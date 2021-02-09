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Лабораторное происхождение COVID-19 крайне маловероятно, - эксперт ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лабораторное происхождение COVID-19 крайне маловероятно, - эксперт ВОЗ

Эксперты миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают крайне маловероятным лабораторное происхождение коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Петер Бен Эмбарек.

"Гипотеза о том, что всему виной - утечка из лаборатории, крайне маловероятна... И это не та гипотеза, которая требует дальнейшего изучения в рамках поисков источника происхождения вируса", - отметил эксперт.

Эксперты ВОЗ в Китае занимались изучением происхождения вируса. Они приступили к работе 28 января после того, как отбыли обязательный для всех приезжающих в Китай двухнедельный карантин. В ходе работы они ознакомились с обстановкой на ряде городских рынков Уханя, посетили несколько больниц, центр болезней животных и Уханьский институт вирусологии.

Первая специальная группа ВОЗ побывала в Китае в феврале 2020 года. Эксперты пришли к выводу, что вирус зоонозного происхождения мог передаться человеку от летучих мышей, но в целом оставила вопрос об источнике инфекции открытым.

Еще одна группа специалистов организации должна была приехать в Китай в июле и установить происхождение коронавируса. Но из нее в Китай попали только два эксперта. Они не ездили в Ухань и занимались определением "объема и сферы охвата" работы для следующего, третьего, этапа миссии.

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Топ комментарии
+12
Та ну НАХ ,искусственное говно на 100%. Лабораторное происхождение COVID-19 крайне маловероятно, - эксперт ВОЗ - Цензор.НЕТ 6548
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09.02.2021 13:34
+10
В юанях взял?
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09.02.2021 13:26
+7
Ви уважніше подивіться на вірус, на ньому залишились сліди від лаптєй.
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09.02.2021 13:34
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В юанях взял?
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09.02.2021 13:26 Ответить
вы немного не правы !!! они сказали что утечки не было с лаборатории в Ухане - а учечки с кацапо-лаборатории ни сказано ни слова...
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09.02.2021 13:34 Ответить
Нихто не хочет против параши бочку катить.
Та и на дамбасе присудствие кацапов "маловероятно".
Ган..няры.
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09.02.2021 14:05 Ответить
Навіть возовці не сказали,що походження вірусу лабораторно неможливе.А написали,що малоймовірно.
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09.02.2021 13:29 Ответить
А то что бабуся в Вухане съела змею, которая съела летуючую мышь звучит еще более нереальным Лабораторное происхождение COVID-19 крайне маловероятно, - эксперт ВОЗ - Цензор.НЕТ 1299
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09.02.2021 13:29 Ответить
Китайська назва міста Ухань не має ніякого стосунку до вух.
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09.02.2021 14:24 Ответить
Умаслили Петера Эмбарека.
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09.02.2021 13:30 Ответить
скоріш - від'юаніли Лабораторне походження COVID-19 вкрай малоймовірне, - експерт ВООЗ - Цензор.НЕТ 3866
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09.02.2021 13:50 Ответить
Кому он это втирает?.....Китай убил миллион жителей ЕС и США - сам потерял меньше 5 тысяч....Как говорят мудрые - смотрите кому это выгодно и вы получите ответ на свой вопрос.
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09.02.2021 13:32 Ответить
Это только у Шерлока Холмса всё так просто с определением злоумышленника.
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09.02.2021 14:29 Ответить
