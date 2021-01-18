Введение накопительной пенсионной системы ожидается в 2021 году, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает, что закон о введении в Украине накопительного уровня пенсионной системы будет принят уже в 2021 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава правительства рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы с Министерством социальной политики полностью разработали стратегию введения накопительной пенсионной системы, мы ее обсудили и согласовали все нюансы с профильным комитетом Верховной Рады. Сейчас этот вопрос находится в законодательной плоскости. Соответствующий проект закона подготовлен, будем просить парламентариев принять его как можно быстрее, чтобы в этом году мы эту накопительную пенсионную систему ввели в Украине", - сказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что Украина нуждается в накопительной пенсионной системе и считает неприемлемым, что за 30 лет независимости этого так и не было сделано.

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"Еще одним преступлением, на мой взгляд, является, отсутствие в Украине цивилизованного Фондового рынка. Есть презентация, подготовленная Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовым рынкам совместно с USAID, ЕБРР и Американской торговой палатой. Они готовы выделить финансирование. Там огромный масштаб работы", - добавил Шмыгаль.

По его словам, в ближайшее время будет подписан меморандум, после чего начнется его внедрение.

"Мы хотим, чтобы нормальный Фондовый рынок заработал через год. Но там масса законодательной работы. Поэтому, с учетом всех нюансов бюрократии, для полноценной работы может понадобиться три года", - констатировал премьер.

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