимбицыли, понимают, что это "зеМММ"
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18.01.2021 11:42 Ответить
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Блин , ну чо зебики такие примитивные, хоть шо-та придумали бы созидая, а не стяжать.
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18.01.2021 10:54 Ответить
Дэбилы тока клюнут на зебика замануху.
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18.01.2021 10:55 Ответить
Это еще один способ отобрать у населения деньги! Ублюдки!
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18.01.2021 16:21 Ответить
////
Лыжник апокалипсиса, или мастер-класс от Зеленского по борьбе с ростом тарифов, ковидом и олигархами (видео)...тыць!

https://youtu.be/Niqb_Ef9CdM
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18.01.2021 10:54 Ответить
копите, до очередного обнуления
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18.01.2021 10:55 Ответить
на шо намек, намечается денежная реформа, бо уже в железе - и пять гривнов, дешевле 1 копейки когда-то за пачку спичек.
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18.01.2021 10:57 Ответить
Накопительная пенсионная система? Зашибись. В стране, где за последние 30 лет национальная валюта менялась 4 раза, где отобрали все накопления на вкладах, где была гиперинфляция, где банки лопаются как мыльные пузыри, где бешеные проценты за ипотеку и т.д.?
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18.01.2021 10:57 Ответить
Зебіли почали щось підозрювати?
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18.01.2021 10:58 Ответить
Сомневаюсь.
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18.01.2021 11:58 Ответить
так деньги украдут и фонд обанкротится - ета тема уже била при янике кравчуке и кучме
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31.05.2021 13:23 Ответить
Зебіли, ви будете ще більше платити, а пенсії не отримаєте. Зе!,Б.
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18.01.2021 10:57 Ответить
А ви?
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18.01.2021 10:59 Ответить
Я ні. Я вже давно все зрозумів і тому працюю тільки в Польші, де мені поступово йде пенсіний стаж.
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18.01.2021 11:01 Ответить
А-а-а, так ты оказывается у нас самый вумный, шлешь советы издалека как Ленин )
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18.01.2021 11:08 Ответить
Людина просто створила собі буфер, щоби трохи убезпечитися від цієї всієї круговерті. Не всі готові розстатися з власними грошима, коли кажуть, що пенсійний фонд за 15 років спорожніє. Можливо, за виключенням "жітєлєй юговостока".
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18.01.2021 11:41 Ответить
Когда человеку нечего сказать по сути, он дое#выается до ников, обычный ботовский прием
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18.01.2021 11:51 Ответить
Шо, по принципу най и твоя хата згорить - моя вже згорила?
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18.01.2021 11:02 Ответить
Ну да, улыбнуло насчет 72%-нтных зебуинов, шо 30-ти летние сьодни, завтра могут пролететь мимо пенсии.
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18.01.2021 11:00 Ответить
ещё хотят с наших зарплат греться..
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18.01.2021 11:10 Ответить
Какой фондовый рынок?
Какой дурак будет делиться прибылью?
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18.01.2021 11:19 Ответить
Это хорошо, будет чем дырки в бюджете латать. Радуйтесь, зебараны, хужешнебудет. Хе-хе😄
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18.01.2021 11:22 Ответить
Можно думать тебя это не касается
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18.01.2021 11:32 Ответить
Касается, конечно, но не так остро. Больше касается тех, кто всю жизнь разевает варежку, что им все чегойто должны поднести на блюдечке с голубой каемочкой.
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18.01.2021 13:01 Ответить
С этим согласен
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18.01.2021 16:26 Ответить
Фондовый рынок - это класс!
Осталось сделать 3 шага:
- избавиться от теневых схем вывода прибыли предприятий.
- реализовать верховенство законов и честность судов.
- вернуть регистрацию предприятий из офшоров в Украину.
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18.01.2021 11:27 Ответить
Та ні, кроків буде всього два: взути лохів та винести валізу горшей.
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18.01.2021 11:42 Ответить
А хто будет туда бабло нести? Мне кажется самые придурошные зЕимбицыли, понимают, что это "зеМММ"
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18.01.2021 11:42 Ответить
 
 