Та ну НАХ ,искусственное говно на 100%. Лабораторное происхождение COVID-19 крайне маловероятно, - эксперт ВОЗ - Цензор.НЕТ 6548
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09.02.2021 13:34 Ответить
Ви уважніше подивіться на вірус, на ньому залишились сліди від лаптєй.
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09.02.2021 13:34 Ответить
лапті не здатні на такий прорив. не сміши людей.
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09.02.2021 13:40 Ответить
Коли потрібно комусь насрать, так їм нема рівних.
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09.02.2021 13:52 Ответить
це відповідає істині на 100%, однак вірус китайський... ще й з американським присмаком(вчений який напрацював вірус переїхав в китай зі штатів... китайці напевне гарно заплатитли...)
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09.02.2021 13:57 Ответить
падіння астероїда, який знищив динозаврів було також малоймовірнно.... а він "сабака" впав....
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09.02.2021 13:35 Ответить
касапский подвал на лабораторию конечно не тянет..
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09.02.2021 13:38 Ответить
чи є технології здатні вирізнити природний вірус від "пробірочного"? хто зробив в пробірці ні за що не признається... є досить багато опосередковани доказів, що вірус створений людиною.
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09.02.2021 13:38 Ответить
Природа такую хрень не придумала бы
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09.02.2021 13:39 Ответить
Вінемо кожному слову
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09.02.2021 13:40 Ответить
Кснєшна! Зародився, як Афроліта, з морської піни! 😊
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09.02.2021 13:41 Ответить
в общем новый вирус с азии , это только вопрос времени , пока кому нибудь из этих всеядных народов не захочется затолкать себе осьминога , морского слезняка и тд через задний проход - потому что так вкуснее
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09.02.2021 13:41 Ответить
Правду мы узнаем никогда
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09.02.2021 13:42 Ответить
Раз так говорят, то так ого и есть. Почему то Трамп побил горшки с ними (ВОЗ) и именно их подозревают в отцовстве этой заразы. По птичему гриппу у них кже рыльце было в пушку.
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09.02.2021 13:42 Ответить
уйобікМінздрав повідомляє: мосвакцьіна луче всєх!
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09.02.2021 13:48 Ответить
Лабораторне походження COVID-19 вкрай малоймовірне, - експерт ВООЗ - Цензор.НЕТ 7782 ну....ну....маловероятнайте и дальше!!! Пока вы не уберете источник помехи, вы захекаетесь ее экранировать......дыхалка слаба!
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09.02.2021 13:51 Ответить
Предлагаю поставить научный эксперимент:
скормить каждому эксперту ВОЗ по летучей мыши из Уханя и заполировать ту мышь змеей с рынка в Ухане. Лабораторне походження COVID-19 вкрай малоймовірне, - експерт ВООЗ - Цензор.НЕТ 882
Если эксперты заболеют ковидом - то ковид пришел с рынка Ухае, если нет - то будем считать, что эксперты таки киздят.
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09.02.2021 14:01 Ответить
Лабораторне походження COVID-19 вкрай малоймовірне, - експерт ВООЗ - Цензор.НЕТ 4568
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09.02.2021 19:04 Ответить
воз - така ж непотрібна організація продажних бюрократів як і оон
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09.02.2021 14:02 Ответить
учитывая, что там днк панголина и летучей мыши. а эти два животных обитают друг от друга за тыщи км, то как им встретиться, как не в лабе?
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09.02.2021 14:21 Ответить
Чомусь тій ВООЗ звернутись до вірусолога Люка Монтан`є облом адже він заявив наступне:

