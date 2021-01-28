Внедрение накопительного уровня пенсионной системы ожидается с 2023 года, - Минсоцполитики
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Министерство социальной политики надеется на принятие законопроектов №4408 и №2683, что позволит с 2022 года начать внедрение второго, накопительного, уровня пенсионной системы для работников вредных, крупных предприятий, а с 2023 года – для всех.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила глава министерства Марина Лазебная.
"Сейчас перед нами стоит задача ввести обязательную накопительную систему", - подчеркнула она на Пенсионном форуме, который проходит в Киеве 27-28 января.
Согласно представленной Лазебной презентации, первый законопроект даст возможность привлечь на 2-й уровень 100 тыс. участников с ежегодными взносами 2 млрд грн, второй - 10 млн со взносами 30-40 млрд грн в год.
По оценкам министерства, сегодня 60%, или 6,5 млн людей получают пенсию до 3 тыс. грн, а средний размер пенсии составляет 3,5 тыс. грн по состоянию на 1 января 2021 года, увеличившись за год на 425 грн.
"Таким показателям есть объяснение: взносы оплачивают 13,2 млн наемных работников, а пенсии получают 11,2 млн пенсионеров", - отметила Лазебная. По ее словам, детенизация рынка труда и зарплат не состоялась, поэтому Пенсионный фонд не наполнился средствами, чтобы повысить пенсии.
Как подчеркнула министр, что при сохранении такой ситуации коэффициент замещения – отношение пенсии к зарплате – к 2055 году снизится до 18% с 28,7% в 2020 году и 53,9% - в 2010-м.
Лазебная также уточнила, что в 2020 году в ПФ поступило 197,7 млрд грн перечислений и дотаций из госбюджета, а расходы фонда по сравнению с расходами госбюджета составляют 37,7%.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что введение накопительной пенсионной системы ожидается в 2021 году.
Пожалуйста, подождите...
Ахах, а разве что-то было сделано для этого? Налоговую систему может пересмотрели, ну или там с коррупцией как-то попытались бороться? Капец. Раз не состоялась детенизация значит попробуем еще больше ободрать. Как всегда.
Глупости. Образно говоря, пенсионер построил Дом ( отдал свой труд государству) , и надеется получить от арендатора плату за исползование его труда.
В ответ продажные писаки начинают говорить, что пенсионеров кормят работающие.
Этих систем было с десяток. Всё, эти накопители, спистили бабло и ********* из страны.
Первые эти системы появились ещё при Горбачеве и расстворились в воздухе после пару лет существования.
Короче,- хер вам.
- блеф
Но к нему нужны депутатские или иные блатные корочки которых у граждан нету...
Увеличение минимальной зарплаты произошло скорее не для улучшения жизни граждан (как думают многие тупые люмпены), а для увеличения вливаний в бюджет.
Вообще,я думаю, граждане могут добиться чего угодно от правительств, еслиозвучат требования и просто перестанут ходить на работу. Украинцы, белорусы, узбеки, казахи, россияне...
но... НО это не возможно, ибо сознание работающих заточено только на свою выгоду и расчитывать на сплоченность масс не приходится. "Пусть кто то другой борется за моё благополучие, только не я". Это мировозрение особенно распространяется на постсоветское пространство. Моисееных 40 лет ещё не прошло, что бы питать надежду на самосознание и понимание быдлотой исторического момента очевидной истины)
Были красные, оранжевые, синие, коричневые и зеленые...
Поинтересуйтесь у тех, кто тогда заключил договора и сколько они получили.
У нас, к сожалению, я не вижу иного варианта накопления, как в чулок в валюте или на валютные вклады небольшими суммами в разные банки.
Отменить ВООБЩЕ отчисления в соцстрах и пенсию как таковую?
Чере десять років із суми залишиться тільки 50%.
Тобто накопив на автомобіль, умовно, то через 10 років залишилось тільки півавто!
Крім того в Україні банки гівно, які зникають як роса на сонці!
Гонтарева скільки банків банкротнула?