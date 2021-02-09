Лабораторне походження COVID-19 вкрай малоймовірне, - експерт ВООЗ

Експерти місії Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають вкрай малоймовірним лабораторне походження коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив експерт ВООЗ із зоонозних інфекцій і продовольчої безпеки Петер Бен Ембарек.

"Гіпотеза про те, що всьому виною - витік із лабораторії, вкрай малоймовірна... І це не та гіпотеза, яка потребує подальшого вивчення в рамках пошуків джерела походження вірусу", - заявив він.

Припущення про те, що вірус міг просочитися з лабораторії, зокрема, озвучував колишній президент США Дональд Трамп та ексдержсекретар Майк Помпео. Трамп заявляв, що витік міг відбутися через некомпетентність китайських учених. Про це саме говорив і Помпео, він посилався на дані, які вказували на те, що "все розпочалося поблизу лабораторії". У Китаї завжди відхиляли ці припущення.

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Експерти ВООЗ у Китаї займалися вивченням походження вірусу. Вони приступили до роботи 28 січня після того, як відбули обов'язковий двотижневий карантин. Під час роботи вони ознайомилися з обстановкою на низці міських ринків Уханя, відвідали кілька лікарень, центр хвороб тварин та Уханський інститут вірусології.

Перша спеціальна група ВООЗ побувала в Китаї в лютому 2020 року. Експерти дійшли висновку, що вірус зоонозного походження міг передатися людині від летючих мишей, але загалом залишили питання про джерело інфекції відкритим.

Ще одна група фахівців організації мала приїхати в Китай у липні й встановити походження коронавірусу. Але з неї до Китаю потрапили лише два експерти. Вони не їздили до Уханя і займалися визначенням "обсягу й сфери охоплення" роботи для наступного, третього, етапу місії.

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