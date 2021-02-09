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Лабораторне походження COVID-19 вкрай малоймовірне, - експерт ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лабораторне походження COVID-19 вкрай малоймовірне, - експерт ВООЗ

Експерти місії Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають вкрай малоймовірним лабораторне походження коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив експерт ВООЗ із зоонозних інфекцій і продовольчої безпеки Петер Бен Ембарек.

"Гіпотеза про те, що всьому виною - витік із лабораторії, вкрай малоймовірна... І це не та гіпотеза, яка потребує подальшого вивчення в рамках пошуків джерела походження вірусу", - заявив він.

Припущення про те, що вірус міг просочитися з лабораторії, зокрема, озвучував колишній президент США Дональд Трамп та ексдержсекретар Майк Помпео. Трамп заявляв, що витік міг відбутися через некомпетентність китайських учених. Про це саме говорив і Помпео, він посилався на дані, які вказували на те, що "все розпочалося поблизу лабораторії". У Китаї завжди відхиляли ці припущення.

Також читайте: Найскладніша ситуація з COVID-19 в Івано-Франківській області: це істотно впливає на динаміку всієї країни, - НАН України

Експерти ВООЗ у Китаї займалися вивченням походження вірусу. Вони приступили до роботи 28 січня після того, як відбули обов'язковий двотижневий карантин. Під час роботи вони ознайомилися з обстановкою на низці міських ринків Уханя, відвідали кілька лікарень, центр хвороб тварин та Уханський інститут вірусології.

Перша спеціальна група ВООЗ побувала в Китаї в лютому 2020 року. Експерти дійшли висновку, що вірус зоонозного походження міг передатися людині від летючих мишей, але загалом залишили питання про джерело інфекції відкритим.

Ще одна група фахівців організації мала приїхати в Китай у липні й встановити походження коронавірусу. Але з неї до Китаю потрапили лише два експерти. Вони не їздили до Уханя і займалися визначенням "обсягу й сфери охоплення" роботи для наступного, третього, етапу місії.

Також читайте: Група експертів ВООЗ із вивчення COVID-19 оприлюднить звіт до 10 лютого: встановлено роль ринку в Ухані в поширенні захворювання