COVID-19 був створений в лабораторії, вважає французький вірусолог Люк Монтаньє, який отримав Нобелівську премію 2008 роки за відкриття ретровируса ВІЛ в 1983-му. За його словами, в Коронавірусі з'явилися частинки ВІЛ. Він припустив, що SARS-CoV-2 могли створити при пошуку вакцини проти СНІДу. «Він не природного походження, це робота молекулярних біологів ... З якою метою - незрозуміло ... Моя робота - представляти факти, я нікого не звинувачую, я не знаю, хто це зробив і чому. Може, вони хотіли зробити вакцину проти СНІДу », - сказав пан Монтаньє в ефірі CNEws
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09.02.2021 14:24 Ответить
Не думайте, у ВООЗ такі вже дурні, що нічого не читають і не знають про Монтаньє. Ви чомусь думаєте, що коли у ВООЗ дізнаються, що вірус був створений штучно, то хтось дасть команду бомбардувати Ухань. Таке важко уявити навіть у випадку, якщо будуть знайдені склади з вірусними контейнерами у якості біологічної зброї. Шукати стали відразу, але нічого не знайшли. А якщо витік випадковий, то тим важче сформулювати звинувачення. Ваш заклик ні до чого.
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09.02.2021 14:48 Ответить
А я і не кажу про Ухань, я кажу про Білла Гейтса, що доки Білл Гейтс не відіб'є свої прибутки, пандемія не закінчиться. Не даремно ж в 2015 році журнал Nature опублікував статтю авторів, які повідомили світу про епохальний прорив у створенні штучного вірусу. Доктор Ральф Барік (якого до речі фінансував Білл Гейтс, а французи їм збудували лабораторію рівня Р4) так прокоментував своє досягнення:«Цей вірус є настільки високопатогенним, що методи лікування, розроблені проти вихідного вірусу SARS в 2002 році, і препарати ZMapp, використовувані для боротьби з *****, не здатні нейтралізувати і контролювати цей конкретний вірус. Тепер одні людські потвори створюють віруси для знищення інших людських істот з лозунгом - Хочеш жити - плати нашій корпорації бо здохнеш від вірусів доктора Баріка і інших подібних до доктора Айхмана. Месершмітам ботоферм, Хомам невіруючим даю посилання де про це де Ральф Барік і його група заявили про це світу https://www.nature.com/articles/nm.3985 A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence
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09.02.2021 15:32 Ответить
Лаболатолноє плоісхождєніє клааайнє маловєлоятно!!!
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09.02.2021 14:33 Ответить
Супер эксперты от ВОЗ втирают нам о маловероятности утечки вируса из лаборатории. У них нет оснований так утверждать. Ну а откуда они могут взяться, если этих эхспертов не то что в лабораторию института вирусологии не пустили, а даже в страну в июле прошлого года, когда данное посещение было относительно неожиданным и китайцы к нему не были готовы. Ну а по истечении полугода можно все зачистить как нужно и не один раз.
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09.02.2021 14:41 Ответить
Нет также оснований утверждать обратное, то есть о высокой вероятности. Даже если произошла утечка из лаборатории, так что теперь делать, может, разбомбить Ухань? Многие об этом мечтают как о возмездии. Можно говорить только о санкциях, да и то, если будет доказано существование запасов вируса как бактериологического оружия.
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09.02.2021 14:59 Ответить
Ну существование запасов теперь уже вряд ли доказано будет. Полгода назад их не зря туда не пустили. И в любом случае есть основание утверждать, что вирус таки ни с того ни с сего проявил себя именно в Ухани впервые. Это уже исторический факт. До этого они нигде в мире себя не проявлял и в остальном мире проявил себя по истечении приблизительно двух месяцев. Это тоже факт. Как фактом является и то, что по странному стечению обстоятельств именно в Ухани находится институт вирусологии с лабораториями. Не находите, что какое-то странное совпадение? Китай большой, городов много, они очень плотно заселены. Но тем не менее все произошло именно в Ухани, где, еще раз напомню, именно и находится институт вирусологии с лабораториями по исследованию вирусов. И не принимать это во внимание непростительная беспечность. И бомбить Ухань как минимум тоже не выход. По крайней мере хотя бы потому, что куда денутся вирусы из разбомбленных лабораторий. Их даже ядреной бонбой все сразу не накроешь. Не тот случай. Она может даже наоборот спровоцировать дополнительные мутации вирусов своим радиационным фоном. Так что успокойтесь. Не думаю, что о каком-то возмездии идет речь. А уж тем более с военным потенциалом Китая. Мировое сообщество далеко не самоубийцы. Лабораторне походження COVID-19 вкрай малоймовірне, - експерт ВООЗ - Цензор.НЕТ 631
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09.02.2021 16:44 Ответить
Крайне маловероятно то, что лабораторное происхождение сovid-19 крйне маловероятно.
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09.02.2021 15:05 Ответить
Маловероятно что covid-19 был создан в биолаборатории Уханя, потому что он был создан в биолаборатории Вектор" под Новосибирском и распылен на рынке Уханя для перевода стрелок с раисси на китай.
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09.02.2021 15:12 Ответить
Конечно,цепочки РНК,присущие вирусам,поражающим панголинов(ящерица такая) и РНК вирусов летучих мышей могли появиться в одном человеческом вирусе ТОЛЬКО естесственным путем!Воз прав на миллион юаней каждому!
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09.02.2021 15:17 Ответить
То у нього миш, то вже не миш а відвідувач, апізніше була у нього гіпотеза що панголіна трахнула миш, але зараз він точно переконаний що, не в лабораторії. Бо так сказали китайці.
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09.02.2021 15:40 Ответить
 
 