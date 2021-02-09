Лабораторное происхождение COVID-19 крайне маловероятно, - эксперт ВОЗ

Эксперты миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают крайне маловероятным лабораторное происхождение коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Петер Бен Эмбарек.

"Гипотеза о том, что всему виной - утечка из лаборатории, крайне маловероятна... И это не та гипотеза, которая требует дальнейшего изучения в рамках поисков источника происхождения вируса", - отметил эксперт.

Эксперты ВОЗ в Китае занимались изучением происхождения вируса. Они приступили к работе 28 января после того, как отбыли обязательный для всех приезжающих в Китай двухнедельный карантин. В ходе работы они ознакомились с обстановкой на ряде городских рынков Уханя, посетили несколько больниц, центр болезней животных и Уханьский институт вирусологии.

Первая специальная группа ВОЗ побывала в Китае в феврале 2020 года. Эксперты пришли к выводу, что вирус зоонозного происхождения мог передаться человеку от летучих мышей, но в целом оставила вопрос об источнике инфекции открытым.

Еще одна группа специалистов организации должна была приехать в Китай в июле и установить происхождение коронавируса. Но из нее в Китай попали только два эксперта. Они не ездили в Ухань и занимались определением "объема и сферы охвата" работы для следующего, третьего, этапа миссии.

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