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Топ коментарі
+12
Та ну НАХ ,искусственное говно на 100%. Лабораторное происхождение COVID-19 крайне маловероятно, - эксперт ВОЗ - Цензор.НЕТ 6548
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09.02.2021 13:34
+10
В юанях взял?
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09.02.2021 13:26
+7
Ви уважніше подивіться на вірус, на ньому залишились сліди від лаптєй.
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09.02.2021 13:34
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В юанях взял?
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09.02.2021 13:26 Відповісти
вы немного не правы !!! они сказали что утечки не было с лаборатории в Ухане - а учечки с кацапо-лаборатории ни сказано ни слова...
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09.02.2021 13:34 Відповісти
Нихто не хочет против параши бочку катить.
Та и на дамбасе присудствие кацапов "маловероятно".
Ган..няры.
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09.02.2021 14:05 Відповісти
Навіть возовці не сказали,що походження вірусу лабораторно неможливе.А написали,що малоймовірно.
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09.02.2021 13:29 Відповісти
А то что бабуся в Вухане съела змею, которая съела летуючую мышь звучит еще более нереальным Лабораторное происхождение COVID-19 крайне маловероятно, - эксперт ВОЗ - Цензор.НЕТ 1299
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09.02.2021 13:29 Відповісти
Китайська назва міста Ухань не має ніякого стосунку до вух.
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09.02.2021 14:24 Відповісти
Умаслили Петера Эмбарека.
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09.02.2021 13:30 Відповісти
скоріш - від'юаніли Лабораторне походження COVID-19 вкрай малоймовірне, - експерт ВООЗ - Цензор.НЕТ 3866
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09.02.2021 13:50 Відповісти
Кому он это втирает?.....Китай убил миллион жителей ЕС и США - сам потерял меньше 5 тысяч....Как говорят мудрые - смотрите кому это выгодно и вы получите ответ на свой вопрос.
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09.02.2021 13:32 Відповісти
Это только у Шерлока Холмса всё так просто с определением злоумышленника.
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09.02.2021 14:29 Відповісти
Та ну НАХ ,искусственное говно на 100%. Лабораторное происхождение COVID-19 крайне маловероятно, - эксперт ВОЗ - Цензор.НЕТ 6548
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09.02.2021 13:34 Відповісти
Ви уважніше подивіться на вірус, на ньому залишились сліди від лаптєй.
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09.02.2021 13:34 Відповісти
лапті не здатні на такий прорив. не сміши людей.
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09.02.2021 13:40 Відповісти
Коли потрібно комусь насрать, так їм нема рівних.
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09.02.2021 13:52 Відповісти
це відповідає істині на 100%, однак вірус китайський... ще й з американським присмаком(вчений який напрацював вірус переїхав в китай зі штатів... китайці напевне гарно заплатитли...)
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09.02.2021 13:57 Відповісти
падіння астероїда, який знищив динозаврів було також малоймовірнно.... а він "сабака" впав....
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09.02.2021 13:35 Відповісти
касапский подвал на лабораторию конечно не тянет..
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09.02.2021 13:38 Відповісти
чи є технології здатні вирізнити природний вірус від "пробірочного"? хто зробив в пробірці ні за що не признається... є досить багато опосередковани доказів, що вірус створений людиною.
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09.02.2021 13:38 Відповісти
Природа такую хрень не придумала бы
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09.02.2021 13:39 Відповісти
Вінемо кожному слову
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09.02.2021 13:40 Відповісти
Кснєшна! Зародився, як Афроліта, з морської піни! 😊
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09.02.2021 13:41 Відповісти
в общем новый вирус с азии , это только вопрос времени , пока кому нибудь из этих всеядных народов не захочется затолкать себе осьминога , морского слезняка и тд через задний проход - потому что так вкуснее
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09.02.2021 13:41 Відповісти
Правду мы узнаем никогда
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09.02.2021 13:42 Відповісти
Раз так говорят, то так ого и есть. Почему то Трамп побил горшки с ними (ВОЗ) и именно их подозревают в отцовстве этой заразы. По птичему гриппу у них кже рыльце было в пушку.
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09.02.2021 13:42 Відповісти
уйобікМінздрав повідомляє: мосвакцьіна луче всєх!
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09.02.2021 13:48 Відповісти
Лабораторне походження COVID-19 вкрай малоймовірне, - експерт ВООЗ - Цензор.НЕТ 7782 ну....ну....маловероятнайте и дальше!!! Пока вы не уберете источник помехи, вы захекаетесь ее экранировать......дыхалка слаба!
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09.02.2021 13:51 Відповісти
Предлагаю поставить научный эксперимент:
скормить каждому эксперту ВОЗ по летучей мыши из Уханя и заполировать ту мышь змеей с рынка в Ухане. Лабораторне походження COVID-19 вкрай малоймовірне, - експерт ВООЗ - Цензор.НЕТ 882
Если эксперты заболеют ковидом - то ковид пришел с рынка Ухае, если нет - то будем считать, что эксперты таки киздят.
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09.02.2021 14:01 Відповісти
Лабораторне походження COVID-19 вкрай малоймовірне, - експерт ВООЗ - Цензор.НЕТ 4568
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09.02.2021 19:04 Відповісти
воз - така ж непотрібна організація продажних бюрократів як і оон
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09.02.2021 14:02 Відповісти
учитывая, что там днк панголина и летучей мыши. а эти два животных обитают друг от друга за тыщи км, то как им встретиться, как не в лабе?
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09.02.2021 14:21 Відповісти
Чомусь тій ВООЗ звернутись до вірусолога Люка Монтан`є облом адже він заявив наступне:

COVID-19 був створений в лабораторії, вважає французький вірусолог Люк Монтаньє, який отримав Нобелівську премію 2008 роки за відкриття ретровируса ВІЛ в 1983-му. За його словами, в Коронавірусі з'явилися частинки ВІЛ. Він припустив, що SARS-CoV-2 могли створити при пошуку вакцини проти СНІДу. «Він не природного походження, це робота молекулярних біологів ... З якою метою - незрозуміло ... Моя робота - представляти факти, я нікого не звинувачую, я не знаю, хто це зробив і чому. Може, вони хотіли зробити вакцину проти СНІДу », - сказав пан Монтаньє в ефірі CNEws
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09.02.2021 14:24 Відповісти
Не думайте, у ВООЗ такі вже дурні, що нічого не читають і не знають про Монтаньє. Ви чомусь думаєте, що коли у ВООЗ дізнаються, що вірус був створений штучно, то хтось дасть команду бомбардувати Ухань. Таке важко уявити навіть у випадку, якщо будуть знайдені склади з вірусними контейнерами у якості біологічної зброї. Шукати стали відразу, але нічого не знайшли. А якщо витік випадковий, то тим важче сформулювати звинувачення. Ваш заклик ні до чого.
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09.02.2021 14:48 Відповісти
А я і не кажу про Ухань, я кажу про Білла Гейтса, що доки Білл Гейтс не відіб'є свої прибутки, пандемія не закінчиться. Не даремно ж в 2015 році журнал Nature опублікував статтю авторів, які повідомили світу про епохальний прорив у створенні штучного вірусу. Доктор Ральф Барік (якого до речі фінансував Білл Гейтс, а французи їм збудували лабораторію рівня Р4) так прокоментував своє досягнення:«Цей вірус є настільки високопатогенним, що методи лікування, розроблені проти вихідного вірусу SARS в 2002 році, і препарати ZMapp, використовувані для боротьби з *****, не здатні нейтралізувати і контролювати цей конкретний вірус. Тепер одні людські потвори створюють віруси для знищення інших людських істот з лозунгом - Хочеш жити - плати нашій корпорації бо здохнеш від вірусів доктора Баріка і інших подібних до доктора Айхмана. Месершмітам ботоферм, Хомам невіруючим даю посилання де про це де Ральф Барік і його група заявили про це світу https://www.nature.com/articles/nm.3985 A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence
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09.02.2021 15:32 Відповісти
Лаболатолноє плоісхождєніє клааайнє маловєлоятно!!!
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09.02.2021 14:33 Відповісти
Супер эксперты от ВОЗ втирают нам о маловероятности утечки вируса из лаборатории. У них нет оснований так утверждать. Ну а откуда они могут взяться, если этих эхспертов не то что в лабораторию института вирусологии не пустили, а даже в страну в июле прошлого года, когда данное посещение было относительно неожиданным и китайцы к нему не были готовы. Ну а по истечении полугода можно все зачистить как нужно и не один раз.
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09.02.2021 14:41 Відповісти
Нет также оснований утверждать обратное, то есть о высокой вероятности. Даже если произошла утечка из лаборатории, так что теперь делать, может, разбомбить Ухань? Многие об этом мечтают как о возмездии. Можно говорить только о санкциях, да и то, если будет доказано существование запасов вируса как бактериологического оружия.
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09.02.2021 14:59 Відповісти
Ну существование запасов теперь уже вряд ли доказано будет. Полгода назад их не зря туда не пустили. И в любом случае есть основание утверждать, что вирус таки ни с того ни с сего проявил себя именно в Ухани впервые. Это уже исторический факт. До этого они нигде в мире себя не проявлял и в остальном мире проявил себя по истечении приблизительно двух месяцев. Это тоже факт. Как фактом является и то, что по странному стечению обстоятельств именно в Ухани находится институт вирусологии с лабораториями. Не находите, что какое-то странное совпадение? Китай большой, городов много, они очень плотно заселены. Но тем не менее все произошло именно в Ухани, где, еще раз напомню, именно и находится институт вирусологии с лабораториями по исследованию вирусов. И не принимать это во внимание непростительная беспечность. И бомбить Ухань как минимум тоже не выход. По крайней мере хотя бы потому, что куда денутся вирусы из разбомбленных лабораторий. Их даже ядреной бонбой все сразу не накроешь. Не тот случай. Она может даже наоборот спровоцировать дополнительные мутации вирусов своим радиационным фоном. Так что успокойтесь. Не думаю, что о каком-то возмездии идет речь. А уж тем более с военным потенциалом Китая. Мировое сообщество далеко не самоубийцы. Лабораторне походження COVID-19 вкрай малоймовірне, - експерт ВООЗ - Цензор.НЕТ 631
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09.02.2021 16:44 Відповісти
Крайне маловероятно то, что лабораторное происхождение сovid-19 крйне маловероятно.
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09.02.2021 15:05 Відповісти
Маловероятно что covid-19 был создан в биолаборатории Уханя, потому что он был создан в биолаборатории Вектор" под Новосибирском и распылен на рынке Уханя для перевода стрелок с раисси на китай.
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09.02.2021 15:12 Відповісти
Конечно,цепочки РНК,присущие вирусам,поражающим панголинов(ящерица такая) и РНК вирусов летучих мышей могли появиться в одном человеческом вирусе ТОЛЬКО естесственным путем!Воз прав на миллион юаней каждому!
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09.02.2021 15:17 Відповісти
То у нього миш, то вже не миш а відвідувач, апізніше була у нього гіпотеза що панголіна трахнула миш, але зараз він точно переконаний що, не в лабораторії. Бо так сказали китайці.
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09.02.2021 15:40 Відповісти
 
 