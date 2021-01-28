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Внедрение накопительного уровня пенсионной системы ожидается с 2023 года, - Минсоцполитики

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Внедрение накопительного уровня пенсионной системы ожидается с 2023 года, - Минсоцполитики

Министерство социальной политики надеется на принятие законопроектов №4408 и №2683, что позволит с 2022 года начать внедрение второго, накопительного, уровня пенсионной системы для работников вредных, крупных предприятий, а с 2023 года – для всех.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила глава министерства Марина Лазебная.

"Сейчас перед нами стоит задача ввести обязательную накопительную систему", - подчеркнула она на Пенсионном форуме, который проходит в Киеве 27-28 января.

Согласно представленной Лазебной презентации, первый законопроект даст возможность привлечь на 2-й уровень 100 тыс. участников с ежегодными взносами 2 млрд грн, второй - 10 млн со взносами 30-40 млрд грн в год.

Также читайте: На финансирование накопительных пенсий частично направят единый соцвзнос и налог на доходы физлиц, - председатель комитета ВР Третьякова

По оценкам министерства, сегодня 60%, или 6,5 млн людей получают пенсию до 3 тыс. грн, а средний размер пенсии составляет 3,5 тыс. грн по состоянию на 1 января 2021 года, увеличившись за год на 425 грн.

"Таким показателям есть объяснение: взносы оплачивают 13,2 млн наемных работников, а пенсии получают 11,2 млн пенсионеров", - отметила Лазебная. По ее словам, детенизация рынка труда и зарплат не состоялась, поэтому Пенсионный фонд не наполнился средствами, чтобы повысить пенсии.

Как подчеркнула министр, что при сохранении такой ситуации коэффициент замещения – отношение пенсии к зарплате – к 2055 году снизится до 18% с 28,7% в 2020 году и 53,9% - в 2010-м.

Лазебная также уточнила, что в 2020 году в ПФ поступило 197,7 млрд грн перечислений и дотаций из госбюджета, а расходы фонда по сравнению с расходами госбюджета составляют 37,7%.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что введение накопительной пенсионной системы ожидается в 2021 году.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
грабить будующий пенсионеров возьмутся не по детски, не во время песии а прямо с первого рабочего дня, потому, как этих денег никогда никто не найдет, а если и найдут, то за них можно будет купить мешок картошки
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28.01.2021 17:38
+7
Что будет с накопительной пенсионной системой даже и гадать не нужно. Достаточно глянуть что с ней сталу у наших северных упоротых не братьев.
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28.01.2021 17:39
+6
Они не первые, кто мостится ввести такую систему. Практически каждое правительство пыталось урвать этот лакомый кусок. Только вот если они ее таки продавят, то могу наванговать, что еще большее число работающих уйдет в тень. К тому же они, на сколько помню, хотят внедрить эту систему посредством негосударственных пенсионных накопительных фондов. Думаю не нужно пояснять что это значит. Внедрение накопительного уровня пенсионной системы ожидается с 2023 года, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 1825
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28.01.2021 18:01
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Правила форума Совет форумчан
грабить будующий пенсионеров возьмутся не по детски, не во время песии а прямо с первого рабочего дня, потому, как этих денег никогда никто не найдет, а если и найдут, то за них можно будет купить мешок картошки
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28.01.2021 17:38 Ответить
Что будет с накопительной пенсионной системой даже и гадать не нужно. Достаточно глянуть что с ней сталу у наших северных упоротых не братьев.
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28.01.2021 17:39 Ответить
...детенизация рынка труда и зарплат не состоялась....

Ахах, а разве что-то было сделано для этого? Налоговую систему может пересмотрели, ну или там с коррупцией как-то попытались бороться? Капец. Раз не состоялась детенизация значит попробуем еще больше ободрать. Как всегда.
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28.01.2021 17:42 Ответить
"Таким показателям есть объяснение: взносы оплачивают 13,2 млн наемных работников, а пенсии получают 11,2 млн пенсионеров", Источник: https://censor.net/ru/n3244721

Глупости. Образно говоря, пенсионер построил Дом ( отдал свой труд государству) , и надеется получить от арендатора плату за исползование его труда.

В ответ продажные писаки начинают говорить, что пенсионеров кормят работающие.
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28.01.2021 17:43 Ответить
К сожалению так оно и есть. Такова солидарная пенсионная система. Вы когда работаете платите в пенсионный фонд отчисления в надежде на то, что когда Вы выйдете на пенсию, те кто останутся работать буду Вам платить пенсию через распределитель пенсионный фонд.
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28.01.2021 17:45 Ответить
пошли вы нах вместе с вашей НАКОПИТЕЛЬНОЙ системой!
Этих систем было с десяток. Всё, эти накопители, спистили бабло и ********* из страны.
Первые эти системы появились ещё при Горбачеве и расстворились в воздухе после пару лет существования.
Короче,- хер вам.
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28.01.2021 17:48 Ответить
Они не первые, кто мостится ввести такую систему. Практически каждое правительство пыталось урвать этот лакомый кусок. Только вот если они ее таки продавят, то могу наванговать, что еще большее число работающих уйдет в тень. К тому же они, на сколько помню, хотят внедрить эту систему посредством негосударственных пенсионных накопительных фондов. Думаю не нужно пояснять что это значит. Внедрение накопительного уровня пенсионной системы ожидается с 2023 года, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 1825
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28.01.2021 18:01 Ответить
уйти в тень это хорошо но... но как не платить все эти поборы если все денежные отношения с партнерами проходят через банк? к тому же тайна вкладов в украинских банках
- блеф
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28.01.2021 18:15 Ответить
Ну это вопрос не ко мне. Механизм есть раз существует теневая работа и теневой рынок.
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28.01.2021 18:23 Ответить
Да, механизм есть.
Но к нему нужны депутатские или иные блатные корочки которых у граждан нету...
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28.01.2021 18:27 Ответить
Думаю что накопительная система будет работать ровно также как и солидарная в отношении зарплаты. Т.е. будет взиматься дважды - с работодателя и с самого работника. Посему и тот и другой заинтересованы будут ее минимизировать.
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28.01.2021 18:41 Ответить
В отношении зарплаты:-
Увеличение минимальной зарплаты произошло скорее не для улучшения жизни граждан (как думают многие тупые люмпены), а для увеличения вливаний в бюджет.
Вообще,я думаю, граждане могут добиться чего угодно от правительств, еслиозвучат требования и просто перестанут ходить на работу. Украинцы, белорусы, узбеки, казахи, россияне...
но... НО это не возможно, ибо сознание работающих заточено только на свою выгоду и расчитывать на сплоченность масс не приходится. "Пусть кто то другой борется за моё благополучие, только не я". Это мировозрение особенно распространяется на постсоветское пространство. Моисееных 40 лет ещё не прошло, что бы питать надежду на самосознание и понимание быдлотой исторического момента очевидной истины)
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28.01.2021 19:28 Ответить
На счет минималки Вы кэп очевидность. Что касаемо зарплат, то никогда за них протестную борьбу украинцы вести не будут. Обойдут другими методами. Проголосуют ногами в сторону той же Польши. У украинцев такой менталитет. Украина это сообщество индивидуалистов. В этом есть свои плюсы и естественно свои минусы. Украинцы собираются вместе только тогда, когда нависает реальная угроза. Или когда власть переходит всякие моральные пределы и понятия. Как только угроза спадает - разбредаются каждый сам по себе. Но за счет того, что каждый индивидуалист, собираются и самоорганизовываются практически мгновенно.
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28.01.2021 19:37 Ответить
Кста, увеличение минималки не столько произошло для увеличения вливаний в бюджет (хотя безусловно и это тоже) сколько для уменьшения числа субсидантов ЖКХ.
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28.01.2021 19:39 Ответить
Бред. Собираются вместе, когда платят бабло. И всё.
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28.01.2021 21:04 Ответить
Покажите мне того кто может оплатить Майдан несколько месяцев. И почему сейчас не могут никого в таком количестве собрать? Заинтересованных предостаточно. Так что не говорите ерунды.
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28.01.2021 22:31 Ответить
Каких заинтересованных? Способных оплатить, я имею ввиду. США, Запад, олигархи? Так их Зеленский вполне устраивает. Страна полностью под их контролем. Зачем им сейчас Майдан?
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28.01.2021 23:11 Ответить
Сивочелый рехворматор тоже всем доволен? Жоппоблоковцы с мертвечуками и бойками реванша не хотят? Ахметов вон с Беней в постоянном противостоянии. Фирташи там разные также в сим участвуют. Вобщем хватает всяких-разных.
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29.01.2021 10:16 Ответить
Кста, за основное не написал - северные ублюдочные небратья спят и видят дестабилизировать ситуацию в Украине.
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29.01.2021 10:17 Ответить
"Проголосуют ногами в сторону той же Польши" (с) - в точку! Впровадження накопичувального рівня пенсійної системи очікується з 2023 року, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 6019
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28.01.2021 21:07 Ответить
концессионные пенсионеры станут получать концессионные пенсии от концессионеров! Внедрение накопительного уровня пенсионной системы ожидается с 2023 года, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 9121
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28.01.2021 17:49 Ответить
Одна очень богатая страна севернее Украины уже попробовала.
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28.01.2021 17:56 Ответить
Заметьте, там был этот фонд государственным. У нас же вообще хотят через негосударственные это все дело провернуть.
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28.01.2021 18:02 Ответить
мало того! исключительно местных бандитов! Никаких международных фондов!
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28.01.2021 18:08 Ответить
А что вам дадут международные фонды этих же самых бандитов, только зарегистрированные в оффшорах? Вопрос естественно риторический.
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28.01.2021 18:11 Ответить
тем не менее ответ....ну тут уже другая тема...есть и не бандитские фонды за кордоном. Или не? )))
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28.01.2021 19:08 Ответить
Естественно есть. Но кто Вам сказал, что они для Вам доступны будут?
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28.01.2021 19:09 Ответить
Читайте выше. Внедрение накопительного уровня пенсионной системы ожидается с 2023 года, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 3631 Я скорее поверю, что к нам зайдут "двойники" этих фондов.
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28.01.2021 19:11 Ответить
верить низззя...особенно при зеленых...тут я согласен
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28.01.2021 19:13 Ответить
а при каких можно? Введение 3 уровня страхования было в 2003 году.
Были красные, оранжевые, синие, коричневые и зеленые...
Поинтересуйтесь у тех, кто тогда заключил договора и сколько они получили.
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29.01.2021 09:45 Ответить
так потому, что был государственным, там царь сказал нужны деньги на борьбу с небольными санкциями и забрал. У нас принимали пенсионную реформу (только заморозили) еще в 2003 году. Три вида страхования: 1 соцстраховка (минимальная пенсия), 2 - государственный накопительный счет, 3 (необязательный) - не государственные компании.

У нас, к сожалению, я не вижу иного варианта накопления, как в чулок в валюте или на валютные вклады небольшими суммами в разные банки.
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29.01.2021 09:42 Ответить
На данном этапе собственно так и есть. А на солидарную государственную пенсию я тоже особо не рассчитываю. Не удивлюсь, если к моменту моего выхода на пенсию ее вообще отменят и заменят каким-то государственным минимальным пособием по старости.
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29.01.2021 10:10 Ответить
ну если оставить солидарку, то все и идет к тому, что ее не смогут выплачивать.
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29.01.2021 11:18 Ответить
Так она даже и в том размере, что выплачивается сейчас не в состоянии обеспечить существование (не проживание, а именно существование - выживание) человека месяц. На 3000грн. (а в Украине, что даже официально признано, более 60% пенсионеров получают даже меньше 3000 грн.) прожить вообще невозможно даже если только на продукты тратить. Так что уже можно говорить, что пенсии у нас нет. Есть какая-то выплата мизерных денег, которую не знаешь даже как назвать. Разве что пособием. Не более. На пенсию такая сумма не тянет.
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29.01.2021 11:43 Ответить
Готов платить из моих сбережений ,которые мне так и недали ссср
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28.01.2021 18:01 Ответить
Та да. С учетом индексации Вы наверное уже миллионер. Внедрение накопительного уровня пенсионной системы ожидается с 2023 года, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 7181
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28.01.2021 18:03 Ответить
да, только в советских рублях. Надо теперь найти обменник по выгодному курсу...
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29.01.2021 09:46 Ответить
Нет смысла искать обменник, если все равно эти вклады уже недоступны.
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29.01.2021 10:11 Ответить
Ми вже нарешті зрозуміли ,що той "накопітєльний рівень" треба робити у себе вдома і не дай Боже наша соціальна держава про це взнала...
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28.01.2021 18:23 Ответить
ну десь так... Але хоч добре, що зрозумілі що треба і не має бути надії на "державну пенсію"
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29.01.2021 09:48 Ответить
Це не новини і не держава а просто цирк
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28.01.2021 19:44 Ответить
Да ясно уже, пока Зеля в ОП, не будет не реформы пенсионной системы, ни увеличения пенсии, а через 2 месяца и самой пенсии. А причём здесь 2023 год ?
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28.01.2021 20:00 Ответить
А как там израильские пенсионеры по 2000 долларов получают с Украины ? Им наверное отменят пенсии в самую последнюю очередь, уже после ДНР и ЛНР.
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28.01.2021 20:04 Ответить
Ой, а слабо провести рифирендум?
Отменить ВООБЩЕ отчисления в соцстрах и пенсию как таковую?
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29.01.2021 11:49 Ответить
Яка може бути накопичувальна система, якщо річна інфляція 10%.
Чере десять років із суми залишиться тільки 50%.
Тобто накопив на автомобіль, умовно, то через 10 років залишилось тільки півавто!
Крім того в Україні банки гівно, які зникають як роса на сонці!
Гонтарева скільки банків банкротнула?
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08.02.2021 18:04 Ответить
 
 